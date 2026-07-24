ETV Bharat / bharat

৩ দিন ধৰি স্বামীৰ মৃতদেহৰ কাষতে কিয় বহি থাকিল এগৰাকী মহিলা ?

স্বামীৰ মৃত্যুৰ পিছতো সৎকাৰৰ পৰিৱৰ্তে এটা জুপুৰিত স্বামীৰ মৃতদেহৰ কাষতে এগৰাকী মহিলা বহি থাকিল ।

Khagaria man death
৩ দিন ধৰি স্বামীৰ মৃতদেহৰ কাষতে বহি থাকিল এগৰাকী মহিলা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 24, 2026 at 5:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

খাগাড়িয়া (বিহাৰ) : বিহাৰৰ খাগাড়িয়াত এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা সংঘটিত হৈছে । সৎকাৰৰ পৰিৱৰ্তে এগৰাকী মহিলাই স্বামীৰ মৃতদেহৰ কাষতে অকলে ৩ দিন ধৰি বহি থাকিল । কাৰণ ধনৰ অভাৱ । অৰ্থৰ অভাৱৰ বাবেই মহিলাগৰাকীয়ে স্বামীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া কৰিব পৰা নাছিল । অৱশেষত স্থানীয় লোক, জন প্ৰতিনিধি, সমাজ কৰ্মী আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত মৃতকৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয় ।

এই মৰ্মান্তিক ঘটনাটো বিহাৰৰ খাগাড়িয়া জিলাৰ গংগৌৰ থানাৰ অন্তৰ্গত ৫ নং ৱাৰ্ডৰ । মনু শ্বাহ নামৰ এজন লোক দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল আৰু কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁৰ মৃত্যু হয় । তেওঁৰ মৃত্যুৰ লগে লগে পৰিয়ালটোলৈও যেন অমানিশা নামি আহিল । পৰিয়ালটো আৰ্থিকভাৱে ইমানে দুৰ্বল আছিল যে মৃতদেহ সৎকাৰৰ বাবেও তেওঁলোকৰ ওচৰত ধন নাছিল ।

Khagaria man death
অৰ্থৰ অভাৱত স্বামীৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰিব পৰা নাছিল দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকীয়ে (ETV Bharat)

উপায়হীন হৈ পত্নীয়ে একেৰাহে ৩ দিন ধৰি স্বামীৰ মৃতদেহৰ কাষতে বহি থাকিল । সেই সময়ছোৱাত কোনেও পৰিয়ালটোৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদিলে । সমাজকৰ্মী বা জনপ্ৰতিনিধিও পৰিয়ালটোক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাহিল । যাৰ বাবে মৃতদেহটো ৩ দিন ধৰি ঘৰতে থাকিল ।

স্থানীয় বাসিন্দা ৰাহুল কুমাৰে জনোৱা মতে মৃতদেহৰ পৰা দুৰ্গন্ধ ওলোৱাৰ পিছতে তেওঁ পৰিয়ালটোৰ এই দুৰ্দশাৰ কথা গম পালে । তেওঁ লগে লগে বিষয়টো প্ৰশাসনক অৱগত কৰিলে আৰু খবৰ পোৱাৰ পিছতে পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি মহিলাগৰাকীক মৃত স্বামীৰ শেষকৃত্যৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী যোগান ধৰিলে ।

Khagaria man death
অৱশেষত প্ৰশাসনৰ সহযোগত ৩ দিনৰ পিছত মনু শ্বাহৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হয় (ETV Bharat)

ইয়াৰ পিছত মহিলাগৰাকীয়ে স্বামীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰে । ইফালে এই ঘটনাই অঞ্চলটোৰ ৰাইজক শোকস্তব্ধ কৰি তুলিছে । আনকি উপস্থিতসকলেও একেমুখে কৈছে ঈশ্বৰে যেন কেতিয়াও কাকো এনে এটা দুৰ্ভগীয়া জীৱন নিদিয়ে ।

পত্নীয়ে এই সন্দৰ্ভত কৈছে, "মনু শ্বাহ দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়ালটো পোহপাল দিছিল । অসুস্থতাৰ বাবে তেওঁ বিচনাত পৰি আছিল আৰু পৰিয়ালটোৰ সামান্য সঞ্চয়ৰ ধনো তেওঁৰ চিকিৎসাৰ নামতে শেষ হৈ গ'ল । অৱশেষত অসুস্থতাই তেওঁৰ জীৱন কাঢ়ি লৈ ​​গ'ল । তেওঁৰ মৃত্যুৰ লগে লগে আমাৰ পৰিয়ালটোৰ সমস্যাৰ অন্ত নপৰিল । শেষকৃত্যৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ধনো যোগাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ ।"

ঘটনা সন্দৰ্ভত খাগাড়িয়া জিলাৰ কাৰ্যবাহী বিষয়া সিন্ধু কমলে কয়, "এই বিষয়ে জানিব পাৰি মহিলাগৰাকীক সহায় আগবঢ়োৱা হয় আৰু শেষকৃত্য অনুষ্ঠান মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন কৰা হয় ।"

স্থানীয় বাসিন্দা ৰাজু শ্বাহে জনোৱা মতে খাগাড়িয়া জিলাৰ গংগৌৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ৫ নং ৱাৰ্ডৰ মথাউৰিৰ ওপৰত থকা এটা জুপুৰিত পৰিয়ালৰ সৈতে মনু শ্বাহ বাস কৰিছিল । তেওঁ দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিছিল । কিন্তু কিছু মাহ পূৰ্বে তেওঁ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল যদিও শেহতীয়াকৈ তেওঁৰ মৃত্যু হয় ।

ইফালে মনু শ্বাহৰ এজন পুত্ৰ আছে । স্থানীয় লোকে জনোৱা মতে পুত্ৰ কৰ্মসূত্ৰে বহিঃৰাজ্যত থাকে । যিহেতু তেওঁলোকৰ হাতত তেওঁৰ মোবাইল নম্বৰো নাই সেয়ে পুত্ৰক এই বিষয়ে অৱগত কৰিব পৰাই নাই । বিহাৰৰ এই ঘটনাটো পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে এতিয়া চাৰিওফালে শোকৰ ছাঁ পৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :

ছিকিম সুৰংগ দুৰ্ঘটনাত অসমৰ শ্ৰমিকসহ এতিয়ালৈ ২২জনৰ মৃত্য়ু, একাধিক আৱদ্ধ

TAGGED:

বিহাৰ
মৃতদেহ
খগড়িয়া
ইটিভি ভাৰত অসম
KHAGARIA MAN DEATH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.