কেৰালাতো গগনাৰ গুঞ্জন ! এক লুপ্তপ্ৰায় লোকবাদ্যক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ চেষ্টা এগৰাকী জনজাতীয় মহিলাৰ

কেৰালাতো গগনাৰ গুঞ্জন ! এক লুপ্তপ্ৰায় লোকবাদ্যক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ চেষ্টা এগৰাকী জনজাতীয় মহিলাৰ
কেৰালাৰ 'চোলা' পৰম্পৰাক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ চেষ্টাত ব্ৰতী থকা জনজাতীয় মহিলা মিনি কৰিমামে লাভ কৰিছে বিশ্বজনীন সন্মান ।
Published : May 25, 2026 at 6:44 PM IST
ৱায়নাড় (কেৰালা) : 'গগনা'- নামটোতে সোমাই আছে এক জাতীয় আৱেগ । অসমৰ সমাজ-সংস্কৃতিৰ এক অটুট বান্ধোন হৈছে বিহু । এই বিহুৰ লগত সংপৃক্ত হৈ আছে বিভিন্ন উপাদান । পৰম্পৰা, লোকাচাৰ, ৰীতি-নীতি, সামাজিক প্ৰথাৰ উপৰি বিহুত অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে নজহা-নপমা সংস্কৃতি । এই সংস্কৃতিক আমি বিহুনাম, বিহুনাচ হিচাপে জানো ।
আনহাতে, এই বিহুনামৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে বিভিন্ন লোকবাদ্য । তাৰে এবিধ অন্যতম লোকবাদ্য হৈছে গগনা । "আগলি বাঁহৰে লাহৰী গগনা... ", "দুফালে দুছাটি মাজতে এছাটি, গগনা কিহেৰে বাও...", "খোপাতে গগনা হাততে মকনা, কপালত ফোঁট লৈ মই যাওঁ" আদি গগনাৰ উপমাৰে সৃষ্টি হোৱা বিভিন্ন বিহুনাম ।
কিন্তু আপুনি জানেনে অসমৰ সংস্কৃতিৰ অমূল্য সম্পদ এই গগনাৰ দৰে এক বাদ্যৰ প্ৰচলন আমাৰ দেশৰ আন এক ৰাজ্যতো আছে । জানিলে আচৰিত হ'ব যে এই গগনা সদৃশ লোকবাদ্যবিধ দেশৰ এখন ৰাজ্যৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ বাবেও এক থলুৱা পৰম্পৰা । অৱশ্যে এই পৰম্পৰা সময়ৰ সোঁতত বিলীন হ'বলৈ ধৰাৰ সময়তে এই লোকবাদ্য আৰু ইয়াৰ পৰম্পৰাক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাত মনোনিবেশ কৰিছে এগৰাকী জনজাতীয় মহিলাই ।
কেৰালাতো আছে গগনা সদৃশ লোকবাদ্য
সাধাৰণতে গগনাক ওঁঠেৰে চেপি ধৰি আঙুলিৰে কঁপাই বজোৱা হয় ৷ গগনাৰ মাত বৰ মিঠা আৰু মিহি । ই নাচনীৰ খোপা শুৱনি কৰাই নহয়, বিহুনাম, বিহুনাচৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ । কিন্তু এই বাদ্যবিধৰ প্ৰচলন কেৰালাতো আছে । একে ধৰণেৰে নিৰ্মিত আৰু দেখাতো অসমৰ গগনাৰ দৰে একে এই বাদ্যবিধৰ নাম হৈছে 'চোলা' । অৱশ্যে এই চোলা আমাৰ অসমৰ গগনাৰ দৰে আঙুলিৰে কঁপাই বজোৱা নহয় । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে ৰছীৰে টানি ইয়াত ধূন সৃষ্টি কৰা হয় ।
কেৰালাৰ জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ৰ চোলা পৰম্পৰা
থলুৱা জনজাতীয় সংগীত পৰম্পৰাক সময়ৰ সোঁতত বিলীন হোৱাৰ পৰা উদ্ধাৰৰ এক প্ৰেৰণাদায়ক প্ৰচেষ্টা চলাইছে কেৰালাৰ ৱায়নাড়ৰ থিৰুনেলিৰ বাসিন্দা মিনি কৰিমামে । তেওঁ নিজৰ জনজাতিটোৰ এই ঐতিহ্যক আঁকোৱালি লৈ বিশ্বমঞ্চলৈ উন্নীত কৰিছে । আদিয়া সম্প্ৰদায়ৰ পৰম্পৰাগত বাদ্যযন্ত্ৰ ‘চোলা’ক সংৰক্ষণ আৰু নৱপ্ৰজন্মৰ মাজলৈ উলিয়াই আনিবলৈ কৰা মিনিৰ এই নীৰৱ বিপ্লৱক এতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতিৰে সন্মানিত কৰা হৈছে । এই কৃতিত্বই তেওঁৰ জনজাতীয় সংস্কৃতিৰ ঐতিহ্যক জীয়াই ৰাখিবলৈ কৰা অতুলনীয় সংগ্ৰামৰ প্ৰতি স্বীকৃতি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
নাৰী দিৱসত মিনিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস উপলক্ষে মিনিক বিশ্বজনীন সংস্থা iLED Network-ৰ দ্বাৰা ‘খিলঞ্জীয়া মহিলা প্ৰশিক্ষক বঁটা, ২০২৬’ প্ৰদান কৰা হয় । iLED নেটৱৰ্কে খিলঞ্জীয়া লোকৰ নেতৃত্বাধীন শৈক্ষিক আৰু সাংস্কৃতিক পদক্ষেপসমূহক বিশ্বৰ আগত প্ৰচাৰ আৰু পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ লক্ষ্যৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কাম কৰি আহিছে । সমগ্ৰ এছিয়া মহাদেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি মিনি কৰিমামে এই বিৰল সন্মান লাভ কৰিছে । এই বঁটাত আছে ১০০০ ডলাৰৰ নগদ পুৰস্কাৰ, প্ৰশস্তি-পত্ৰ আৰু এক স্মাৰক । তেওঁৰ এই কৃতিত্ব আৰু বঁটা প্ৰাপ্তিয়ে সমগ্ৰ কেৰালাৰ বাবে অপৰিসীম গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ।
কঠিন সময়ৰ সুৰ: দুখৰ সংগী
থলুৱা সংগীত হৈছে কোনো এক সম্প্ৰদায়ৰ ঐতিহ্য, জীৱনৰ অভিজ্ঞতা আৰু সংগ্ৰামক সামৰি লোৱা এক প্ৰকাশ । মিনি কৰিমামৰ বাবে ‘চোলা’ কেৱল বাদ্যযন্ত্ৰ নহয়; ই হৈছে তেওঁৰ পূৰ্বপুৰুষৰ স্মৃতি আৰু জীৱনক মূৰ্ত কৰি তোলা এক অনন্য প্ৰয়াস ।
"পূৰ্বতে যেতিয়া মোৰ মা আৰু আইতাই এই চোলাটো বজাইছিল আৰু বনাইছিল তেতিয়া মই কৌতুহলবশত ইয়াক নিৰীক্ষণ কৰিছিলোঁ । তেনেকৈয়ে মই ইয়াক বনাবলৈ শিকিছিলোঁ । অৱশেষত মোৰ আঙুলিবোৰো ইয়াৰ ছন্দত বুলাবলৈ ধৰোঁ । দৰিদ্ৰতাৰ সময়ত যেতিয়া ল'ৰা-ছোৱালীয়ে ভোকত কান্দিছিল, তেতিয়া মই এই চোলাটো বজাইছিলোঁ । সেই সংগীত শুনি ল'ৰা-ছোৱালীবোৰে নিজৰ ভোক পাহৰি শান্তভাৱে টোপনি গৈছিল । ৰাতি একেলগে গোট খাই খেলিছিল । সেই সময়ৰ চোলা আমাৰ বাবে অনাবিল সুখ আছিল...।" মিনি কৰিমামে ইটিভি ভাৰতৰ আগত তেওঁৰ স্মৃতিৰ মণিকোঠা খুঁচৰি কয় ।
