'দাক্ষিণাত্যৰ জলমানৱ'ৰ পৰা আজীৱন সেৱাৰত চিকিৎসকলৈকে: ২০২৬ বৰ্ষৰ ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটাপ্ৰাপকসকলৰ বিষয়ে জানো আহক
২০২৬ বৰ্ষৰ ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটাৰ জড়িয়তে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিশেষ অৱদান আগবঢ়োৱা ব্যক্তিসকলক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে ।
Published : November 18, 2026 at 12:46 PM IST
বিজয়ৱাড়া (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ) : সাংবাদিকতা, কলা আৰু সংস্কৃতি, গ্ৰামোন্নয়ন আৰু কৃষি, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি, সমাজ সেৱা, নাৰী সবলীকৰণ, যুৱ নেতৃত্ব, শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যসেৱাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা বিশেষ অৱদানৰ বাবে সোমবাৰে বিজয়ৱাড়াত নগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক ২০২৬ বৰ্ষৰ ৰামোজী উৎকৰ্ষ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ।
বঁটাপ্ৰাপকসকলৰ অসাধাৰণ কৰ্মৰাজিয়ে সমগ্ৰ দেশৰ বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মাজত ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন আনিছে । তেওঁলোক হৈছে পডিলি ৰাজশেখৰ ৰাজু (গ্ৰামোন্নয়ন আৰু কৃষি), ভি ৰুক্মিণী ৰাও (মহিলা কৃতিত্ব), ডাঃ জেম্মা জে এডাছেৰী (চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্যসেৱা), ডাঃ গণেশ বাৰাইয়া (যুৱ আদৰ্শ), দেৱেন্দ্ৰ কুমাৰ গুপ্তা (মানৱ সেৱা), ভাইকম বিজয়লক্ষ্মী (কলা আৰু সংস্কৃতি), অৰ্জুন অৰুণাচলম (বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি), মৈত্ৰেয়ী শ্ৰীকান্ত জিচকাৰ (শিক্ষা) আৰু এম সুচিত্ৰা (সাংবাদিকতা) ।
বঁটাপ্ৰাপকসকলৰ জীৱন যাত্ৰা আৰু অৱদানসমূহৰ বিষয়ে এক চমু আভাস দাঙি ধৰা হ'ল ।
পডিলি ৰাজশেখৰ ৰাজু - গ্ৰামোন্নয়ন আৰু কৃষি
'দাক্ষিণাত্যৰ জলমানৱ' (Waterman of South Zone) হিচাপে জনপ্ৰিয় পডিলি ৰাজশেখৰ ৰাজু হৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ প্ৰকাশম জিলাৰ এগৰাকী জল সংৰক্ষক আৰু গ্ৰামোন্নয়ন কৰ্মী । দুটা দশকৰো অধিক কাল ধৰি তেওঁ খৰাংপীড়িত অঞ্চলসমূহত জলবিভাজিকা উন্নয়ন, ভূগৰ্ভস্থ জলস্তৰ বৃদ্ধি, জলসিঞ্চন, খোৱাপানীৰ সুৰক্ষা আৰু বহনক্ষম জীৱিকাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি কাম কৰি আহিছে ।
এটা কৃষক পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা ৰাজুৱে সৰুৰে পৰাই পানীৰ অভাৱত কৃষক আৰু গ্ৰাম্য পৰিয়ালসমূহে ভোগা দুখ-কষ্টসমূহ প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল । আৰম্ভণিতে বেচৰকাৰী সংস্থাসমূহৰ সৈতে মিলি নাৰী সবলীকৰণ, আত্মসহায়ক গোট, দক্ষতা বিকাশ আৰু সামূহিক বহনক্ষমতাৰ ওপৰত কাম কৰাৰ পিছত ২০০৫ চনত তেওঁ মূলতঃ জল সংৰক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
