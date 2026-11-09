অচিৰেই খোৱাতেলৰ সহায়ত উৰিব বিমান ! টিকটৰ মূল্যত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিবনে ?

অচিৰেই খোৱাতেলৰ সহায়ত উৰিব বিমান ! টিকটৰ মূল্যত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিবনে ?
২০২৭ চনৰ ১ জানুৱাৰীৰ পৰা এই নিয়ম কাৰ্যকৰী হ’ব ৷ প্ৰতিখন বিমানৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা ইন্ধনত ৰন্ধন তেলৰ পৰা আহৰণ কৰা ইন্ধনৰ ১% মিহলি থাকিব...
Published : November 9, 2026 at 4:10 PM IST
হায়দৰাবাদ: ইথানলযুক্ত ইন্ধনৰে বাহন চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিছত এইবাৰ চৰকাৰে খোৱাতেলেৰে বিমান চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷ পূৰ্বে মানুহে যি তেল বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ব্যঞ্জন ৰান্ধিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল, সেই একে তেলেৰে অচিৰে বিমান চলিব ৷
শুনাত আচহুৱা যেন লাগিলেও এয়া ক্ৰমাৎ বাস্তৱত পৰিণত হোৱাৰ দিশে ৷ চৰকাৰে পাকঘৰ, হোটেল অথবা ৰেষ্টুৰেণ্টত ব্যৱহৃত ৰন্ধন তেলৰ পৰা জেট ইন্ধন উৎপাদন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৷
পেট্ৰ’লক ইথানলৰ সৈতে মিহলাই ‘সেউজ ইন্ধন’লৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ পিছত চৰকাৰে জেট ইন্ধনক ‘সেউজ ইন্ধন’ লৈ ৰূপান্তৰিত কৰি বহনক্ষম বিমান ইন্ধন (SAF) প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৷ ২০২৭ চনৰ ১ জানুৱাৰীৰ পৰা এই নিয়ম কাৰ্যকৰী হ’ব ৷ ৰন্ধন তেলৰ পৰা আহৰণ কৰা ইন্ধনৰ ১% মিশ্ৰণ প্ৰতিখন বিমানৰ ইন্ধনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব । এনে কৰাৰ ফলত বিমানযাত্ৰাৰ টিকটৰ মূল্য হ্ৰাস পাব নে বৃদ্ধি হ’ব ?
বহনক্ষম বিমান ইন্ধনক বায়’ জেট ইন্ধন বুলিও কোৱা হয় ৷ এয়া এক আধুনিক, পৰিৱেশ অনুকূল বিমান ইন্ধন, যিটো খাৰুৱা তেলৰ পৰা আহৰণ কৰা গতানুগতিক জেট ইন্ধনৰ বিকল্প হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় । ই বিমানৰ বাবে ‘সেউজ ইন্ধন’ হিচাপে কাম কৰে ৷ যাৰ ফলত পৰিৱেশত কোনো প্ৰভাৱ অবিহনে বিমানৰ উৰণ সম্পন্ন কৰিব পাৰি ৷
উৎপাদনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিমানত দহনলৈকে গতানুগতিক জেট ইন্ধনৰ তুলনাত বায়’ জেট ইন্ধনে কাৰ্বন নিৰ্গমন ৮০% পৰ্যন্ত হ্ৰাস কৰিব পাৰে ৷ ইয়াক ইতিমধ্যে চৌদিশে উপলব্ধ সা-সামগ্ৰী বা পেলনীয়া সামগ্ৰীৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয় ৷ যাৰ বাবে ইয়াৰ দহনৰ পিছত বায়ুমণ্ডলত কোনো অতিৰিক্ত কাৰ্বন যোগ নকৰে ।
বিমানৰ পৰা কাৰ্বন নিৰ্গমন হ্ৰাস কৰাৰ লগতে খাৰুৱা তেল আমদানিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰিবলৈ চৰকাৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷ ভাৰতৰ পৰা যাত্ৰা কৰা সকলো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানে ব্যৱহাৰ কৰা জেট ইন্ধনত ১% বহনক্ষম বিমান ইন্ধন থকাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে । নৱবৰ্ষৰ পহিলা দিনটোৰ পৰাই এই নীতি কাৰ্যকৰী হ’ব ৷
