NSA ৰ ম্যাদ অন্তৰ পাছত পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ অমৃতপাল সিঙক, ডিব্ৰুগড়তে চলিব জেৰা
ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত কাৰাবন্দী হৈ থকা পঞ্জাবৰ খাদূৰ চাহিব সমষ্টিৰ সাংসদ তথা উগ্ৰ খালিস্তানী সমৰ্থক অমৃতপাল সিঙৰ NSA ৰ ম্যাদ বুধবাৰে অন্ত পৰে ৷
Published : April 23, 2026 at 2:18 PM IST
ডিব্ৰুগড়: পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ অমৃত পাল সিঙক । আজনালা থানাৰ ৩৯/২০২৩ নম্বৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ ৱাৰিছ পঞ্জাব দেৰ নেতা তথা সাংসদগৰাকীক । দুদিনৰ বাবে পঞ্জাব আৰক্ষীৰ জিম্মাত দিয়া হৈছে অমৃতপাল সিঙক । ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ নতুবা নতুন সদৰ থানাত পঞ্জাব আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাব অমৃত পাল সিঙক । বৃহস্পতিবাৰে তেওঁক ভাৰ্চুৱেলী হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল আনজালা আদালতত ৷
ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত কাৰাবন্দী হৈ থকা পঞ্জাবৰ খাদূৰ চাহিব সমষ্টিৰ সাংসদ তথা উগ্ৰ খালিস্তানী সমৰ্থক অমৃতপাল সিঙৰ NSA ৰ ম্যাদ বুধবাৰে নিশা অন্ত পৰে ৷ ২০২৩ চনৰ ২৩ এপ্ৰিলৰ পৰা ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত দিন পাৰ কৰিছে অমৃতপাল সিঙে । NSA ৰ ম্যাদ অন্ত পৰাৰ পাছত তেওঁক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ৷ ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বৃহস্পতিবাৰে উপস্থিত হৈছে পঞ্জাব আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দল ৷
অমৃতসৰ জিলাৰ আনজালা থানাত আক্ৰমণৰ গোচৰত অমৃতপাল সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পঞ্জাব আৰক্ষীয়ে ৷ পঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুযায়ী পঞ্জাব আৰক্ষীয়ে তেওঁক জেৰা চলাব । গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত অমৃতপাল সিঙৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাই ন্যায়ালয়ত হাজিৰ কৰা হয় ।
পঞ্জাব আৰক্ষীয়ে অমৃতপাল সিঙক পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰে যদিও তেওঁ ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰতে থাকিব লাগিব । ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ চৌপাশে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । NSA ৰ ম্যাদ উকলি যোৱাৰ পাছতে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত অমৃতপাল সিঙক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ উপস্থিত হয় তেওঁৰ পত্নী ।
অমৃত পাল সিঙৰ নেতৃত্বত ‘ৱাৰিছ পঞ্জাৱ দে’ৰ সদস্যই আজনালাত বিদ্ৰোহী কাৰ্যকলাপ সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উঠিছিল ৷ তাৰ পাছতেই পঞ্জাব আৰক্ষীয়ে অমৃতপালৰ সন্ধানত মেনহাণ্ট অভিযান চলায় ৷ অৱশ্যে কিছুদিনৰ পাছত অমৃতপাল সিঙে আত্মসমৰ্পণ কৰে ৷ প্ৰথম অৱস্থাত অমৃতপাল সিঙৰ ওপৰত ২০২৫ চনলৈ দুবছৰৰ বাবে NSA-ৰ ধাৰা প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল । ইয়াৰ পাছত পুনৰ আৰু এবছৰলৈ সেই ম্যাদ বৃদ্ধি কৰা হয় । ২২ এপ্ৰিল বুধবাৰে নিশা ১১:৫৯ বজাত সেই ম্যাদ শেষ হয় ।
