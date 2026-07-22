মণিপুৰ হিংসা প্ৰতিৰোধত কেন্দ্ৰৰ অনীহা ! অৰ্থনৈতিক অৱৰোধৰ হুংকাৰ কুকি সংগঠনৰ
কুকি নাগৰিক সমাজৰ সংগঠনসমূহে মণিপুৰত তিনিদিনীয়া অৰ্থনৈতিক অৱৰোধৰ ভাবুকি দিছে । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সংঘাত ৰোধৰ কোনো সুনিৰ্দিষ্ট ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ ৷
Published : July 22, 2026 at 7:32 PM IST
নতুন দিল্লী: মণিপুৰত চলি থকা সংকট এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ হোৱা নাই ৷ কুকি আৰু মেইটেই জনগোষ্ঠীৰ মাজত সংঘটিত গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই সংকটে বিগত তিনি বছৰ ধৰি ৰাজ্যখন অশান্ত কৰি ৰাখিছে ৷ এই সংকটৰ তাৎক্ষণিক ৰাজনৈতিক সমাধানৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আহ্বান জনোৱাৰ কিছুদিন পিছতে কুকি নাগৰিক সমাজৰ সংগঠনসমূহে তিনিদিনীয়া অৰ্থনৈতিক অৱৰোধৰ ভাবুকি দিছে ।
চলি থকা হিংসা আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যোগানত ব্যাঘাত সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক বাৰে বাৰে আবেদন জনোৱাৰ পিছতো কোনো সুনিৰ্দিষ্ট ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
শেহতীয়াকৈ কুকি চি এছ অ’ ৱৰ্কিং কমিটী (WCKCSO)-উখৰুলৰ পৰা এই সতৰ্কবাণী প্ৰদান কৰিছে ৷ ইম্ফল পূব, কাংপকপি আৰু উখৰুলৰ জিলা প্ৰশাসনক ২৪ ঘণ্টীয়া চূড়ান্ত সময়সীমা বান্ধি দি কুকি-জো বসতিপ্ৰধান অঞ্চললৈ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীসমূহ নিৰাপদ আৰু বাধাহীনভাৱে চলাচল কৰাৰ লগতে সাহায্য সামগ্ৰী জব্দ আৰু অগ্নিসংযোগ কৰা কাৰ্য বন্ধ কৰাৰ দাবী জনাইছে ৷
কমিটীয়ে অভিযোগ কৰে যে ২৫ জুনত ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত উখৰুলৰ উপায়ুক্তই আশ্বাস দিয়াৰ পিছতো ৱুংঘন, চাইজাং, ছকৱাওকে ধৰি কেইবাটাও অঞ্চলত সামগ্ৰী জব্দ কৰা, চালকক ভয় দেখুৱাই অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী জ্বলোৱাৰ দৰে কাণ্ড অব্যাহত আছে ।
সংস্থাটোৱে অভিযোগ কৰে যে সেনাপতি আৰু কংলাটম্বিৰ নগা আৰু মেইটেই গোটে ২ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰায় এমাহ ধৰি “অবৈধ অৱৰোধ” আৰোপ কৰি কুকি-চিৰিয়া অঞ্চললৈ অত্যাৱশ্যকীয় যোগানৰ চলাচলত গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে ।
তেওঁলোকে দাবী কৰিছে যে যদিও ২০২ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰদায়টোৰ একমাত্ৰ ভ্ৰাম্যমাণ জীৱনৰেখা হৈ পৰিছে, তথাপিও এস্কৰ্ট কৰা সামগ্ৰী যোগান ধৰা বাহনসমূহ ৰখাই দিয়া হৈছে ৷ সামগ্ৰীসমূহ জব্দ কৰি জুই লগাই দিয়া হৈছিল বুলিও অভিযোগ উঠিছে ।
কমিটীৰ তথ্য অনুসৰি যোৱা কেইটামান সপ্তাহত প্ৰায় ১০ লাখ টকাৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী ধ্বংস হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । ইয়াৰ উপৰিও অভিযোগ কৰা হৈছে যে কুকি-জোৰ সাধাৰণ নাগৰিকসকলে বাৰে বাৰে যাতায়তত ব্যাঘাত জন্মোৱাৰ বাবে খাদ্য, ঔষধ আৰু অন্যান্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ নাটনিৰ সন্মুখীন হৈছে ।
এক সতৰ্কবাণী জাৰি কৰি কমিটীয়ে কয় যে যদিহে কৰ্তৃপক্ষই ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত যোগানৰ মুক্ত চলাচল নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰে তেন্তে ২৩ জুলাইৰ মাজনিশাৰ পৰা তিনিদিনীয়া কঠোৰ অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ অৱলম্বন কৰা হ’ব । ইয়াৰ উপৰিও কয় যে প্ৰতিবাদৰ ফলত যিকোনো পৰিণতিৰ দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ।
কুকি-জো কাউন্সিলে নতুন দিল্লীত গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ আলোচক অজিত লাল আৰু চোৰাংচোৱা ব্যুৰোৰ সঞ্চালক মহেশ দীক্ষিতক সাক্ষাৎ কৰি জৰুৰী হস্তক্ষেপৰ বাবে হেঁচা দিয়াৰ কিছু সময়ৰ পাছতে এই সকীয়নি প্ৰদান কৰিছে ।
দীৰ্ঘদিন ধৰি কেন্দ্ৰীয় নিৰাপত্তা বাহিনী নিয়োজিত হৈ থকাৰ পাছতো হিংসা অব্যাহত তথা, স্বাস্থ্যসেৱা অচল হৈ পৰা, অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী পৰিবহনত বাধা আৰোপ কৰা আৰু কুকি-জো গাঁৱত বাৰে বাৰে আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে প্ৰতিনিধি দলটোৱে ।
দীৰ্ঘদিনীয়া ৰাজনৈতিক দাবী পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰি কাউন্সিলে কুকি-জো জনসাধাৰণৰ বাবে বিধায়িনী দলৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল গঠন কৰাটো বিচাৰিছিল বিচাৰিছিল ৷ তেওঁলোকে যুক্তি দিছিল যে বৰ্তমানৰ ৰাজ্যৰ প্ৰশাসনে সম্প্ৰদায়টোক পৰ্যাপ্ত নিৰাপত্তা আৰু সম সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে।
লগতে পঢ়ক: সন্ত্ৰাসবাদীৰ গুলীত অমৰনাথ যাত্ৰাৰ নিৰাপত্তাত নিযুক্ত আৰক্ষী জোৱান নিহত