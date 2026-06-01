পিতা-পুত্ৰই একেলগে পিন্ধিব খাকী পোচাক: দেশমাতৃৰ সেৱাৰ নামতে জীৱনটো উছৰ্গা কৰাৰ হেঁপাহ
কোলহাপুৰৰ ৪৮ বছৰীয়া বিজয় পাণ্ডুৰাং পাটিল আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ পৃথ্বীৰাজে একেলগে আৰক্ষীত নিযুক্তি লাভ কৰিলে ।
Published : June 1, 2026 at 7:52 PM IST
কোলহাপুৰ (মহাৰাষ্ট্ৰ): দেশমাতৃৰ সেৱা কৰাৰ মানসিকতা থকা বহুতৰে সপোন থাকে খাকী পোচাকযোৰ এবাৰ পিন্ধিবলৈ । যাৰ বাবে দেশত প্ৰতিবছৰে সেনা বাহিনী বা আৰক্ষী আৰু আন আন প্ৰতিৰক্ষা বিভাগত অনুষ্ঠিত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত লাখ লাখ যুৱক-যুৱতীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । দেশমাতৃৰ সেৱা কৰাৰ সুযোগ পাবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰমো কৰে যুৱক-যুৱতীসকলে । কিন্তু তাৰ ভিতৰত কিছু সংখ্যকৰহে সপোন পূৰণ হয় । তেনে এগৰাকী ব্যক্তিৰ কথাই আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ । যিয়ে দেশমাতৃৰ সেৱাৰ নামতে জীৱনটো উছৰ্গা কৰিব বিচাৰিছে ।
২৪ বছৰ ভাৰতীয় সেনাত সেৱা আগবঢ়োৱাৰ পিছতো দেশৰ সেৱা কৰাৰ প্ৰবল ইচ্ছা আছে তেওঁৰ । সেয়ে অৱসৰৰ পিছতো তেওঁ থমকি ৰোৱা নাই আৰু শেহতীয়াকৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি মুম্বাই আৰক্ষী বাহিনীত যোগদানৰ সুযোগ পাইছে । তেওঁ অকলে নহয়, পুত্ৰকো একেই পথেৰে লৈ গৈছে । তেওঁৰ লগতে পুত্ৰইও একেলগে মুম্বাই আৰক্ষীত নিযুক্তি লাভ কৰিছে ।
আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ ৪৮ বছৰীয়া বিজয় পাণ্ডুৰাং পাটিল আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ পৃথ্বীৰাজৰ কথা । সেনাৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ পিছতো মুম্বাই আৰক্ষীত নিযুক্ত লাভ কৰাটো বিজয় পাণ্ডুৰাং পাটিলৰ বাবে আছিল সপোনৰ পূৰ্ণতা । আনহাতে পুত্ৰ পৃথ্বীৰাজৰ বাবে এয়া হৈছে বছৰ বছৰ ধৰি অনুশাসিত প্ৰস্তুতিৰ অন্তত পোৱা এক সুন্দৰ পুৰস্কাৰ । মহাৰাষ্ট্ৰৰ কোলহাপুৰৰ পিতা-পুত্ৰই শেহতীয়াকৈ মুম্বাই আৰক্ষী বাহিনীত যোগদান কৰাটো কেৱল পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ মাজতে নহয় গাঁওবাসীৰ বাবেও গৌৰৱ আৰু আনন্দৰ বিষয় হৈ পৰিছে ।
বিজয় আৰু পুত্ৰ পৃথ্বীৰাজৰ এই সফলতাক লৈ আনন্দিত গাঁওবাসী । এক বৃহৎ শোভাযাত্ৰাৰ জৰিয়তে গাঁওবাসীয়ে পিতা-পুত্ৰৰ এই সফলতা উদযাপন কৰিছে ।
প্ৰতি বছৰে গ্ৰীষ্মকালত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ হাজাৰ হাজাৰ চাকৰি প্ৰত্যাশীয়ে প্ৰখৰ ৰ'দত শাৰীৰিক অনুশীলন আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলায় । অৱশ্যে শাৰীৰিক পৰীক্ষা আৰু মানসিক বুদ্ধিমত্তাৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত সীমিত সংখ্যক প্ৰাৰ্থীকহে বাছনি কৰা হয় ।
