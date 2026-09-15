ETV Bharat / bharat

বানত ডুবিল বিদ্যালয়, শিক্ষকে উলিয়ালে বিকল্প, নাৱত চলিল পাঠদান

বানত বুৰ গ'ল বিদ্যালয়, সেয়ে নাও পৰিৱৰ্তিত কৰিলে পাঠশালালৈ । য'ত বহি শিক্ষাগ্ৰহণ কৰে শিক্ষাৰ্থীসকলে । মনীষ কুমাৰৰ প্ৰতিবেদন ।

Katihar flood submerge schools but studies continue on boats
বানত ডুবিল বিদ্যালয়, নাৱত চলিল পাঠদান (ETV Bharat Bihar)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 15, 2026 at 10:19 PM IST

|

Updated : September 15, 2026 at 10:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কাটিহাৰ: বিহাৰৰ কাটিহাৰত প্ৰলয়ংকাৰী বানে বুৰালে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল । বাসগৃহতো পানী সোমোৱাৰ ফলত এক হাহাকাৰময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । বানত কেইবাখনো চৰকাৰী বিদ্যালয় ডুব যোৱাৰ লগতে, কেইবাটাও কোচিং চেণ্টাৰত তলা ওলমিল ।

বহু পৰিয়ালে পথৰ কাষত ত্ৰিপালৰ তলত জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে । কিন্তু এনে প্ৰলয়ৰ মাজতো হাৰ মনা নাই বহু শিশুৱে, হাতত কিতাপ লৈ আশাৰে বাট চাই ৰৈছে ।

Katihar flood submerge schools but studies continue on boats
নাৱতে শিক্ষাদান কৰিছে শিক্ষক মহম্মদ শ্বাহে (ETV Bharat Bihar)

আহমেদাবাদৰ ৰঘুনাথপুৰত ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ

কাটিহাৰৰ আহমেদাবাদ ব্লকৰ ৰঘুনাথপুৰ অঞ্চলত বানৰ মাজতে এগৰাকী শিক্ষকে এখন নাও বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণী কোঠালৈ ৰূপান্তৰ কৰে । বানৰ ফলত বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ পথ বন্ধ হৈ পৰাৰ সময়তে শিক্ষক মহম্মদ শ্বাহে এই অভিনৱ ব্যৱস্থাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰে । দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ পিছত নাওখন প্ৰায় ২ বজাত লৈ ওলাই আহে আৰু শ্ৰেণীসমূহ আৰম্ভ হয় ।

Katihar flood submerge schools but studies continue on boats
নাৱতে অধ্যয়ন কৰিছে শিশুৱে (ETV Bharat Bihar)

বিদ্যালয়ৰ ঘণ্টা নাই, দেৱাল নাই, মাত্ৰ নাও আৰু কিতাপ

এই ব্যতিক্ৰমী পাঠশালাত কোনো ঘণ্টা নাই, কোনো বেৰ নাই, কোনো ডাঙৰ কোঠা নাই । মাথো নাও, কিতাপ-বহী আৰু পঢ়া আৰু পঢ়োৱাৰ প্ৰতি থকা আগ্ৰহৰ বাবে নাওখনত বহি অধ্যয়ন আৰম্ভ কৰে শিক্ষাৰ্থীয়ে ৷

শিক্ষক মহম্মদ শ্বাহৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম

শিক্ষক মহম্মদ শ্বাহে অভিভাৱকৰ সৈতে কথা পতাৰ পিছত বানপীড়িত অঞ্চলৰ পৰা তুলনামূলকভাৱে কম পানী থকা নিৰাপদ স্থানলৈ কিছুসংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক নাৱেৰে লৈ যায় । তেওঁ ব্যক্তিগতভাৱে ল’ৰা-ছোৱালীকেইটাক নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ যায় আৰু পাঠদান সম্পন্ন কৰি ঘৰত থৈ যায় । তেওঁ বিশেষকৈ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পাঠদান কৰে ।

Katihar flood submerge schools but studies continue on boats
চাৰিওফালে বানৰ ভয়ংকৰ ৰূপ (ETV Bharat Bihar)

এই সন্দৰ্ভত শিক্ষক মহম্মদ শ্বাহে কয়,"ঘৰত পানী, স্কুলত পানী আৰু কোচিং ক্লাছবোৰো বন্ধ । এনে পৰিস্থিতিত আমি ল'ৰা-ছোৱালীৰ পঢ়া-শুনা কেনেকৈ বন্ধ কৰি দিব পাৰো ? এই কথা মনত ৰাখি আমি নাৱেৰে পাঠদান আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলো । ল'ৰা-ছোৱালীবোৰক নিৰাপদ ঠাইলৈ আনি পঢ়াৰ পিছত ঘৰলৈ ঘূৰাই অনাৰ দায়িত্বও মই লও ।"

সকলো ল’ৰা-ছোৱালী অনা সম্ভৱ নহয়

বৰ্তমান বান পৰিস্থিতিৰ বাবে সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক নাৱেৰে অনা সম্ভৱ নহয় । সেয়েহে এই নাৱৰ বিদ্যালয়খন বৰ্তমান সীমিত সংখ্যক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰে চলি আছে । ঘৰ, বিদ্যালয়, প্ৰশিক্ষক কেন্দ্ৰ বানপানীত বুৰ যোৱাৰ পিছতো শিক্ষা যাতে অব্যাহত থাকে তাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে ।

