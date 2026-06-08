মণিপুৰৰ লয়বোল খুল্লেনত সংঘটিত ঘটনাৰ সৈতে জড়িত নহয় কেএলঅ'/কেএলএ?

মণিপুৰৰ লয়বোল খুল্লেনত সংঘটিত ঘটনাৰ সৈতে জড়িত নহয় কেএলঅ'/কেএলএ?
লয়বোল খুল্লেন গাঁৱত তিনিজন লোকক হত্যা, কুকি ইনপি মণিপুৰে অভিযোগৰ আঙুলি উঠালে কেএলঅ'/কেএলএৰ ওপৰত ৷ এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগক খাৰিজ কৰিছে KLO/KLA-এ ৷
Published : June 8, 2026 at 10:08 AM IST
তেজপুৰ : মণিপুৰৰ কাংপকপি জিলাত তিনিজন নিৰীহ লোকক কুকি লিবাৰেশ্ব’ন অৰ্গেনাইজেশ্ব’ন/কুকি লিবাৰেশ্ব’ন আৰ্মীয়ে (KLO/KLA) হত্যা কৰা নাই ৷ কুকি সংগঠনটোৱে লোককেইজনক হত্যা কৰা বুলি উত্থাপিত হোৱা অভিযোগ নস্যাৎ কৰিছে ৷ দেওবাৰে জাৰি কৰা এক প্ৰেছ বিবৃতিত সংগঠনটোৱে এই অভিযোগসমূহক “মিছা, ভিত্তিহীন আৰু উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিত প্ৰচাৰ” বুলি অভিহিত কৰে ।
উল্লেখ্য যে, শুকুৰবাৰে মণিপুৰৰ কাংপকপি জিলাত কোনো দুৰ্বৃত্তই তিনিজন নিৰীহ লোকক হত্যা কৰিছিল ৷ এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোত পুনৰবাৰ এক উত্তেজনা সৃষ্টি হৈছে ৷
উক্ত দিনাই শুকুৰবাৰে জাৰি কৰা এক বিবৃতিত মণিপুৰৰ কুকি জনজাতিসকলৰ শীৰ্ষ সংস্থা কুকি ইনপি মণিপুৰে ৫ জুনৰ পুৱা এই কাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷ এই হিংসাত্মক ঘটনাত এনএছচিএন-আইএম আৰু সহযোগী সংগঠন জুফৰ অস্ত্ৰধাৰী কেডাৰ জড়িত বুলি সংগঠনটোৱে দাবী কৰিছে ।
সংগঠনটোৱে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, লেটখোংগম হাওকিপ, তিনিমাৰী হাওকিপ আৰু মংগমিনেল হাওকিপ নামৰ তিনিজন লোক এই ঘটনাত মৃত্য়ু হৈছিল ৷ এই ঘটনাত কেইবাটাও ঘৰৰ লগতে সা-সম্পত্তি ধ্বংস হোৱা বুলি সংগঠনটোৱে অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
কিন্তু কুকি লিবাৰেশ্ব’ন অৰ্গেনাইজেশ্ব’ন/কুকি লিবাৰেশ্ব’ন আৰ্মীয়ে দিয়া বিবৃতিটোত এই আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত কিছু মহলে ভুল তথ্য দি অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে বুলি উল্লেখ কৰে ।
সংগঠনটোৱে বিবৃতিটোত কয়, “লয়বোল খুল্লেন গাঁৱত সংঘটিত হোৱা এই মৰ্মান্তিক কাণ্ডকে ধৰি কুকি-জো গাঁৱত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত হোৱা আক্ৰমণক KLA and KNF(P)ৰ মাজত হোৱা যুঁজৰ ফল বুলি চিত্ৰিত কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে ৷ এই ভিত্তিহীন অভিযোগসমূহ কে এল অ’/কে এল এয়ে স্পষ্টভাৱে নাকচ কৰিছে । এনে দাবী সম্পূৰ্ণ মিছা, বিভ্ৰান্তিকৰ আৰু বাস্তৱিক ভিত্তিহীন ।”
সংস্থাটোৱে দাবী কৰি কয় যে যিবোৰ অঞ্চলত এই কাণ্ড সংঘটিত হৈছে সেইবোৰ অঞ্চল তেওঁলোকৰ কাৰ্যকলাপৰ ভিতৰত নপৰে । বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা মতে, KLO/KLA-ৰ কাৰ্যকৰী অধিকাৰক্ষেত্ৰ চাইকুল অঞ্চলত সীমাবদ্ধ, ই কাংচুপ আৰু নিউ কেইথেলমানবিত দলটোৰ উপস্থিতি বা কোনো কাৰ্যকলাপ নাই ।
বিবৃতিটোত লগতে কোৱা হৈছে, “এনে অপপ্ৰচাৰৰ লক্ষ্য হৈছে কুকি-জো জনসাধাৰণৰ মাজত বিভাজনৰ বীজ সিঁচা, সম্প্ৰদায়সমূহৰ মাজত অনাস্থা সৃষ্টি কৰা আৰু অস্থিৰ পৰিৱেশত ইয়াত অধিক অস্থিৰতা সৃষ্টি কৰা ।”
KLO/KLA-ৰ তথ্য আৰু প্ৰচাৰ সম্পাদক জেফাৰচন কুকিয়ে বিবৃতিটোত কয়, “এই জটিল সন্ধিক্ষণত অপপ্ৰচাৰৰ ওপৰত সত্য, ৰচনাতকৈ তথ্য আৰু চাঞ্চল্যকৰ ওপৰত দায়িত্বশীল সাংবাদিকতাই প্ৰাধান্য পাব লাগিব । মণিপুৰৰ জনসাধাৰণ সত্য, জবাবদিহিতা আৰু শান্তিৰ যোগ্য ।”
উল্লেখ্য যে, KLO/KLA-ৰ এই দাবীসমূহৰ ওপৰত চৰকাৰ বা নিৰাপত্তা বাহিনীৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোনো আনুষ্ঠানিক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই ।