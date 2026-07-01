ETV Bharat / bharat

মণিপুৰত কুকি গাঁৱত অগ্নিসংযোগৰ অভিযোগ: তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কুকি ইনপিৰ

কুকি গাঁও জ্বলাই দিয়াৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কুকি ইনপি মণিপুৰৰ । চৰকাৰৰ তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপৰ দাবী ।

Manipur Kuki Village fire
মণিপুৰত কুকি গাঁৱত অগ্নিসংযোগৰ অভিযোগ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 1, 2026 at 7:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: মণিপুৰৰ গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষৰ দৈনিক নতুন নতুন ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ তথা তথ্য পোহৰলৈ আহিছে । কুকি জনগোষ্ঠীৰ শীৰ্ষ সংগঠন কুকি ইনপি মণিপুৰে (KIM) কামজং জিলাৰ ফাইমোল কুকি গাঁও জ্বলাই দিয়াৰ অভিযোগৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তীব্ৰ গৰিহণা জনাইছে । সংগঠনটোৱে এই ঘটনাৰ বাবে কেন্দ্ৰ আৰু মণিপুৰ চৰকাৰক তাৎক্ষণিকভাৱে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে ।

বুধবাৰে জাৰি কৰা এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত কুকি ইনপি মণিপুৰে অভিযোগ কৰে যে টাংখুল নেতৃত্বাধীন এনএছচিএন-আইএম (NSCN-IM) আৰু ম্যানমাৰত সক্ৰিয় শ্বান্নি নেশ্ব'নেলিটিজ আৰ্মীৰ (SNA) সশস্ত্ৰ সদস্যই ফাইমোল গাঁওখনত অগ্নিসংযোগ কৰে । সংগঠনটোৰ মতে, মণিপুৰৰ টাংখুল অধ্যুষিত পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহত কুকি গাঁওসমূহক লক্ষ্য কৰি চলি থকা আক্ৰমণৰ ই এক নতুন সংযোজন ।

Manipur Kuki Village fire
প্ৰতিক্ৰিয়া কুকি ইনপিৰ (ETV Bharat Assam)

সংগঠনটোৱে লগতে দাবী কৰে যে ঘটনাৰ এদিন পূৰ্বে উক্ত অঞ্চলত মোতায়েন হৈ থকা অসম ৰাইফলছৰ এটা চকী খালী কৰা হৈছিল । ইয়াকে লৈ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত গুৰুতৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি ঘটনাটোৰ ওপৰত স্বচ্ছ আৰু নিৰপেক্ষ তদন্তৰ দাবী জনায় ।

কুকি ইনপি মণিপুৰৰ মতে, ফাইমোলৰ ঘটনা কোনো এটা মাত্ৰ ঘটনা নহয় । সংগঠনটোৱে দাবী কৰে যে ২০২৬ বৰ্ষত কাংপকপি, উখৰুল আৰু কামজং জিলাৰ একাধিক কুকি গাঁৱত অগ্নিসংযোগ আৰু আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ।

সংগঠনটোৱে অভিযোগ কৰে যে ভাৰত চৰকাৰৰ সৈতে যুদ্ধবিৰতি চুক্তিত থকা এনএছচিএন-আইএমৰ সদস্যসকল এনে আক্ৰমণত জড়িত থকাৰ অভিযোগ উদ্বেগজনক । লগতে এছএএ জড়িত থকাৰ অভিযোগক আন্তঃসীমান্ত সুৰক্ষাৰ বাবে এক গুৰুতৰ ভাবুকি বুলি উল্লেখ কৰে ।

সেয়ে কুকি ইনপি মণিপুৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়, মণিপুৰ চৰকাৰ আৰু সংশ্লিষ্ট সুৰক্ষা সংস্থাসমূহক নাগৰিকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰা, সীমান্ত সুৰক্ষা অধিক শক্তিশালী কৰা আৰু ঘটনাৰ সৈতে জড়িতসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনাইছে ।

উল্লেখ্য যে কুকি ইনপি মণিপুৰে উত্থাপন কৰা এই অভিযোগসমূহ ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা স্বতন্ত্ৰভাৱে সত্যতা প্ৰমাণ কৰা হোৱা নাই । এই প্ৰতিবেদন লিখা পৰ্যন্ত মণিপুৰ চৰকাৰ, অসম ৰাইফলছ বা অভিযোগত উল্লেখ কৰা সংগঠনসমূহৰ পৰাও কোনো আনুষ্ঠানিক প্ৰতিক্ৰিয়া পোৱা হোৱা নাই ।

লগতে পঢ়ক :অগ্নিক সাক্ষী কৰি সাত পাক নুঘূৰিলে হিন্দু বিবাহ অসম্পূৰ্ণ: ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়
লগতে পঢ়ক :বোৰ্খা পিন্ধি ইৰফানাই সম্পন্ন কৰিলে প্ৰাক্তন আৰএছএছ কৰ্মী নাৰায়ণনৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া

TAGGED:

KUKI INPI MANIPUR
MANIPUR KUKI VILLAGE FIRE
মণিপুৰৰ হিংসা
ইটিভি ভাৰত অসম
MANIPUR VIOLENCE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.