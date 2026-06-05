পুনৰ মণিপুৰত হিংসা: তিনি নিৰীহ লোকক হত্যা
লয়বোল খুল্লেন গাঁৱত তিনিজনকৈ লোকক হত্যা কৰাৰ ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে মণিপুৰৰ কুকি জনজাতিসকলৰ শীৰ্ষ সংস্থা কুকি ইনপি মণিপুৰে ।
Published : June 5, 2026 at 7:56 PM IST
তেজপুৰ: অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰত হিংসাৰ দাবানল ৷ শুকুৰবাৰে ৰাজ্যখনৰ কাংপকপি জিলাত তিনিজন নিৰীহ লোকক হত্যা কৰাৰ ঘটনাই অঞ্চলটোত পুনৰবাৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিছে । সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যখনৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটোক লৈও কেতবোৰ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে ৷
জিলাখনৰ লয়বোল খুল্লেন গাঁৱত তিনিজনকৈ লোকক হত্যা কৰাৰ ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে মণিপুৰৰ কুকি জনজাতিসকলৰ শীৰ্ষ সংস্থা কুকি ইনপি মণিপুৰে ।
শুকুৰবাৰে জাৰি কৰা এক বিবৃতিত সংগঠনটোৱে ৫ জুনৰ পুৱা এই কাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷ এই হিংসাত্মক ঘটনাত এনএছচিএন-আইএম আৰু সহযোগী সংগঠন জুফৰ অস্ত্ৰধাৰী কেডাৰ জড়িত বুলি সংগঠনটোৱে দাবী কৰে ।
সংগঠনটোৱে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি লেটখোংগম হাওকিপ, তিনিমাৰী হাওকিপ আৰু মংগমিনেল হাওকিপ নামৰ তিনিজন লোকে এই ঘটনাত মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় ৷ এই ঘটনাত কেইবাটাও ঘৰৰ লগতে সা-সম্পত্তি ধ্বংস হোৱা বুলি সংগঠনটোৱে অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
সংগঠনটোৱে এই আক্ৰমণক মানৱ অধিকাৰৰ গুৰুতৰ উলংঘন বুলি অভিহিত কৰি নিৰস্ত্ৰ সাধাৰণ নাগৰিকক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা কাৰ্যক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে । সংগঠনটোৱে নিহতসকলৰ পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে লয়বোল খুল্লেন গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলৰ সৈতে একত্ৰিত হৈ থকাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে ৷
জনজাতীয় সংগঠনটোৱে এই ঘটনাৰ পুংখানুপুংখ তদন্তৰে দোষীক চিনাক্ত কৰি সঠিক আইনী ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰিবলৈ ভাৰত চৰকাৰ আৰু নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহক আহ্বান জনায় ৷ ইয়াৰোপৰি ৰাজ্যখনৰ স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলসমূহত অধিক নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো দাবী জনাইছে কুকি ইনপি মণিপুৰে ৷
তথ্য অনুসৰি, জিলা প্ৰশাসনে এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা নাই ৷ মণিপুৰৰ কিছু কিছু অংশত নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত উত্তেজনা অব্যাহত থকাৰ মাজতে এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: কাগজৰ নোটৰ সলনি পলিমাৰ নোট, কিয় ?