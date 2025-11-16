ETV Bharat / bharat

পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্যৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ হ’লেহে বিজেপিক সমৰ্থন কেপিপিৰ

উত্তৰ বংগৰ প্ৰত্যেকটো বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে পৃথক প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ হুংকাৰ ।

Kamtapur Progressive Party (Adhir Barman faction
কামতাপুৰ প্ৰগ্ৰেছিভ পাৰ্টীৰ অধীৰ গোট (ETV Bharat)
জলপাইগুৰি : পৃথক ৰাজ্যৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ হ’লেহে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক সমৰ্থন আগবঢ়াব কমতাপুৰ প্ৰগ্ৰেছিভ পাৰ্টীৰ অধীৰ গোটে । এইদৰে সকীয়নি দিয়াৰ লগতে এই গোটটোৱে উক্ত দাবী পূৰণ নহ'লে পুনৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিয়ে । শনিবাৰে এইদৰে বিজেপিক হুংকাৰ দিয়াৰ লগতে ভৱিষ্য়ত পদক্ষেপৰ কথাও ব্য়াখ্য়া কৰে ।

প্ৰগ্ৰেছিভ পাৰ্টীৰ অধীৰ গোটৰ নেতৃবৃন্দই এইদৰে সকীয়াই দি কয়, “আমাক এখন পৃথক ৰাজ্যৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ প্ৰয়োজন । তেতিয়াহে নিৰ্বাচনত সমৰ্থন লাভ কৰিব । নহ'লে বৃহৎ আন্দোলন হ'ব ।” তেওঁলোকে কয় যে যদি কেন্দ্ৰীয় বা ৰাজ্য চৰকাৰে অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে উত্তৰ বংগৰ কামতাপুৰ ৰাজ্য আৰু ভাষাৰ স্বীকৃতিৰ দাবী গ্ৰহণ নকৰে, তেন্তে বিজেপিৰ সাংসদ আৰু বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰা হ’ব । উত্তৰ বংগৰ মাটিত বিজেপিৰ প্ৰৱেশ ৰোধ কৰা হ’ব বুলিও চৰকাৰক সকীয়নি দিয়ে ।

এই গোটটোৰ নেতৃত্বই পুনৰ কয়, "যদি পৃথক ৰাজ্যৰ নিশ্চয়তা লাভ কৰা হয়, তেন্তে কামতাপুৰ প্ৰগতিশীল অধীৰ গোটে বিজেপিক সমৰ্থন কৰিব । যদি কোনো নিশ্চয়তা পোৱা নাযায়, তেন্তে কামতাপুৰ প্ৰগতিশীল অধীৰ গোটে উত্তৰ বংগৰ প্ৰত্যেকটো বিধানসভা সমষ্টিত পৃথক প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব ।"

উল্লেখ্য় যে নব্বৈৰ দশকৰ পৰা উত্তৰ বংগত পৃথক কমতাপুৰ ৰাজ্য আৰু কমতাপুৰী ভাষাৰ স্বীকৃতিৰ আন্দোলন চলি আহিছে, যাৰ ফলত এই লক্ষ্যত উপনীত হ’বলৈ কমতাপুৰ মুক্তি সংগঠন (KLO) গঠন কৰা হৈছিল । এই দাবীৰ বাবে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ সশস্ত্ৰ আন্দোলনৰো আয়োজন কৰা হৈছিল । প্ৰতিটো নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে নিজৰ দাবীক সমৰ্থন কৰা আৰু তাৰ পিছত বিষয়টো একাষৰীয়া কৰাৰ অতীতৰ অভিজ্ঞতাৰে এইবাৰ কেপিপিয়ে পূৰ্ণগতিত প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে ।

কমতাপুৰ প্ৰগ্ৰেছিভ পাৰ্টীৰ অধীৰ গোটৰ প্ৰচাৰ সচিব সন্তোষ কুমাৰ ৰায়ে কয়, "আমাৰ দাবী বাৰে বাৰে পূৰণ হোৱা নাই । নৱেম্বৰৰ ভিতৰত যদি আমি কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ দেখা নাপাওঁ তেন্তে ধাৰাবাহিক আন্দোলন আৰম্ভ কৰিম । তাত উত্তৰ বংগৰ বিজেপিৰ সাংসদ আৰু বিধায়কৰ ঘৰ ঘেৰাও কৰা হ'ব । প্ৰতিটো নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে আমাৰ দাবীক সমৰ্থন কৰি কথা কয়; কিন্তু ভোটগ্ৰহণ শেষ হোৱাৰ পিছত একো নকৰে । এইবাৰ আমি পুনৰ সেইটো হ'বলৈ নিদিওঁ আৰু আন্দোলন আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছো ।"

কেপিপিৰ জিলা সভাপতি অধীৰ বৰ্মনে কয়, "আমাৰ দাবী এতিয়াও পূৰণ হোৱা নাই । এই নিৰ্বাচনত আমি কেৱল আমাৰ দাবী মানি লোৱাসকলকহে সমৰ্থন কৰিম । সকলোৱে আমাক আশ্বাস দিয়ে; কিন্তু কোনেও নিজৰ কথা পালন নকৰে ।"

বিজেপি জিলাৰ সভাপতি শ্যামল ৰায়ে ক'লে, “উত্তৰ বংগৰ পৃথক ৰাজ্যৰ দাবী বহুদিন ধৰি উত্থাপন হৈ আহিছে । উত্তৰ বংগ বঞ্চিত হৈ আছে । সেই কাৰণে এই দাবীবোৰ উত্থাপন কৰা হৈছে ।”

