ETV Bharat / bharat

এজনো লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা নাছিল, ছাত্ৰ সমাজৰ প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

নীটৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাত হোৱা অনিয়ম আৰু প্ৰশ্নকাকত ফাদিল সন্দৰ্ভত বিহাৰ আৰু নতুন দিল্লীত শেহতীয়াকৈ ছাত্ৰ সমাজে কৰা প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী ৰিজিজুৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৷

Gen Z protest
কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু (ANI)
author img

By ANI

Published : August 18, 2026 at 7:28 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: ছাত্ৰ সমাজৰ প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত দেশৰ কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে অৱশেষত মুখ খুলিছে ৷ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰিজিজুৱে এইক্ষেত্ৰত দিল্লী তথা বিহাৰ চৰকাৰৰ পক্ষ লয় ৷ বৃহৎ পৰিসৰৰ ছাত্ৰ প্ৰতিবাদ চম্ভালি লোৱাৰ বাবে আইন-শৃংখলাজনিত সংস্থাসমূহৰ লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উপৰোক্ত দুয়োখন চৰকাৰক সমৰ্থন জনায় ।

এই প্ৰতিবাদৰ সময়ত কোনো লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হোৱা নাই অথবা কোনো হতাহত নোহোৱা বুলি উল্লেখ কৰি সূচাৰুৰূপে এই বৃহৎ জনসমাগম পৰিচালনা কৰাৰ বাবে নিৰাপত্তাৰক্ষী বাহিনীক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰশংসাৰে উপচায় ৷

নীটৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাত হোৱা অনিয়ম আৰু প্ৰশ্নকাকত ফাদিল সন্দৰ্ভত বিহাৰ আৰু নতুন দিল্লীত শেহতীয়াকৈ ছাত্ৰ সমাজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ৷ এই সন্দৰ্ভত এএনআইৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত ৰিজিজুৱে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰসমূহৰ কাৰ্যকালত প্ৰতিবাদ চম্ভালিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা পদ্ধতিৰ বৈপৰীতে বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ নেতৃত্বত আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপক প্ৰশংসা কৰে ।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতাৰ অভিযোগ নস্যাৎ কৰি পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ নামত এজনো প্ৰতিবাদকাৰী আহত অথবা নিহত নোহোৱা বুলি দাবী কৰে ৷

মন্ত্ৰী ৰিজিজুৱে কয়, ‘‘কাৰো কোনো ধৰণৰ ক্ষতি হোৱা নাই ৷ কাৰো হাড় এডালো ভঙা নাই । কোনো প্ৰতিবাদকাৰী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা নাই অথবা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ থকা নাই ৷ এই আন্দোলনৰ পৰিসৰ বিবেচনা কৰক, য’ত হাজাৰ হাজাৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু বহু অপৰাধী ছাত্ৰৰ বেশত প্ৰতিবাদস্থলীত প্ৰৱেশ কৰিছিল ।’’

প্ৰতিবাদস্থলীত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সমাগম হোৱাৰ পিছতো, আম আদমী পাৰ্টী, ভীম আৰ্মী, সমাজবাদী পাৰ্টীৰ দৰে ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ লগতে পেম্বুৰিন বজোৱা প্ৰতিবাদকাৰীসকলক বাধা দিবলৈ দিল্লী আৰক্ষীয়ে নূন্যতম শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।

এই প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ মাজৰে একাংশই বেৰিকেড ভাঙি সংসদ অভিমুখে যাত্ৰা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোতেহে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকক বাধা দিবলৈ কিছু পৰিমাণে বল প্ৰয়োগ কৰিছিল ৷ অৱশ্যে এই ঘটনাত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই ৷

পূৰ্বে তেলেংগানা ৰাজ্যৰ দাবীৰে কৰা আন্দোলন আৰু জৰুৰীকালীন সময়ত হোৱা বহুকেইটা আন্দোলনৰ কথা উদাহৰণ হিচাপে উল্লেখ কৰি মন্ত্ৰী ৰিজিজুৱে পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰসমূহে প্ৰতিবাদ বা আন্দোলনৰ সময়ত কেনেধৰণৰে বল প্ৰয়োগ কৰি আন্দোলনকাৰীক অত্যাচাৰ কৰিছিল, সেই কথা উল্লেখ কৰে ৷

আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনে কাৰো কোনো ক্ষতি নোহোৱাকৈ পৰিস্থিতি চম্ভালি লোৱাৰ বাবে মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে তেওঁলোক ধন্যবাদৰ পাত্ৰ বুলি অভিহিত কৰে ৷ আনহাতে, এই প্ৰতিবাদৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত নোহোৱা বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দাবী কৰে ৷

ৰিজিজুৱে কয়, ‘‘দিল্লী প্ৰশাসনে প্ৰতিবাদৰ সময়ত এবাৰো লাঠীচালনা কৰা নাছিল ৷ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বলপূৰ্বকভাৱে সংসদৰ দিশে আগবাঢ়িবলৈ লওতেহে তেওঁলোকক বাধা প্ৰদান কৰা হৈছিল । এই ঘটনাত কাৰো মৃত্যু হোৱা নাছিল । আৰক্ষী বাহিনী প্ৰশংসাৰ যোগ্য ।’’

গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাসমূহত সংঘটিত অনিয়ম সন্দৰ্ভত বিহাৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ আৰু নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল বিতৰ্কৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে । উল্লেখ্য যে, বিগত ২৫ জুলাইত ছিৱানত প্ৰতিবাদকাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু আৰক্ষীৰ মাজত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷

প্ৰতিবাদকাৰীসকলে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে কন্দুৱা গেছ ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে লাঠিচালনা কৰি প্ৰতিবাদকাৰীসকলক ছত্ৰভংগ দিছিল । একাংশ আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰা বুলিও খবৰ প্ৰকাশ পাইছিল ৷

তদুপৰি জেন-জি আন্দোলন আৰু শিক্ষা সংস্কাৰৰ বাবে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কৰা দাবীৰ কথা উনুকিয়াই মন্ত্ৰী ৰিজিজুৱে পুনৰ কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন এনডিএ চৰকাৰখন দেশৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ কল্যাণৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণৰূপে দায়বদ্ধ ।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ সৈতে জড়িত দোষীসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ৷ তদুপৰি ৰাজহুৱা প্ৰতিবাদৰ সময়ত হিংসাৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীল নীতি গ্ৰহণ কৰাৰ কথা পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰে ।

তেওঁ কয়, ‘‘আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ আবেগক সন্মান কৰো । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এক উৎকৃষ্ট আইন প্ৰৱৰ্তন কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে কাম কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে ।’’

উল্লেখ্য যে, বিগত ২৩ জুলাইত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যুৱ সমাজৰ কল্যাণ সৰ্বাধিক প্ৰয়োজন বুলি উল্লেখ কৰে ৷ লগতে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ দৰে কাণ্ডৰ লগত জড়িতসকলক শাস্তি প্ৰদানৰ বাবে চৰকাৰে ফাষ্টট্ৰেক আদালত গঠনৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক: যন্তৰ-মন্তৰত মুখ চিনাক্তকৰণ প্ৰযুক্তিৰ কেমেৰা ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা অস্বীকাৰ দিল্লী আৰক্ষীৰ

TAGGED:

কিৰেণ ৰিজিজু
ছাত্ৰ সমাজৰ প্ৰতিবাদ
নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল
ইটিভি ভাৰত অসম
GEN Z PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.