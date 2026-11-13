মণিপুৰ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে কুকি ইনপিৰ পক্ষপাতিত্বৰ অভিযোগ, স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ ৭২ ঘণ্টাৰ সময়সীমা

মণিপুৰ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে কুকি ইনপিৰ পক্ষপাতিত্বৰ অভিযোগ, স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ ৭২ ঘণ্টাৰ সময়সীমা
১২ নৱেম্বৰত মণিপুৰ আৰক্ষীৰ চৰকাৰী এক্স হেণ্ডেল আৰু হোৱাটছ এপযোগে প্ৰকাশ কৰা দুটাকৈ বিবৃতিৰ মাজত পাৰ্থক্য ।
Published : November 13, 2026 at 2:43 PM IST
তেজপুৰ: মণিপুৰত সংঘটিত দুটা পৃথক গুলীচালনাৰ ঘটনাক লৈ আৰক্ষীৰ পক্ষপাতিত্বৰ অভিযোগ ৷ বৃহস্পতিবাৰে প্ৰকাশ পোৱা এক বিবৃতিত কুকি জনগোষ্ঠীৰ শীৰ্ষ সংগঠন কুকি ইনপি মণিপুৰে আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে জাতিগত পক্ষপাতিত্ব গ্ৰহণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৷
সংগঠনটোৰ তথ্য আৰু জনসম্পৰ্ক বিভাগৰ সম্পাদক জাংঘাওলুন হাওকিপে স্বাক্ষৰ কৰা বিবৃতিটোত কোৱা হয়, ‘‘১২ নৱেম্বৰত মণিপুৰ আৰক্ষীৰ চৰকাৰী এক্স হেণ্ডেল আৰু হোৱাটছ এপযোগে প্ৰকাশ কৰা দুটাকৈ বিবৃতিৰ মাজত স্পষ্ট পাৰ্থক্য পৰিলক্ষিত হৈছে ।’’ সংগঠনটোৰ অভিযোগ অনুসৰি, কুকি আৰু টাংখুল নগা জনগোষ্ঠীৰ ভুক্তভোগীৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে পৃথক দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰিছে ।
সংগঠনটোৱে প্ৰথমটো ঘটনাৰ উল্লেখ কৰি কয় যে, ধাননি পথাৰত কাম কৰি থকা অৱস্থাত গুলীবিদ্ধ হৈ ৪০ বছৰীয়া কুকি মহিলা কিমেইনেং চংলোই নিহত হৈছিল ৷ এই ঘটনাত আন দুগৰাকী স্থানীয় কুকি লোক আহত হৈছিল । কিন্তু এই ঘটনাটোক আৰক্ষীয়ে কেৱল 'গুলীচালনাৰ ঘটনা' বুলি উল্লেখ কৰি দোষীৰ পৰিচয় বা তেওঁলোকৰ বিষয়ে কোনো নিৰ্দিষ্ট তথ্য প্ৰকাশ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে ৷
আন এটা ঘটনাত, এগৰাকী টাংখুল নগা লোক গুলীবিদ্ধ হোৱাৰ ঘটনাটোক মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে এই কাম ‘সন্দেহযুক্ত কুকি সশস্ত্ৰ দুৰ্বৃত্ত’ই কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছিল ৷ এয়া সংগঠনটোৰ দাবী ৷
আৰক্ষীৰ এই স্থিতি সন্দৰ্ভত সংগঠনটোৱে উত্তৰ বিচাৰিছে ৷ দ্বিতীয়টো ঘটনাত আক্ৰমণকাৰীক কুকি সশস্ত্ৰ গোটৰ সৈতে জড়িত কৰাৰ ভিত্তি কি, সেয়া সংগঠনটটোৱে জানিবলৈ বিচাৰিছে ৷ আৰক্ষীয়ে আক্ৰমণকাৰীসকলক চিনাক্ত কৰিছে নে ইতিমধ্যে কৰায়ত্ত কৰিছে তাকো জানিবলৈ বিচাৰে ৷
২০২৩ চনৰ ৩ মে’ৰ পৰা মণিপুৰ আৰক্ষীয়ে বাৰে বাৰে জাতিগত পক্ষপাতিত্বমূলক আচৰণ প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে বুলি বিবৃতিত সংগঠনটোৱে অভিযোগ কৰে ৷ কুকি জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ হত্যাকাণ্ড আৰু নিৰ্যাতনৰ ঘটনাসমূহক যথাযথ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগো সংগঠনটোৱে উত্থাপন কৰে ।
‘‘মণিপুৰ আৰক্ষী এক সাংবিধানিক প্ৰতিষ্ঠান, কোনো প্ৰচাৰযন্ত্ৰ নহয় । আৰক্ষীয়ে কোনো ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰমাণৰ ভিত্তিত আৰু নিৰপেক্ষভাৱে তথ্য প্ৰকাশ কৰিব লাগে । বিশেষকৈ ভাৰতীয় সংবিধানৰ ১৪ নং অনুচ্ছেদত সন্নিৱিষ্ট আইনৰ দৃষ্টিত সমতাৰ নীতি আৰক্ষীয়ে মানি চলাটো অত্যন্ত জৰুৰী ৷’’ কুকি ইনপিয়ে লগতে কয় ৷
এই সন্দৰ্ভত কুকি ইনপি মণিপুৰে মণিপুৰ আৰক্ষীৰ সন্মুখত চাৰিটা দাবী উত্থাপন কৰে । দাবীকেইটা হৈছে ক্ৰমে -
- বিতৰ্কিত বিবৃতি তৈয়াৰ কৰা, অনুমোদন আৰু প্ৰচাৰৰ সৈতে জড়িত আৰক্ষী বিষয়াসকলক চিনাক্ত কৰিবলৈ তাৎক্ষণিক আভ্যন্তৰীণ তদন্ত
- দুটা ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত পৃথক ভাষা ব্যৱহাৰৰ কাৰণ আৰু তথ্যগত ভিত্তি ৰাজহুৱাভাৱে স্পষ্ট কৰা
- ইচ্ছাকৃতভাৱে তথ্য বিকৃত কৰা বা বৈষম্যমূলক প্ৰতিবেদন প্ৰকাশৰ সৈতে জড়িত বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ
- ভৱিষ্যতে আৰক্ষীৰ সকলো চৰকাৰী বিবৃতি নিৰপেক্ষ, একে মানদণ্ডৰ আৰু প্ৰমাণভিত্তিক হ'ব বুলি আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধানৰ পৰা আনুষ্ঠানিক আশ্বাস প্ৰদান ।
সংগঠনটোৱে মণিপুৰ আৰক্ষীক এইক্ষেত্ৰত স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ আৰু সংশোধনমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে ৭২ ঘণ্টাৰ সময় বান্ধি দিছে । নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত আৰক্ষীয়ে সন্তোষজনক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে আইনী আৰু সাংবিধানিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে কুকি অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত মণিপুৰ আৰক্ষীক সহযোগিতা বন্ধ কৰাৰো সকীয়নি প্ৰদান কৰিছে কুকি ইনপি মণিপুৰে ।
লগতে পঢ়ক: শ্বিলঙত অসম ৰাইফলছৰ কমাণ্ডাৰ্ছ সন্মিলন : সীমান্তৰ সুৰক্ষা, বাহিনীৰ আধুনিকীকৰণত বিশেষ গুৰুত্ব