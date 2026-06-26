ছয়জন নগা পণবন্দীক হত্যা : বিতৰ্কৰ পিছতে স্থিতি স্পষ্ট কুকি-জো কাউন্সিলৰ
সংগঠনটোৱে কয় যে একাংশ সংবাদ মাধ্যমে মুৰব্বীগৰাকীৰ মন্তব্যৰ অপব্যাখ্যা কৰিছে ৷ লগতে এই হত্যাকাণ্ডৰ বাবে কুকি-জো সম্প্ৰদায়টো দায়ী বুলি উৰাবাতৰি প্ৰচাৰ কৰিছে ৷
Published : June 26, 2026 at 11:47 PM IST
তেজপুৰ: মণিপুৰত ছয়জন পণবন্দীক হত্যা কৰাৰ সন্দৰ্ভত ২৫ জুনত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল কুকি-জো সম্প্ৰদায়ৰ মুৰব্বীয়ে ৷ এই সংবাদমেলত সংগঠনটোৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে কৰা মন্তব্যৰ পিছতে বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত ঘটিছিল ৷ সংগঠনটোৱে এই বিতৰ্ক মানি লোৱাৰ সলনি সংবাদমেলত মুৰব্বীগৰাকীয়ে কৰা মন্তব্যৰ অপব্যাখ্যা হোৱা বুলি শুকুৰবাৰে স্পষ্ট কৰে ৷
এই সন্দৰ্ভত সংগঠনটোৱে এক বিবৃতি জাৰি কৰিছে ৷ বিবৃতিটোত সংগঠনটোৱে কয় যে একাংশ সংবাদ মাধ্যমে মুৰব্বীগৰাকীৰ মন্তব্যৰ অপব্যাখ্যা কৰিছে ৷ লগতে এই হত্যাকাণ্ডৰ বাবে কুকি-জো সম্প্ৰদায়টো দায়ী বুলি উৰাবাতৰি প্ৰচাৰ কৰিছে ৷
সংগঠনটোৱে লগতে উল্লেখ কৰে যে তেওঁলোকৰ মুৰব্বীয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ প্ৰতি সহানুভূতি প্ৰকাশ কৰি তেওঁলোকৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছে ৷ কিয়নো কুকি-জো লোকসকলে বসবাস কৰা অঞ্চলৰ পৰা ছয়টাকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । পৰিষদে কয় যে এয়া সহানুভূতি আৰু মানৱতাৰ চিন ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা দোষ স্বীকাৰ কৰাটোক নুবুজায় ৷
নিজৰ স্থিতি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰি পৰিষদে কয় যে কুকি-জো সম্প্ৰদায়ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা কোনো ৰাজনৈতিক, সামাজিক বা সামূহিক সংগঠনে নিৰীহ সাধাৰণ নাগৰিকক হত্যা কৰা কাৰ্যক সমৰ্থন নকৰে ৷ পৰিষদে কৈছে যে অপৰাধীসকলক চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই ৷ অতি শীঘ্ৰে দোষীক কৰায়ত্ত কৰি উচিত শাস্তি দিয়াৰ লগতে নিৰপেক্ষ আৰু বিশ্বাসযোগ্য তদন্তৰ দাবী জনাইছে সংগঠনটোৱে ।
কুকি-জো কাউন্সিলে জনগোষ্ঠীয় সংঘাতৰ বলি হোৱা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত সমান ন্যায় নিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰশাসনক আহ্বান জনায় । কুকি-জো নাগৰিকৰ হত্যাকাণ্ড, গাঁও আৰু গীৰ্জাত আক্ৰমণ, ধৰ্মীয় নেতাৰ হত্যাসহ সকলো হিংসাত্মক ঘটনাৰ নিৰপেক্ষ তদন্তৰ দাবী জনাই কয় যে এনেদৰে স্থায়ী শান্তি প্ৰতিষ্ঠা সম্ভৱ নহয় ।
লগতে পঢ়ক: অৰুণাচলৰ বিধ্বংসী বান-ভূমিস্খলনৰ পাছত বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পক লৈ পুনৰ শংকা