তেতিয়াৰে পৰা তেওঁ জলবিভাজিকা প্ৰকল্প, চেক ডেম (সৰু বান্ধ), কৃষি পুখুৰী আৰু বৰষুণৰ পানী সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে জল সম্পদ সৃষ্টি আৰু পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ বাবে কাম কৰি আহিছে । ইয়াৰ ফলত গ্ৰাম্য সমাজসমূহে তেওঁলোকৰ জল সুৰক্ষা আৰু জীৱিকা শক্তিশালী কৰাত সহায় লাভ কৰি আহিছে ।
ভি ৰুক্মিণী ৰাও - মহিলা কৃতিত্ব
দশক দশক ধৰি ভি ৰুক্মিণী ৰাৱে মহিলাৰ অধিকাৰ আগুৱাই নিবলৈ, লিংগ বৈষম্যৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ আৰু সামাজিক তথা অৰ্থনৈতিক অসমতাৰ সন্মুখীন হোৱা মহিলাসকলৰ মৰ্যাদা আৰু স্বাধীনতা সুৰক্ষিত কৰিবলৈ কাম কৰি আহিছে ।
মহিলাসকল বিশেষকৈ গ্ৰাম্য সমাজৰ মহিলাসকলে সন্মুখীন হোৱা অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে তেওঁৰ এই যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল । ১৯৮১ চনত তেওঁ দিল্লীত 'সহেলী ৰিছ'ৰ্চ চেণ্টাৰ'ৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল । যৌতুকজনিত মৃত্যু আৰু গাৰ্হস্থ্য হিংসা এক ডাঙৰ ৰাজহুৱা সমস্যা হিচাপে মূৰ দাঙি উঠাৰ সময়ত তেওঁ এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল । এই সংস্থাটো নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হোৱা মহিলাসকলৰ বাবে এক সহায়ক ব্যৱস্থা আৰু লিংগ-ভিত্তিক হিংসাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মঞ্চ হৈ পৰিছিল ।
পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ 'ডেক্কান ডেভেলপমেণ্ট ছ'চাইটী'ৰ (Deccan Development Society) জৰিয়তে গ্ৰাম্য তেলেংগানালৈ নিজৰ কাম-কাজ সম্প্ৰসাৰিত কৰে আৰু মহিলা কৃষকসকলৰ অধিকাৰ, বিশেষকৈ মাটিৰ মালিকীস্বত্ব, পৰম্পৰাগত কৃষি জ্ঞান আৰু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁলোকৰ অংশগ্ৰহণৰ সপক্ষে মাত মাতে । মহিলাৰ সমতা যাতে বাস্তৱিক অধিকাৰ, অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতা আৰু নেতৃত্বৰ সুযোগলৈ ৰূপান্তৰিত হয়, সেইটো নিশ্চিত কৰাৰ ওপৰতেই তেওঁৰ কাম-কাজে গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে ।
ডাঃ জেম্মা জে এডাছেৰী - চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্যসেৱা
ডাঃ একুইনাছ এডাছেৰী হিচাপে জনপ্ৰিয় ডাঃ জেম্মা জে এডাছেৰীয়ে সুদীৰ্ঘ চিকিৎসা জীৱন আৰু স্নাতকোত্তৰ প্ৰশিক্ষণৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ পিছতো বঞ্চিত সমাজৰ সেৱা কৰি যোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।
ওড়িশাৰ কালাহাণ্ডি জিলাৰ দুৰ্গম জনজাতীয় গাঁওসমূহত প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যসেৱাৰ অভাৱ দেখি ব্যথিত হৈ তেওঁ অৱসৰৰ পিছত থুৱামুল ৰামপুৰলৈ গুচি যায়, যাতে চিকিৎসাৰ সুবিধা পাবলৈ সঘনাই বহু দূৰ বাট বুলিবলগীয়া হোৱা লোকসকলৰ বাবে উন্নতমানৰ স্বাস্থ্যসেৱা সহজলভ্য কৰি তুলিব পাৰি ।
