মণিপুৰত দুই কুকি-জো লোকক হত্যা : তীব্ৰ গৰিহণা কুকি-জো কাউন্সিলৰ
মণিপুৰত দুজন কুকি-জো গাঁওবাসীৰ নৃশংস হত্যাকাণ্ডক কঠোৰভাৱে গৰিহণা কুকি-জো কাউন্সিলৰ ।
Published : March 13, 2026 at 4:11 PM IST
তেজপুৰ : দীৰ্ঘদিনীয়া উত্তেজনা, তাৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন আৰু অৱশেষত নতুন চৰকাৰ গঠন হ'ল যদিও মণিপুৰত হিংসাৰ দাবানল যেন আজিও জ্বলি আছে । শেহীয়াভাৱে দুজন নিৰীহ লোকৰ হত্যাই পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনত পুনৰ অস্থিৰতা সৃষ্টি হৈছে ।
কুকি-জো কাউন্সিলে (Kuki-Zo Council) মণিপুৰত দুজন নিৰ্দোষী কুকি-জো গাঁওবাসীক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা ঘটনাক তীব্ৰভাৱে গৰিহণা জনাইছে । সংগঠনটোৱে অভিযোগ কৰে যে ঘটনাটো অতি ভয়ংকৰ আৰু অমানৱীয় ।
নিহত লোক দুজনক থেংখগিন বাইতে (৪২) আৰু থাংবইমাং খংছাই (৩৫) বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । জানিব পৰা মতে, দুয়োকে চকুবন্ধা অৱস্থাত আৰু হাত পিছফালে বান্ধি থোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় । ই ঘটনাটোৰ নৃশংসতা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰে ।
ইফালে শুকুৰবাৰে সংবাদ মাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰা এক বিবৃতিত সংগঠনটোৱে কয়, “নিৰ্দোষী নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে এনেধৰণৰ নিৰ্মম আৰু অমানৱীয় কাৰ্য অতি দুখজনক । কুকি-জো কাউন্সিলে এই অপৰাধক অতি কঠোৰ ভাষাৰে গৰিহণা জনাইছে ।”
সংগঠনটোৱে ঘটনাটোৰ পিছত সৃষ্টি হোৱা প্ৰতিক্ৰিয়াক লৈও উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে । তেওঁলোকৰ মতে, ঘটনাৰ সৈতে জড়িতৰ সন্দেহত ১৮ জন টাংখুল লোকক আটক কৰা হোৱা বুলি খবৰ আহিলেও নিখোঁজ হৈ পিছত মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা দুজন কুকি-জো গাঁওবাসীৰ প্ৰতি যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া দেখা যোৱা নাই ।
“ই স্পষ্টকৈ দেখুৱাই যে মণিপুৰত কুকি-জো লোকসকলৰ জীৱন এতিয়াও নগণ্য বুলি ধৰা হয় ।” বিবৃতিটোত লগতে কোৱা হৈছে । কুকি-জো কাউন্সিলে লগতে কয় যে অব্যাহত থকা হিংসাত্মক ঘটনা আৰু বৈষম্যই কুকি-জো জনসাধাৰণৰ বাবে পৃথক বিধানসভাসহ এক কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ দাবী অধিক শক্তিশালী কৰিছে ।
“বিধানসভাসহ কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ দাবী কেৱল ৰাজনৈতিক বিষয় নহয়, ই কুকি-জো জনসাধাৰণৰ অস্তিত্ব আৰু ভৱিষ্যতৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় ।” সংগঠনটোৱে কয় ।
শেষত কাউন্সিলে ভাৰত চৰকাৰক ঘটনাটো সন্দৰ্ভত তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ ল’বলৈ আহ্বান জনাইছে, যাতে ন্যায়, নিৰাপত্তা আৰু স্থায়ী শান্তি নিশ্চিত কৰিব পৰা যায় ।