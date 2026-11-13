ডিগাৰুৰ ৰে’ল দুৰ্ঘটনা : মূল ব্ৰেকিং চিষ্টেম কোনে, কেনেকৈ বিকল কৰিছিল ?
ডিগাৰুৰ ৰে’ল দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰাথমিক অনুসন্ধানৰ প্ৰতিবেদন মতে ব্ৰেকিং ব্যৱস্থাৰ বিসংগতিৰ ফলতে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল ৷
By PTI
Published : November 13, 2026 at 12:46 PM IST
নতুন দিল্লী : যোৱা ১১ নৱেম্বৰত গুৱাহাটীৰ সমীপৱৰ্তী ডিগাৰুত পুৱাৰ ভাগত কলকাতা-ছাইৰাং এক্সপ্ৰেছ লাইচ্যুত হৈ এক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল ৷ সেই ৰে’ল দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত যাত্ৰীবাহী ৰে’লখনৰ মূল ব্ৰেকিং চিষ্টেম বিকল হোৱাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে ৷
সংবাদ সংস্থা PTI-এ প্ৰকাশ কৰা তথ্য মতে, ছয়জনীয়া এটা তদন্তকাৰী দলে তেওঁলোকৰ নিজা প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰে যে দবাত ব্ৰেক লগোৱাৰ বাবে মূল ব্যৱস্থাটো যাক কাৰিকৰী ভাষাত বিপি এংগল কক (BP angle cock) বুলি জনা যায়, সেয়া ইঞ্জিনটোত বিচ্ছিন্ন (isolated) অৱস্থাত আছিল ।
STORY | Kolkata-Sairang train derailment: Preliminary probe points to faulty braking system A preliminary probe into the derailment of the Kolkata-Sairang Express at Digaru Railway Station in Assam on November 11 has pointed to a malfunctioning main braking system on the train. (Story By Jeevan Prakash Sharma/PTI) READ: https://t.co/PfUOZcCMaZ (PTI Photo)— Press Trust of India (@PTI_News) November 13, 2026
যাৰ ফলত ৰে’লৰ ব্ৰেক লগা নাছিল ৷ সম্ভৱতঃ সেয়ে ১১ নৱেম্বৰৰ দিনা সেই অনাকাংক্ষিত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল বুলি তদন্তকাৰী দলটোৱে উল্লেখ কৰে ৷
প্ৰতিবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ৰে’লখনৰ আন কৰ্মচাৰী তথা লোকো পাইলটেও ৰে’লখন ৰখাবলৈ দবাৰ ভিতৰত থকা জৰুৰীকালিন ব্ৰেক মাৰিছিল, কিন্তু এংগল ককটো পূৰ্বৰে পৰা বন্ধ অৱস্থাত থকাৰ বাবে ব্ৰেকসমূহ কাৰ্যকৰী হৈ নুঠিল ৷
তদন্তকাৰী দলটোৱে প্ৰতিবেদনখনত কোনে ৰে’লখনৰ ব্ৰেক ব্যৱস্থাটো বিকল কৰিছিল বা ৰে’লখন চলোৱাৰ পূৰ্বে ইয়াৰ কাৰ্যক্ষমতা পৰীক্ষা কৰাৰ সুৰক্ষা বিধি ৰে’ল কৰ্মচাৰীসকলে অৱহেলা কৰিছিল নেকি, সেই বিষয়ে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা নাই ।