Katihar flood submerge schools but studies continue on boats
বন্ধ হৈ পৰিল কোচিং চেণ্টাৰ (ETV Bharat Bihar)

ছাত্ৰ সত্যম কুমাৰৰ অভিজ্ঞতা

পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ সত্যম কুমাৰে কয় যে, তেওঁ নাৱত পঢ়িবলৈ ভয় নকৰে । বিদ্যালয়ৰ স্থান তুলনামূলকভাৱে কম পানীৰ মাজত আৰু নিৰাপদ । তেওঁৰ ঘৰ, স্কুল, কোচিং চেণ্টাৰত পানী সোমাইছে, গতিকে তেওঁ নাও এখনত শিক্ষাগ্ৰহণ কৰিছে ।

সত্যম কুমাৰে কয়,"নাৱত পঢ়িবলৈ মোৰ ভয় নালাগে । বিদ্যালয়খন য'ত আছে তাত পানী কম । আমাৰ ঘৰ, স্কুল, কোচিং চেণ্টাৰত পানী সোমাইছে, গতিকে আমি নাৱত উঠি পঢ়িবলৈ আহিছো ।"

অন্নু কুমাৰীৰ সপোন

ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী অন্নু কুমাৰীয়েও নাৱতে শিক্ষাগ্ৰহণ কৰি আছে । তেওঁৰ ঘৰ, স্কুল, কোচিং চেণ্টাৰ সকলো বানপানীত বুৰ গৈছে যদিও তাইৰ পঢ়া-শুনা বন্ধ হোৱা নাই । ভৱিষ্যতে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে অন্নুৱে ।

Katihar flood submerge schools but studies continue on boats
ডুব গ'ল চৰকাৰী বিদ্যালয় (ETV Bharat Bihar)

অন্নু কুমাৰীয়ে কয়,"মোৰ ঘৰত পানী, স্কুল আৰু কোচিং চেণ্টাৰত পানী, কিন্তু মই নাৱত পঢ়া-শুনা কৰি আছো । ভৱিষ্যতে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাব বিচাৰো ।"

সমাজকৰ্মীৰ প্ৰশংসা

Katihar flood submerge schools but studies continue on boats
নাৱতে শিক্ষাদান কৰিছে শিক্ষক মহম্মদ শ্বাহে (ETV Bharat Bihar)

স্থানীয় সমাজকৰ্মী শ্বেখ মাছোৱাৰে এই পদক্ষেপক প্ৰশংসা কৰে । তেওঁ কয় যে এতিয়ালৈকে নাও কেৱল যাতায়তৰ বাবেহে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল যদিও এইগৰাকী যুৱ শিক্ষকে নাওখনক স্কুললৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে । বানপানীৰ কঠিন সময়ত শিশুৰ শিক্ষা অব্যাহত ৰখাটো এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ ।

শ্বেখ মাছোৱাৰে কয়,"আপুনি হয়তো দেখিছে মানুহে নাও ব্যৱহাৰ কৰি এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাত্ৰা কৰে, কিন্তু এই যুৱ শিক্ষকগৰাকীয়ে নাওখনক বিদ্যালয়লৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে, যাৰ ফলত বানৰ সময়ত ল'ৰা-ছোৱালীয়ে শিক্ষা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব ।"

Katihar flood submerge schools but studies continue on boats
কাটিহাৰৰ প্ৰলয়ংকাৰী বান (ETV Bharat Bihar)

পানীয়ে বুৰাব নোৱাৰে সপোন

বানৰ ফলত কাটিহাৰৰ ঘৰ-বাৰী, ৰাস্তা-ঘাট, বিদ্যালয় আদি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে যদিও নাৱত প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই বিদ্যালয়খনে ৰচিছে অনন্য কাহিনী । পানীয়ে বিদ্যালয় গৃহ ডুবাই পেলোৱাৰ পিছটো ল’ৰা-ছোৱালীকেইটাক নিজৰ শিক্ষা আৰু সপোনক আগুৱাই নিবলৈ বাধা দিব নোৱাৰিলে । শিকিবলৈ প্ৰবল ইচ্ছা আৰু শিকোৱাৰ আবেগ থাকিলে সদায় এটা বাট বিচাৰি পোৱা যায় ।

লগতে পঢ়ক: নিৰাপত্তা নেটৱৰ্ক গঢ়ি তুলিবলৈ ম্যানমাৰ সীমান্তৰ সিপাৰে আছাম ৰাইফলছৰ দল

অৰুণাচল প্ৰদেশত ছিয়াং নদীবান্ধক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, প্ৰতিবাদস্থলীত কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ

Last Updated : September 15, 2026 at 10:50 PM IST

TAGGED:

কাটিহাৰৰ প্ৰলয়ংকাৰী বান
নাৱত পাঠদান
বানৰ সংহাৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
KATIHAR FLOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.