ETV Bharat / bharat

ডিগাৰুৰ ৰে’ল দুৰ্ঘটনা : মূল ব্ৰেকিং চিষ্টেম কোনে, কেনেকৈ বিকল কৰিছিল ?

ডিগাৰুৰ ৰে’ল দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰাথমিক অনুসন্ধানৰ প্ৰতিবেদন মতে ব্ৰেকিং ব্যৱস্থাৰ বিসংগতিৰ ফলতে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল ৷

Kolkata-Sairang train derailment
কলকাতা-ছাইৰাং এক্সপ্ৰেছৰ দুৰ্ঘটনা (ETV Bharat Assam)
author img

By PTI

Published : November 13, 2026 at 12:46 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : যোৱা ১১ নৱেম্বৰত গুৱাহাটীৰ সমীপৱৰ্তী ডিগাৰুত পুৱাৰ ভাগত কলকাতা-ছাইৰাং এক্সপ্ৰেছ লাইচ্যুত হৈ এক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল ৷ সেই ৰে’ল দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত যাত্ৰীবাহী ৰে’লখনৰ মূল ব্ৰেকিং চিষ্টেম বিকল হোৱাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে ৷

সংবাদ সংস্থা PTI-এ প্ৰকাশ কৰা তথ্য মতে, ছয়জনীয়া এটা তদন্তকাৰী দলে তেওঁলোকৰ নিজা প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰে যে দবাত ব্ৰেক লগোৱাৰ বাবে মূল ব্যৱস্থাটো যাক কাৰিকৰী ভাষাত বিপি এংগল কক (BP angle cock) বুলি জনা যায়, সেয়া ইঞ্জিনটোত বিচ্ছিন্ন (isolated) অৱস্থাত আছিল ।

যাৰ ফলত ৰে’লৰ ব্ৰেক লগা নাছিল ৷ সম্ভৱতঃ সেয়ে ১১ নৱেম্বৰৰ দিনা সেই অনাকাংক্ষিত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল বুলি তদন্তকাৰী দলটোৱে উল্লেখ কৰে ৷

প্ৰতিবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ৰে’লখনৰ আন কৰ্মচাৰী তথা লোকো পাইলটেও ৰে’লখন ৰখাবলৈ দবাৰ ভিতৰত থকা জৰুৰীকালিন ব্ৰেক মাৰিছিল, কিন্তু এংগল ককটো পূৰ্বৰে পৰা বন্ধ অৱস্থাত থকাৰ বাবে ব্ৰেকসমূহ কাৰ্যকৰী হৈ নুঠিল ৷

তদন্তকাৰী দলটোৱে প্ৰতিবেদনখনত কোনে ৰে’লখনৰ ব্ৰেক ব্যৱস্থাটো বিকল কৰিছিল বা ৰে’লখন চলোৱাৰ পূৰ্বে ইয়াৰ কাৰ্যক্ষমতা পৰীক্ষা কৰাৰ সুৰক্ষা বিধি ৰে’ল কৰ্মচাৰীসকলে অৱহেলা কৰিছিল নেকি, সেই বিষয়ে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা নাই ।

Kolkata-Sairang train derailment
দুৰ্ঘটনাৰ সময়ত ৰে’লৰ চকাবোৰ অত্যধিক গৰম হৈ পৰিছিল (@ecor_railfans X)

অৱশ্যে, প্ৰতিবেদনখনত উল্লেখ কৰা মতে, তদন্তকাৰী দলটোৱে যেতিয়া ৰে’লখনৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ লগতে ল'ক' পাইলট, সহকাৰী ল'ক' পাইলট আৰু গাৰ্ডৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিছিল, তেতিয়া তেওঁলোকে কৈছিল যে ১১ নৱেম্বৰৰ পুৱা প্ৰায় ৫.৩০ বজাত গুৱাহাটীত যেতিয়া তেওঁলোকে ৰে’লখনৰ দায়িত্ব লৈছিল, তেতিয়া ব্ৰেকৰ পৰা আদি কৰি ৰে’লখনৰ সকলো ব্যৱস্থাটো সঠিকভাৱে পৰীক্ষা কৰিছিল আৰু সকলো ভালদৰে কাৰ্যক্ষমো হৈ আছিল ।

প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ব্ৰেক পেড জাম হৈ এটা দবাৰ চকাবোৰ অত্যধিক গৰম হৈ পৰিছিল বুলি ধৰা পৰাৰ পিছতে পুৱা ৬.১৬ বজাত ৰে’লখন পাণবাৰী (PNB) ষ্টেচনত ৰখোৱা হৈছিল ।

Kolkata-Sairang train derailment
ডিগাৰুৰ ৰে’ল দুৰ্ঘটনা (@ecor_railfans X)