এসময়ত আদিয়া সম্প্ৰদায়ে শিশুসকলক টোপনি নিয়াবলৈ আৰু কঠোৰ জীৱন পৰিস্থিতিত আৱেগিক সান্ত্বনা বিচাৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এই সংগীত পৰম্পৰা এতিয়া যথেষ্ট বিৰল হৈ পৰিছে । আনকি প্ৰতিযোগিতামূলক মঞ্চবোৰ নোহোৱা হোৱাৰ পিছতো, য’ত তেওঁ এসময়ত পুৰস্কাৰ হিচাপে কাঁচৰ গিলাচ, ষ্টীলৰ প্লেট আৰু ডিঙিৰ হাৰ লাভ কৰিছিল, তাৰ জৰিয়তেই মিনিয়ে চোলাৰ আভ্যন্তৰীণ ছন্দক জীয়াই ৰাখিছিল ।
কীষ্ট'ন ফাউণ্ডেশ্ব'নৰ হস্তক্ষেপ আৰু বিশ্বজনীন বঁটা
এই বিপন্ন কলা আৰু বাদ্যযন্ত্ৰটো পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মলৈ আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে মিনিৰ অবিৰত প্ৰচেষ্টাক আজি বিশ্বই সন্মান জনাইছে । খিলঞ্জীয়া খণ্ডত ব্যাপকভাৱে কাম কৰা সংস্থা কীষ্ট'ন ফাউণ্ডেচনেই এই বঁটাৰ বাবে মিনিৰ নাম iLED নেটৱৰ্কলৈ মনোনীত কৰিছিল । এই বিশ্বজনীন সন্মানে কেৱল এটা বাদ্যযন্ত্ৰ সংৰক্ষণতকৈও বহু ওপৰলৈ গৈ এটা সম্প্ৰদায়ৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যক জীয়াই ৰখাৰ এক দৃঢ়তাক স্বীকৃতি দিয়ে ।
কীষ্ট'ন ফাউণ্ডেশ্ব'নৰ প্ৰকল্প সঞ্চালকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত কে জি কীষ্ট'ন ফাউণ্ডেচনৰ প্ৰকল্প সঞ্চালক ৰামচন্দ্ৰনে কয় যে চোলা হৈছে আধুনিক যুগত মৃত্যুমুখত পৰা এক কলা আৰু 'মিনি আম্মা'ই ইয়াক যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজলৈ আগবঢ়াই নিবলৈ ইয়াৰ প্ৰচলন তথা ব্যৱহাৰ ধৰি ৰাখিছে ।
"তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে সমাজৰ বেছিভাগ সংগীত শিল্পৰ প্ৰচলন পৰম্পৰা অনুসৰি পুৰুষৰ পৰা পুৰুষলৈ আগবাঢ়ে । অৱশ্যে মিনিৰ চোলা গীতৰ বিষয়ে মই যিখিনি বুজি পাওঁ, তাৰ পৰা এয়া মহিলাৰ পৰা মহিলালৈ প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ হস্তান্তৰিত হৈছে । এই চোলা পৰম্পৰা তেওঁলোকে আইতাকৰ পৰা মাতৃ আৰু মাতৃৰ পৰাই লাভ কৰিছে । চোলা হৈছে মূলত কেঁচুৱাক টোপনি নিয়াবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এবিধ বাদ্যযন্ত্ৰ । ইয়াৰ বিকাশ ঘটিছে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ভিতৰত পাৰস্পৰিক আদান-প্ৰদানৰ জৰিয়তে । কিন্তু বৰ্তমান সম্প্ৰদায়টোৰ মাজত এই শিল্পৰ অভ্যাস খুব কমেইহে দেখা যায় । কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজতো আমাৰ মিনি কৰিমামে এই পৰম্পৰাক অনন্যভাৱে আগুৱাই লৈ গৈছে । তেওঁ নিজে এই বাদ্যযন্ত্ৰ প্ৰস্তুত কৰি আৰু নৱপ্ৰজন্মক এই বিষয়ে শিকাই এক অনুকৰণীয় সেৱা আগবঢ়াই আহিছে ।" ৰামচন্দ্ৰনে লগতে কয় ।
অৰণ্যৰ বন্যতা আৰু জনজাতীয় ছন্দ: আদিয়া সম্প্ৰদায়ৰ ‘চোলা’ কি ?
