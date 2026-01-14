ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন অন্ত পৰাৰ পূৰ্বে মণিপুৰত বৃদ্ধি অশান্তি, পৃথক প্ৰশাসনৰ দাবীত অটল কুকি সংগঠন
ইম্ফললৈ উভতি নোযোৱাৰ সিদ্ধান্তত অটল কুকি-জ’ সংগঠন ৷
Published : January 14, 2026 at 11:34 PM IST
নতুন দিল্লী: মণিপুৰত চলি থকা চৰকাৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজতে বুধবাৰে ভাৰতীয় সংবিধানৰ ২৩৯(এ) অনুচ্ছেদৰ অধীনত "বিধায়িনী দলৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল" হিচাপে সুকীয়া প্ৰশাসনৰ দাবী তোলে কুকি-জ’ কাউন্সিল আৰু খিলঞ্জীয়া জনজাতি নেতা মঞ্চই ৷ কুকি-চিৰিয়া পৰিষদৰ সভাপতি হেনলিয়ানথাং থাংলেটে বিষয়টোক লৈ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক প্ৰদান কৰে স্মাৰক পত্ৰ ।
স্মাৰক পত্ৰখনত এনেদৰে উল্লেখ কৰা হৈছে, ‘‘ভাৰত চৰকাৰ সম্পূৰ্ণ জ্ঞাত যে কুকি-জ’ সম্প্ৰদায়ে ইম্ফললৈ ঘূৰি নাযায় অথবা সংঘাতৰ আগৰ দৰে পৰিস্থিতিও গ্ৰহণ নকৰে । সেয়েহে আমি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীক এই অভিযোগসমূহ গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰিবলৈ বিনম্ৰ আহ্বান জনাইছো । আমি বিচাৰো যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিজৰ সাংবিধানিক ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ কৰ্তৃত্বপ্ৰাপ্ত প্ৰতিনিধি (KNO আৰু UPF)ৰ সৈতে ৰাজনৈতিক আলোচনা ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰক যাতে অতি সোনকালে ন্যায়সংগত আৰু সাংবিধানিক ৰাজনৈতিক সমাধানৰ সন্ধান পোৱা যায় ।
ইটিভি ভাৰতৰ ওচৰত উপলব্ধ গৃহমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা স্মাৰকপত্ৰত থাংলেটে কয় যে বিগত প্ৰায় তিনি বছৰ ধৰি মেইটেই সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে হোৱা জাতিগত সংঘাতৰ বাবে কুকি-জ’ জনসাধাৰণে বহু পৰিমাণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।
থাংলেটে কয়, ‘‘২৫০ জনতকৈ অধিক নিৰীহ কুকি-জ’ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে । ৭ হাজাৰতকৈ অধিক ঘৰ জ্বলাই দিয়া হৈছে । ৩৬০ খন পূজাস্থলী অপবিত্ৰ বা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু ৪০ হাজাৰতকৈ অধিক লোকক বলপূৰ্বকভাৱে ঘৰ আৰু সম্পত্তিৰ পৰা উচ্ছেদ কৰা হৈছে । কুকি-জ’ লোকসকলক ইম্ফলৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে খেদি পঠিওৱা হৈছে, যাৰ ফলত কুকি-জ’ আৰু মেইটেইসকলৰ মাজত শাৰীৰিক, প্ৰশাসনিক আৰু মানসিকভাৱে সম্পূৰ্ণ বিচ্ছেদ ঘটিছে । এই কথা স্পষ্টভাৱে পৰ্যবেক্ষণ আৰু লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে যে ৰাজ্য চৰকাৰ বহু পৰিমাণে এই সংঘৰ্ষৰ বাবে দায়ী আছিল আৰু সংঘৰ্ষ ৰোধ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল ।’’
