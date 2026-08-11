ETV Bharat / bharat

মণিপুৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, UNCৰ অৱৰোধক লৈ কুকি-জো কাউন্সিলৰ কঠোৰ স্থিতি

কুকি-জো লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত হিংসাৰ ঘটনাত চৰকাৰৰ ভূমিকা লৈ প্ৰশ্ন KZCৰ । ১৫গৰাকী কুকি-জো লোকৰ হত্যাকাণ্ডৰ নিৰপেক্ষ তদন্তৰ দাবী কাউন্সিলৰ।

Kuki-Zo Council Condemns Violence, Seeks Equal Protection and End to UNC Blockade
UNCৰ অৱৰোধক লৈ কুকি-জো কাউন্সিলৰ কঠোৰ স্থিতি (Facebook)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 11, 2026 at 8:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: মণিপুৰত কুকি-জো সম্প্ৰদায়ৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত হিংসা, বৈষম্য আৰু ‘বাছনি কৰা ন্যায়’ৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে কুকি-জো কাউন্সিলে (KZC) । কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে কুকি-জো লোকৰ অভিযোগ আৰু দুৰ্দশাক উপেক্ষা কৰি নগা সম্প্ৰদায়ক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ অভিযোগো উত্থাপন কৰিছে সংগঠনটোৱে । ১১ আগষ্টত প্ৰকাশ কৰা এক প্ৰেছ বিবৃতিত KZCয়ে কয় যে শেহতীয়া কেইবাটাও ঘটনাই মণিপুৰৰ এক উদ্বেগজনক ছবি উন্মোচিত কৰিছে ।

KZCৰ দাবী অনুসৰি, লেইলন ভাইফেই অঞ্চলৰ ২১গৰাকী নিৰীহ গাঁওবাসীক ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থা (NIA)-ই লেইমাখং সেনা শিবিৰত হাজিৰ হ’বলৈ চমন কৰিছে । আনহাতে, সোমবাৰে কাংপকপি জিলাৰ কাইলেনজাং গাঁৱত আক্ৰমণ সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি সংগঠনটোৱে কয় যে সন্দেহযুক্ত NSCN-IM কেডাৰে কেইবাটাও ঘৰ জ্বলাই দিয়ে ।

Kuki-Zo Council Condemns Violence, Seeks Equal Protection and End to UNC Blockade
UNCৰ অৱৰোধক লৈ কুকি-জো কাউন্সিলৰ কঠোৰ স্থিতি (Facebook)

লেইমাখং এৰিয়া প্ৰটেকচন কমিটীৰ এগৰাকী নাগৰিক সমাজৰ নেতাৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ বিষয়টোও KZCয়ে উত্থাপন কৰিছে । সংগঠনটোৰ দাবী, কোনো অপৰাধৰ সৈতে জড়িত নোহোৱা স্বত্বেও উক্ত নেতাগৰাকী বৰ্তমান চুৰাচান্দপুৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে ।

ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে ইউনাইটেড নগা কাউন্সিলৰ দ্বাৰা চলি থকা বুলি অভিযোগ কৰা দীৰ্ঘদিনীয়া অৱৰোধক লৈও উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে KZCয়ে । সংগঠনটোৰ মতে, দুমাহতকৈ অধিক সময় ধৰি চলি থকা এই অৱৰোধৰ ফলত বিশেষকৈ কাংপকপি অঞ্চলৰ কুকি-জো বসতিপ্ৰধান এলেকালৈ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ যোগান ব্যাহত হৈছে ।

দীৰ্ঘদিন ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ যোগান ব্যাহত কৰি ৰখাটো ‘অমানৱীয়’ আৰু মৌলিক অধিকাৰৰ গুৰুতৰ উলংঘন বুলি অভিহিত কৰিছে KZCয়ে । অৱৰোধ প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে UNCয়ে মণিপুৰ চৰকাৰৰ ওচৰত উত্থাপন কৰা দাবীসমূহকো সংগঠনটোৱে ‘অবাস্তৱিক আৰু অপ্রাসংগিক’ বুলি অভিহিত কৰে ।

KZCয়ে চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰি কয়,"মণিপুৰৰ ছয়গৰাকী নগা লোকৰ ক্ষেত্ৰত কিয় বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, অথচ ১৫গৰাকী কুকি-জো লোকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত, যাৰ ভিতৰত তিনিগৰাকী পাষ্টৰো আছে আৰু তেওঁলোকক নগা উগ্ৰপন্থীয়ে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, সমান গুৰুত্ব আৰু ন্যায় কিয় দিয়া হোৱা নাই ?ঠ

ইউনাইটেড নগা কাউন্সিলক কিয় অৱৰোধ অব্যাহত ৰাখিবলৈ দিয়া হৈছে আৰু কুকি-জো লোকসকলক দীৰ্ঘদিন ধৰি দুখ-কষ্ট আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ অভাৱৰ মাজত থাকিবলৈ বাধ্য কৰা হৈছে বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে সংগঠনটোৱে । লগতে অৱৰোধৰ বাবে দায়ী লোকসকলক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই বুলিও চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰে KZCয়ে ।

KZCয়ে চৰকাৰৰ ওচৰত আইনৰ অধীনত সমান সুৰক্ষা, নিৰীহ বন্দীসকলক তাৎক্ষণিকভাৱে মুকলি, ১৫গৰাকী কুকি-জো লোকৰ হত্যাকাণ্ডৰ নিৰপেক্ষ তদন্ত, কুকি-জো গাঁৱত সংঘটিত আক্ৰমণৰ বাবে দায়বদ্ধতা নিৰ্ধাৰণ আৰু অৱৰোধ তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ দাবী জনায় । KZCয়ে বিবৃতিটোৰ শেষত কয়, "ন্যায় বাছনি কৰি হ’ব নোৱাৰে । কুকি-জো লোকৰ জীৱনো গুৰুত্বপূৰ্ণ ।"

লগতে পঢ়ক: প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱ বিহাৰ কিন্নৰ ব'ৰ্ডৰ

এফচিআৰএ সংশোধনীৰ পুনৰ বিবেচনাৰ বাবে অমিত শ্বাহক আহ্বান নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ; সংশোধনীক লৈ কিয় বিতৰ্ক

TAGGED:

কুকি জো সম্প্ৰদায়
MANIPUR KILLINGS
নগা পণবন্দীক হত্যা
ইটিভি ভাৰত অসম
MANIPUR VIOLENCE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.