আধুনিক দুৰ্গা : পৰম্পৰা আৰু নাৰীশক্তিৰ অনন্য নিদৰ্শন ক্ষত্ৰিয় মহিলাৰ 'শৌৰ্য ৰাস'

আধুনিক দুৰ্গা : পৰম্পৰা আৰু নাৰীশক্তিৰ অনন্য নিদৰ্শন ক্ষত্ৰিয় মহিলাৰ 'শৌৰ্য ৰাস'
ৰাজকোটত দুই শতাধিক ক্ষত্ৰিয় মহিলাই হাতত তৰোৱাল লৈ বুলেট আৰু খোলা জীপত উঠি 'শৌৰ্য ৰাস' প্ৰদৰ্শন কৰি পৰম্পৰা আৰু নাৰীশক্তিৰ অনন্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰে ।
Published : October 13, 2026 at 5:05 PM IST
গুৱাহাটী : বৰ্তমান সমগ্ৰ দেশজুৰি চলি আছে নৱৰাত্ৰিৰ পূজা । উৎসৱ-আনন্দৰ লগতে এই নৱৰাত্ৰিত পৰম্পৰাগত বিভিন্ন ৰীতি-নীতিও প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । নৱৰাত্ৰি মানেই গুজৰাটৰ অনন্য পৰিৱেশ ।
সমগ্ৰ ৰাজ্যখন নৱৰাত্ৰিৰ ৰঙত ৰঙীয়াল হৈ পৰে । পৰম্পৰাগত দাণ্ডিয়া নৃত্যৰ উপৰি বিভিন্ন লোকাচাৰৰ সংমিশ্ৰণ ঘটে নৱৰাত্ৰিত । এইবাৰ গুজৰাটৰ ৰাজকোটত নৱৰাত্ৰিত প্ৰকাশ পালে নাৰীশক্তিৰ অজেয় ৰূপ ।
#WATCH | Rajkot, Gujarat: Kshatriya Rajput women performed the traditional Sword Raas at Rajvi Palace during Navratri. (12.10) https://t.co/voavcdqOGh— ANI (@ANI) October 12, 2026
২ শতাধিক মহিলাৰ 'শৌৰ্য ৰাস' প্ৰদৰ্শন
নৱৰাত্ৰি উপলক্ষে ৰাজকোটৰ ৰাজপ্ৰসাদত পৰিলক্ষিত হ'ল এক অভূতপূৰ্ব আৰু গৌৰৱময় দৃশ্য । ৰাজকোটৰ প্ৰাক্তন ৰাজপৰিয়ালৰ তত্ত্বাৱধানত তথা ৰাণী চাহেবা কাদম্বৰী দেৱীৰ নিৰ্দেশনাত ৰঞ্জিত বিলাস প্ৰাসাদত (ৰাজৱী পেলেচ) এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় । প্ৰায় ২০০ ক্ষত্ৰিয় মহিলাই পৰম্পৰাগত ৰাজকীয় সাজ-পোছাক পৰিধান কৰি হাতত চোকা তৰোৱাল লৈ দেৱী দুৰ্গাৰ আৰাধনাৰ অংগ হিচাপে 'শৌৰ্য ৰাস' বা তৰোৱাল নৃত্য পৰিৱেশন কৰে ।
এমহীয়া কঠোৰ প্ৰশিক্ষণ
উল্লেখযোগ্য কথাটো হৈছে, এই নৃত্যানুষ্ঠানত আধুনিকতাৰ পৰিৱৰ্তে পৰম্পৰাক সম্পূৰ্ণ প্ৰাধান্য দিয়া হয় । জানিব পৰা মতে, এই কঠিন আৰু আকৰ্ষণীয় নৃত্য পৰিৱেশনৰ বাবে মহিলাসকলে প্ৰায় এমাহজোৰা কঠোৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰে । নৱৰাত্ৰিৰ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় নিশাত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানত সমৱেত দৰ্শকসকলে পুৰণি দিনৰ বীৰাংগনা যোদ্ধাৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰে ।
ভগ্নী সেৱা ফাউণ্ডেচনৰ উদ্যোগত বিশেষ প্ৰশিক্ষণ
উল্লেখ্য যে ৰাজকোটৰ এই ৰাজপ্ৰসাদত ২০০৬ চনৰ পৰাই নৱৰাত্ৰিৰ সময়ত এই বিশেষ নৃত্যৰ আয়োজন কৰি অহা হৈছে । ভগ্নী সেৱা ফাউণ্ডেচনৰ উদ্যোগত মহিলাসকলক মটৰচাইকেলত উঠি তৰোৱাল ৰাস কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই বিষয়ে শিকোৱাৰ বাবে এক বিশেষ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰা হয় । বিগত ১৫ বছৰ ধৰি এই সংস্থাটোৱে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আহিছে । ইয়াৰ উপৰি জোৱানসকললৈ পৰিৱেশ-বান্ধৱ ৰাখী প্ৰেৰণ কৰি আহিছে ।
আনহাতে, চাৰি বছৰ পূৰ্বে হাজাৰ হাজাৰ ক্ষত্ৰীয় মহিলাই একেলগে পৰিৱেশন কৰা তৰোৱালৰ ৰাসে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
#WATCH | Rajkot, Gujarat: Kshatriya Rajput women performed the traditional Sword Raas at Rajvi Palace during Navratri, displaying sword-fighting skills while riding bikes and jeeps. (12.10) https://t.co/DhkKCO9R5o— ANI (@ANI) October 12, 2026
বুলেট আৰু জীপত উঠিও নাৰীশক্তি প্ৰদৰ্শন
এই নৃত্য প্ৰদৰ্শনৰ এক উল্লেখনীয় দিশ আছিল কেইবাগৰাকীও মহিলাই পৰম্পৰাগত পোছাক পৰিধান কৰি চলন্ত মটৰচাইকেল (বুলেট)ত উঠি আৰু খোলা জীপত থিয় হৈ অতি সাহসিকতাৰে নিজৰ তৰোৱাল চালনাৰ কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰে । এই অনন্য নৃত্যশৈলীয়ে উপস্থিত দৰ্শকক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি তোলে । আনহাতে, ইয়াৰে ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰাৰ লগতে ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে ।
পৰম্পৰাৰ মাজেৰে নাৰী সবলীকৰণৰ বাৰ্তা
উল্লেখ্য যে ক্ষত্ৰিয় সংস্কৃতিত 'শাস্ত্ৰ পূজন' বা অস্ত্ৰ পূজা আৰু যোদ্ধাৰ এক বিশেষ স্থান আছে । মোগল যুগৰ পৰায়ে ৰাজপুত মহিলাসকলে যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ পৰা বিজয়ী হৈ উভতি অহা পুৰুষসকলক আদৰিবলৈ এই নৃত্য পৰিৱেশন কৰিছিল বুলি ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত পোৱা যায় । আনহাতে, ৰাজপৰিয়ালৰ মতে, বৰ্তমান সময়ত এই নৃত্যানুষ্ঠানৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে পুৰণি সমৰ কলাৰ ঐতিহ্য ৰক্ষা কৰা আৰু আধুনিক সমাজত নাৰীশক্তি তথা আত্মৰক্ষাৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা ।