৫০০ টকাত মালামাল হোৱাৰ সুবৰ্ণ সুযোগ...পাই যাব পাৰে ৩০ কোটি !
মাত্ৰ ৫০০ টকাৰ বিনিময়ত কোটিপতি হোৱাৰ সুযোগ আনিছে ওনাম বাম্পাৰ লটাৰীয়ে ৷ ক’ত কেনেকৈ পাব টিকট জানি লওক....
Published : July 9, 2026 at 11:48 AM IST
থিৰুৱনন্তপুৰম: কেৰালা ৰাজ্যিক লটাৰী বিভাগে আনুষ্ঠানিকভাৱে এইবাৰৰ বহু প্ৰত্যাশিত ওনাম বাম্পাৰ লটাৰী আৰম্ভ কৰিছে, য’ত আছে ৩০ কোটি টকাৰ অভিলেখ সৃষ্টিকাৰী প্ৰথম পুৰস্কাৰ ৷ ভাৰতৰ যিকোনো ঠাইতে আগবঢ়োৱা লটাৰী পুৰস্কাৰৰ ধনৰ ভিতৰত এয়া সৰ্বাধিক ।
পূৰ্বৰ ২৫ কোটি টকাৰ পৰা শীৰ্ষ পুৰস্কাৰৰ ধনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধিৰ আনুষ্ঠানিক নিৰ্দেশ ৰাজ্য চৰকাৰে জাৰি কৰে।
কিন্তু ৰাজ্যিক লটাৰী সঞ্চালকালয়ে বাকী থকা পুৰস্কাৰৰ গাঁথনিত কেইটামান সালসলনি কৰিছে, য’ত তৃতীয় পুৰস্কাৰ পূৰ্বৰ ৫০ লাখ টকাৰ পৰা ২৫ লাখ টকালৈ হ্ৰাস কৰা হৈছে । প্ৰথম পুৰস্কাৰৰ ধনৰাশি বৃদ্ধি হোৱাৰ পিছতো অৱশ্যে টিকটৰ মূল্য অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে ৷ এটা টিকটৰ মূল্য ৫০০ টকা, ইয়াত ৩৫৭.১৪ টকা খৰচৰ ভিত্তি মূল্যৰ সৈতে ৪০ শতাংশ সামগ্ৰী আৰু সেৱা কৰ (জি এছ টি) সংযুক্ত হৈ আছে ।
ৰাজ্যিক লটাৰীৰ সঞ্চালক অঞ্জু কে এছৰ মতে, অহা ১৭ জুলাইত মুখ্যমন্ত্ৰী ভি ডি সতীশনে ওনাম বাম্পাৰ লটাৰীৰ আনুষ্ঠানিক উন্মোচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন কৰিব ৷ বিভাগটোৱে প্ৰথমে অনুমোদিত এজেণ্টৰ মাজত বিতৰণৰ বাবে ৯০ লাখ টিকট ছপা কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল, কিন্তু লটাৰী তাৰিখ ওচৰ চাপি অহাৰ লগে লগে বজাৰৰ চাহিদাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অধিক ছপা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
টিকটসমূহ ১০ টা সুকীয়া ছিৰিজ ক্ৰমে টি এ, টি বি, টি চি, টি ডি, টি ই, টি জি, টি এইচ, টি জে, টি কে, আৰু টি এলত প্ৰচাৰ কৰা হ’ব, য’ত মুঠ ১২৫.৫৪ কোটি টকাৰ পুৰস্কাৰ ভাগ্যৱান বিজয়ীসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰা হ’ব । অহা ২৬ ছেপ্টেম্বৰত ৰাজধানী চহৰ তিৰুৱনন্তপুৰমত এই লটাৰী অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা ।
