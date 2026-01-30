Wow ম’ম’ কোম্পানীৰ গুদামত অগ্নিকাণ্ড, ২৫ টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এককালীন সাহায্য় ঘোষণা

Wow ম’ম’ কোম্পানীৰ গুদামত অগ্নিকাণ্ড, ২৫ টা মৃতদেহ উদ্ধাৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এককালীন সাহায্য় ঘোষণা
অ’ত ত’ত সিঁচৰিত হৈ থকা মাংসপিণ্ডবোৰ একেজন ব্যক্তিৰে নে আন বেলেগ বেলেগ ব্যক্তিৰ, সেয়া ডি এন এ পৰীক্ষাৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিব বুলি আৰক্ষীয়ে জনাইছে ৷
আনন্দপুৰ: পশ্চিমবংগৰ ৰাজধানী কলকাতাৰ নৰেন্দ্ৰপুৰৰ নাজিৰাবাদ অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এক বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড ৷ Wow ম’ম’ নামৰ কোম্পানীটোৰ গুদামত সংঘটিত এই অগ্নিকাণ্ডই ২৫ জন লোকৰ প্ৰাণ কাঢ়ি নিয়ে । আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কোম্পানীটোৰ দুজনকৈ বিষয়াক ৷
নিহতসকলৰ মৃতদেহ ইমানেই বেয়াকৈ জ্বলি গৈছিল যে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানলৈকে সেইসকলক চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই ৷ যাৰ বাবে সহায় ল’বলগীয়া হৈছে ডি এন এ পৰীক্ষাৰ ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে বিষয়টো সন্দৰ্ভত দাখিল কৰিছে অভিযোগ ৷
VIDEO | Kolkata: West Bengal Governor CV Ananda Bose visits the incident site where a massive fire broke out, claiming several lives and reducing a godown and a momo manufacturing unit to ashes in Anandapur.— Press Trust of India (@PTI_News) January 30, 2026
আৰক্ষীৰ সূত্ৰ অনুসৰি ১৬ টা মৃতদেহৰ শৰীৰৰ অংগ ডি এন এ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । আৰক্ষীয়ে দাবী কৰিছে যে ২৭ জন লোক এতিয়াও নিৰুদ্দেশ হৈ আছে, ইয়াৰে ২১ জন পূব মেদিনীপুৰ জিলাৰ । বাৰুইপুৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক শুভেন্দু কুমাৰে কয়, ‘‘আমি জ্বলি যোৱা শৰীৰৰ লগতে পাঁচটাকৈ অৱশিষ্ট উদ্ধাৰ কৰিছো । এতিয়ালৈকে আংশিকভাৱে জ্বলি যোৱা অৱশিষ্ট আৰু কংকালৰ খণ্ডকে ধৰি কেইবাটাও অংগ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।’’
অ'ত ত'ত সিঁচৰিত হৈ থকা মাংসপিণ্ডবোৰ একেজন ব্যক্তিৰে নে আন বেলেগ বেলেগ ব্যক্তিৰ, সেয়া ডি এন এ পৰীক্ষাৰ পিছতহে পোহৰলৈ আহিব বুলি আৰক্ষীয়ে জনাইছে ৷ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই জনোৱা মতে, ডি এন এ পৰীক্ষাৰ ফলাফল লাভৰ পিছতহে মৃতকৰ সঠিক সংখ্যা নিশ্চিত হ'ব ।
ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে মৃতকৰ পৰিয়াললৈ ১০ লাখ টকাকৈ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত চৰকাৰে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰি নিহতসকলৰ পৰিয়ালক দীৰ্ঘম্যাদী নিৰাপত্তা আৰু সকলো সা-সুবিধা প্ৰদানৰ আশ্বাস দিয়ে ।