তেওঁ 'স্বাস্থ্য স্বৰাজ ছ'চাইটী' (Swasthya Swaraj Society) প্ৰতিষ্ঠা কৰে আৰু এক সমাজকেন্দ্ৰিক স্বাস্থ্যসেৱা আৰ্হি গঢ়ি তোলে, য'ত স্থানীয় জনজাতীয় বাসিন্দাসকলক 'স্বাস্থ্য সাথী' বা আগশাৰীৰ স্বাস্থ্যকৰ্মী হিচাপে প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় । এই পদক্ষেপটোৱে চিকিৎসা সেৱাৰ সৈতে প্ৰতিৰোধমূলক স্বাস্থ্যসেৱা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য শিক্ষা আৰু সামূহিক অংশগ্ৰহণক একত্ৰিত কৰে ।
বৰ্তমান ইয়াৰ কাৰ্যসূচীসমূহে থুৱামুল ৰামপুৰৰ ৭৯ খন গাঁও সামৰি লৈছে । ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰায় ১৪,০০০ লোক উপকৃত হৈছে । সংস্থাটোৰ যক্ষ্মা (টিবি) ৰোগ নিৰাময় কাৰ্যসূচীত আৰোগ্যৰ হাৰ ৯৬% বুলি জানিব পৰা গৈছে । এই পদক্ষেপটোৱে যুৱ জনজাতীয় মহিলাসকলক 'কমিউনিটী হেল্থ প্ৰেকটিচনাৰ' (সামূহিক স্বাস্থ্যকৰ্মী) হোৱাৰ সুযোগো সৃষ্টি কৰিছে, যাৰ ফলত তেওঁলোকে দক্ষতা আৰু নেতৃত্বৰ বিকাশ ঘটোৱাৰ লগতে নিজৰ সমাজৰ সেৱা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
ডাঃ গণেশ বাৰাইয়া - যুৱ আদৰ্শ
গুজৰাটৰ এটি কৃষক পৰিয়ালৰ পৰা গৈ চিকিৎসক হোৱালৈকে ডাঃ গণেশ বাৰাইয়াৰ যাত্ৰা হৈছে শাৰীৰিক, আৰ্থিক আৰু প্ৰতিষ্ঠানিক বাধাসমূহৰ বিৰুদ্ধে এক অদম্য অধ্যৱসায়ৰ কাহিনী ।
ভাৱনগৰ জিলাৰ গোৰখী গাঁৱৰ বাসিন্দা বাৰাইয়াই আঠটা সন্তান থকা এটা পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল । মাত্ৰ তিনি ফুট ওখ আৰু ৭২% শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম (চলা-ফুৰাত অসুবিধা থকা) হোৱা সত্ত্বেও তেওঁ চিকিৎসক হোৱাৰ নিজৰ লক্ষ্য পূৰণৰ বাবে আগবাঢ়ি গৈছিল ।
ৰাষ্ট্ৰীয় যোগ্যতা তথা প্ৰৱেশ পৰীক্ষাত (NEET) উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছতো উচ্চতাৰ কাৰণ দেখুৱাই 'মেডিকেল কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া'ই প্ৰথমাৱস্থাত তেওঁক নামভৰ্তিৰ সুযোগ দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল । তেওঁ এক দীঘলীয়া আইনী যুঁজৰ জৰিয়তে এই সিদ্ধান্তক প্ৰত্যাহ্বান জনায় আৰু ২০১৯ চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা এক ঐতিহাসিক ৰায় লাভ কৰে । ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁক চিকিৎসা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম কৰি তোলে ।
তেওঁ ২০২৪ চনত ভাৱনগৰৰ চৰকাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা এমবিবিএছ ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ কৰে । বৰ্তমান তেওঁ ভাৱনগৰত এগৰাকী চিকিৎসা বিষয়া হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছে আৰু গ্ৰাম্য তথা পিছপৰা সমাজৰ স্বাস্থ্যসেৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আহিছে । চিকিৎসা বিজ্ঞান আৰু অন্যান্য বৃত্তিত কেৰিয়াৰ গঢ়িবলৈ ইচ্ছুক দিব্যাংগ ব্যক্তিসকলৰ বাবে তেওঁৰ এই যাত্ৰা এক অনুপ্ৰেৰণা হৈ পৰিছে ।
