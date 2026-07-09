ৰাখে হৰি মাৰে কোনে... ! কপাল বেয়া আছিল ছাকিৰৰ, নিজ হাতেৰে হত্যা কৰা পত্নী জী উঠিল

ৰাখে হৰি মাৰে কোনে... ! কপাল বেয়া আছিল ছাকিৰৰ, নিজ হাতেৰে হত্যা কৰা পত্নী জী উঠিল
পত্নীক হত্যা কৰি আত্মসমৰ্পণৰ বাবে আৰক্ষীৰ কাষ পালেগৈ স্বামী ৷ আৰু তাৰ পাছত...
Published : July 9, 2026 at 4:40 PM IST
কোঝিকোড (কেৰালা) : ‘‘মই মোৰ পত্নীক হত্যা কৰি আহিছো ৷ মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক ৷ পত্নীক হত্যা কৰি ঘৰৰ ভিতৰতে পেলাই থৈ মই থানালৈ আহিছো ৷’’ এয়া কোনো নাটকৰ সংলাপ নহয়, এয়া আচলতে এজন অভিযুক্তৰ ভাষ্যহে ৷
সময় তেতিয়া মঙলবাৰৰ মাজৰাতি ৷ সেই মাজৰাতি হঠাতে শুনা গ’ল আৰক্ষীৰ বাহনৰ চাইৰেনৰ শব্দ ৷ কাৰ কি হ’ল ! গাঁৱৰ সকলো ওলাই আহিল ৷ কোনেও একো আঁতি-গুৰি পোৱা নাই ৷ এটা সময়ত আৰক্ষীৰ বাহনখন ৰ’লগৈ ছাকিৰৰ (Sakeer) ঘৰৰ সমুখত ৷ কাষৰীয়াই অনুমান কৰিলে সম্ভৱতঃ ছাকিৰৰ ঘৰতে নিশ্চয় কিবা এটা অঘটন ঘটিছে !
আৰক্ষীৰ কথাৰ পৰা স্থানীয় ৰাইজে অনুমান কৰিব পাৰিলে যে ছাকিৰৰ ঘৰত কাৰোবাক হত্যা কৰা হ’ল ৷ কিছু সময়ৰ পাছত গম পোৱা গ’ল যে আন কোনো নহয়, আচলতে ছাকিৰেই নিজৰ পত্নী নাচিলাক (Naseela) হত্যা কৰিছে ৷ যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আৰক্ষী আহিছে ৷
কিছু সময়ৰ পাছত হঠাতে আকৌ লাগি গ’ল হুৱাদুৱা ৷ নাচিলাৰ মৃত্যু হোৱা নাই ৷ জীয়াই আছে নাচিলা ৷ নাচিলা জীৱিত বুলি জানিব পাৰি আৰক্ষীয়ে তেওঁক ততাতৈয়াকৈ প্ৰেৰণ কৰে হাস্পতাললৈ ৷ পত্নীক হত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে অভিযুক্ত ছাকিৰক ৷
এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে কেৰালাৰ কোঝিকোডত ৷ স্বামী-স্ত্ৰীৰ মাজৰ কাজিয়াই ল’লে ভয়ংকৰ ৰূপ ৷
আচলতে কোঝিকোডৰ পুঠিয়াংগাডিৰ বাসিন্দা মাছমৰীয়া ৪৯ বছৰীয়া ছাকিৰৰ সৈতে তেওঁৰ ৪৮ বছৰীয়া পত্নী নাচিলাৰ মাজত প্ৰথমে বাকযুদ্ধ হয় ৷ পাছলৈ এই ঘৰুৱা কাজিয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ লয় ৷ এটা সময়ত ছাকিৰে নাচিলাক ডিঙি চেপি হত্যা কৰাৰ চেষ্টা কৰে ৷ কিছু সময়ৰ পাছত নাচিলা অজ্ঞান হৈ পৰে ৷ তাকে দেখি ছাকিৰ নিশ্চিত হয় যে পত্নীৰ মৃত্যু ঘটিল ৷
তাৰ পাছতে পত্নী জীয়াই আছে নে নাই তেওঁ পৰীক্ষা কৰে ৷ নাচিলাৰ মৃত্যু হোৱা বুলি নিশ্চিত হোৱাৰ পাছতে ছাকিৰে নিজেই ভেল্লাইল (Vellayil) আৰক্ষী চকীত উপস্থিত হৈ সকলো কথা বিৱৰি কয় ৷
ছাকিৰৰ কথা শুনি লগে লগে আৰক্ষীৰ এটা দল উক্ত স্থানত উপস্থিত হয় ৷ তৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে ঘৰৰ ভিৰতত পৰি থকা অৱস্থাত নাচিলাক উদ্ধাৰ কৰে ৷ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাত আৰক্ষীয়ে নাচিলা জীৱিত আছে বুলি নিশ্চিত হয় আৰু ততাতৈয়াকৈ তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷
ভেল্লাইলৰ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই কয়, ‘‘নাচিলাই ডিঙিত আঘাত পাইছে ৷ অৱশ্যে বৰ্তমান তেওঁ সংকটমুক্ত ৷ হাস্পতালৰ পৰাও নাচিলাক চিকিৎসকে যাবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে ৷’’
জানিব পৰা মতে, দম্পতীটোৰ তিনিগৰাকী কন্যা সন্তান আছে ৷ ইতিমধ্যে আটাইকেইগৰাকীৰে বিয়া হৈছে ৷ আৰক্ষীৰ মতে, তেওঁলোকৰ কনিষ্ঠ কন্যাৰ বিবাহৰ পাছত ঘৰুৱা কন্দল আৰম্ভ হয় ৷ মঙলবাৰেও তেনে এক ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা কৰিছে চুবুৰীয়াই ৷
ইফালে অভিযুক্ত ছাকিৰেও এই ঘটনাৰ স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিছে ৷ পত্নীক হত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত ছাকিৰৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