পৰৱৰ্তী সময়ত ২০২৮ চনৰ ভিতৰত এই মিশ্ৰণ ২% লৈ বৃদ্ধি কৰা হ’ব । একেদৰে ২০৩০ চনৰ ভিতৰত এই মাত্ৰা ৫% লৈ বৃদ্ধি কৰিবলৈ চৰকাৰে পৰিকল্পনা কৰিছে ৷ এই উদ্দেশ্যে হাৰিয়ানাৰ ভাৰতীয় তেল নিগমৰ পানীপট শোধনাগাৰে ইউছড কুকিং অইল(ইউচিঅ’)ৰ পৰা বিমান ইন্ধন উৎপাদনৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অসামৰিক বিমান সংস্থাৰ (আইচিএঅ’)ৰ পৰা আইএছচিচি ক’ৰ্চিয়া প্ৰমাণপত্ৰ লাভ কৰিছে ।
এনেধৰণৰ প্ৰমাণপত্ৰ লাভ কৰা পানীপট শোধনাগাৰ হৈছে দেশৰ প্ৰথমটো শোধনাগাৰ ৷ ইয়াৰোপৰি বিশাখাপট্টনম শোধনাগাৰত ৰন্ধন তেল ব্যৱহাৰ কৰি বহনক্ষম বিমান ইন্ধন উৎপাদনৰ বাবে এটা প্ৰদৰ্শনীমূলক কাৰখানা স্থাপন কৰা হৈছে ।
২০২৭ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা বছৰি ১০,০০০ টন (টিএমটি) হাৰত উৎপাদন আৰম্ভ হ’ব । ইয়াৰ বাবে চৰকাৰী কোম্পানী এইচপিচিএল আৰু বিপিচিএলেও হাজাৰ হাজাৰ টন ব্যৱহৃত ৰন্ধন তেল ক্ৰয়ৰ বাবে বৃহৎ নিবিদা জাৰি কৰিছে ।
চৰকাৰ তথা অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে শেহতীয়াকৈ এক অধিসূচনা জাৰি কৰি সকলো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান যাত্ৰাৰ বাবে ১% বহনক্ষম বিমান ইন্ধন মিশ্ৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তা ঘোষণা কৰিছে । পূৰ্বে ভাৰতে এই ইন্ধন ব্যৱহাৰ কৰি কেইবাখনো বিমান চলাচল কৰিছিল আৰু সফলভাৱেই সেয়া সম্পন্ন হৈছিল ।
উল্লেখযোগ্য যে, ২০১৮ চনৰ আগষ্ট মাহত স্পাইচজেটে ডেৰাডুন আৰু দিল্লীৰ মাজত পৰীক্ষামূলক প্ৰথমখন বিমান উৰাই সফলতা লাভ কৰিছিল ৷ এই বিমানখনত জাট্ৰ’ফাৰ পৰা আহৰণ কৰা ২৫% জৈৱ ইন্ধনযুক্ত ইন্ধনৰ মিশ্ৰণ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ৷
২০২২ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত ইণ্ডিগ’ৱেও ১০% এছ এ এফ মিশ্ৰণ ব্যৱহাৰ কৰি পৰীক্ষামূলক বিমান উৰাই সফলতা লাভ কৰিছিল । ২০২৩ চনৰ মে’ মাহত এয়াৰ এছিয়াই এই মিশ্ৰণ ব্যৱহাৰ কৰি পুনেৰ পৰা দিল্লীলৈ প্ৰথমখন বাণিজ্যিক যাত্ৰীবাহী বিমান উৰায় ৷ পুনে-দিল্লী এয়াৰ এছিয়াৰ এই বিমানখনৰ বাবে ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্প’ৰেশ্বন আৰু প্ৰজ ইণ্ডাষ্ট্ৰীজে জেট ইন্ধনত ১% এছ এ এফ ব্যৱহাৰ কৰাত সহযোগ কৰিছিল ।
এই মিশ্ৰণৰ ব্যৱহাৰে সেউজ গৃহ গেছৰ নিৰ্গমন ৯০% পৰ্যন্ত হ্ৰাস কৰে । ইয়াত কোনো ছালফাৰ নাথাকে । ইয়াৰ ব্যৱহাৰে উৰণৰ সময়ত বিমানৰ পৰা ক্ষতিকাৰক মিহি কণা আৰু ছালফাৰ ডাই অক্সাইডৰ নিৰ্গমন যথেষ্ট পৰিমাণে হ্ৰাস কৰে ৷ যাৰ ফলত ওপৰৰ বায়ুমণ্ডল পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাত সহায়ক হয় ৷ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল যে ইয়াক সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা জেট ইন্ধনৰ সৈতে সহজেই মিহলি কৰিব পাৰি ৷ বিমান বা ইয়াৰ ইঞ্জিনত কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন নহয় ।
