বানত ডুবিল বিদ্যালয়, শিক্ষকে উলিয়ালে বিকল্প, নাৱত চলিল পাঠদান

বানত ডুবিল বিদ্যালয়, শিক্ষকে উলিয়ালে বিকল্প, নাৱত চলিল পাঠদান
বানত বুৰ গ'ল বিদ্যালয়, সেয়ে নাও পৰিৱৰ্তিত কৰিলে পাঠশালালৈ । য'ত বহি শিক্ষাগ্ৰহণ কৰে শিক্ষাৰ্থীসকলে । মনীষ কুমাৰৰ প্ৰতিবেদন ।
Published : September 15, 2026 at 10:19 PM IST|
Updated : September 15, 2026 at 10:50 PM IST
কাটিহাৰ: বিহাৰৰ কাটিহাৰত প্ৰলয়ংকাৰী বানে বুৰালে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল । বাসগৃহতো পানী সোমোৱাৰ ফলত এক হাহাকাৰময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । বানত কেইবাখনো চৰকাৰী বিদ্যালয় ডুব যোৱাৰ লগতে, কেইবাটাও কোচিং চেণ্টাৰত তলা ওলমিল ।
বহু পৰিয়ালে পথৰ কাষত ত্ৰিপালৰ তলত জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে । কিন্তু এনে প্ৰলয়ৰ মাজতো হাৰ মনা নাই বহু শিশুৱে, হাতত কিতাপ লৈ আশাৰে বাট চাই ৰৈছে ।
আহমেদাবাদৰ ৰঘুনাথপুৰত ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ
কাটিহাৰৰ আহমেদাবাদ ব্লকৰ ৰঘুনাথপুৰ অঞ্চলত বানৰ মাজতে এগৰাকী শিক্ষকে এখন নাও বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণী কোঠালৈ ৰূপান্তৰ কৰে । বানৰ ফলত বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ পথ বন্ধ হৈ পৰাৰ সময়তে শিক্ষক মহম্মদ শ্বাহে এই অভিনৱ ব্যৱস্থাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰে । দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ পিছত নাওখন প্ৰায় ২ বজাত লৈ ওলাই আহে আৰু শ্ৰেণীসমূহ আৰম্ভ হয় ।
বিদ্যালয়ৰ ঘণ্টা নাই, দেৱাল নাই, মাত্ৰ নাও আৰু কিতাপ
এই ব্যতিক্ৰমী পাঠশালাত কোনো ঘণ্টা নাই, কোনো বেৰ নাই, কোনো ডাঙৰ কোঠা নাই । মাথো নাও, কিতাপ-বহী আৰু পঢ়া আৰু পঢ়োৱাৰ প্ৰতি থকা আগ্ৰহৰ বাবে নাওখনত বহি অধ্যয়ন আৰম্ভ কৰে শিক্ষাৰ্থীয়ে ৷
শিক্ষক মহম্মদ শ্বাহৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম
শিক্ষক মহম্মদ শ্বাহে অভিভাৱকৰ সৈতে কথা পতাৰ পিছত বানপীড়িত অঞ্চলৰ পৰা তুলনামূলকভাৱে কম পানী থকা নিৰাপদ স্থানলৈ কিছুসংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক নাৱেৰে লৈ যায় । তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে ল’ৰা-ছোৱালীকেইটাক নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ যায় আৰু পাঠদান সম্পন্ন কৰি ঘৰত থৈ যায় । তেওঁ বিশেষকৈ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পাঠদান কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত শিক্ষক মহম্মদ শ্বাহে কয়,"ঘৰত পানী, স্কুলত পানী আৰু কোচিং ক্লাছবোৰো বন্ধ । এনে পৰিস্থিতিত আমি ল'ৰা-ছোৱালীৰ পঢ়া-শুনা কেনেকৈ বন্ধ কৰি দিব পাৰো ? এই কথা মনত ৰাখি আমি নাৱেৰে পাঠদান আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলো । ল'ৰা-ছোৱালীবোৰক নিৰাপদ ঠাইলৈ আনি পঢ়াৰ পিছত ঘৰলৈ ঘূৰাই অনাৰ দায়িত্বও মই লও ।"
