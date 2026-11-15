মুম্বাইলৈ আহিব ৱেলছৰ ৰাজকুমাৰ আৰু ৰাজকুমাৰী
প্ৰায় এক দশকৰ পিছত ৱেলছৰ ৰাজ পৰিয়ালৰ দম্পতীটোৱে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিব ।
Published : November 15, 2026 at 1:36 PM IST
মুম্বাই : ২০২৬ চনৰ আৰ্থশ্বট বঁটা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে ৱেলছৰ ৰাজকুমাৰ আৰু ৰাজকুমাৰীয়ে মুম্বাই ভ্ৰমণ কৰিব । ২০২৪ চনত ৰাজকুমাৰী কেট মিডলটনৰ দেহত কৰ্কট ৰোগ ধৰা পৰাৰ পিছত এয়া তেওঁলোকৰ প্ৰথমটো বিদেশ ভ্ৰমণ হ'ব । কেনচিংটন পেলেছে ১৪ নৱেম্বৰত এই কথা নিশ্চিত কৰিছে । কেনচিংটন পেলেছে উল্লেখ কৰিছে যে উক্ত পৰিৱেশ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান আৰু বহনক্ষমতা, উদ্ভাৱন আৰু যুৱ নেতৃত্বক কেন্দ্ৰ কৰি ধাৰাবাহিকভাৱে যোগাযোগৰ লক্ষ্যৰে ৱেলছৰ ৰাজকুমাৰ আৰু ৰাজকুমাৰী দুয়োগৰাকীয়ে মুম্বাইলৈ যাত্ৰা কৰিব । ১৭ নৱেম্বৰত মুম্বাইত এই বঁটাপ্ৰদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব ।
২০২২ চনৰ পিছত কেটে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰ্থশ্বট বঁটাত অংশগ্ৰহণ কৰিব । ২০২২ চনত এই অনুষ্ঠানটো আমেৰিকাৰ বষ্টনত অনুষ্ঠিত হৈছিল য'ত তেওঁ উপস্থিত আছিল । ২০১৬ চনত পূৰ্বৰ যৌথ ভ্ৰমণৰ প্ৰায় এক দশক পিছত এই দম্পতীটোৱে ভাৰতলৈ যাত্ৰা কৰিব । পূৰ্বৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত ৰাজকুমাৰ আৰু ৰাজকুমাৰীয়ে মুম্বাই, নতুন দিল্লী, অসমৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু আগ্ৰাৰ তাজমহল পৰিদৰ্শন কৰিছিল । কেনচিংটন পেলেছৰ মতে এইবাৰৰ আৰ্থশ্বট বঁটা হ'ব সৰ্ববৃহৎ সংস্কৰণ, য'ত মুম্বাইৰ প্ৰায় ৫ হাজাৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব । এই অনুষ্ঠানত ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, যুৱক-যুৱতী, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, ব্যৱসায়িক নেতা, উদ্ভাৱক আৰু খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
Kate Middleton to visit India with Prince William for 2026 Earthshot Prize in Mumbai Read @ANI Story | https://t.co/RucpdVBYnt #KateMiddleton #PrinceWillam #Mumbai #EarthShotPrize https://t.co/OvwCRpzl5W— ANI Digital (@ani_digital) November 15, 2026
ৰাজ পৰিয়ালৰ দুই সদস্যই উদ্ভাৱন, বহনক্ষমতা আৰু যুৱ নেতৃত্বক উদযাপন কৰা ৩ দিনীয়া এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে যুক্তৰাজ্য আৰু ভাৰতৰ মাজত দীৰ্ঘদিনীয়া সংযোগৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হ'ব । ইফালে ভাৰত ভ্ৰমণে কেটৰ কৰ্কট ৰোগ ধৰা পৰাৰ পিছত ক্ৰমান্বয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজকীয় সংযোগলৈ ঘূৰি অহাৰ আন এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিচাপে দেখা গৈছে ।
