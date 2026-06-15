মণিপুৰৰ বিস্ফোৰণক কুকি ইনপিৰ গৰিহণা, চৰকাৰক তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী
কুকি ইনপিয়ে এই আক্ৰমণক সাধাৰণ নাগৰিকৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি গুৰুতৰ ভাবুকি বুলি অভিহিত কৰে ৷
Published : June 15, 2026 at 5:15 PM IST
তেজপুৰ: মণিপুৰৰ কাংপোকপি জিলাৰ লেইলন ৱাইফেই গাঁৱত সোমবাৰে সংঘটিত হৈছে এক বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা ৷ এই বিস্ফোৰণৰ ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা দিছে ৰাজ্যখনৰ এক সংগঠন কুকি ইনপিয়ে ৷
এই বিস্ফোৰণৰ দায়িত্ব এতিয়ালৈকে কোনো সংগঠনে আনুষ্ঠানিকভাৱে স্বীকাৰ কৰা নাই যদিও কুকি ইনপিয়ে বিস্ফোৰণটো এনএছচিএন-আইএম তথা ইয়াৰ সহযোগী সংগঠন জিইউএফে সংঘটিত কৰা বুলি দাবী কৰিব বিচাৰে ৷ কুকি ইনপিয়ে কাংপোকপি জিলাত সংঘটিত এই বিস্ফোৰণত তিনিজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷
কুকি সম্প্ৰদায়ৰ শীৰ্ষ সংস্থা কুকি ইনপিয়ে এই আক্ৰমণক সাধাৰণ নাগৰিকৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি গুৰুতৰ ভাবুকি বুলি অভিহিত কৰে ৷ লগতে চৰকাৰ তথা নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহৰ তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপৰ দাবী জনায় ।
সংগঠনটোৰ মিডিয়া কোষে জাৰি কৰা এক বিবৃতিত কুকি ইনপিয়ে উল্লেখ কৰে যে এই কাণ্ডই নিৰীহ লোকৰ জীৱন বিপন্ন কৰাৰ লগতে সা-সম্পত্তিৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে ৷ লগতে অঞ্চলটোৰ শান্তি বিঘ্নিত কৰাৰ উপৰিও নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ৷ সংগঠনটোৱে সাধাৰণ নাগৰিকৰ বাসস্থানক লক্ষ্য কৰি চলোৱা এই আক্ৰমণ অগ্ৰাহ্য আৰু অমানৱীয় বুলি অভিহিত কৰে ৷ এনে কাৰ্যই আইন ব্যৱস্থাক শাসনক ভেঙুচালি কৰাৰ লগতে সাধাৰণ লোকসকলৰ মাজত ভয়ৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে বুলি সকীয়নি দিয়ে ।
হিংসা আৰু নিৰাপত্তাহীনতাৰ বাবে দায়ী সশস্ত্ৰ সংগঠনৰ প্ৰতি দেখুওৱা নমনীয় মনোভাৱৰ বিষয়তো সংগঠনটোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । প্ৰশাসনৰ দায়সৰা মনোভাৱ বা নীৰৱ ভূমিকাই অপৰাধীক আৰু অধিক সাহসী কৰি তুলিব পাৰে ৷ যিয়ে জনসাধাৰণৰ আস্থাক অধিক পৰিমাণে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব পাৰে বুলি সংগঠনটোৱে কয় ।
কুকি ইনপিয়ে চৰকাৰ আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীক এই আক্ৰমণৰ সৈতে জড়িতসকলক ততালিকে চিনাক্ত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । সাধাৰণ নাগৰিকৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰাৰ লগতে অধিক হিংসাত্মক পৰিস্থিতি ৰোধৰ বাবে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰো দাবী উত্থাপন কৰে ।
এক বিবৃতিত সংগঠনটোৱে কয়, ‘‘ন্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ পলম হ’ব নালাগে । উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ অবিহনে শান্তি ঘূৰাই আনিব নোৱাৰি ।’’ সংগঠনটোৱে পুনৰ কয় যে সাধাৰণ নাগৰিকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাটো শীৰ্ষ অগ্ৰাধিকাৰ হোৱা উচিত ৷ সংগঠনটোৱে বিস্ফোৰণ সংঘটিত হোৱা অঞ্চলটোত স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰাই অনাৰ বাবে প্ৰশাসন তথা চৰকাৰক উচিত পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ আহ্বান জনায় ।
লগতে পঢ়ক: নগা ব্যক্তিৰ হত্যাক গৰিহণা মণিপুৰ আৰু নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