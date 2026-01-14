পাকিস্তানত চিলা উৰুওৱাটো অপৰাধ কিয় ? ভাৰতত চিলা উৎসৱৰ আছে বিশেষ পৰম্পৰা

পাকিস্তানত চিলা উৰুওৱাটো অপৰাধ কিয় ? ভাৰতত চিলা উৎসৱৰ আছে বিশেষ পৰম্পৰা
চিলা উৰুওৱাৰ দুই হাজাৰোধিক পুৰণি ইতিহাস আছে । ইয়াৰ পৰম্পৰা কি ? চীনৰ পৰা উৰুওৱা চিলা ক'ত ক'ত উপস্থিত হৈছে ? সবিশেষ এই প্ৰতিবেদনত ।
Published : January 14, 2026 at 6:52 PM IST
হায়দৰাবাদ: আজিৰ পৰা প্ৰায় ৪০ বছৰ পূৰ্বে যেতিয়া কোনো শিশুৱে আকাশত চিলা উৰুওৱাৰ কথা ভাবিছিল, তেতিয়া তেওঁলোকক পিতৃ-মাতৃয়ে হকা-বাধা দি কৈছিল - ভাল ল'ৰা-ছোৱালীয়ে চিলা নুৰুৱায় ! কিন্তু আজি সেই পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণ সলনি হৈছে ।
বৰ্তমান এই চিলা উৰুওৱাটো এক উৎসৱত পৰিণত হৈছে । কেৱল আমাৰ দেশতে নহয়, বিদেশতো চিলা মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হয় । বৃহৎ প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন হয় ।
কেৱল সেয়াই নহয়, ই এক বৃহৎ ব্যৱসায়লৈও পৰিণত হৈছে । ইয়াৰ দ্বাৰা এখন দেশৰ অৰ্থনীতি বিকাশত সহায়ক হয় । এই উৰন্ত চিলা এফালে যেনেদৰে মনোৰঞ্জনৰ আহিলা, তেনেদৰে ইয়াৰ দ্বাৰা এখন দেশৰ কলা আৰু সংস্কৃতিও প্ৰকাশ পায় । ইয়াৰ উপৰি স্বাস্থ্যৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পেলাই এক সুস্থ জীৱনশৈলীৰ দিশে মানুহক লৈ যায় ।
এই প্ৰতিবেদনত প্ৰথম কেতিয়া আৰু কেনেদৰে চিলা উৰুওৱা হৈছিল, ভাৰতত কেতিয়া আৰু ক'ত চিলা মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হয়, মকৰ সংক্ৰান্তি, পোংগল, স্বাধীনতা দিৱসৰ সৈতে ইয়াৰ সম্পৰ্ক কি এই সকলো বিষয় সামৰি এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
- চিলাৰ ইতিহাস
আমেৰিকান চিলা উৰুওৱা সংস্থাৰ(ইউ এছ কাইট ফ্লায়াৰ্ছ এছোচিয়েশ্যন) মতে, চিলাৰ উৎপত্তি চীনত হৈছিল । লিখিত ৰূপত চিলা উৰুওৱাৰ প্ৰথম বিৱৰণ খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ২০০ শতাব্দীত চীনত পোৱা গৈছিল । এই কথাই চিলাৰ উৎপত্তি চীনত হোৱাৰ দাবীক সমৰ্থন কৰে । হান ৰাজবংশৰ চীনা সেনাপতি হান হাচিনে যিখন চহৰত আক্ৰমণ কৰিছিল তাৰ দেৱালৰ ওপৰত চিলা উৰুৱাই এইটো জোখ লোৱা হৈছিল যে তেওঁৰ সেনাই সুৰক্ষা বেষ্টনী অতিক্ৰম কৰিবলৈ কিমান সুৰংগ খান্দিব লাগিব ।
