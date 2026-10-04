শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুখ্য আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ, ২০ বছৰৰ পুৰণি ফাইল খুলিছে চৰকাৰে

শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুখ্য আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ, ২০ বছৰৰ পুৰণি ফাইল খুলিছে চৰকাৰে
কেএছটিপি (KSTP) পথ নিৰ্মাণ প্ৰকল্পত সংঘটিত দুৰ্নীতি আৰু এজন অভিযন্তাৰ আত্মহত্যাৰ গোচৰৰ সন্দৰ্ভত জ্ঞানেশ কুমাৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ নিৰ্দেশ ৷
Published : October 4, 2026 at 4:15 PM IST
থিৰুৱনন্তপুৰম (কেৰালাম): নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুখ্য আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি প্ৰতিবাদ চলিছে, আনফালে ২০ বছৰৰ পুৰণি ফাইল খুলিছে কেৰালাম ৰাজ্য চৰকাৰে ৷ যাৰ বাবে আইনৰ ৰোষত পৰিব পাৰে দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তগৰাকী ৷
কেৰালাম গৃহমন্ত্ৰী ৰমেশ চেন্নিথালাই কেএছটিপি (KSTP) পথ নিৰ্মাণ প্ৰকল্পত সংঘটিত দুৰ্নীতি আৰু এজন মালয়েছিয়ান অভিযন্তাৰ আত্মহত্যাৰ গোচৰৰ সন্দৰ্ভত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাক পুনৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে ৷
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu | On Keralam Home Minister Ramesh Chennithala ordering a vigilance probe against CEC Gyanesh Kumar, DMK Spokesperson TKS Elangovan says, "...He (CEC Gyanesh Kumar) is doing everything to appease the BJP. He is not fair and neutral because the Election… pic.twitter.com/jGrhPmFAFD— ANI (@ANI) October 4, 2026
জানিব পৰ মতে, ২০০৬ চনত কেৰালাৰ (বৰ্তমান কেৰালাম) গড়কপ্তানি বিভাগৰ(PWD)ৰ সচিব হিচাবে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল বৰ্তমানৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে ৷ ১৯৮৮ বেচৰ আইএএছ বিষয়া বৰ্তমানৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ ।
কেৰালামৰ বৰ্তমানৰ গৃহমন্ত্ৰী ৰমেশ চেন্নিথালাই উল্লেখ কৰা অনুসৰি, ৰাজ্যখনৰ কংগ্ৰেছ নেতা মলাইয়িনকীঝু বেণুগোপালে দাখিল কৰা এক অভিযোগৰ ভিত্তিত পুৰণি গোচৰটো পুনৰ তদন্তৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে ।
#WATCH | Thiruvananthapuram, Keralam: KPCC Executive Member Malayinkeezhu Venugopal, who filed complaint with State Home Minister Ramesh Chennithala seeking vigilance probe against CEC, says, " ... when gyanesh kumar was secretary of the kerala public works department, he was the… pic.twitter.com/LGldR3lpXz— ANI (@ANI) October 4, 2026
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমত কয়,"এই বিষয়টো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আলোচনা কৰি আছে ৷ ইতিমধ্যে দুৰ্নীতি নিবাৰ্ক শাখাৰ সঞ্চালকক তদন্ত কৰিবলৈ আৰু আইনীভাৱে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ ল’বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।"
কেএছটিপি পথ নিৰ্মাণ কেলেংকাৰী আৰু অভিযন্তাৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনা
২০০৬ চনৰ ৰাজ্য চৰকাৰে কেৰালা ৰাজ্যিক পৰিবহণ প্ৰকল্প (KSTP)ৰ অধীনত থিৰুৱনন্তপুৰম-অংগামালী ৰাজ্যিক ঘাইপথ উন্নয়নমূলক প্ৰকল্প আৰম্ভ হৈছিল । সেই প্ৰকল্পটোত ২১৫ কোটি বিশ্ব বেংকৰ পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কাৰ্য চলিছিল ৷ সেই সময়ত জ্ঞানেশ কুমাৰ ৰাজ্যখনৰ পিডব্লিউডিৰ সচিব আছিল ।
