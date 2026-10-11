মণিপুৰত কেচিপি(এমএফএল)ৰ কেডাৰ গ্ৰেপ্তাৰ, সেনাপতিত বৃহৎ পৰিমাণৰ অবৈধ সুৰা জব্দ
মণিপুৰৰ আৰক্ষী-নিৰাপত্তা বাহিনীৰ তীব্ৰ অভিযান । ইম্ফলত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ কেচিপি(এমএফএল)ৰ কেডাৰ । সেনাপতি আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে অবৈধ সুৰা ।
Published : October 11, 2026 at 2:15 PM IST
তেজপুৰ: মণিপুৰৰ ইম্ফল পূব জিলাত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে চলোৱা এক অভিযানত সশস্ত্ৰ মাওবাদী বিদ্ৰোহী সংগঠন কাংলেইপাক কমিউনিষ্ট পাৰ্টী (এমএফএল)ৰ এজন সক্ৰিয় কেডাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । অভিযানকাৰী দলটোৱে কেডাৰজনৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ তথা গুলী-বাৰুদ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । আনহাতে, সেনাপতি জিলাত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ ভাৰতত নিৰ্মিত বিদেশী সুৰা জব্দ কৰে ।
নিৰাপত্তা বাহিনীৰ সূত্ৰই জনোৱা অনুসৰি, ৯ অক্টোবৰ ২০২৬ত লাভ কৰা নিৰ্ভৰযোগ্য চোৰাংচোৱা তথ্যৰ ভিত্তিত চিডিঅ’, ইম্ফল পূব আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীৰ এটা যুটীয়া দলে আন্দ্ৰো আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ঙাৰিয়ান চিংখং অঞ্চলত উগ্ৰপন্থীবিৰোধী অভিযান চলায় । এই অভিযানতে পুখ্ৰামবাম জেকচন সিং নামৰ কেচিপি (এমএফএল)ৰ এজন সক্ৰিয় কেডাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । ধৃত কেডাৰজন জি-৫ মিত্ৰজোঁটৰ সৈতে জড়িত আৰু নিজকে ‘প্ৰাইভেট’ বুলি পৰিচয় দিয়া বুলি সূত্ৰটোৱে প্ৰকাশ কৰে ।
On 09/10/2026, based on reliable intelligence, a joint team of CDO/Imphal East and Security Forces conducted a CI operation at Ngariyan Chingkhong under Andro-PS and arrested one active cadre of KCP (MFL), G5 alliance, namely Pukhrambam Jackson Singh (26 yrs), self-styled Private. Based on his disclosure, a concealed cache of arms and ammunition was recovered from the foothills of Nongmaijing Ching near Gournagar, comprising: 1. One M16 rifle with 2 magazines 2. One Lethod gun (40 mm) 3. One.32 pistol with magazine 4. One Chinese hand grenade 5. 495 rounds of 5.56 mm live ammunition 6. Two Baofeng wireless sets with chargers— Manipur Police (@manipur_police) October 10, 2026
গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কেডাৰজনৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে গৌৰনগৰৰ সমীপত নংমাইজিং চিং পাহাৰৰ পাদদেশত লুকুৱাই ৰখা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ আৰু গুলী-বাৰুদৰ এটা ভাণ্ডাৰ উদ্ধাৰ কৰে ।
উদ্ধাৰ হোৱা সামগ্ৰীৰ ভিতৰত আছে দুটা মেগাজিনসহ এটা এম-১৬ ৰাইফল, এটা ৪০ মিলিমিটাৰ লেথড গান, এটা মেগাজিনসহ এটা .৩২ পিষ্টল, এটা চীনা হেণ্ড গ্ৰেনেড, ৫.৫৬ মিলিমিটাৰ ব্যাসৰ ৪৯৫ জাঁই সজীৱ গুলী আৰু চাৰ্জাৰসহ দুটা বাওফেং ৱায়াৰলেছ ছেট ।
ইফালে, আন এটা অভিযানত সেনাপতি আৰক্ষীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ বিদেশী সুৰা জব্দ কৰে । মাওৰ পৰা সেনাপতিলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ-২ৰে অবৈধভাৱে সুৰা সৰবৰাহ কৰাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ পিছত ৯ অক্টোবৰৰ নিশা প্ৰায় ১১.২০ বজাত সেনাপতি আৰক্ষী থানাৰ এটা দলে অভিযান চলায় ।
On 09/10/2026 at about 11:20 pm, based on specific information regarding illegal transportation of foreign liquor along NH-2 from Mao towards Senapati, a team of Senapati-PS conducted a raid at the house of one Rokhu (38 yrs), S/o Rolland, R/o Phaibung Khullen Village, A/P Kathikho Karong Village, near Senapati Drop Gate and seized a large quantity of IMFL: 1. 06 boxes of Kingfisher Beer (bottles) 2. 17 cases of Kingfisher Beer (can) 3. 07 cases of Old Monk 4. 03 cases of Iconiq White 5. 01 case of Tuborg Beer 6. 01 case of Breezer 7. 05 cases of McDowell’s— Manipur Police (@manipur_police) October 10, 2026
সেনাপতি ড্ৰপ গে'টৰ সমীপৰ কাথিখো কাৰং গাঁৱত ৰখু নামৰ এজন ব্যক্তিৰ ঘৰত এই অভিযান চলোৱা হয় । তেওঁ ফাইবুং খুলেন গাঁৱৰ বাসিন্দা ৰোলেণ্ডৰ পুত্ৰ বুলি আৰক্ষী সূত্ৰই সদৰী কৰে । অভিযানত আৰক্ষীয়ে ৪০ কেছ বিদেশী সুৰা জব্দ কৰে । দুয়োটা ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত আছে । অৱশ্যে, তদন্তৰ পৰৱৰ্তী অগ্ৰগতি আৰু আন কোনো লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নে নাই, সেই বিষয়ে সবিশেষ জানিব পৰা হোৱা নাই ।