দেৱেন্দ্ৰ কুমাৰ গুপ্তা - মানৱ সেৱা
দেৱেন্দ্ৰ কুমাৰ গুপ্তা হৈছে এগৰাকী তৃণমূল পৰ্যায়ৰ সমাজ সংস্কাৰক, সামাজিক উদ্যোগী আৰু উন্নয়ন খণ্ডৰ নেতা । তেওঁৰ সমাজ সেৱাৰ প্ৰতি থকা প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধতা তেওঁৰ নিজৰ দৰিদ্ৰতা আৰু অসহায় অৱস্থাৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা গঢ় লৈ উঠিছে ।
দক্ষিণ দিল্লীৰ এটা বস্তি অঞ্চলত জন্মগ্ৰহণ কৰি ডাঙৰ-দীঘল হোৱা গুপ্তাই প্ৰায় আঠ বছৰ বয়সতে শিশু শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু নিজৰ ভৰণ-পোষণৰ বাবে বেলুন বিক্ৰী কৰিছিল । সৰু কালৰ এই অভিজ্ঞতাই তেওঁক সমাজৰ একেবাৰে পিছপৰা শ্ৰেণীৰ শিশু আৰু পৰিয়ালসমূহে ভোগা দুখ-কষ্টৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিছিল ।
তেওঁ এই অভিজ্ঞতাসমূহক সামাজিক পৰিৱৰ্তনৰ এক দৃঢ় সংকল্পলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত 'লাডলী ফাউণ্ডেশ্যন ট্ৰাষ্ট' (Ladli Foundation Trust) প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল । এই সংস্থাটোৱে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেৱা, নাৰী সবলীকৰণ, শিশু সুৰক্ষা, জীৱিকাৰ উন্নয়ন, অনাময় ব্যৱস্থা, লিংগ সমতা আৰু যুৱ উন্নয়নকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কাম কৰি আহিছে ।
ইয়াৰ কাৰ্যসূচীসমূহে ড্ৰাগছৰ অপব্যৱহাৰ আৰু অপৰাধ প্ৰতিৰোধৰ দিশটোও সামৰি লয় । লগতে মহিলা আৰু ছোৱালীসকলক শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেৱা, জীৱিকাৰ সুযোগ আৰু সামাজিক সুৰক্ষা লাভ কৰাত বাধা দিয়া প্ৰতিবন্ধকতাসমূহ দূৰ কৰাৰ চেষ্টা চলায় ।
ভাইকম বিজয়লক্ষ্মী - কলা আৰু সংস্কৃতি
ভাইকম বিজয়লক্ষ্মী হৈছে কেৰালাৰ এগৰাকী প্ৰখ্যাত নেপথ্য কণ্ঠশিল্পী, কৰ্ণাটকী সংগীতজ্ঞ আৰু বাদ্যযন্ত্ৰী । তেওঁৰ অনন্য কণ্ঠস্বৰ আৰু 'গায়ত্ৰী বীণা' নামৰ এক বিৰল এডাল তাঁৰযুক্ত বৈদ্যুতিক বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱাৰ দক্ষতাৰ বাবে পৰিচিত ।
১৯৮১ চনৰ ৭ অক্টোবৰত কেৰালাৰ ভাইকমত জন্মগ্ৰহণ কৰা বিজয়লক্ষ্মী দৃষ্টিশক্তিহীন । অৱশ্যে তেওঁ অতি কম বয়সতেই সংগীতৰ সৈতে এক গভীৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছিল আৰু প্ৰায় পাঁচ বছৰ বয়সৰ পৰাই তেওঁৰ সংগীতৰ প্ৰতিভা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ।