বাফাৰ জ’ন এলেকাত মেইটেই আভ্যন্তৰীণভাৱে স্থানচ্যুত ব্যক্তি(আই ডি পি)ক পুনৰ সংস্থাপনৰ বিৰোধিতা কৰি থাংলেটে কয়, ‘‘চুৰাচান্দপুৰৰ টৰবুং অঞ্চল আৰু চুগনুৰ চেৰো অঞ্চলত মেইটেই স্থানচ্যুত লোকক পুনৰ সংস্থাপন কৰা হৈছে বুলি বিশ্বাসযোগ্য বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে ৷ আৰু দৈলাথাবি অঞ্চলতো একেধৰণৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে । এই সকলোবোৰ অঞ্চল বাফাৰ জ'নৰ ভিতৰত বা নিচেই ওচৰত ৷ এনে কাৰ্যক প্ৰত্যক্ষ প্ৰৰোচনা হিচাপে দেখা গৈছে, যাৰ ফলত পুনৰ সংঘাত সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে ।’’
তেওঁ কয় যে সংঘাত আৰু ৰক্তপাত ৰোধ কৰিবলৈ বিশেষভাৱে বাফাৰ জ’ন স্থাপন কৰা হৈছে । থাংলেটে সকীয়াই দিয়ে, ‘‘এই ব্যৱস্থাৰ নিৰ্বাচিত বলবৎকৰণৰ যিকোনো প্ৰকাৰৰ উলংঘনে জনসাধাৰণৰ আস্থাক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰাৰ লগতে আইন-শৃংখলাক দুৰ্বল কৰি তোলে আৰু শান্তিৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনে ।’’
ইম্ফল উপত্যকাৰ কুকি-জ’ সম্প্ৰদায়ৰ ভূমি আৰু সম্পত্তিৰ সুৰক্ষাৰ দাবীত থাংলেটে কয় যে ২০২৩ চনৰ ৩ মে’ত জাতিগত হিংসা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত ইম্ফলৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ কুকি-জ’ লোকক বলপূৰ্বকভাৱে উচ্ছেদ কৰা হয় ৷ যাৰ ফলত তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰ-দুৱাৰ, ভূমি, সম্পত্তি এৰিবলগীয়া হয় ।
থাংলেটে কয়, ‘‘এই সম্পত্তিৰ বহুখিনি জ্বলাই দিয়া, লুটপাত কৰা, ধ্বংস কৰা বা অবৈধভাৱে দখল কৰা বুলি চাৰিওফালে খবৰ ওলাইছে । আনহাতে বাকী থকা সম্পত্তিসমূহো অবৈধভাৱে দখল কৰাৰ লগতে আনৰ নামত হস্তান্তৰ কৰাৰ ভাবুকি লাভ কৰি অহা হৈছে ৷ ইম্ফল উপত্যকাৰ কুকি-জ’ জনগোষ্ঠীৰ সকলো ভূমি আৰু সম্পত্তি যাতে সুৰক্ষিত আৰু সংৰক্ষিত হয় আৰু কোনো কাৰণতে ইয়াৰ হস্তান্তৰকৰণ বা আবণ্টনৰ অনুমতি যাতে দিয়া নহয়, তাৰ বাবে আমি গৃহমন্ত্ৰী মহোদয়ক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছো ।’’
ইফালে মণিপুৰত দীৰ্ঘস্থায়ী শান্তি নিশ্চিত কৰিবলৈ গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ উপদেষ্টা(উত্তৰ-পূব) এ কে মিশ্ৰই ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন বিদ্ৰোহী গোটৰ সংগঠন ‘Sspension of Operations’ (SoO) ৰ সৈতে পৃথক পৃথক আলোচনাত মিলিত হৈছে ৷
উল্লেখযোগ্য যে, মণিপুৰত বৰ্তমানে চলি থকা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসনৰ অন্ত পৰিব চলিত বৰ্ষৰ ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীত ৷ বিগত বৰ্ষত মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেণ সিঙে পদত্যাগ কৰাৰ পিছতে ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ৰাজ্যখনত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন জাৰি কৰা হৈছিল ।
