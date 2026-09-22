ETV Bharat / bharat

মণিপুৰত হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ কাষ চাপিল কুকি-জো মহিলা মঞ্চ, কেন্দ্ৰীয় তদন্তৰ দাবী

ফ’ৰামে আঠগৰাকী মহিলাকে ধৰি ২৭ গৰাকী কুকি-জো লোকৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল আৰু নিৰাপত্তা, স্বাস্থ্যসেৱা আৰু শাসনৰ ক্ষেত্ৰত হস্তক্ষেপৰ দাবী দাবী জনাইছে ।

Kuki-Zo Women's Forum Moves NHRC Over Killings In Manipur, Seeks Central Probe
মণিপুৰত হত্যাকাণ্ডক লৈ কেন্দ্ৰীয় তদন্তৰ দাবীত কুকি-জো মহিলা মঞ্চৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 22, 2026 at 11:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: মণিপুৰত কুকি-জো মহিলা আৰু নিৰীহ জনতাৰ বিৰুদ্ধে নিৰন্তৰ হত্যা আৰু মানৱ অধিকাৰ উলংঘাৰ সন্দৰ্ভত হস্তক্ষেপ বিচাৰি মঙলবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ কাষ চাপে দিল্লী-এন চি আৰৰ কুকি-জো মহিলা মঞ্চ ।

ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগক দাখিল কৰা এখন স্মাৰক পত্ৰত ফ'ৰামে অভিযোগ কৰে যে ২০২৩ চনৰ ৩ মে’ৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা জনগোষ্ঠীয় সংঘাতে হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ নতুন পৰ্যায়ত প্ৰৱেশ কৰিছে য’ত সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ কুকি-জো গাঁও আৰু নগা সংখ্যাগৰিষ্ঠ জিলাসমূহক সশস্ত্ৰ সংগঠনে লক্ষ্য কৰি লৈছে ।

ইয়াত মানৱ অধিকাৰ আয়োগক ৩৫৬ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন আৰু ২৩৯ এ অনুচ্ছেদৰ অধীনত বিধায়িনী দলৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত শান্তি পুনৰুদ্ধাৰৰ সম্ভাৱ্য সাংবিধানিক আৰু প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা হিচাপে বিবেচনা কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়লৈ প্ৰতিনিধি প্ৰেৰণ কৰিবলৈ কয় ।

ফ'ৰামে দাবী কৰে যে চলিত বৰ্ষৰ জুনৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত সংঘটিত কাণ্ডত আঠগৰাকী মহিলাকে ধৰি ২৭গৰাকী সাধাৰণ কুকি-জো নাগৰিকৰ মৃত্যু হৈছে । ইয়াত অভিযোগ কৰা হৈছে যে মহিলাসকলৰ ভিতৰত দুগৰাকী গৰ্ভৱতী থকাৰ ফলত দুটাকৈ সন্তানে পৃথিৱীখন দেখাৰ পূৰ্বেই প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ।

ফ’ৰামে লগতে কেবাজনো শিশু আহত হোৱাৰ উপৰি বহুকেইজন অনাথ হৈ পৰাৰ অভিযোগো উত্থাপন কৰে । স্মাৰকপত্ৰখনত এনএছচিএন-আইএম আৰু জেলিয়াংগ্ৰং ইউনাইটেড ফ্ৰণ্টৰ নাম উল্লেখ কৰি এই হত্যাকাণ্ডৰ কাৰণ নগা সশস্ত্ৰ সংগঠনৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু কথিত আক্ৰমণৰ নিৰপেক্ষ কেন্দ্ৰীয় তদন্ত বিচাৰিছিল ।

ফ'ৰামে মানৱ অধিকাৰ আয়োগক বিষয়টোৰ প্ৰতি ছুঅ’ মোট’ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ কয় আৰু উল্লেখিত হত্যাৰ সৈতে জড়িত পৃথক পৃথক গোচৰৰ প্ৰত্যক্ষ পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ কয় । ইয়াৰ উপৰিও ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্ত সংস্থা (NIA) বা আদালতে নিৰীক্ষণ কৰা বিশেষ তদন্তকাৰী দল (SIT)ৰ দ্বাৰা তদন্ত বিচাৰিছিল ।

কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা জবাবদিহিতা বিচাৰি ফ'ৰামে এনএইচআৰচিক গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়, মণিপুৰ চৰকাৰ আৰু ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক নিৰ্দেশ দিবলৈ কয় যে, এই অভিযোগ অনুসৰি হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত এফআইআৰ, গ্ৰেপ্তাৰ আৰু গ্ৰহণ কৰা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত ৭ দিনৰ ভিতৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগে ।

ফ'ৰামে দাবী কৰে যে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা, অৱৰোধ আৰু অপৰ্যাপ্ত চিকিৎসা আন্তঃগাঁথনিয়ে তামেংলং, ননেই, কাংপোকপি, চুৰাচান্দপুৰকে ধৰি অঞ্চলসমূহৰ দুৰ্বল কুকি-জো বসতিস্থলসমূহক সময়োপযোগী জৰুৰীকালীন চিকিৎসা সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে ।

বিচ্ছিন্ন বসতিস্থলৰ বাবে ভ্ৰাম্যমাণ চিকিৎসা ইউনিট, ট্ৰমা-কেয়াৰ সুবিধা আৰু সুৰক্ষিত জৰুৰীকালীন ট্ৰেনজিট কৰিডৰ স্থাপনৰ বাবে আবেদন জনাই মঞ্চই কয়, ‘‘আঘাতপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ নাগৰিক, গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু অন্যান্য ৰোগীয়ে ইম্ফলৰ ডাঙৰ চিকিৎসা সুবিধাসমূহ পোৱাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু অসমকে ধৰি চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ চিকিৎসালয়লৈ যাবলগীয়া হৈছে ।”

ফ'ৰামে এনএইচআৰচিক আহ্বান জনাই যে হিংসাৰ ফলত অনাথ বা অন্য শিশুসকল যি ধৰণেৰে প্ৰভাৱিত হৈছে, তেওঁলোকক ক্ষতিপূৰণ, চিকিৎসা পুনঃসংস্থাপন আৰু দীৰ্ঘম্যাদী সুৰক্ষা প্ৰদানৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দিব লাগে । ফ'ৰামে যুদ্ধবিৰতি বা অভিযান বন্ধৰ ব্যৱস্থাৰে সামৰি লোৱা নগা বিদ্ৰোহী গোটসমূহৰ মৰ্যাদা আৰু অভিযোগ অনুসৰি ভিত্তি নিয়ম উলংঘাৰ পৰ্যালোচনাৰ কৰিব বিচাৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক: কুকি-জো পৰিষদৰ ১০ দফীয়া দাবীৰে পুনৰ মণিপুৰত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ দাবী

মণিপুৰত সন্দেহযুক্ত নগা উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত দুই কুকি মহিলা নিহত

TAGGED:

KUKI ZO WOMEN MANIPUR NHRC
মণিপুৰত হত্যাকাণ্ড
নতুন দিল্লী
কুকি জো মহিলা মঞ্চ
KUKI ZO WOMENS FORUM MOVES NHRC

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.