বিশেষকৈ কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী কে জে য়েচুদাসৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ তেওঁ মূলতঃ শুনি শুনিয়েই সুৰসমূহ শিকিছিল আৰু ৰাগ তথা সংগীতৰ বিভিন্ন শৈলীৰ ওপৰত অসাধাৰণ দখল গঢ়ি তুলিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ দক্ষিণ ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ আৰু শাস্ত্ৰীয় সংগীতত এক সুকীয়া কণ্ঠস্বৰ হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰে ।
তেওঁৰ এই সংগীত যাত্ৰাই অধ্যৱসায়, নতুনত্ব আৰু নিজৰ কলাৰ প্ৰতি থকা চিৰস্থায়ী নিষ্ঠাকেই প্ৰতিফলিত কৰে; আনহাতে, 'গায়ত্ৰী বীণা'ত তেওঁৰ পৰিৱেশনে ভাৰতীয় সংগীত জগতত তেওঁক অধিক বিশেষত্ব প্ৰদান কৰিছে ।
অৰ্জুন অৰুণাচলম - বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি
অৰ্জুন অৰুণাচলম হৈছে এগৰাকী ভাৰতীয় বিজ্ঞানী, বৈদ্যুতিক অভিযন্তা (ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ) আৰু চিকিৎসা প্ৰযুক্তিৰ উদ্যোগী । তেওঁ উন্নতমানৰ ৰোগ নিৰ্ণয়কাৰী স্কেনাৰ ব্যৱস্থাক অধিক সুলভ আৰু সহজলভ্য কৰি তুলিবলৈ কাম কৰি আছে ।
তেওঁ বেংগালুৰুস্থিত 'ভক্সেলগ্ৰিডছ ইন'ভেশ্যনছ প্ৰাইভেট লিমিটেড'ৰ (Voxelgrids Innovations Pvt Ltd) প্ৰতিষ্ঠাপক । এই সংস্থাটোৱে থলুৱাভাৱে ১.৫-টেছলা মেগনেটিক ৰেজ'নেন্স ইমেজিং (MRI) স্কেনাৰ উদ্ভাৱন কৰিছে । তেওঁৰ এই কাৰ্যই ব্যয়বহুল আমদানিকৃত এমআৰআই চিকিৎসা সঁজুলিৰ ওপৰত ভাৰতৰ নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰা আৰু উন্নত স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ঘৰুৱা সক্ষমতা শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে ।
আমেৰিকাত বৈদ্যুতিক অভিযান্ত্ৰিকীৰ (electrical engineering) উচ্চতৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ লগতে নিউয়ৰ্কৰ 'জিই গ্ল’বেল ৰিছাৰ্চ'ত (GE Global Research) গৱেষণাৰ অভিজ্ঞতা অৰ্জন কৰাৰ পিছত অৰুণাচলম দেশীয়ভাৱে এক এমআৰআই ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ দৰে এক প্ৰত্যাহ্বানমূলক কাম হাতত ল'বলৈ ভাৰতলৈ উভতি আহে ।
চিকিৎসা ইমেজিং, ইলেক্ট্ৰ'নিক্স, অভিযান্ত্ৰিকী আৰু ইমেজ ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত থকা নিজৰ বিশেষ জ্ঞানক কামত লগাই তেওঁ ২০১৭ চনত 'ছ'চিয়েল আলফা'ৰ সহযোগত 'ভক্সেলগ্ৰিডছ' প্ৰতিষ্ঠা কৰে। তেতিয়াৰে পৰা এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে দেশৰ ভিতৰতেই উন্নত চিকিৎসা ইমেজিং প্ৰযুক্তি বিকাশ আৰু নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰচেষ্টাত অৰিহণা যোগাই আহিছে ।
এম সুচিত্ৰা - সাংবাদিকতা
এম সুচিত্ৰা হৈছে কেৰালামৰ এগৰাকী বঁটাবিজয়ী স্বতন্ত্ৰ সাংবাদিক, গৱেষক আৰু লেখিকা । তেওঁৰ প্ৰতিবেদনসমূহে মূলতঃ পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ, জলবায়ু পৰিৱৰ্তন, পৰিৱেশৰ অৱক্ষয়, উন্নয়নমূলক নীতি, জনস্বাস্থ্য, সামাজিক ন্যায়, লিংগ আৰু আদিবাসী তথা অন্যান্য পিছপৰা সম্প্ৰদায়সমূহৰ অধিকাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি আহিছে ।