সংশোধিত পুৰস্কাৰ বিতৰণৰ গাঁথনিয়ে হাজাৰ হাজাৰ অংশগ্ৰহণকাৰীৰ বাবে একাধিক স্তৰৰ মাজেৰে যথেষ্ট পুৰস্কাৰৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰে । ৩০ কোটি টকাৰ একক গ্ৰেণ্ড প্ৰাইজৰ পিছত দ্বিতীয় পুৰস্কাৰত ২০ জন ব্যক্তিক ১ কোটি টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ’ব, যিটো ১০ টা টিকট ছিৰিজৰ প্ৰতিটোৰ পৰা দুজনক বিজয়ী হিচাপে বাচনি কৰা হ’ব ।
একেদৰে সংশোধিত তৃতীয় পুৰস্কাৰত ২০ জন বিজয়ীক ২৫ লাখ টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ’ব, চতুৰ্থ পুৰস্কাৰত ১০ জন ব্যক্তিক ৫ লাখ টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ’ব, প্ৰতিখন ছিৰিজত এটাকৈ টিকট আৱণ্টন দিয়া হ’ব ।
পঞ্চম পুৰস্কাৰ ১০ জন বিজয়ীৰ বাবে ২ লাখ টকাকৈ, তাৰ পিছত ষষ্ঠ পুৰস্কাৰ ৫৪,০০০ ব্যক্তিৰ বাবে ৫,০০০ টকাকৈ, সপ্তম পুৰস্কাৰ ৮১,০০০ জন বিজয়ীৰ বাবে ২,০০০ টকাকৈ, অষ্টম পুৰস্কাৰ ১,,২৪,২০০ জন ব্যক্তিৰ বাবে ১,০০০ টকাকৈ, আৰু নৱম পুৰস্কাৰ ২,৭৫,৪০০ টিকটধাৰীৰ বাবে ৫০০ টকাকৈ থাকিব । ইয়াৰ উপৰিও বাকী থকা ছিৰিজত একেটা লাকী নম্বৰ থকা ৯ জন ব্যক্তিক ৫ লাখ টকাকৈ সান্ত্বনামূলক পুৰস্কাৰ বিতৰণ কৰা হ’ব ।
জনস্বাৰ্থৰ সৈতে জড়িত উচ্চ আৰ্থিক বাজিৰ সম্পৰ্কত লটাৰী সঞ্চালকে এক কঠোৰ পৰামৰ্শ জাৰি কৰি জনসাধাৰণক অবৈধ অনলাইন লটাৰী বিক্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সকীয়াই দিয়ে । বিভাগটোৱে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যে ডিজিটেল মোড বা ইণ্টাৰনেট প্লেটফৰ্মৰ জৰিয়তে কেৰালা ষ্টেট লটাৰীৰ টিকট বিক্ৰী কৰাটো বেআইনী আৰু শাস্তিযোগ্য ।
ক্ৰেতাসকলক অনুজ্ঞাপত্ৰপ্ৰাপ্ত এজেণ্ট আৰু খুচুৰা বিক্ৰেতাৰ পৰা ভৌতিক, ছপা টিকট ক্ৰয় কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে আৰু অনলাইন টিকট বুকিঙৰ বাবে ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম বা ডিজিটেল পেমেণ্ট লিংকৰ জৰিয়তে ধন স্থানান্তৰ নকৰিবলৈ সকীয়াই দিয়া হৈছে ।
ৰাজ্য চৰকাৰে পুনৰ কয় যে এই লটাৰী বিক্ৰীৰ পৰা আহৰণ কৰা ৰাজহ কৰুণ্য উপকাৰী পুঁজি (Karunya benevolent fund)কে ধৰি সমগ্ৰ ৰাজ্যখনৰ মূল কল্যাণ আৰু জনস্বাস্থ্যৰ পদক্ষেপসমূহৰ বাবে পুঁজিৰ বাবে প্ৰাথমিক বিত্তীয় স্তম্ভ হিচাপে কাম কৰে । বিগত বছৰবোৰত ওনাম বাম্পাৰ লটাৰীয়ে লাভ কৰা অসাধাৰণ বিক্ৰীৰ অভিলেখৰ পিছত লটাৰী বিভাগে এই ছিজনত জনসাধাৰণৰ পৰা আৰু অধিক উৎসাহী অংশগ্ৰহণৰ আশা কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: ৰাম মন্দিৰৰ পিছত বগলামুখী শক্তিপীঠত কোটি টকাৰ অনুদান আত্মসাৎ !