ৰে’লখনৰ ক্ৰু সদস্যসকলে এই সমস্যাটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছিল, তাৰ পিছত ৰে’লখন প্ৰায় ৩০ মিনিট ধৰি ষ্টেচনটোতে ৰখাই থৈছিল । পুৱা ৬.৪৬ বজাত যেতিয়া ৰে’লখন পাণবাৰীৰ পৰা ওলাই ডিগাৰু ষ্টেচনৰ সমীপত পাইছিলহি, তেতিয়া সংশ্লিষ্ট ষ্টেচন মাষ্টৰে ৰে'লখন লুপ লাইনত প্ৰৱেশ কৰোৱাই আন এখন ৰে’ল পাৰ হ’বলৈ সংকেত দিছিল ।

Kolkata-Sairang train derailment
ৰে’লৰ ব্ৰেকিং ব্যৱস্থাত বিসংগতি (@ecor_railfans X)

প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ৰে’লখন ৰখাবলৈ ক্ৰুৱে ব্ৰেক প্ৰয়োগ কৰিছিল, তেতিয়াই ৰে’লৰ ব্ৰেক বিসংগতি হোৱা বুলি পোহৰলৈ আহিছিল ৷ তাৰ পাছত মুহূৰ্ততে ৰে’লখনে ৰঙা সংকেতটো অতিক্ৰম কৰি ডেড এণ্ডত খুন্দা মাৰে আৰু দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ৷

কিছু সুৰক্ষা বিশেষজ্ঞই জনোৱা মতে, যাত্ৰাৰ সময়ত ৰে’লখনৰ গতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ল'ক' পাইলটে হয়তো ৰে’লখনত উপলব্ধ বিকল্প ব্ৰেকিং ব্যৱস্থা, যাক ৰিজেনেৰেটিভ ব্ৰেকিং চিষ্টেম (regenerative braking system) বুলি জনা যায়, সেয়া ব্যৱহাৰ কৰি আছিল ৷

Kolkata-Sairang train derailment
কলকাতা-ছাইৰাং এক্সপ্ৰেছৰ দুৰ্ঘটনা (@ecor_railfans X)

লুপ লাইনৰ ওচৰত ৰে’লখন ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে সম্ভৱ মূল ব্ৰেকিং ব্যৱস্থাটো প্ৰয়োগ কৰিছিল, তেতিয়াহে তেওঁলোকে সেইটো যে বিকল হৈ আছে সেই বিষয়ে গম পাইছিল ।

সংবাদ সংস্থা PTI-ৰ আগত এগৰাকী সুৰক্ষা বিশেষজ্ঞই কয়, ‘‘মূল ব্ৰেকিং ব্যৱস্থাটো কোনে বিচ্ছিন্ন কৰিছিল ? ৰে’লৱেৰ কৰ্মচাৰীয়েই যাত্ৰাৰ পূৰ্বে পৰীক্ষা কৰাৰ সময়ত মূল ব্ৰেকিং ব্যৱস্থাটো পুনৰ সংযোগ কৰিবলৈ পাহৰি গৈছিল নেকি ? ঘটনাক্ৰমলৈ লক্ষ্য কৰিলে, ইয়াত কোনো বহিৰাগত লোক জড়িত থকাৰ সম্ভাৱনা অতি কম । এই ঘটনাটোৱে কেইবাটাও প্ৰশ্নৰ উত্থাপন কৰিছে আৰু ইয়াৰ এক পুংখানুপুংখ তদন্তৰ প্ৰয়োজন আছে ৷’’

লগতে পঢ়ক : ডিগাৰুত ভয়ংকৰ ৰে’ল দুৰ্ঘটনা : কলকাতা–ছাইৰাং এক্সপ্ৰেছৰ ইঞ্জিনসহ ৬টাকৈ দবা লাইনচ্যুত, নিহত শূন্য

লগতে পঢ়ক : বিকট শব্দ কৰি ইঞ্জিনৰ লগতে কেইবাটাও দবা বাগৰি পৰিল... ! ভয়ংকৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা যাত্ৰীৰ

লগতে পঢ়ক : ষঠী মাইৰ কৃপাত ৰক্ষা পৰিলোঁ : দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ৰে’লৰ পেণ্ট্ৰী কৰ্মীৰ বৰ্ণনা

লগতে পঢ়ক : ডিগাৰুত ৰে’ল দুৰ্ঘটনা : পাণবাৰী ষ্টেচন এৰাৰ পিছতে যাত্ৰীবাহী ৰে’লৰ ব্ৰেক ফেইল

TAGGED:

ডিগাৰুৰ ৰে’ল দুৰ্ঘটনা
কলকাতা ছাইৰাং এক্সপ্ৰেছৰ দুৰ্ঘটনা
ৰে’ৰ কাৰিকৰী বিসংগতি
KOLKATA SAIRANG TRAIN DERAILMENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.