যোৱা ২৬ জানুৱাৰীৰ পুৱতি নিশা প্ৰায় ৩ বজাত পুষ্পাঞ্জলি ডেকোৰেটৰৰ গুদামত সংঘটিত হোৱা এই অগ্নিকাণ্ড নিমিষতে ওচৰতে থকা ম’ম’ৰ গুদামলৈ বিয়পি পৰে । আৰক্ষীৰ সূত্ৰ অনুসৰি দুয়োটা গুদাম দাহ্য পদাৰ্থৰে ভৰি থকাৰ বাবে লগে লগে অট্টালিকাটো জুয়ে আগুৰি ধৰে আৰু ভিতৰত থকা লোকৰ বাবে বাহিৰলৈ ওলাই আহি প্ৰাণৰক্ষা কৰাটো কঠিন হৈ পৰে ৷
ৱাও ম’ম’ কোম্পানীৰ তিনিজন কৰ্মচাৰীৰ বাহিৰে বাকী আটাইকেইজন পুষ্পাঞ্জলিৰ গুদামত আছিল । অধিকাংশ শ্ৰমিক চুবুৰীয়া জিলাৰ পৰা আহি উক্ত চৌহদতে বাস কৰিছিল । ৱাও ম’ম’ৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই জনোৱা মতে, ‘‘গুদামৰ ভিতৰত ২৮ টাকৈ অগ্নিনিৰ্বাপক যন্ত্ৰ স্থাপন কৰা হৈছিল যদিও ডেকোৰেটৰ কোম্পানীটোৰ গুদামত কোনোধৰণৰ জুই নুমুওৱাৰ ব্যৱস্থা নথকাত পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ হৈ পৰে ৷’’
কোম্পানীটোৱে জনোৱা মতে, ঘটনাৰ সময়ত গুদামত এজন নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু দুজন সাধাৰণ কৰ্মচাৰী উপস্থিত আছিল । এই অগ্নিকাণ্ডত ৩ জন কৰ্মচাৰীৰ মৃত্যু ঘটে ৷ মৃত কৰ্মচাৰীসকলৰ পৰিয়ালক সহায়ৰ আশ্বাস দি ম’ম’ কোম্পানীটোৱে প্ৰতিটো পৰিয়ালক ১০ লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷ তদুপৰি মৃত কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহাৰ সমান পৰিমাণৰ ধন আজীৱন পৰিয়ালসমূহক প্ৰদান কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ সন্তানৰ শিক্ষাৰ সমস্ত ব্যয় বহন কৰিব বুলিও কোম্পানীটোৱে ঘোষণা কৰে ৷
বৃহস্পতিবাৰে মাজনিশা কলকাতা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ম’ম’ কোম্পানীটোৰ দুজন বিষয়াক । তেওঁলোক হ’ল ক্ৰমে মনোৰঞ্জন সীত আৰু ৰাজা চক্ৰৱৰ্তী । আৰক্ষীৰ সূত্ৰ অনুসৰি তেওঁলোকে ম’ম’ কোম্পানীটোত ক্ৰমে সঞ্চালক আৰু সহ-সঞ্চালক হিচাপে কাম কৰিছিল ।
গুদামত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ড সন্দৰ্ভত বিজেপি বিধায়িকা অগ্নিমিত্ৰ পলে কয়, ‘‘সঞ্চালক আৰু সহ-সঞ্চালকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কি লাভ ? কোম্পানীটোৰ স্বত্বাধিকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে । সহ-সঞ্চালকে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ ব্যৱস্থা কৰা নাছিল । আজি অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ সঞ্চালকপ্ৰধানে নিশ্চিত কৰে যে ৱাও ম’ম’(Wow Momo) কাৰখানাটোত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ নাছিল । গতিকে ইয়াৰ বাবে কোন দায়বদ্ধ ? কোম্পানীটোৰ স্বত্বাধিকাৰী দায়ী, গতিকে স্বত্বাধিকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই কিয় ?’’