অৱশ্যে, প্ৰতিবেদনখনত উল্লেখ কৰা মতে, তদন্তকাৰী দলটোৱে যেতিয়া ৰে’লখনৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ লগতে ল'ক' পাইলট, সহকাৰী ল'ক' পাইলট আৰু গাৰ্ডৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিছিল, তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিল যে ১১ নৱেম্বৰৰ পুৱা প্ৰায় ৫.৩০ বজাত গুৱাহাটীত যেতিয়া তেওঁলোকে ৰে’লখনৰ দায়িত্ব লৈছিল, তেতিয়া ব্ৰেকৰ পৰা আদি কৰি ৰে’লখনৰ সকলো ব্যৱস্থাটো সঠিকভাৱে পৰীক্ষা কৰিছিল আৰু সকলো ভালদৰে কাৰ্যক্ষমো হৈ আছিল ।
প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ব্ৰেক পেড জাম হৈ এটা দবাৰ চকাবোৰ অত্যধিক গৰম হৈ পৰিছিল বুলি ধৰা পৰাৰ পিছতে পুৱা ৬.১৬ বজাত ৰে’লখন পাণবাৰী (PNB) ষ্টেচনত ৰখোৱা হৈছিল ।
ৰে’লখনৰ ক্ৰু সদস্যসকলে এই সমস্যাটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছিল, তাৰ পিছত ৰে’লখন প্ৰায় ৩০ মিনিট ধৰি ষ্টেচনটোতে ৰখাই থৈছিল । পুৱা ৬.৪৬ বজাত যেতিয়া ৰে’লখন পাণবাৰীৰ পৰা ওলাই ডিগাৰু ষ্টেচনৰ সমীপত পাইছিলহি, তেতিয়া সংশ্লিষ্ট ষ্টেচন মাষ্টৰে ৰে'লখন লুপ লাইনত প্ৰৱেশ কৰোৱাই আন এখন ৰে’ল পাৰ হ’বলৈ সংকেত দিছিল ।
প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ৰে’লখন ৰখাবলৈ ক্ৰুৱে ব্ৰেক প্ৰয়োগ কৰিছিল, তেতিয়াই ৰে’লৰ ব্ৰেক বিসংগতি হোৱা বুলি পোহৰলৈ আহিছিল ৷ তাৰ পাছত মুহূৰ্ততে ৰে’লখনে ৰঙা সংকেতটো অতিক্ৰম কৰি ডেড এণ্ডত খুন্দা মাৰে আৰু দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ৷
কিছু সুৰক্ষা বিশেষজ্ঞই জনোৱা মতে, যাত্ৰাৰ সময়ত ৰে’লখনৰ গতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ল'ক' পাইলটে হয়তো ৰে’লখনত উপলব্ধ বিকল্প ব্ৰেকিং ব্যৱস্থা, যাক ৰিজেনেৰেটিভ ব্ৰেকিং চিষ্টেম (regenerative braking system) বুলি জনা যায়, সেয়া ব্যৱহাৰ কৰি আছিল ৷
লুপ লাইনৰ ওচৰত ৰে’লখন ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে সম্ভৱ মূল ব্ৰেকিং ব্যৱস্থাটো প্ৰয়োগ কৰিছিল, তেতিয়াহে তেওঁলোকে সেইটো যে বিকল হৈ আছে সেই বিষয়ে গম পাইছিল ।
সংবাদ সংস্থা PTI-ৰ আগত এগৰাকী সুৰক্ষা বিশেষজ্ঞই কয়, ‘‘মূল ব্ৰেকিং ব্যৱস্থাটো কোনে বিচ্ছিন্ন কৰিছিল ? ৰে’লৱেৰ কৰ্মচাৰীয়েই যাত্ৰাৰ পূৰ্বে পৰীক্ষা কৰাৰ সময়ত মূল ব্ৰেকিং ব্যৱস্থাটো পুনৰ সংযোগ কৰিবলৈ পাহৰি গৈছিল নেকি ? ঘটনাক্ৰমলৈ লক্ষ্য কৰিলে, ইয়াত কোনো বহিৰাগত লোক জড়িত থকাৰ সম্ভাৱনা অতি কম । এই ঘটনাটোৱে কেইবাটাও প্ৰশ্নৰ উত্থাপন কৰিছে আৰু ইয়াৰ এক পুংখানুপুংখ তদন্তৰ প্ৰয়োজন আছে ৷’’