ভাৰতে পেট্ৰ’লিয়ামৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবে অন্য ৰাষ্ট্ৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ’বলগীয়া হয় ৷ ভাৰতে প্ৰায় ৮৫% খাৰুৱা তেল আমদানি কৰে । ঘৰুৱাভাৱে বহনক্ষম বিমান ইন্ধন উৎপাদন কৰিলে খাৰুৱা তেল আমদানিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ৰাহি হ’ব । ইয়াৰোপৰি বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ স্থিতি শক্তিশালী কৰাৰ লগতে বিশ্বৰ বজাৰত খাৰুৱা তেলৰ মূল্যৰ অস্থিৰতাৰ পৰা ভাৰতীয় বিমান পৰিবহণ খণ্ডক ৰক্ষা কৰিব পৰা যাব ।
কেৱল খাদ্য ৰান্ধিবলৈ ব্যৱহৃৰ কৰা তেলৰ পৰাই নহয়, চুপাৰিৰ বাকলি, কৃষিৰ অৱশিষ্ট আৰু শস্য, ডাল-পাত আদিৰ পৰাও এনেধৰণৰ ইন্ধন উৎপাদন কৰিব পাৰি । যাৰ বাবে কৃষকসকলে তেওঁলোকৰ কৃষি আৱৰ্জনাসমূহৰ উচিত মূল্য লাভ কৰিব পাৰিব ৷ লগতে তেওঁলোকৰ আয়ৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব ।
উল্লেখ্য যে, প্ৰতিবছৰে ৰাজধানী দিল্লীৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চলৰ বিশেষকৈ উত্তৰ ভাৰতত বছৰি শস্যৰ আৱৰ্জনাবোৰ জ্বলাই দিয়াৰ ফলত ভয়াৱহ বায়ু প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি হয় ৷ এই পদক্ষেপে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিব । তদুপৰি সমগ্ৰ দেশতে জৈৱ ইন্ধন যোগান শৃংখল, আৱৰ্জনা সংগ্ৰহ কেন্দ্ৰ আৰু নতুন শোধনাগাৰ ইউনিট স্থাপনে গ্ৰাম্য আৰু নগৰীয়া অঞ্চলত হাজাৰ হাজাৰ নতুন চাকৰিৰ সুযোগৰ সৃষ্টি কৰিব ৷
ভাৰতীয় খাদ্য সুৰক্ষা আৰু মানদণ্ড কৰ্তৃপক্ষৰ মতে, সাধাৰণ জনতা, গৃহিণী আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টৰ স্বত্বাধিকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ ব্যৱহৃত ৰন্ধন তেল পোনপটীয়াকৈ চৰকাৰ বা বৃহৎ শোধনাগাৰক বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে । বৰঞ্চ FSSAI ৰ RUCO অৰ্থাৎ Repurpose Used Cooking Oil পদক্ষেপৰ অধীনত এটা সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশ তন্ত্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে । যাৰ অংশ হ’বলৈ প্ৰথমে নিজৰ FSSAI অনুজ্ঞাপত্ৰ নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰি অফিচিয়েল RUCO প’ৰ্টেল বা এপত পঞ্জীয়ন কৰিব লাগে ।
ইয়াৰ পিছত ব্যক্তিবিশেষৰ নিজা অঞ্চলত সক্ৰিয় চৰকাৰী স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত সংগ্ৰহকাৰী সংস্থাসমূহ, যেনে - Ecoil, BioD Energy, Aris BioEnergy বা BioTradX য়ে ব্যক্তিজনক যোগাযোগ কৰিব । এই কোম্পানীবোৰে ব্যৱহৃত তেল সংগ্ৰহৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ নীলা ড্ৰামৰ যোগান ধৰে । এবাৰ ড্ৰাম ভৰ্তি হ’লে এপৰ জৰিয়তে পিকআপৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰিব । তেলৰ পৰিমাণ আৰু গুণগত মানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এই সংস্থাসমূহে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ স্বত্বাধিকাৰীসকলক প্ৰতিলিটাৰ তেলৰ বিপৰীতে ৩০-৪৫ টকাকৈ ধন পৰিশোধ কৰে ৷