কোলহাপুৰ জিলাৰ শ্বাহুৱাদী তালুকাৰ অন্তৰ্গত আৰুল গাঁৱৰ নিবাসী বিজয় পাটিলে ১৯৯৬ চনত ভাৰতীয় সেনাৰ মাৰাঠা লাইট ইনফেণ্ট্ৰিত যোগদান কৰি ২০২০ চনত অৱসৰ লৈছিল । ২৪ বছৰ তেওঁ ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত সেৱা আগবঢ়াইছিল । কিন্তু অৱসৰৰ পিছতো তেওঁ প্ৰাক্তন সেনা কোটাৰ জৰিয়তে মুম্বাই আৰক্ষী বাহিনীত যোগদানৰ সপোন মনত পুহি ৰাখিছিল । আনকি তেওঁ মুম্বাই আৰক্ষীত যোগদানৰ বাবে পৰীক্ষা দিছিল যদিও দুবাৰকৈ বিফল হৈছিল । অৱশ্যে তেওঁ হাৰ নামানিলে ।
এইবছৰ নিযুক্তি অভিযানত প্ৰয়োজনীয় সকলো দক্ষতাৰ মাপকাঠী পূৰণ কৰি ১৫০ নম্বৰৰ ভিতৰত ৯৩ নম্বৰ লাভ কৰে আৰু অৱশেষত মুম্বাই আৰক্ষী বাহিনীত নিযুক্তি লাভ কৰে । পিতৃক অনুসৰণ কৰি পুত্ৰ পৃথ্বীৰাজেও দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰিয়ে আৰক্ষী বিভাগৰ নিযুক্তিৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছিল । একে সময়তে তেওঁ আন আন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবেও প্ৰস্তুতি চলাই আছিল ।
পিতৃৰ অনুশাসন আৰু কৰ্মনীতিৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ পৃথ্বীৰাজে আৰক্ষী বাহিনীত যোগদানৰ বাবে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছিল । কোনো ব্যক্তিগত কোচিং ইনষ্টিটিউটত যোগদান নকৰি তেওঁ নিজেই অধ্যয়ন কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল । তেওঁৰ নিষ্ঠা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ অন্তত মুম্বাই আৰক্ষীৰ বাছনি পৰীক্ষাত তেওঁ উত্তীৰ্ণ হয় ।
পিতা-পুত্ৰৰ এই সাফল্য সন্দৰ্ভত গাঁওবাসীয়ে কয় যে এই কৃতিত্বই বিজয় আৰু পৃথ্বীৰাজে বছৰ বছৰ ধৰি কৰা কঠোৰ পৰিশ্ৰম, দৃঢ়তা আৰু নিষ্ঠাক প্ৰতিফলিত কৰিছে । একেলগে খাকী পোছাক পৰিধান কৰি প্ৰতিষ্ঠিত মুম্বাই আৰক্ষী বাহিনীত সেৱা আগবঢ়োৱাৰ দুয়োৰে সপোন বাস্তৱায়িত হৈছে ।
বিজয় আৰু পৃথ্বীৰাজে মুম্বাই আৰক্ষীত নিযুক্তি লাভ কৰাৰ বাবে গাঁওবাসী আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰিছে । দুয়োকে এক্সকেভেটৰত তুলি গাঁওবাসীয়ে শোভাযাত্ৰা কৰিছে । তেওঁলোক ফুলৰ মালাৰে সম্বৰ্ধনা জনাইছে আৰু আবতৰীয়া ফাকুৱাও অনুষ্ঠিত হৈছে । সকলোৱে পিতা-পুত্ৰক অভিনন্দন জনাইছে । পিতৃ বিজয় আৰু পুত্ৰ পৃথ্বীৰাজৰ এই সফলতাৰ কাহিনী এতিয়া আৰুল আৰু চুবুৰীয়া গাঁৱৰ বহু যুৱক-যুৱতীৰ বাবে প্ৰেৰণা উৎস হৈ পৰিছে । তেওঁলোকক দেখিয়ে বহু যুৱক-যুৱতীয়ে নিজৰ জীৱনৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ আগবাঢ়ি আহিব বুলিও সকলোৱে আশা কৰিছে ।