উক্ত প্ৰকল্পৰ বাবে এটা মালয়েছিয়ান কোম্পানী 'পেম্বিনান লেবুহৰায়া কোটা ভাৰু' (PLKB) ক প্ৰদান কৰা হৈছিল । কিন্তু প্ৰতিষ্ঠানটোৰ এজন প্ৰকল্প অভিযন্তা লী চি বিনে কুৱালালামপুৰত আত্মহত্যা কৰিছিল ।
ইফালে অভিযন্তাগৰাকীয়ে আত্মহত্যাৰ টোকা আৰু পত্ৰসমূহত উল্লেখ কৰিছিল যে জ্ঞানেশ কুমাৰৰ দ্বাৰা হাৰাশাস্তি আৰু বিলসমূহ আৱদ্ধ কৰি ৰখাৰ বাবেই প্ৰকল্পটোত ভীষণ পলম হৈছিল ৷ সেয়ে তেওঁক মানসিকভাৱে হতাশ হৈ আত্মহত্যা কৰিছিল বুলিও তদন্তৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ আছে ৷
তেতিয়া ভিএছ অচ্যুতানন্দনৰ নেতৃত্বাধীন বাওঁ গণতান্ত্ৰিক মৰ্চা চমুকৈ এলডিএফ চৰকাৰ আছিল ৷ সেই চৰকাৰে এক প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল আৰু জ্ঞানেশ কুমাৰক বদলি কৰিছিল ৷ লগতে তেওঁ ডেপুটেশ্যনৰ বাবে ৰাজ্য এৰি গুচি যোৱাৰ পিছত তদন্ত স্তব্ধ হৈ পৰিছিল ।
আনহাতে, প্ৰাক্তন বিত্তমন্ত্ৰী টিএম থমাছ ইচাকে এই বিষয়ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ প্ৰত্যক্ষ ভূমিকা থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি অভিযন্তাগৰাকীৰ আত্মহত্যাৰ টোকাটো পুনৰ ৰাজহুৱা কৰিছিল । ২০০৬ চনত কাৰোবাৰ হেঁচাৰ বাবে ঘটনাটো তদন্ত কৰিব পৰা নাছিল ৷ সেয়ে ঘটনাটোৰ নতুন তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে ।
এই বিষয়টো গুৰুত্বসহকাৰে লৈ গৃহ বিভাগে ২০০৬ চনৰ ভিজিলেন্স এণ্ড এণ্টি-কাৰাপশ্যন ব্যুৰো (VACB)ৰ অধীনত প্ৰাথমিক তদন্তৰ সৈতে জড়িত সকলো নথিপত্ৰ বিচাৰিছে ।
Thiruvananthapuram, Keralam: Minister Ramesh Chennithala says, " yesterday, our congress worker venugopal filed a petition with me regarding alleged corrupt activities by gyanesh kumar. in 2006, when he was the pwd secretary, an engineer died by suicide over the kstp project, and… pic.twitter.com/bCr8peqWxD— IANS (@ians_india) October 4, 2026
২০ বছৰ পূৰ্বে ঘটা ঘটনাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াক লৈ আইন বিশেষজ্ঞই কি কয় ?
বিশেষজ্ঞসকলে উল্লেখ কৰিছে যে, যিহেতু এই ঘটনাটো ২০ বছৰ পূৰ্বে তেওঁ ৰাজ্যিক আমোলা হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা সময়ছোৱাত সংঘটিত হৈছিল ৷ সেয়েহে এই ক্ষেত্ৰত জ্ঞানেশ কুমাৰে কোনো সাংবিধানিক ৰেহাই বা তদন্তৰ পৰা সুৰক্ষা লাভ নকৰে । ইতিমধ্যে গৃহ বিভাগে আইনী অনুমতি লাভ কৰিছে যাৰ দ্বাৰা নিশ্চিত হৈছে যে এই তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আইনী বাধা নাই ।
ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত কি কয় মন্ত্ৰী ৰমেশ
তেওঁ কয়, "২০০৬ চনত যেতিয়া প্ৰকল্পটো ৰূপায়ণ কৰা হৈছিল, তেতিয়া জ্ঞানেশ কুমাৰ গড়কপ্তানি বিভাগ (PWD)ৰ সচিব আছিল । মালয়েছিয়ান প্ৰকল্প অভিযন্তা লী চি বিনে আত্মহত্যাৰ পূৰ্বে কেইবাটাও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ৷ য’ত তেওঁৰ পত্নী আৰু কোম্পানীৰ পৰিচালকলৈ লিখা পত্ৰত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ নাম স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছিল । যদিও সেই সময়ত এক তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছিল, কিন্তু তেওঁক বদলি কৰাৰ পিছত সেয়া বন্ধ কৰি থোৱা হৈছিল । বন্ধ হৈ থকা গোচৰ পুনৰ খুলিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৷"
লগতে পঢ়ক:লিংগ সমতা অৰ্জন কৰিবলৈ পুৰুষ-মহিলা উভয়কে সমান অংশীদাৰ হিচাপে গণ্য কৰা উচিত: শৈলজা কিৰণ