দেশে বহনক্ষম বিমান ইন্ধনৰ ব্যৱহাৰ আৰু ২০২৭ চনৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ’বলগীয়া বাধ্যতামূলক মিশ্ৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ সন্দৰ্ভত কেইবাটাও প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে । অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰালয় আৰু উদ্যোগ বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে, মূলতঃ এই পৰিকল্পনা খাদ্যত ব্যৱহৃত ৰন্ধন তেল আৰু কৃষি আৱৰ্জনাসমূহৰ পৰা উৎপাদন কৰিবলৈ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷ কিন্তু এই সামগ্ৰীসমূহৰ উৎস বিচাৰি উলিওৱাটো অতি কঠিন কাম । কাৰণ, বছৰি প্ৰায় ২৫-৩০ লাখ টন খাদ্যত ব্যৱহৃত ৰন্ধন তেল উৎপাদন কৰা হয় যদিও প্ৰকৃততে ইয়াৰ মাত্ৰ ৫%-১০% হে সংগ্ৰহ কৰা হয় । এই তেল সংগ্ৰহ কৰিবলৈ দেশত কোনো শক্তিশালী উৎস নাই । তদুপৰি কৃষি আৱৰ্জনাসমূহ বছৰৰ একোটা নিৰ্দিষ্ট ঋতুতহে পোৱা যায় ৷ সমগ্ৰ বছৰটোত ইয়াক জমা কৰি, শুকুৱাই লোৱাৰ পিছত বৃহৎ বৃহৎ শোধনাগাৰসমূহলৈ লৈ যোৱা কাৰ্যটোৱেই এক উল্লেখযোগ্য আৰু ব্যয়বহুল প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰে ।
বৰ্তমান এনে ইন্ধনৰ উৎপাদনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় প্ৰযুক্তি আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাৰ বাবে ইয়াৰ উৎপাদন ব্যয় প্ৰচলিত জেট ইন্ধনৰ তুলনাত দুগুণৰ পৰা তিনিগুণ অধিক । ইতিমধ্যে ভাৰতীয় বিমান সংস্থাসমূহৰ ওপৰত এনে ইন্ধন ব্যৱহাৰৰ বিপৰীতে কৰৰ বোজা যথেষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে ৷ যাৰ বাবে এনে দামী ইন্ধন ক্ৰয় কৰিলে তেওঁলোকৰ পৰিচালনা ব্যয় যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
এই সকলো কথাৰ প্ৰভাৱ বিমানযাত্ৰীসকলৰ ওপৰত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ দেশখনত পৰিপাটি এছএএফ (ছাষ্টেনেবল এভিয়েশ্বন ফুৱেল) বৃহৎ পৰিসৰত উৎপাদনৰ বাবে পৰ্যাপ্ত শোধনাগাৰৰ ক্ষমতাৰ অভাৱ । ইণ্ডিয়ান অইলৰ পানীপট আৰু এইচপিচিএলৰ বিশাখাপট্টনম প্লাণ্টৰ দৰে শোধনাগাৰতহে বৰ্তমান প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত কাম আৰম্ভ হৈছে ৷
বহনক্ষম বিমান ইন্ধনৰ মিশ্ৰণৰ বাবে ভৱিষ্যতে বিমানৰ টিকটৰ দাম সস্তা হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে বৃদ্ধি হোৱাৰহে সম্ভাৱনা আছে ৷ অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় এছ এ এফ নীতি ২০২৬ৰ খচৰা অনুসৰি, এছ এ এফ বৰ্তমান ব্যৱহৃত ৰন্ধন তেল আৰু কৃষি আৱৰ্জনাসমূহৰ পৰা উৎপাদন কৰা হৈ আছে ৷ ই বিমান পৰিবহণত সচৰাচৰ ব্যৱহৃত টাৰ্বাইন ইন্ধন (এ টি এফ)তকৈ দুগুণৰ পৰা তিনিগুণ বেছি ব্যয়বহুল ।
যিকোনো বিমান সংস্থাৰ মুঠ পৰিচালনা ব্যয়ৰ প্ৰায় ৪০% ইন্ধনেই বহন কৰে । ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে পোনপটীয়াকৈ বিমান সংস্থাসমূহৰ বাবে অধিক খৰচৰ বাট মুকলি কৰিব ৷ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত যেতিয়া বহনক্ষণ ইন্ধনৰ ব্লেণ্ডিং লেভেল ১% হ’ব, তেতিয়া বিমান সংস্থাৰ খৰচ সামান্য পৰিমাণে বৃদ্ধি পাব ৷ কিন্তু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত যেতিয়া মিশ্ৰণৰ মাত্ৰা ৫% হ’ব, তেতিয়া ইন্ধনৰ ব্যয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব । বিমান সংস্থাসমূহে এই অতিৰিক্ত ব্যয় টিকটৰ মূল্য বৃদ্ধিৰে যাত্ৰীসকলৰ পৰা পৰিশোধ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
লগতে পঢ়ক: ফটকাৰ ধোঁৱাই ছানি ধৰিছে দিল্লীৰ আকাশ, বায়ুৰ গুণগত মান সূচকাংক ১,০৩৯ লৈ বৃদ্ধি