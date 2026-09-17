কুকি-জো পৰিষদৰ ১০ দফীয়া দাবীৰে পুনৰ মণিপুৰত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ দাবী

কুকি-জো পৰিষদৰ ১০ দফীয়া দাবীৰে পুনৰ মণিপুৰত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ দাবী
দাবীসমূহ পূৰণৰ বাবে সংগঠনটোৱে চৰকাৰক ১০ অক্টোবৰৰ সময়সীমা বান্ধি দিয়ে ৷
Published : September 17, 2026 at 4:48 PM IST
তেজপুৰ: মণিপুৰৰ কুকি-জো জনগোষ্ঠীৰ প্ৰশাসনিক, মানৱীয় আৰু নিৰাপত্তাজনিত সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে কেন্দ্ৰ আৰু মণিপুৰ চৰকাৰক তাৎক্ষণিক আৰু সুনিৰ্দিষ্ট ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে ৷
১৭ ছেপ্টেম্বৰত কুকি-জো পৰিষদৰ মুখপাত্ৰ আৰু তথ্য আৰু প্ৰচাৰ সচিব গিঞ্জা ভুৱেলজঙে জাৰি কৰা এক প্ৰেছ বিবৃতিত পৰিষদে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ নাটনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিৰাপত্তাজনিত উদ্বেগ, ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা সংস্থাৰ কাৰ্যকলাপ আৰু কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দাবীকে ধৰি মুঠ ১০টা দাবী উত্থাপন কৰি সুনিৰ্দিষ্ট ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনায় ।
এই দাবীসমূহ পূৰণৰ বাবে সংগঠনটোৱে চৰকাৰক ১০ অক্টোবৰৰ সময়সীমা বান্ধি দিয়ে ৷ নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে সংগঠনটোৱে তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব ৷ পৰিষদে টেংগনৌপাল জিলাত অনতিপলমে মণিপুৰ অসামৰিক সেৱা আৰু আৰক্ষী সেৱাৰ লগতে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে চিকিৎসা বিষয়া নিয়োগ কৰিবলৈ দাবী জনায় ।
কাংপকপি, ননেই-তামেংলং আৰু কামজঙৰ কুকি-জো অঞ্চলত খাদ্য সামগ্ৰী, ঔষধ আৰু অন্যান্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ অভাৱৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি পৰিষদে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।
যোগানৰ ব্যাঘাতৰ কাৰণ সংযুক্ত নগা পৰিষদে জাৰি কৰা অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ বুলি উল্লেখ কৰি চৰকাৰক অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীসমূহৰ নিৰৱচ্ছিন্ন যোগান নিশ্চিত কৰিবলৈ পৰিষদে আহ্বান জনায় ।
বিগত ছমাহ ধৰি গাঁওসমূহৰ মাজৰ যাতায়াতত থকা নিষেধাজ্ঞাৰ ফলত সাধৰণ লোকসকলৰ জীৱিকা আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাৰ সুবিধাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিছে । পৰিস্থিতি উন্নত কৰাৰ বাবে পৰিষদে চৰকাৰী হস্তক্ষেপৰ দাবী জনায় ৷
চান্দেল জিলাৰ কানাত মহকুমা কাৰ্যালয় আৰু জনজাতীয় উন্নয়ন খণ্ড স্থাপনৰ দাবী জনাই পৰিষদে ইয়াৰ দ্বাৰা অঞ্চলটোৰ প্ৰশাসন আৰু উন্নয়নৰ উন্নতি ঘটাৰ আশা প্ৰকাশ কৰে ৷
আন এটা দাবী হৈছে, কাংপকপি জিলা চিকিৎসালয়ত শীতল মজুতকৰণৰ সুবিধাসমূহ বিশেষকৈ প্ৰয়োজনৰ সময়ত মৃতদেহ সুৰক্ষিত সংৰক্ষণৰ বাবে কাৰ্যক্ষম কৰি তোলা ।
ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা সংস্থাৰ কাৰ্যকলাপক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ
কুকি-জো অঞ্চলত নিৰ্বাচিত ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা সংস্থাৰ অভিযান বুলি অভিহিত কৰা কামতো পৰিষদে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । পৰিষদৰ মতে, অনুচিত বুলি ভবা পৰিস্থিতিতো সাধাৰণ নাগৰিকসকলক সোধা-পোছাৰ বাবে মাতি অনা হৈছে ।
পৰিষদে তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহক নিৰপেক্ষ পন্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু গ্ৰহণ কৰা যিকোনো ব্যৱস্থা যাতে বৈষম্যমূলক নহয়, সেয়া নিশ্চিত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । নিৰাপত্তা আৰু তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহৰ কাম-কাজ সম্পৰ্কীয় অভিযোগসমূহ পৰিষদে নিজৰ বিবৃতিত কৰা দাবীৰ সৈতে একেই ।
ভুক্তভোগীক সমাধিস্থ কৰাৰ সন্দৰ্ভত দাবী
উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত নিহত কুকি-জোৰ লোকসকলক সমাধিস্থ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিষদে পুনৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰে । এনএছচিএন-আইএম, জিইউএফ-কে আৰু নগা ভিলেজ গাৰ্ডছৰ সদস্যসকলৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগৰ উদ্ধৃতি দি পৰিষদে কয় যে ন্যায় নোপোৱালৈকে মৃতদেহসমূহ সমাধিস্থ কৰা নহয় ।
ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন দাবী
মণিপুৰত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈও কুকি-জো পৰিষদে দাবী জনাইছে ৷ তেওঁলোকৰ মতে, বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰখনে প্ৰয়োজনীয় নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ লগতে কুকি-জো লোকসকলৰ মাজত বিশ্বাস জগাই তোলাত ব্যৰ্থ হৈছে ।
পৰিষদৰ দাবী, মুখ্যমন্ত্ৰী যুমনাম খেমচান্দ সিং নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰে ক্ষমতাৰ গাদী দখল কৰাৰ পাছৰে পৰা নগা সশস্ত্ৰ সংগঠনে চলোৱা আক্ৰমণত ২৪ জনতকৈ অধিক কুকি-জো লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ৷
ৰাজনৈতিক সমাধানৰ দাবী
ভাৰত চৰকাৰক কুকি-জো সমস্যাৰ ৰাজনৈতিক সমাধানৰ দিশত পদক্ষেপ ল’বলৈ আৰু সম্প্ৰদায়টোৰ ৰাজনৈতিক দাবীৰ মৰ্যাদা আৰু অগ্ৰগতিৰ সন্দৰ্ভত স্পষ্ট তথ্য প্ৰদান কৰিবলৈ কুকি-জো পৰিষদে ভাৰত চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছে ।
ইয়াৰোপৰি হিংসা আৰু অত্যাচাৰৰ বাবে দায়ী বুলি অভিযোগ কৰা লোকসকলৰ পৰাও জবাবদিহিতাৰ দাবী জনাইছে ৷ পৰিষদে এনএছচিএন-আইএম আৰু জিইউএফ-কে কেডাৰসকলক এই কাৰ্যসমূহ সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: মণিপুৰত সন্দেহযুক্ত নগা উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত দুই কুকি মহিলা নিহত