- ভাৰতত প্ৰথম কেতিয়া চিলা উৰুওৱা হৈছিল
১৩ শতিকালৈকে চিলা উৰুওৱাৰ প্ৰচলন ব্যৱসায়ীসকলৰ জৰিয়তে চীনৰ পৰা কোৰিয়া আৰু এছিয়াত ভাৰত আৰু মধ্য-পূবলৈকে প্ৰসাৰিত হৈছিল । এই স্থানবোৰত চিলা উৰুওৱাৰ এক স্বকীয় শৈলী আৰু সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্যই বিকাশ লাভ কৰে ।
- যাত্ৰাৰ সফলতা জুখিবলৈ চীনে চিলা উৰুৱাইছিল
১৩ শতিকাৰ আৰম্ভণিতে ইউৰোপীয় অভিযানকাৰী মাৰ্কো প'লোৱে নিজৰ গ্ৰন্থত (১২৯৫) উল্লেখ কৰিছিল যে তেওঁ চীনা ব্যৱসায়ীসকলক চিলাৰ প্ৰয়োগ কৰি এইটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব বিচাৰিছিল যে কোনো এক যাত্ৰা সফল হ'বনে নহয় ।
- ইউৰোপত চিলা কেতিয়া উৰিছিল
১৪ আৰু ১৫ শতিকাৰ মাজভাগত চিলা উৰুওৱাৰ পৰম্পৰা সমগ্ৰ ইউৰোপতে বিয়পি পৰে । ইয়াৰ উল্লেখ ভাস্কো-ডি-গামা, জিঅ'ৱানী ডেলা প'ৰ্টা আৰু উইলিয়াম শ্বেক্সপীয়েৰৰ লিখনিত পোৱা গৈছে । ১৬ আৰু ১৭ শতিকাত নাবিকসকলে জাপান আৰু মালয়েছিয়াৰ পৰাও চিলা লৈ আহিছিল । আৰম্ভণিতে চিলাক এক অদ্ভূত বস্তু হিচাপে বিবেচনা কৰা হৈছিল আৰু ইউৰোপীয় সংস্কৃতিত ইয়াৰ অতি কম প্ৰভাৱ পৰে ।
- ভাৰতত চিলাৰ ইতিহাস
গুজৰাট পৰ্যটন বিভাগৰ ৱেবছাইট অনুসৰি, ভাৰতত প্ৰথম চিলাৰ প্ৰচলন ঘটে ফ্ৰান্সৰ ৰাস্তাৰে পূব দিশৰ পৰা অহা মুছলমান ব্যৱসায়ীৰ জৰিয়তে ৷ নতুবা পবিত্ৰ গ্ৰন্থৰ সন্ধানত চীনৰ পৰা অহা বৌদ্ধ তীৰ্থযাত্ৰীৰ জৰিয়তে আহিছিল ।
- গীত-কবিতাত চিলাৰ উল্লেখ
প্ৰায় ১০০ বছৰৰো অধিককাল পূৰ্বে গীতিকাৰ সন্তনাম্বেয়ে নিজৰ গীতত চিলাৰ উল্লেখ কৰিছিল । এই ক্ষেত্ৰখনৰ বিশিষ্ট চিত্ৰকৰৰ কেইবাখনো লঘু চিত্ৰত মানুহক চিলা উৰুৱাই থকা দেখা গৈছে । যিহেতু গুজৰাট ভাৰতৰ আটাইতকৈ পশ্চিম প্ৰান্তত অৱস্থিত, সেয়ে এই ৰাজ্যখন উক্ত ক্ষেত্ৰসমূহৰ ভিতৰত এখন য'ত মুছলমান আৰু হিন্দু সংস্কৃতিৰ যথেষ্ট মিশ্ৰণ ঘটিছে । সেইকাৰণে সম্ভৱতঃ মুছলমানসকলৰ জৰিয়তে অহা চিলাৰ ব্যৱহাৰ হিন্দু উৎসৱসমূহত কৰিবলৈ লয় ৷
- প্ৰাচীনকালত চিলাৰ ব্যৱহাৰ
প্ৰাচীনকালত চিলাৰ ব্যৱহাৰ কেৱল মনোৰঞ্জনৰ উদ্দেশ্যতে কৰা হোৱা নাছিল । ইয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱহাৰিক মহত্বও আছিল । ইয়াৰে ভিতৰত সেনা, বৈজ্ঞানিক আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰো অন্যতম । আৰম্ভণিতে চিলাৰ ব্যৱহাৰ দূৰত্ব জুখিবলৈ আৰু সংকেত প্ৰেৰণৰ দৰে কামত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ।