২০২৪ চনৰ জানুৱাৰী মাহত ৰাজকুমাৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল যে তেওঁৰ দেহত কৰ্কট ৰোগ ধৰা পৰিছে আৰু তেওঁ কেম'থেৰাপি গ্ৰহণ কৰি আছে । ২০২৫ চনৰ আৰম্ভণিতে তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিল যে তেওঁৰ এই ৰোগৰ পৰা লাহে লাহে সুস্থ হৈছে আৰু তেওঁ পুনৰ ৰাজহুৱা কামত অংশগ্ৰহণ আৰম্ভ কৰিছে ।
ইফালে ৰাজকুমাৰীৰ দেহত কৰ্কট ৰোগ ধৰা পৰাৰ পিছত ৰাজকুমাৰ উইলিয়ামে অকলে বাৰ্ষিক আৰ্থশ্বট বঁটাৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছে । বঁটাপ্ৰদান অনুষ্ঠানৰ বাবে ২০২৩ চনত কেটে ৰাজকুমাৰৰ সৈতে ছিংগাপুৰ, ২০২৪ চনত কেপ টাউন আৰু ২০২৫ চনত ৰিঅ' ডি জেনেইৰ'লৈ যোৱা নাছিল ।
২০২৬ চনৰ মে' মাহত তেওঁ দুবছৰতকৈও অধিক সময়ৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিছিল । ২০২২ চনৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই বঁটাপ্ৰদান অনুষ্ঠানত ৰাজকুমাৰী কেটে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
২০২১ চনত ৰাজকুমাৰ উইলিয়ামে আৰম্ভ কৰা এই আৰ্থশ্বট বঁটাৰ লক্ষ্য হৈছে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱেশগত প্ৰত্যাহ্বানৰ উদ্ভাৱনীমূলক সমাধানক ১০ বছৰৰ ভিতৰত উৎসাহিত কৰা । এইবাৰৰ সংস্কৰণৰ বাবে ভাৰতৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে । ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ২০২৬ চনৰ বঁটা ঘোষণা কৰি উইলিয়ামে দেশৰ প্ৰযুক্তিগত সামৰ্থ্য, জৈৱ বৈচিত্ৰ্য আৰু যুৱ জনসংখ্যাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।
তেওঁ কয়, "এই দেশখন (ভাৰত) বিশ্বৰ প্ৰযুক্তিৰ আগশাৰীৰ দেশ; এইখন বিশ্বৰ ৮ শতাংশ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ বাসস্থান ।" তেওঁ লগতে কয়, "এইখন বিশ্বৰ আটাইতকৈ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা প্ৰধান অঞ্চল, ইয়াত যুৱক-যুৱতীসকলৰ জনসংখ্যা সৰ্বাধিক । ইয়াত বিশ্বৰ আন যিকোনো দেশতকৈ অধিক আৰ্থশ্বট বঁটাৰ চূড়ান্ত প্ৰতিযোগী আৰু বিজয়ী আছে ।"
এইবাৰ এই বঁটাৰ বাবে ১৬৯ খন দেশৰ পৰা প্ৰায় ৭ হাজাৰ মনোনয়ন লাভ কৰিছে । ১৫ গৰাকী চূড়ান্ত প্ৰতিযোগীয়ে ব্যৱসায়, নীতি নিৰ্ধাৰক আৰু সম্প্ৰদায়ৰ নেতৃত্বত লোৱা পদক্ষেপৰ বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ পৰিসৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব । চূড়ান্ত প্ৰতিযোগীসকলৰ ভিতৰত আছে দেশৰ অন্যতম প্ৰধান ইলেক্ট্ৰিক ৩ চকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী ভাৰতৰ মহিন্দ্ৰা লাষ্ট মাইল ম'বিলিটি ।
পিপল আলোচনীৰ মতে আন আন চূড়ান্ত প্ৰতিযোগীসকলৰ ভিতৰত আছে আৰ্জেণ্টিনাৰ বনজুই ধৰা পেলোৱা প্লেটফৰ্ম চেটেলাইটছ অন ফায়াৰ আৰু ইয়েলোষ্টন টু ইউকন কনজাৰ্ভেশ্বন কোলাব'ৰেশ্বন ।
লগতে পঢ়ক :
ভাৰত-আমেৰিকা বাণিজ্য চুক্তি অচিৰেই সম্পন্ন হ'ব: বৈদেশিক মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