দক্ষিণ ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ক্ষেত্ৰভিত্তিক সাংবাদিকতাৰ জৰিয়তে তেওঁ উন্নয়নমূলক আৰু পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় নীতিসমূহে সাধাৰণ জনতা, বিশেষকৈ আদিবাসী, দলিত, কৃষক, মহিলা আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল লোকসকলৰ জীৱনত কেনেদৰে প্ৰভাৱ পেলায়, সেয়া পৰীক্ষা কৰি আহিছে ।
তেওঁৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুসন্ধানমূলক প্ৰতিবেদনত কেৰালামৰ আট্টাপ্পাডীৰ আদিবাসী সম্প্ৰদায়সমূহৰ মাজত হোৱা মাতৃ আৰু শিশুৰ মৃত্যু তথা পুষ্টিহীনতাৰ তথ্য নথিভুক্ত কৰা হৈছিল । তেওঁৰ এই প্ৰতিবেদনত পুষ্টিহীনতা, দৰিদ্ৰতা, অপৰ্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেৱা আন্তঃগাঁথনি আৰু মাতৃ তথা শিশুৰ মৃত্যুৰ মাজত থকা সম্পৰ্কৰ বিষয়ে পৰীক্ষা কৰা হৈছিল ।
ইয়াৰ উপৰি তেওঁ কেৰালামৰ আদিবাসীসকলৰ ভূমি সংগ্ৰাম আৰু খিলঞ্জীয়া অধিকাৰ আন্দোলনসমূহৰ বিষয়েও বিস্তৃতভাৱে বাতৰি পৰিবেশন কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত 'আদিবাসী গোত্ৰ মহাসভা'ৰ সৈতে জড়িত 'নিলপু সমৰম' (থিয় হৈ কৰা প্ৰতিবাদ) আৰু ভূমিৰ অধিকাৰ তথা সাংবিধানিক আৰু আইনী সুৰক্ষা ৰূপায়ণৰ দাবীসমূহ অন্যতম ।
মৈত্ৰেয়ী শ্ৰীকান্ত জিচকাৰ - শিক্ষা
মৈত্ৰেয়ী শ্ৰীকান্ত জিচকাৰ হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰৰ এগৰাকী শিক্ষা কৰ্মী আৰু সামাজিক উদ্যোগী । তেওঁ অৱহেলিত চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহক প্রাণৱন্ত আৰু শিশু-অনুকূল শিক্ষণ ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ বাবে পৰিচিত ।
তেওঁ 'জিৰ' গ্ৰেভিটী' (Zero Gravity) প্ৰতিষ্ঠা কৰে আৰু 'দ্য হেপী স্কুল প্ৰজেক্ট'ৰ নেতৃত্ব দিয়ে । ই হৈছে চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ বিশেষকৈ সুবিধাবঞ্চিত শিশুসকলে অধ্যয়ন কৰা বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষণ পৰিৱেশ উন্নত কৰাৰ লক্ষ্যৰে লোৱা এক বিশেষ পদক্ষেপ ।
এই প্ৰকল্পটোৱে ৰঙীন পৰিৱেশ আৰু শিশু-অনুকূল আন্তঃগাঁথনিৰ জৰিয়তে বিদ্যালয়ৰ চৌহদসমূহ অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তোলাৰ লগতে ৰাজহুৱা শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ উন্নয়নত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যুৱ স্বেচ্ছাসেৱক আৰু স্থানীয় লোকসকলক উৎসাহিত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
শৈক্ষিক নতুনত্বৰ সৈতে সামূহিক অংশগ্ৰহণক একত্ৰিত কৰি জিচকাৰৰ এই কাৰ্যই পিছপৰা বা সুবিধাবঞ্চিত পৰিয়ালৰ শিশুসকলৰ বাবে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো অধিক আনন্দদায়ক আৰু সহজলভ্য কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা চলাইছে ।