ETV Bharat / bharat

আমেৰিকাত ফালি চিৰাচিৰ ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা: খালিস্তানী সমৰ্থকক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াৰ হুংকাৰ

মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত ভাৰতীয় জাতীয় পতাকাখনক চূড়ান্ত অপমান ৷ প্ৰতিবাদকাৰীক উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হ'ব বুলি হুংকাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰিজিজুৰ ৷

Tricolour disrespect at Madison Square Garden
মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত ফালি চিৰাচিৰ কৰিলে ভাৰতীয় জাতীয় পতাকা (Kiren Rijiju X)
author img

By ANI

Published : August 31, 2026 at 3:40 PM IST

|

Updated : August 31, 2026 at 3:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ভাৰতৰ জাতীয় পতাকাক চূড়ান্ত অপমান একাংশ বিচ্ছিন্নতাবাদী খালিস্তানী সমৰ্থকৰ ৷ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত একাংশ ভাৰত বিৰোধী প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ভাৰতীয় পতাকাখনৰ চূড়ান্ত অপমান কৰে ৷ যাক লৈ ভাৰতত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৷

উল্লেখ্য যে, শনিবাৰে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নিউয়ৰ্কত থকা মেডিচন স্কোৱাৰ গাৰ্ডেনৰ সভাকক্ষত আৰএছএছৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱতে ভাষণ দি থাকোতেই মেডিচন স্কোৱাৰ গাৰ্ডেনৰ চৌহদত খালিস্তানী সমৰ্থকে ভাৰতীয় পতাকাখন ভৰিৰে মোহাৰি, ফালি কেইবা টুকুৰা কৰে ৷ লগতে ভাৰত বিৰোধী শ্ল'গানৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে খালিস্তানী সমৰ্থকে ৷

ইয়াৰ পাছতে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ভূমিত ভাৰতীয় জাতীয় পতাকাক অপমান কৰাক লৈ সৰৱ হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু ৷ এক্সৰ জৰিয়তে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"আমি সদায় কৈছিলো যে আপোনালোকে আৰএছএছ, বিজেপি বা চৰকাৰক সমালোচনা কৰাৰ স্বাধীনতা আছে ৷ কিন্তু আমাৰ জাতিটোক গালি-গালাজ নকৰিব ।"

তেওঁ প্ৰতিবাদী খালিস্তানী সমৰ্থকসকলক উদ্দেশ্যি কয়, "শুনি লওক... আমাৰ পতাকা আৰু মোৰ দেশক অপমান নকৰিব । যিদৰে আমাৰ পতাকাক অপমান কৰিলে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকক যথা সময়ত উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হ'ব, সাৱধান ৷"

ইফালে ভাৰতীয় পতাকাক অপমান কৰা দৃশ্য সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে সকলোৱে ঘটনাটোৰ ধিক্কাৰ দিছে ৷ উল্লেখ্য যে, শনিবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱতে কৈছিল যে ভাৰতৰ ডিএনএত অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য নিহিত হৈ আছে । বৈচিত্ৰ আৰু ঐক্য যে সহাৱস্থান কৰিব পাৰে সেই কথা বিশ্ববাসীক উপলব্ধি কৰোৱাটোৱেই দেশৰ লক্ষ্য ৷

কিন্তু ইউএছএত একাংশ খালিস্তানী সমৰ্থনকাৰীয়ে ভাৰতক লৈ বিৰূপ মন্তব্য, জাতীয় পতাকাক অপমানৰ বাবে ভাৰতে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কৰ্তৃপক্ষক কি আহ্বান জনাব সেয়া সময়ত লক্ষ্যণীয় হ'ব ৷

লগতে পঢ়ক:

ভাৰতত মুছলমান থাকিব নালাগে বুলি ভবাসকল হিন্দু হোৱাৰ যোগ্যতা নাই: মোহন ভাগৱত

কিৰ্গিস্তানত প্ৰধানমন্ত্ৰী ; এছচিঅ' শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ

Last Updated : August 31, 2026 at 3:47 PM IST

TAGGED:

জাতীয় পতাকা
খালিস্তানী
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু
আৰএছএছৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱত
MINISTER KIREN RIJIJU

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.