- চীনা সেনাই চিলাৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰিছিল বাৰ্তা
প্ৰাচীন চীনত সেনাপতিয়ে দীৰ্ঘ দূৰত্বলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ বাবে চিলাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল । জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানীসকলেও বস্তুৰ দূৰত্ব আৰু অট্টালিকাৰ উচ্চতা নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।
- মাছ ধৰিবলৈ চিলাৰ ব্যৱহাৰ
মাছ ধৰা কামতো চিলাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । মাছুৱৈসকলে চিলাত পুঙা লগাই তাক পানীৰ ওপৰত উৰুৱাইছিল, যাতে মাছক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰি । এই প্ৰাৰম্ভিক ব্যৱহাৰে এইটো দৰ্শায় যে চিলা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কিমান অনুকূল আৰু ৰচনাত্মক হ'ব পাৰে ।
- চিলা উৰুওৱাৰ স্বাস্থ্যৰ সৈতেও আছে সম্পৰ্ক
এইটোও কোৱা হয় যে সূৰ্যৰ ৰশ্মিত থাকিবলৈ যি পুৰণি পৰম্পৰা তাৰ পৰায়ে মকৰ সংক্ৰান্তিত চিলা উৰুওৱাৰ পৰম্পৰা আৰম্ভ হয় । সূৰ্যৰ ৰশ্মিৰ পৰা ঠাণ্ডাৰ দিন সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন ৰোগ আৰু ছালৰ সমস্যাত উপকাৰ হয় । এনেও ডি ভিটামিন থকা বাবে ৰ'দ স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী হিচাপে গণ্য কৰা হয় ।
- চিলাই চকুক আৰাম প্ৰদান কৰে
কম্পিউটাৰ আৰু ম’বাইল ফোনৰ নিৰন্তৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে চকুত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰে । ধ্যান কেন্দ্ৰীভূত কৰিব নোৱাৰা হয় । নিৰন্তৰ ইলেক্ট্ৰ'নিক ডিভাইচৰ ব্যৱহাৰৰ পৰা হ'ব পৰা চকুৰ যি এক ভাগৰুৱা অনুভৱ, তাৰ পৰা শান্তি লাভৰ কাৰণে নীলা আকাশৰ সন্মুখত কোনো দূৰৈৰ বস্তুৰ ওপৰত ধ্যান কেন্দ্ৰীভূত কৰিলে লাভ পোৱা যায় ।
- কোন ৰাজ্যত কেতিয়া চিলা মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হয়
মকৰ সংক্ৰান্তি ভাৰতৰ উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণলৈ মহা ধুমধামেৰে উদযাপন কৰা হয় । এই দিনটোক বিভিন্ন নামেৰে জনা যায় আৰু ৰাজ্যভেদে এই উৎসৱ উদযাপনৰ পৰম্পৰা পৃথক ।
- উত্তৰ প্ৰদেশত খিচড়ী
