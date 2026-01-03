নতুন বছৰত ভূমি দানেৰে মহৎ উদ্দেশ্যৰ প্ৰমাণ দিলে কোড়িকোডৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে

নতুন বছৰত ভূমি দানেৰে মহৎ উদ্দেশ্যৰ প্ৰমাণ দিলে কোড়িকোডৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে
কেৰালাৰ এগৰাকী লোকে বিভিন্ন সময়ত দৰিদ্ৰ আৰু বিপদত পৰা লোকক সহায় কৰি আহিছে । নতুন বছৰত তেওঁ এটা পৰিয়ালক দান কৰিলে ভূমি ।
Published : January 3, 2026 at 4:35 PM IST
কোড়িকোড (কেৰালা) : নতুন বছৰত বহুতে নতুন সংকল্প লয় আৰু মনৰ ইচ্ছা পূৰণৰ চিন্তা কৰে । কিন্তু কোড়িকোডৰ এটা পৰিয়ালৰ বাবে মাটি, মৰ্যাদা আৰু স্থায়ী বাসস্থানে হৈছে দীৰ্ঘদিনীয়া সংকল্প বা সংগ্ৰাম । কিন্তু আজি তেওঁলোকৰ সন্মুখত ভগৱান হিচাপে থিয় দিছে এজন ব্যক্তি । কিয়নো মেপ্পায়ুৰৰ কোঝুকল্লুৰৰ কোৰামমানকান্দিৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি মৰ্যাদাৰ অধিকাৰৰ বাবে বঞ্চিত সংগ্ৰামী পৰিয়ালটোক ৪ চেণ্ট ভূমি দান দিছে ।
৩ টা সন্তানৰ সৈতে নৰক'ডৰ পৰা অহা পৰিয়ালটোৱে অতি কষ্টৰে জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে আৰু মৌলিক প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবেও তেওঁলোকে সংগ্ৰাম কৰি আহিছে । কিন্তু ঐতিহাসিক কোঝুকল্লুৰ কোকাৰ্ণী মন্দিৰৰ সমীপত এডোখৰ মাটি তেওঁলোকক উপহাৰ দিয়া হৈছে । কিন্তু এই ভূমি কেৱল এটা প্লট নহয়, তেওঁলোকৰ বাবে বহু মূল্যৱান সম্পদ । কাৰণ ই পৰিয়ালটোৰ বাবে নিৰাপত্তা, মৰ্যাদা আৰু ভৱিষ্যৎ ।
এই মহৎ কাম কৰা লোকজন হৈছে আনথ্ৰু । আনথ্ৰুৱে এয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰা নাই, ২০২২ চনৰ জানুৱাৰী মাহত তেওঁ কন্যাৰ বিয়া উপলক্ষে ৪ টা পৰিয়ালক ২১ চেণ্ট মাটি দান কৰিছিল । কিয়নো ওচৰৰ মানুহক সহায় কৰি নিজৰ বিশেষ দিনটো উদযাপন কৰিব বিচাৰিছিল তেওঁৰ কন্যা শ্বেহনা শ্বেৰিনে ।
বৰ্তমানলৈকে তেওঁ দান কৰা ভূমিত দুটা ঘৰ নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে । প্ৰথম অৱস্থাত পথৰ প্ৰৱেশৰ বাবে যদিও নিৰ্মাণকাৰ্যত পলম হৈছিল । অৱশ্যে আনথ্ৰুৱে নিশ্চিত কৰিছে যে এই বছৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব । তেওঁ কয়, "আমি এই পৃথিৱী এৰি যোৱাৰ সময়ত একো লগত লৈ নাযাওঁ । জীয়াই থকাৰ সময়ত দুখীয়াক সহায় কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ।"
কোড়িকোড জিলা পঞ্চায়তৰ সদস্য মুনীৰ এৰাৱত, মেলাদী ব্লক পঞ্চায়তৰ উপ-সভাপতি এন এম দামোদৰন, মেপ্পায়ুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্য কে টি বিনোদন আৰু সমাজ কৰ্মী কে ইম্পিচালীৰ উপস্থিতিত পৰিয়ালটোক ভূমিৰ নথিপত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় ।
অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি এৰাৱতে কয় যে ভাষণ আৰু প্ৰতিবাদৰ পৰিৱৰ্তে সমাজক প্ৰকৃততে এই ধৰণৰ কামৰ প্ৰয়োজন । সম্পত্তিৰ মূল্য তেতিয়াহে থাকে যেতিয়া ইয়াক আনৰ সেৱাত ব্যৱহাৰ কৰা হয় । পঞ্চায়তৰ উপ-সভাপতি দামোদৰনে কয়, "সামাজিক কামে সমাজখনক প্ৰকৃত শক্তি প্ৰদান কৰে । আনথ্ৰুৱে দেখুৱাইছে যে ই কিমান অৰ্থপূৰ্ণ হ'ব পাৰে ।"
নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি হোৱাৰ পিছত প্ৰথমটো দাতব্য অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্য বিনোদনে কয় যে এনেধৰণৰ কাম আমাৰ দেশৰ প্ৰকৃত সম্পদ । আনথ্ৰুৰ সমাজ সেৱাৰ কামৰ সমন্বয়ত সহায় কৰা কে চিৰাজ মাছে কয় যে এনে প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ । এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা জামাত-ই-ইছলামী মেপ্পায়ুৰ এলেকাৰ সভাপতি ভি পি আশ্ৰাফ আৰু পি এম কুঞ্জাম্মাদেও আনথ্ৰুৰ প্ৰচেষ্টাৰ শলাগ লয় ।
কিন্তু আপোনাৰো মনত হয়তো এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে আনথ্ৰু আচলতে কোন ? যোৱা ৩০ বছৰ ধৰি কুৱেইটত ব্যৱসায় চলাই আহিছে আনথ্ৰুৱে ; কিন্তু তেওঁ গৃহচহৰৰ নিজৰ মানুহখিনিৰ বাবে যিখিনি কাম কৰিব পাৰে, সেইখিনি কৰি গৈছে । ভূমি দানৰ উপৰিও তেওঁ প্ৰশমনমূলক যত্ন, ডায়েলাইচিছৰ সহায়, চিকিৎসা সাহায্য, ঘৰ নিৰ্মাণ, ঘৰ মেৰামতি আৰু দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ কন্যাৰ বিবাহৰ বাবেও সহায় আগবঢ়াই আহিছে আনথ্ৰুৱে ।
