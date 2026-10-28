মণিপুৰত বৈষম্যমূলক ন্যায়ৰ অভিযোগ কুকি-জো কাউন্সিলৰ, পুনৰ পৃথক কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ দাবী
মণিপুৰত বৈষম্যমূলক ন্যায়ৰ অভিযোগ কুকি-জো কাউন্সিলৰ, বিধানসভাসহ পৃথক কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ দাবী পুনৰ উত্থাপন
Published : October 28, 2026 at 10:19 PM IST
তেজপুৰ: মণিপুৰত কুকি-জো জনগোষ্ঠীয়ে অব্যাহত হিংসা আৰু বৈষম্যৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কুকি-জো কাউন্সিলে (KZC) । বুধবাৰে প্ৰকাশ কৰা এক প্ৰেছ বিবৃতিত সংগঠনটোৱে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ন্যায় প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত বৈষম্যমূলক নীতি গ্ৰহণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ লগতে বিধানসভাসহ এখন পৃথক কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল গঠনৰ দাবী পুনৰ উত্থাপন কৰে ।
২৮ অক্টোবৰত প্ৰকাশ কৰা বিবৃতিটোত কাউন্সিলে দাবী কৰে যে ২০২৩ চনৰ ৩ মে’ৰ পৰা মেইটেই গোটৰ দ্বাৰা সংঘটিত বুলি অভিযোগ কৰা হিংসাত ২৫০ৰো অধিক কুকি-জো লোকৰ মৃত্যু হৈছে । আনহাতে, ইম্ফল উপত্যকাত ঘৰ আৰু উপাসনাস্থলী ধ্বংস হোৱাৰ ফলত ৪০,০০০ৰো অধিক লোক গৃহহীন হৈছে বুলিও সংগঠনটোৱে দাবী কৰে ।
কাউন্সিলৰ অভিযোগ অনুসৰি, ২০২৬ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ পৰা NSCN-IM আৰু ZUF(K)-ৰ সৈতে জড়িত বুলি কোৱা হিংসাত আন ৩২জন কুকি-জো সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যু হৈছে । এই ঘটনাসমূহৰ সৈতে জড়িত কৰি কেইবাখনো গাঁও জ্বলাই দিয়া বুলিও বিবৃতিটোত অভিযোগ কৰা হৈছে ।
চৰকাৰৰ প্ৰতিক্ৰিয়াক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি KZC-এ অভিযোগ কৰে যে মেইটেই আৰু নগা সাধাৰণ নাগৰিকৰ হত্যাকাণ্ডৰ পিছত দ্ৰুত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’লেও কুকি-জো লোকৰ মৃত্যুৰ ঘটনাত একে ধৰণৰ পদক্ষেপ দেখা পোৱা নাযায় ।
শেহতীয়াকৈ তিনিজন মেইটেই সাধাৰণ নাগৰিকৰ হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি কাউন্সিলে দাবী কৰে যে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে এটা Suspension of Operations (SoO) শিবিৰ জব্দ কৰিছিল, যদিও উক্ত হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে শিবিৰটোৰ কোনো সম্পৰ্ক প্ৰতিষ্ঠা হোৱা নাছিল বুলি সংগঠনটোৱে উল্লেখ কৰে ।
কুকি-জো সাধাৰণ নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে হিংসাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হোৱাৰ পিছতো NSCN-IM-এ কেনেদৰে নিজৰ কাৰ্যকলাপ অব্যাহত ৰাখিছে, তাক লৈও প্ৰশ্ন তোলে সংগঠনটোৱে । চৰকাৰৰ এনে প্ৰতিক্ৰিয়াই নিৰপেক্ষতা আৰু আইনৰ অধীনত সকলো নাগৰিকৰ সমান সুৰক্ষা লাভৰ অধিকাৰক লৈ গুৰুতৰ প্ৰশ্নৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলি KZC-এ মন্তব্য কৰে ।
“কুকি-জো লোকৰ জীৱনৰ কোনো মূল্য নাই নেকি ?” -এই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কাউন্সিলে কয় যে ভাৰতৰ নাগৰিক হিচাপে কুকি-জো লোকসকলেও সমান সুৰক্ষা আৰু ন্যায় লাভ কৰাৰ অধিকাৰী । কিন্তু তেওঁলোকৰ লোকৰ মৃত্যু, গৃহহীনতা আৰু ভূমিৰ পৰা উচ্ছেদৰ দৰে সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ অভিযোগসমূহৰ যথোচিত সমাধান হোৱা নাই বুলি সংগঠনটোৱে দাবী কৰে ।
নিজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া ৰাজনৈতিক দাবী পুনৰ দোহাৰি কুকি-জো কাউন্সিলে বিধানসভাসহ এখন পৃথক কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল গঠনৰ দাবী জনায় । সংগঠনটোৰ মতে, এই দাবী কেৱল ৰাজনৈতিক আকাংক্ষা নহয়; বৰং জনগোষ্ঠীটোৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰা, স্বকীয় পৰিচয় সংৰক্ষণ কৰা আৰু নিজৰ বিষয়সমূহ নিজে পৰিচালনা কৰাৰ অধিকাৰ লাভৰ বাবে ই অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
চৰকাৰে সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰা, ন্যায় প্ৰদান কৰা আৰু এক অৰ্থপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক সমাধানৰ দিশত দৃঢ় পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে অধিক কঠোৰ ৰাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ কথাও বিবৃতিটোত সকীয়াই দিয়া হৈছে ।
কাউন্সিলৰ মতে, এনে পদক্ষেপৰ ভিতৰত কুকি-জো জনগোষ্ঠীৰ নিৰ্বাচিত বিধায়কসকলক মণিপুৰ চৰকাৰৰ অংশ হিচাপে অংশগ্ৰহণৰ পৰা আঁতৰি আহিবলৈ আহ্বান জনোৱা আৰু SoO-ৰ অধীনত থকা গোটসমূহক চৰকাৰৰ সৈতে সহযোগিতাৰ বিষয়টো পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱাও অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব পাৰে ।
শেষত KZC-এ এনে এক নিৰ্ণায়ক ৰাজনৈতিক সমাধানৰ দাবী জনায়, যিয়ে কুকি-জো জনগোষ্ঠীৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ পৰিচয় সুৰক্ষিত কৰিব আৰু মৰ্যাদাৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব ।
উল্লেখযোগ্য যে, প্ৰেছ বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা মৃত্যুৰ সংখ্যা আৰু অন্যান্য অভিযোগসমূহ স্বতন্ত্ৰভাৱে সত্যাপন কৰা হোৱা নাই । এই সন্দৰ্ভত চৰকাৰ আৰু অভিযোগৰ সৈতে জড়িত সংগঠনসমূহৰ প্ৰতিক্ৰিয়াও বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হোৱা নাই ।
লগতে পঢ়ক: চিয়াং প্ৰকল্পক লৈ উত্তেজনা; ইটানগৰত শান্তি সমদল, এআইটিএফৰ শান্তি সমিতি গঠন