Kolkata, West Bengal: On the Anandapur warehouse fire, BJP MLA Agnimitra Paul says, " what is the point of arresting the deputy manager and the manager? you need to arrest the owner. the deputy manager did not arrange the fire license. today, the wow momo factory did not have a…
বিজেপিৰ সাংসদ জ্যোতিৰ্ময় সিং মাহাতোৱে কয়, ‘‘এই ঘটনা গভীৰভাৱে দুখজনক । কেৱল সমগ্ৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়েই নহয়, বংগৰ সকলোৱেই এই কথাত গভীৰ আঘাত পাইছে । কিন্তু কেৱল সঞ্চালক আৰু সহ-সঞ্চালকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলেই নহ’ব । অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক আহিবলৈ কিয় ইমান সময় লাগিল আৰু এই কাণ্ডৰ লগত আৰু কোন জড়িত হ'ব পাৰে সেই সন্দৰ্ভত তদন্ত হ'ব লাগে । ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ তদন্ত হ'ব লাগে ।’’
ঘটনাস্থলীত উপস্থিত ৰাজ্যপাল
নাজিৰাবাদৰ অগ্নিকাণ্ডৰ পাঁচদিনৰ পাছত ৰাজ্যপাল চি ভি আনন্দ বসুৱে শুকুৰবাৰে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ৷
Kolkata, West Bengal: On the Anandapur Najirabad fire incident, Governor CV Ananda Bose says, " this is not the time for a blame game. everybody has to be alert in this situation and appropriate action should be taken by the appropriate authorities at the appropriate time to ward…
তেওঁ কয়, ‘‘এই ঘটনা অপ্ৰত্যাশিত ৷ ই এক ভয়ংকৰ দৃশ্য । বহু বহুমূলীয়া জীৱন হেৰুৱাইছে । অগ্নিকাণ্ডৰ সময়ত আৰু পিছত কিছুমান বিশেষ পদক্ষেপ লোৱা উচিত আছিল । এইটো কৰা হোৱা নাছিল । আইন অনুসৰি ইয়াত অগ্নিনিৰ্বাপক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰয়োজন আছিল । অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ এলাৰ্ম, অগ্নিনিৰ্বাপন ব্যৱস্থা, জুই লাগিলে বাহিৰলৈ ওলাই যাব পৰা পথৰ প্ৰয়োজন আছিল যদিও ইয়াত সেইবোৰ একোৱে নাছিল । এই ঘটনা মানুহৰ ভুলৰ ফল । ৰাজ্যপাল হিচাপে মই অতি সোনকালে এক পৰামৰ্শ জাৰি কৰিম যাতে পশ্চিমবংগত এনে ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নহয় ৷ সকলোৱে সজাগ হোৱাটো প্ৰয়োজন । মই কাকো দোষ দিয়া নাই ৷ কিন্তু প্ৰশাসনত যদি কোনো অভাৱ নাথাকিলহেঁতেন, তেন্তে এনে ঘটনা বাৰে বাৰে নহ’লহেঁতেন ।’’
অগ্নিকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত ডেকোৰেটৰ কোম্পানীটোৰ স্বত্বাধিকাৰী গংগাধৰ দাসক বুধবাৰে বাৰুইপুৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় । ন্যায়াধীশে তেওঁক ৮ দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে । ঘটনাৰ মাত্ৰ এদিন পিছতে কোম্পানীটোৰ সঞ্চালক আৰু সহ-সঞ্চালকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত আছে । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰা মতে, তেওঁলোকৰ নহয় বৰং কাষৰ ডেকোৰেটৰৰ গুদামতহে জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটিছিল ৷ ম’ম’ কোম্পানীটোৰ গুদামৰ কাষতে থকা ডেকোৰেটৰৰ গুদামত খাদ্য প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়তে অসাৱধানবশতঃ জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটে আৰু তাৰপৰাই জুই বিয়পি কাষতে থকা গুদামত জুই লাগে ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শোকপ্ৰকাশ
সামাজিক মাধ্যমত এই অগ্নিকাণ্ড সন্দৰ্ভত শোকপ্ৰকাশ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কাৰ্যালয়ে ৷
The recent fire mishap in Anandapur, West Bengal is very tragic and saddening. My condolences to those who have lost their loved ones. I pray that those injured recover at the earliest.— PMO India (@PMOIndia) January 30, 2026

An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each deceased. The…
An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be given to the next of kin of each deceased. The…
এক্সৰ এক পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘শেহতীয়াকৈ পশ্চিমবংগৰ আনন্দপুৰত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডৰ দুৰ্ঘটনা অতি মৰ্মান্তিক আৰু দুখজনক । যিসকলে আপোনজনক হেৰুৱাইছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি মোৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ । আহতসকল সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থনা জনাইছো । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজি(পি এম এন আৰ এফ)ৰ পৰা প্ৰতিগৰাকী মৃতকৰ নিকটাত্মীয়ক ২ লাখ টকাৰ এককালীন সাহায্য আৰু আহতসকলক ৫০,০০০ টকাকৈ আগবঢ়োৱা হ’ব ৷’’