চিলা উৰুওৱা উৎসৱক উত্তৰ প্ৰদেশত 'খিচড়ী' নামেৰে জনা যায় । এই শুভ দিনটোত প্ৰয়াগৰাজৰ সংগম বা কোনো পবিত্ৰ নদীত স্নান কৰাৰ মহত্ব আছে । আচলতে মকৰ সংক্ৰান্তি হৈছে খেতিৰ লগত জড়িত এক মুখ্য ৰাষ্ট্ৰীয় উৎসৱ । এই উৎসৱ সূৰ্যৰ মকৰ ৰাশিত প্ৰৱেশ আৰু উত্তৰ দিশলৈ যাত্ৰাৰ(উত্তৰায়ণ) আৰম্ভণিৰ প্ৰতীক । এই দিনটোত চিলা উৰুওৱাটো 'দেৱতাসকলক জাগ্ৰত' কৰাৰ প্ৰতীক হিচাপে গণ্য কৰা হয় ।
- পঞ্জাবত মাঘী
মকৰ সংক্ৰান্তিৰ আগদিনা পঞ্জাবত পালন কৰা 'লোহড়ী' উপলক্ষ্যত এই চিলা মহোৎসৱ উদযাপন কৰা হয় । ইয়াত বন্তিও প্ৰজ্বলন কৰা হয় আৰু মানুহে আনন্দ কৰে । পিছদিনা সংক্ৰান্তিৰ দিনা 'মাঘী' উদযাপন কৰা হয় । পাঞ্জাবী লোকসকলে নিজৰ পৰম্পৰাগত ভাংৰা নৃত্য কৰি চিলা উৰুৱায় ।
- মধ্যপ্ৰদেশত সুকৰত
চিলা মহোৎসৱক বুন্দেলখণ্ড আৰু মধ্যপ্ৰদেশত 'সুকৰত' বা 'সকাৰত' নামেৰে জনা যায় । এই উৎসৱ অতি উলহ-মালহেৰে মিঠাই বিতৰণেৰে উদযাপন কৰা হয় ।
- পশ্চিমবংগত পৌষ উৎসৱ
পশ্চিমবংগত সাধাৰণতে জনসাধাৰণে বিশ্বকৰ্মা পূজাত চিলা উৰুৱায় । এইটো ভগৱানৰ নামত সমৰ্পিত বুলি গণ্য কৰা হয় । এই পূজা খেতি চপোৱা আৰু দীঘল দিনৰ আৰম্ভণিৰ প্ৰতীক মকৰ সংক্ৰান্তিতো কৰা হয়, যাক বাংলাত পৌষ পৰ্ব বুলি কোৱা হয় ।
- গুজৰাটত চিলা উৰুওৱাৰ আছে বিশেষত্ব
গুজৰাটত চিলা উৰুওৱাটো অতি মহত্বপূৰ্ণ । বিশেষকৈ মকৰ সংক্ৰান্তিত যাক উত্তৰায়ণ বুলিও কোৱা হয় । এই উৎসৱত চিলাৰ এক গূঢ়াৰ্থ আছে আৰু ই আন্তৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰিছে ৷
- মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰম্পৰা পৃথক
মহাৰাষ্ট্ৰত ভাৰতীয় চিলা মহোসৱত মৰমৰ প্ৰতীক হিচাপে তিল-পোলী নামৰ এক মিঠাই আদান-প্ৰদান কৰাৰ এক প্ৰথা আছে ৷ ইয়াৰ উপৰি মহিলাসকলক বাচন-বৰ্তন উপহাৰ হিচাপে দিয়াৰো পৰম্পৰা আছে ৷ ইয়াৰ বাবে মহিলাসকলে হালধি-কুমকো নামৰ এক সমাৰোহৰো আয়োজন কৰে ৷
- তামিলনাডুত পোংগল
দক্ষিণ ভাৰতত মকৰ সংক্ৰান্তি উৎসৱ পোংগল নামেৰে জনা যায় । গাখীৰত চাউল সিজোৱা পৰম্পৰাৰ পৰায়ে এই উৎসৱৰ নাম হৈছে । এই উৎসৱ বিশেষভাৱে কৃষকসকলৰ মাজত জনপ্ৰিয় । এই দিনটোত মানুহে সূৰ্য পূজা কৰে ।
- অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ৪ দিন ধৰি উদযাপন কৰা হয় 'পৈড্ডা পংডুগা'
চিলা উৰুওৱা উৎসৱ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশবাসীৰ বাবে এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎসৱ । তেলুগুসকলে মকৰ সংক্ৰান্তিক 'পৈড্ডা পংডুগা' বুলি কয় । ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে মহান উৎসৱ । এই উৎসৱ চাৰিদিন ধৰি পালন কৰা হয় । প্ৰথম দিনটোক 'ভোগী', দ্বিতীয়দিনা 'সংক্ৰান্তি', তৃতীয়দিনা 'কনুমা' আৰু চতুৰ্থ দিনটোক 'মুক্কানুমা' বুলি কোৱা হয় ।
