ৰখাই থোৱা ট্ৰাকত ভক্তৰ বাহন খুন্দা : নিহত ৯, আহত ৮
খাটু শ্যামজী দৰ্শন কৰি মহাৰাষ্ট্ৰলৈ উভতি অহা ভক্তৰে ভৰা এখন ক্ৰুজাৰে এখন ৰখাই থোৱা ট্ৰাকত খুন্দা মাৰে ।
ৰখাই থোৱা ট্ৰাকত ভক্তৰ বাহন খুন্দা (ETV Bharat)
Published : November 22, 2026 at 8:20 AM IST
কোটা (ৰাজস্থান) : ৰাজস্থানৰ কোটাৰ ৫২ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ শম্ভুপুৰা বাইপাছৰ সমীপত শনিবাৰে মাজনিশা সংঘটিত এক শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত ৯ জন লোকৰ কৰুণ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে আন ৮ জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ।
শনিবাৰৰ মাজনিশা প্ৰায় ১২:৩০ বজাত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ খাটু শ্যামজী দৰ্শন কৰি মহাৰাষ্ট্ৰলৈ উভতি অহা ভক্তৰে ভৰা এখন ক্ৰুজাৰে এখন ৰখাই থোৱা ট্ৰাকত খুন্দা মাৰে ।