আদিয়া সম্প্ৰদায়টো হৈছে এক অনন্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ মেটমৰা সম্ভাৰেৰে পুষ্ট থলুৱা জনগোষ্ঠী । তেওঁলোকে যুগ যুগ ধৰি ৱায়নাড়ৰ সজীৱ অৰণ্যত বাস কৰি আহিছে । প্ৰকৃতিৰ লগত মিলাপ্ৰীতিৰে জীয়াই থকা তেওঁলোকৰ আচাৰ-অনুষ্ঠান আৰু উৎসৱৰ লগত সদায় সংগীত আৰু নৃত্য জড়িত হৈ আহিছে । ‘চোলা’ হৈছে আদিয়া জনগোষ্ঠীৰ আত্মা আৰু আচাৰ-ব্যৱহাৰৰ সৈতে গভীৰভাৱে জড়িত এক প্ৰাচীন, ঐতিহ্যপূৰ্ণ পৰম্পৰাগত বাদ্যযন্ত্ৰ । সময়ৰ লগে লগে বিলুপ্তিৰ দিশে গতি কৰা এই ‘চোলা’ক মিনি কৰিমামে বিশ্বজুৰি চিনাকি কৰাই দিয়াৰ পিছত ই পুনৰবাৰ সাংস্কৃতিক জগতত আলোচনাৰ বিষয় হৈ পৰিছে ।
চোলা কি ?
আদিয়া জনগোষ্ঠীৰ জনজাতীয় আচাৰ-ব্যৱহাৰত চোলা হৈছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাদ্যযন্ত্ৰ । ইয়াৰ প্ৰয়োগ 'গড্ডিকা' নামৰ এক বিখ্যাত নৃত্যত ছন্দ প্ৰদানৰ বাবে কৰা হয় । এই নৃত্য সু-স্বাস্থ্য আৰু সমৃদ্ধিৰ বাবে কৰা হয় । ইয়াক সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক বনজ সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হয় । ইয়াৰ প্ৰয়োগ শিশুক শান্ত কৰিবলৈ নিচুকনি গীত হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰা হয় । চামৰা আৰু প্ৰাকৃতিক কাঠৰ সংমিশ্ৰণেৰে সৃষ্টি হোৱা ইয়াৰ গঠনে অৰণ্যৰ বন্য সংগীত প্ৰতিধ্বনিত কৰে ।
চোলা কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰা হয় ?
চোলাৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক বনজ সামগ্ৰীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । পৰম্পৰাগত জনজাতীয় ছন্দৰ সৈতে অৰণ্যৰ বন্যতাৰ সংমিশ্ৰণত ইয়াৰ নিৰ্মাণ সহজ যদিও ইয়াক অতি সাৱধানে আৰু নিখুঁতভাৱে তৈয়াৰ কৰা প্ৰয়োজন ।
কাঠ বাছনি কৰা আৰু খোলা কৰা : চোলাৰ মূল অংশ (খোলা) বনাবলৈ অৰণ্যৰ পৰা আহৰণ কৰা উচ্চমানৰ প্ৰাকৃতিক কাঠ ব্যৱহাৰ কৰা হয় । ইয়াৰ বাবে সাধাৰণতে লঘু আৰু দীৰ্ঘস্থায়ী গছ ব্যৱহাৰ কৰা হয় । কাঠখিনি সৰু ঢোল বা উড়ুক্কু (কিছু পৰিমাণে নলাকাৰ) আকৃতিত কাটি লোৱা হয় । তাৰ পিছত ভিতৰৰ অংশটো খোলা কৰা হয় আৰু কাষবোৰ চাঁচি পলিচ কৰি ফ্ৰেম গঠন কৰা হয় ।
ছাল প্ৰস্তুত কৰা : জীৱ-জন্তুৰ চামৰা কাষে কাষে (বা শব্দ উৎপন্ন কৰা অংশত) টানি গাঁথি লোৱা হয় । কেঁচা চামৰা প্ৰথমে পানীত তিয়াই পৰিষ্কাৰ কৰি শুকুৱাই কাঠৰ ফ্ৰেমৰ ওপৰত লগোৱাৰ আগতে শোধন কৰা হয় ।