- ৰাজস্থানৰ দৃশ্য আটাইতকৈ পৃথক
ৰাজস্থানৰ যোধপুৰ চহৰ মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা সজীৱ হৈ উঠে । আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলোৱে আনন্দত আত্মহাৰা হৈ ছাদৰ ওপৰত উঠি হাজাৰ হাজাৰ ৰং-বিৰঙৰ চিলা পুৱাৰে পৰা উৰুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰে । জয়ছালমেৰ, উদয়পুৰ আৰু জয়পুৰতো এই দৃশ্য দেখা যায় ।
- ওড়িশাত আছে বহু পুৰণি পৰম্পৰা
ওড়িশাতো মকৰ সংক্ৰান্তিত চিলা উৰুওৱা হয় । এই উৎসৱক অতি মাংগলিকভাৱে পালন কৰা হয় । ইয়াত বিশ্বকৰ্মা পূজাতো চিলা উৰুওৱা হয়, যিটো যুগ যুগ ধৰি চলি অহা এক পৰম্পৰা ।
- কৰ্ণাটকত গালীপাতা হাব্বা
কৰ্ণাটকত মকৰ সংক্ৰান্তি আৰু দশেৰাত চিলা উৰুওৱাৰ পৰম্পৰা আছে । ইয়াক গালীপাতা হাব্বা (চিলা উৎসৱ) বুলি কোৱা হয় । এই দিনটোত মানুহে লগে-ভাগে খাদ্য গ্ৰহণ কৰে আৰু আনন্দ কৰে ।
- অসমতো চিলা উৰুওৱা এক জনপ্ৰিয় খেল
অসমত চিলা উৰুওৱাটো এক জনপ্ৰিয় খেল । ইয়াক মকৰ সংক্ৰান্তি বা মাঘ বিহুৰ ওচৰে-পাজৰে উদযাপন কৰা হয় । অসমত ইয়াক জীৱন নদী চিলা উৎসৱ হিচাপে উদযাপন কৰা হয় ।
- বিহাৰত সাকৰাত
বিহাৰত মকৰ সংক্ৰান্তিৰ সৈতে জড়িত এক প্ৰসিদ্ধ পৰম্পৰা হৈছে চিলা উৰুওৱা । পশ্চিম বিহাৰত ইয়াক সাকৰাত বা খিচড়ী নামেৰে জনা যায় । বিহাৰৰ অন্তিম প্ৰান্তত ইয়াক তিল সাকৰাত বা দহী চুৰা নামেৰেও জনা যায় ।
- কেৰালাত মকৰ বিলক্কু
কেৰালাত চিলা উৰুওৱাটো বিশেষকৈ মকৰ সংক্ৰান্তি উৎসৱৰ সৈতে জড়িত । ইয়াক স্থানীয়ভাৱে মকৰ বিলক্কু নামেৰেও জনা যায় ।
- হিমাচল প্ৰদেশত মাঘী চাজি
হিমাচল প্ৰদেশত চিলা উৰুওৱাটো মুখ্যতঃ মকৰ সংক্ৰান্তি উৎসৱৰ সৈতে জড়িত । ইয়াক মাঘী চাজি নামেৰেও জনা যায় । বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ সৈতে জড়িত এক পৰম্পৰাতো চিলা উৰুওৱা হয় ।
- উৎসৱ আৰু চিলাৰ মাজত সম্পৰ্ক কি
পোংগল : পোংগল হৈছে সূৰ্য দেৱতাৰ নামত সমৰ্পিত চাৰিদিনীয়া এক কৃষি উৎসৱ । চেন্নাই আৰু হায়দৰাবাদত ফচলৰ প্ৰাচুৰ্যতা আৰু দীঘল, ৰ'দঘাই দিনৰ পুনৰাবৃত্তিৰ আনন্দ উদযাপনৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা এক সামূহিক কাৰ্যসূচী ।