সকলো ল’ৰা-ছোৱালী অনা সম্ভৱ নহয়
বৰ্তমান বান পৰিস্থিতিৰ বাবে সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক নাৱেৰে অনা সম্ভৱ নহয় । সেয়েহে এই নাৱৰ বিদ্যালয়খন বৰ্তমান সীমিত সংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰে চলি আছে । ঘৰ, বিদ্যালয়, প্ৰশিক্ষক কেন্দ্ৰ বানপানীত বুৰ যোৱাৰ পিছতো শিক্ষা যাতে অব্যাহত থাকে তাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে ।
ছাত্ৰ সত্যম কুমাৰৰ অভিজ্ঞতা
পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ সত্যম কুমাৰে কয় যে, তেওঁ নাৱত পঢ়িবলৈ ভয় নকৰে । বিদ্যালয়ৰ স্থান তুলনামূলকভাৱে কম পানীৰ মাজত আৰু নিৰাপদ । তেওঁৰ ঘৰ, স্কুল, কোচিং চেণ্টাৰত পানী সোমাইছে, গতিকে তেওঁ নাও এখনত শিক্ষাগ্ৰহণ কৰিছে ।
সত্যম কুমাৰে কয়,"নাৱত পঢ়িবলৈ মোৰ ভয় নালাগে । বিদ্যালয়খন য'ত আছে তাত পানী কম । আমাৰ ঘৰ, স্কুল, কোচিং চেণ্টাৰত পানী সোমাইছে, গতিকে আমি নাৱত উঠি পঢ়িবলৈ আহিছো ।"
অন্নু কুমাৰীৰ সপোন
ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী অন্নু কুমাৰীয়েও নাৱতে শিক্ষাগ্ৰহণ কৰি আছে । তেওঁৰ ঘৰ, স্কুল, কোচিং চেণ্টাৰ সকলো বানপানীত বুৰ গৈছে যদিও তাইৰ পঢ়া-শুনা বন্ধ হোৱা নাই । ভৱিষ্যতে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে অন্নুৱে ।
অন্নু কুমাৰীয়ে কয়,"মোৰ ঘৰত পানী, স্কুল আৰু কোচিং চেণ্টাৰত পানী, কিন্তু মই নাৱত পঢ়া-শুনা কৰি আছো । ভৱিষ্যতে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাব বিচাৰো ।"
সমাজকৰ্মীৰ প্ৰশংসা
স্থানীয় সমাজকৰ্মী শ্বেখ মাছোৱাৰে এই পদক্ষেপক প্ৰশংসা কৰে । তেওঁ কয় যে এতিয়ালৈকে নাও কেৱল যাতায়তৰ বাবেহে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল যদিও এইগৰাকী যুৱ শিক্ষকে নাওখনক স্কুললৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে । বানপানীৰ কঠিন সময়ত শিশুৰ শিক্ষা অব্যাহত ৰখাটো এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ ।
শ্বেখ মাছোৱাৰে কয়,"আপুনি হয়তো দেখিছে মানুহে নাও ব্যৱহাৰ কৰি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাত্ৰা কৰে, কিন্তু এই যুৱ শিক্ষকগৰাকীয়ে নাওখনক বিদ্যালয়লৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে, যাৰ ফলত বানৰ সময়ত ল'ৰা-ছোৱালীয়ে শিক্ষা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব ।"
পানীয়ে বুৰাব নোৱাৰে সপোন
বানৰ ফলত কাটিহাৰৰ ঘৰ-বাৰী, ৰাস্তা-ঘাট, বিদ্যালয় আদি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে যদিও নাৱত প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই বিদ্যালয়খনে ৰচিছে অনন্য কাহিনী । পানীয়ে বিদ্যালয় গৃহ ডুবাই পেলোৱাৰ পিছটো ল’ৰা-ছোৱালীকেইটাক নিজৰ শিক্ষা আৰু সপোনক আগুৱাই নিবলৈ বাধা দিব নোৱাৰিলে । শিকিবলৈ প্ৰবল ইচ্ছা আৰু শিকোৱাৰ আবেগ থাকিলে সদায় এটা বাট বিচাৰি পোৱা যায় ।