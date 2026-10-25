বিদেশৰ পৰা ঘূৰাই অনা ক'লা ধন ক'ত ? প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ প্ৰশ্ন মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ
চাৰি ৰাজ্যৰ চৰকাৰ ভংগ কৰি দিব লাগে বুলি দাবী কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ ৷
Published : October 25, 2026 at 10:11 PM IST
পাটনা(বিহাৰ) : এছআইআৰ আৰু নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ আক্রমনাত্মক হৈ পৰিল কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ৷ দেওবাৰে পাটনাত অনুষ্ঠিত বিহাৰৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী কৃষ্ণা সিঙৰ ১৩৯ সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰে খাৰ্গেয়ে ৷
এছআইআৰ বিৰোধী আন্দোলনক দেশৰ 'দ্বিতীয় স্বাধীনতাৰ যুদ্ধ' বুলি কলে কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ৷ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু আৰএছএছৰ আদৰ্শই দেশ বিভাজন কৰিছে বুলি ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁ উল্লেখ কৰে ৷
LIVE: Congress President Shri @kharge | 139th Birth Anniversary of Dr Shri Krishna Singh | Patna, Bihar https://t.co/jPbwn5FFwA— Congress (@INCIndia) October 25, 2026
এছআইআৰ আৰু ইভিএম ব্যৱহাৰৰ সন্দৰ্ভত খাৰ্গেয়ে কয়,"এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়াটো শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিব লাগে আৰু আগন্তুক সকলো নিৰ্বাচনত বেলট পেপাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ৷ বিগত দুবছৰত অনুষ্ঠিত হোৱা সকলো বিধানসভা নিৰ্বাচন বাতিল কৰিব লাগে ৷ যেতিয়ালৈকে আৰএছএছৰ আদৰ্শ নিৰ্মূল কৰা নহয়, তেতিয়ালৈকে দেশত শান্তি নাহিব ।"
নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া, নিৰ্বাচন আয়োগৰ সততা আৰু ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বিৰোধী সমৰ্থকৰ নাম কৰ্তন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কংগ্ৰেছ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়,"পশ্চিমবংগ, হাৰিয়ানা, বিহাৰ আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত ভোট চুৰিৰ জৰিয়তে গঠন কৰা চৰকাৰক অপসাৰণ কৰিব লাগিব । জনসাধাৰণে নিজৰ অধিকাৰৰ আৰু সংবিধান সুৰক্ষিত কৰিবলৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিব লাগিব ৷"
বেলট পেপাৰৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়,"নিৰ্বাচনত স্বচ্ছতা নিশ্চিত কৰিবলৈ আৰু জনসাধাৰণৰ আস্থা ঘূৰাই আনিবলৈ পুনৰ বেলট পেপাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ৷ গণতন্ত্ৰ সুৰক্ষিত হ’ব লাগিব আৰু প্ৰতিটো ভোটৰ মূল্য থাকিব লাগিব । আমি এনে দেশপ্ৰেমী যিয়ে একতা, সমতা আৰু সংবিধানত বিশ্বাস কৰো ৷ বিজেপি নেতাসকলৰ দৰে নিজৰ ৰাজনৈতিক লাভৰ বাবে মানুহক বিভাজন কৰাত নাই ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী টাৰ্গেট কৰি কংগ্ৰেছ সভাপতি খাৰ্গেয়ে কয়," 'মোদী কা বাপ ভি যায়েগ্যা' (Modi ka baap bhi jayega)৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মিছা কথা কোৱাটো অভ্যাসত পৰিণত হৈছে ৷ তেওঁ ১০০ দিনত ক'লা ধন বিদেশৰ পৰা ঘূৰাই আনিব বুলি কৈছিলে ৷ সেই ধন এতিয়া ক'ত ?"
লগতে পঢ়ক:অনিয়ম ফাদিলৰ ভয়ত ECINET ছফ্টৱেৰৰ তথ্য লুকুৱাইছে নিৰ্বাচন আয়োগে: কংগ্ৰেছ