স্বাধীনতা দিৱস : ১৯২৮ চনত ছাইমন আয়োগক বহিষ্কাৰৰ সৈতে জড়িত ১৫ আগষ্টৰ চিলা উৰুওৱা পৰম্পৰা আৰম্ভ হৈছিল ।
- চিলাৰ সৈতে জড়িত অৰ্থনীতি
দেশৰ ভিতৰত গুজৰাট হৈছে চিলাৰ ব্যৱসায়ৰ এক মুখ্য ৰাজ্য । ৰাজ্যখনত ইয়াৰ বজাৰ ৬.৫০ কোটি টকা । ভাৰতত নিৰ্মিত মুঠ চিলাৰ প্ৰায় ৬৫ শতাংশ গুজৰাটত হয় । ইয়াৰ উপৰি ভাৰতৰ পৰা কেইবাখনো দেশলৈ চিলা ৰপ্তানি কৰা হয় ।
- চিলাৰ ব্যৱসায়ৰ সৈতে কিমান পৰিয়াল জড়িত
গুজৰাটৰ জামালপুৰ অঞ্চলত ১২০০তকৈও অধিক পৰিয়াল কেইবা প্ৰজন্ম ধৰি চিলা বনোৱা কামত জড়িত হৈ আছে । প্ৰায় ১,৩০,০০০ লোক বছৰজুৰি চিলা নিৰ্মাণৰ কামত জড়িত হৈ থাকে । ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ ঘৰতে কাম কৰে । আনহাতে, বৃহৎ পৰিসৰত যিসকলে ইয়াৰ উৎপাদন কৰে তেওঁলোকে চহৰত ইয়াৰ ব্যৱসায় কৰে ।
- চিলাৰ মূল্য
ভাৰতত চিলাৰ ডিজাইন অনুসৰি বিভিন্ন মূল্যত বিক্ৰী হয় । সাধাৰণ ডিজাইনৰ চিলাৰ মূল্য ৫ টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ১৫০০ টকালৈকে বিশেষভাৱে ডিজাইন কৰা চিলাৰ মূল্য হয় ।
- চিলা উৰুওৱা ক'ত নিষিদ্ধ
পাকিস্তান (পঞ্জাব প্ৰদেশ) : পাকিস্তানৰ পঞ্জাব প্ৰদেশত চিলা উৰুওৱাটো নিষিদ্ধ । ইয়াৰ বাবে পঞ্জাব চিলা উৰুওৱা নিষিদ্ধ (সংশোধিত) আইনো প্ৰণয়ন কৰা হৈছে । এই আইন অনুসৰি, ২০২৫ চনৰ আৰম্ভণিৰে পৰা ৰাজ্যখনত চিলা উৰুওৱাত সম্পূৰ্ণ প্ৰতিবন্ধকতা আৰোপ কৰা হৈছে । ই হৈছে এক জামিনবিহীন অপৰাধ আৰু জৰিমনাৰ সৈতে কাৰাবাসৰো বিধান আছে ।
আফগানিস্তানত চিলা উৰুওৱাটো ইছলামবিৰোধী : তালিবানৰ শাসনকালত চিলা উৰুওৱাত ব্যাপক ৰূপত প্ৰতিবন্ধকতা আৰোপ কৰা হৈছে । কিয়নো ইয়াক ইছলামবিৰোধী হিচাপে গণ্য কৰা হয় ।
- ভাৰতত চিলা উৰুওৱাৰ নতুন আইন
ভাৰতত চিলা উৰুওৱাটো বৈধ । কিন্তু ইয়াৰ ৰছীৰ প্ৰকাৰ আৰু স্থান সন্দৰ্ভত ন্যায়াধীকৰণ(এন জি টি) আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা কিছু নিয়ম নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে পৰিৱেশ(সংৰক্ষণ) বিধি, ১৯৮৬ অনুসৰি চিন্থেটিক, নাইলন আদিৰ দৰে সূতা ব্যৱহাৰত সম্পূৰ্ণ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে । ইয়াৰ লগতে অধিক যাতায়াতপূৰ্ণ পথত বা বিমানবন্দৰৰ ওচৰত চিলা উৰুওৱাত প্ৰতিবন্ধকতা লগাবলৈ আৰক্ষী-প্ৰশাসনে আদেশ জাৰি কৰে । দিল্লীত পৰম্পৰাগত বগা সূতাৰ ৰছীৰ বাহিৰে আন কোনো ধৰণৰ ৰছীৰে চিলা উৰুৱাটো সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ ।