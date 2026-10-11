ETV Bharat / bharat

মণিপুৰত কেচিপি(এমএফএল)ৰ কেডাৰ গ্ৰেপ্তাৰ, সেনাপতিত বৃহৎ পৰিমাণৰ অবৈধ সুৰা জব্দ

মণিপুৰৰ আৰক্ষী-নিৰাপত্তা বাহিনীৰ তীব্ৰ অভিযান । ইম্ফলত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ কেচিপি(এমএফএল)ৰ কেডাৰ । সেনাপতি আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে অবৈধ সুৰা ।

KCP (MFL) Cadre Arrested in Imphal East; Arms Cache Recovered, Liquor Seized in Senapati
মণিপুৰত কেচিপি(এমএফএল)ৰ কেডাৰ গ্ৰেপ্তাৰ, সেনাপতিত বৃহৎ পৰিমাণৰ অবৈধ সুৰা জব্দ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 11, 2026 at 2:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: মণিপুৰৰ ইম্ফল পূব জিলাত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে চলোৱা এক অভিযানত সশস্ত্ৰ মাওবাদী বিদ্ৰোহী সংগঠন কাংলেইপাক কমিউনিষ্ট পাৰ্টী (এমএফএল)ৰ এজন সক্ৰিয় কেডাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । অভিযানকাৰী দলটোৱে কেডাৰজনৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ তথা গুলী-বাৰুদ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । আনহাতে, সেনাপতি জিলাত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ ভাৰতত নিৰ্মিত বিদেশী সুৰা জব্দ কৰে ।

নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সূত্ৰই জনোৱা অনুসৰি, ৯ অক্টোবৰ ২০২৬ত লাভ কৰা নিৰ্ভৰযোগ্য চোৰাংচোৱা তথ্যৰ ভিত্তিত চিডিঅ’, ইম্ফল পূব আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীৰ এটা যুটীয়া দলে আন্দ্ৰো আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ঙাৰিয়ান চিংখং অঞ্চলত উগ্ৰপন্থীবিৰোধী অভিযান চলায় । এই অভিযানতে পুখ্ৰামবাম জেকচন সিং নামৰ কেচিপি (এমএফএল)ৰ এজন সক্ৰিয় কেডাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । ধৃত কেডাৰজন জি-৫ মিত্ৰজোঁটৰ সৈতে জড়িত আৰু নিজকে ‘প্ৰাইভেট’ বুলি পৰিচয় দিয়া বুলি সূত্ৰটোৱে প্ৰকাশ কৰে ।

গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কেডাৰজনৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে গৌৰনগৰৰ সমীপত নংমাইজিং চিং পাহাৰৰ পাদদেশত লুকুৱাই ৰখা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু গুলী-বাৰুদৰ এটা ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ কৰে ।

উদ্ধাৰ হোৱা সামগ্ৰীৰ ভিতৰত আছে দুটা মেগাজিনসহ এটা এম-১৬ ৰাইফল, এটা ৪০ মিলিমিটাৰ লেথড গান, এটা মেগাজিনসহ এটা .৩২ পিষ্টল, এটা চীনা হেণ্ড গ্ৰেনেড, ৫.৫৬ মিলিমিটাৰ ব্যাসৰ ৪৯৫ জাঁই সজীৱ গুলী আৰু চাৰ্জাৰসহ দুটা বাওফেং ৱায়াৰলেছ ছেট ।

ইফালে, আন এটা অভিযানত সেনাপতি আৰক্ষীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ বিদেশী সুৰা জব্দ কৰে । মাওৰ পৰা সেনাপতিলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ-২ৰে অবৈধভাৱে সুৰা সৰবৰাহ কৰাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ পিছত ৯ অক্টোবৰৰ নিশা প্ৰায় ১১.২০ বজাত সেনাপতি আৰক্ষী থানাৰ এটা দলে অভিযান চলায় ।

সেনাপতি ড্ৰপ গে'টৰ সমীপৰ কাথিখো কাৰং গাঁৱত ৰখু নামৰ এজন ব্যক্তিৰ ঘৰত এই অভিযান চলোৱা হয় । তেওঁ ফাইবুং খুলেন গাঁৱৰ বাসিন্দা ৰোলেণ্ডৰ পুত্ৰ বুলি আৰক্ষী সূত্ৰই সদৰী কৰে । অভিযানত আৰক্ষীয়ে ৪০ কেছ বিদেশী সুৰা জব্দ কৰে । দুয়োটা ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত আছে । অৱশ্যে, তদন্তৰ পৰৱৰ্তী অগ্ৰগতি আৰু আন কোনো লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নে নাই, সেই বিষয়ে সবিশেষ জানিব পৰা হোৱা নাই ।

লগতে পঢ়ক: এবছৰত মাত্ৰ ১ লাখ টকাৰ অনুদান লাভ কৰিলে এনপিপিয়ে, এজিপিয়ে ৭.৬৪ কোটি

আইতাকৰ মৃত্যুৰ খবৰ অভিজিতক দিয়া হোৱা নাই; পৰিয়ালৰ অভিযোগ নস্যাৎ দিল্লী আৰক্ষীৰ

TAGGED:

LIQUOR SEIZED IN SENAPATI
অবৈধ সুৰা জব্দ
কেচিপিৰ কেডাৰ গ্ৰেপ্তাৰ
মণিপুৰ
KCP MFL CADRE ARRESTED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.