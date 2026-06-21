নিৰাপত্তা বাহিনীৰ অভিযানৰ বিৰুদ্ধে কুকি ইনপি মণিপুৰৰ ক্ষোভ
সংস্থাটোৱে দাবী কৰে যে এই অভিযানৰ সময়ত মহিলা, শিশু, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু বৃদ্ধ বাসিন্দাসকলক আতংকিত কৰা হৈছিল ৷
Published : June 21, 2026 at 10:46 PM IST
তেজপুৰ: মণিপুৰৰ কুকি জনজাতিসকলৰ শীৰ্ষ সংস্থা কুকি ইনপি মণিপুৰে লেইলন ৱাইফেই আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া অঞ্চলত চলোৱা তালাচী অভিযানক যথেষ্ট গৰিহণা দিছে ৷ এই সময়ছোৱাত কেন্দ্ৰীয় নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে গাঁওবাসীক হাৰাশাস্তি কৰা আৰু সাধাৰণ লোকসকলৰ মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৷
দেওবাৰে জাৰি কৰা এক প্ৰেছ বিবৃতিত কুকি ইনপি মণিপুৰে অভিযোগ কৰে যে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে লেইলন ৱাইফেই গাঁৱত সামৰিক শৈলীৰে কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি ঘৰে ঘৰে ব্যাপক তালাচী অভিযান চলাইছিল । সংস্থাটোৱে দাবী কৰে যে এই অভিযানৰ সময়ত মহিলা, শিশু, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু বৃদ্ধ বাসিন্দাসকলক আতংকিত কৰা হৈছিল ৷
সংগঠনটোৱে উল্লেখ কৰে যে দীৰ্ঘদিনীয়া অৰ্থনৈতিক অৱৰোধৰ বাবে কুকি-জো সম্প্ৰদায়ে ইতিমধ্যে এক কঠিন পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে । এই অৱৰোধৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চললৈ খাদ্য, ঔষধ আৰু অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ যোগান ব্যাহত হোৱা বুলি সংগঠনটোৱে অভিযোগ কৰে ।
সংস্থাটোৱে লগতে অভিযোগ কৰে যে চলি থকা নিৰাপত্তা অভিযান আৰু যোগানৰ পথত জন্মা ব্যাঘাতে স্থানীয় লোকসকলৰ কষ্ট দুগুণে বৃদ্ধি কৰিছে ৷ এনেধৰণৰ কাৰ্যই ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰা বুলি সংগঠনটোৱে সদৰী কৰি সাধাৰণ নাগৰিকৰ সুৰক্ষাৰ দাবী জনায় ।
সংগঠনটোৱে চৰকাৰক কুকি-জো গাঁৱত সাধাৰণ নাগৰিকক হাৰাশাস্তি আৰু উচতনি দিয়া ‘কৰ্ডন আৰু চাৰ্চ’ অভিযান তৎকালীনভাৱে বন্ধ কৰি দিবলৈ দাবী জনায় ৷ ইয়াৰোপৰি সংস্থাটোৱে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আৰু সেৱাৰ নিয়মীয়া যোগান নিশ্চিত কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনায় ।
সংস্থাটোৱে ভাৰত চৰকাৰ আৰু আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাসমূহক তেওঁলোকৰ কাম-কাজৰ পদ্ধতিসমূহ পুনৰীক্ষণ কৰি সাংবিধানিক নীতিসমূহ মানি চলিবলৈ আৰু সকলো নাগৰিকৰ বাবে আইনৰ অধীনত সম সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷
লগতে পঢ়ক: খাদ্য প্ৰস্তুতকৰণ কাৰখানাত এম’নিয়া গেছ নিৰ্গত হৈ দুজনৰ মৃত্যু, ৪০ জনতকৈ অধিকৰ অৱস্থা সংকটজনক