চিলোৱা আৰু টানি বন্ধা: এবাৰ ছালখন কাঠৰ খোলাৰ ওপৰত বহুওৱাৰ পিছত হাবিৰ পৰা আহৰণ কৰা প্ৰাকৃতিক লতা বা আঁহ ব্যৱহাৰ কৰি টানকৈ টানি বান্ধি লোৱা হয় (যদিও আজিকালি কিছুমানে ৰছী ব্যৱহাৰ কৰে) । চোলাৰ শব্দৰ গভীৰতা আৰু লহৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্ভৰ কৰে এই লতাবোৰ কিমান টানকৈ বান্ধে তাৰ ওপৰত । কোনো ধৰণৰ কৃত্ৰিম ৰং বা ৰাসায়নিক পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰা নহয় । সম্পূৰ্ণ হাতেৰে নিৰ্মিত এই চোলাই মৃদু, সুন্দৰ আৰু অনন্য শব্দ উৎপন্ন কৰে । এই সুমধুৰ ছন্দই পৰম্পৰাগত নিচুকনি গীতৰ বাবে এক নিখুঁত পটভূমি হিচাপে কাম কৰে ।
'চোলা'ৰ মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ
প্ৰাকৃতিক কাৰুকাৰ্য : কোনো আধুনিক যন্ত্ৰপাতি অবিহনে সম্পূৰ্ণৰূপে হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰা চোলাৰ শব্দ তৰংগ বিশুদ্ধভাৱে নিৰ্দিষ্ট বনজ কাঠ আৰু প্ৰাণীৰ চামৰাৰ পৰা সৃষ্টি কৰা হয় ।
পৰম্পৰাৰ সংযোগ : আদিয়া লোকসকলে চোলাক কেৱল মনোৰঞ্জনৰ আহিলা হিচাপে নাভাবে । বৰঞ্চ দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ, দীৰ্ঘদিনীয়া ৰোগ নিৰাময় কৰিবলৈ, নৱজাতক শিশুৰ সুৰক্ষাৰ আহ্বান জনোৱাৰ বাবে কৰা ‘পূজা গড্ডিকা’ৰ দৰে অতি পবিত্ৰ অনুষ্ঠানৰ সময়ত ইয়াৰ সুৰ অনুৰণিত হয় ।
অনন্য সুৰ : চোলাৰ এক গভীৰ, চিৰস্থায়ী শব্দ আছে, যিয়ে অৰণ্যৰ নিস্তব্ধতাক ভেদি যায় । গড্ডিকা গীতৰ পদৰ সৈতে ইয়াক বজালে শ্ৰোতাক আন এখন জগতলৈ লৈ যায় ।
প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ সংবহন : কোনো লিখিত ইতিহাস নথকা আদিয়া সমাজত চোলা বজোৱাৰ জ্ঞান বয়োজ্যেষ্ঠৰ পৰা যুৱক-যুৱতীলৈ সম্পূৰ্ণভাৱে এক মৌখিক পৰম্পৰা আৰু ই কেৱল দৰ্শন-শ্ৰৱনৰ দ্বাৰা প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ আগবাঢ়ি আছে ।
এক সাংস্কৃতিক বিপ্লৱ
বিভিন্ন কাৰণত আদিয়া সমাজত এই ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্ৰ বজাব পৰা আৰু এই শিল্পকলা সৃষ্টি কৰিব জনা লোকৰ সংখ্যা কমি আহে । এনে পৰিস্থিতিতেই মিনি কৰিমামে পৰম্পৰা পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে আগবাঢ়ি আহে । চোলাক সংৰক্ষণ কৰি আৰু নৱপ্ৰজন্মক বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি মিনিয়ে এক বৃহৎ সাংস্কৃতিক বিপ্লৱৰ নেতৃত্ব দিয়ে ।
এসময়ত বনাঞ্চলৰ সীমাৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ থকা ‘চোলা’ৰ ছন্দক এতিয়া বিশ্বজনীনভাৱে iLED নেটৱৰ্কে স্বীকৃতি দিছে । এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাৰে মিনি সন্মানিত হোৱাৰ লগে লগে ৱায়নাড়ৰ থলুৱা চোলাৰ ছন্দই এতিয়া বিশ্বমঞ্চৰ শিখৰত গৌৰৱেৰে প্ৰতিধ্বনি তুলিছে ।