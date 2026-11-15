ETV Bharat / bharat

মুম্বাইলৈ আহিব ৱেলছৰ ৰাজকুমাৰ আৰু ৰাজকুমাৰী

প্ৰায় এক দশকৰ পিছত ৱেলছৰ ৰাজ পৰিয়ালৰ দম্পতীটোৱে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিব ।

The Duke and Duchess of Cambridge, Prince William and Kate Middleton pay homage to the martyrs, at Amar Jawan Jyoti, India Gate, in New Delhi on April 11, 2016
২০১৬ চনত ৰাজকুমাৰ আৰু ৰাজকুমাৰীৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ সময়ৰ দৃশ্য (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 15, 2026 at 1:36 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

মুম্বাই : ২০২৬ চনৰ আৰ্থশ্বট বঁটা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে ৱেলছৰ ৰাজকুমাৰ আৰু ৰাজকুমাৰীয়ে মুম্বাই ভ্ৰমণ কৰিব । ২০২৪ চনত ৰাজকুমাৰী কেট মিডলটনৰ দেহত কৰ্কট ৰোগ ধৰা পৰাৰ পিছত এয়া তেওঁলোকৰ প্ৰথমটো বিদেশ ভ্ৰমণ হ'ব । কেনচিংটন পেলেছে ১৪ নৱেম্বৰত এই কথা নিশ্চিত কৰিছে । কেনচিংটন পেলেছে উল্লেখ কৰিছে যে উক্ত পৰিৱেশ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান আৰু বহনক্ষমতা, উদ্ভাৱন আৰু যুৱ নেতৃত্বক কেন্দ্ৰ কৰি ধাৰাবাহিকভাৱে যোগাযোগৰ লক্ষ্যৰে ৱেলছৰ ৰাজকুমাৰ আৰু ৰাজকুমাৰী দুয়োগৰাকীয়ে মুম্বাইলৈ যাত্ৰা কৰিব । ১৭ নৱেম্বৰত মুম্বাইত এই বঁটাপ্ৰদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব ।

২০২২ চনৰ পিছত কেটে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰ্থশ্বট বঁটাত অংশগ্ৰহণ কৰিব । ২০২২ চনত এই অনুষ্ঠানটো আমেৰিকাৰ বষ্টনত অনুষ্ঠিত হৈছিল য'ত তেওঁ উপস্থিত আছিল । ২০১৬ চনত পূৰ্বৰ যৌথ ভ্ৰমণৰ প্ৰায় এক দশক পিছত এই দম্পতীটোৱে ভাৰতলৈ যাত্ৰা কৰিব । পূৰ্বৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত ৰাজকুমাৰ আৰু ৰাজকুমাৰীয়ে মুম্বাই, নতুন দিল্লী, অসমৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু আগ্ৰাৰ তাজমহল পৰিদৰ্শন কৰিছিল । কেনচিংটন পেলেছৰ মতে এইবাৰৰ আৰ্থশ্বট বঁটা হ'ব সৰ্ববৃহৎ সংস্কৰণ, য'ত মুম্বাইৰ প্ৰায় ৫ হাজাৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব । এই অনুষ্ঠানত ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, যুৱক-যুৱতী, শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, ব্যৱসায়িক নেতা, উদ্ভাৱক আৰু খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।

ৰাজ পৰিয়ালৰ দুই সদস্যই উদ্ভাৱন, বহনক্ষমতা আৰু যুৱ নেতৃত্বক উদযাপন কৰা ৩ দিনীয়া এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে যুক্তৰাজ্য আৰু ভাৰতৰ মাজত দীৰ্ঘদিনীয়া সংযোগৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হ'ব । ইফালে ভাৰত ভ্ৰমণে কেটৰ কৰ্কট ৰোগ ধৰা পৰাৰ পিছত ক্ৰমান্বয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজকীয় সংযোগলৈ ঘূৰি অহাৰ আন এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিচাপে দেখা গৈছে ।

২০২৪ চনৰ জানুৱাৰী মাহত ৰাজকুমাৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল যে তেওঁৰ দেহত কৰ্কট ৰোগ ধৰা পৰিছে আৰু তেওঁ কেম'থেৰাপি গ্ৰহণ কৰি আছে । ২০২৫ চনৰ আৰম্ভণিতে তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিল যে তেওঁৰ এই ৰোগৰ পৰা লাহে লাহে সুস্থ হৈছে আৰু তেওঁ পুনৰ ৰাজহুৱা কামত অংশগ্ৰহণ আৰম্ভ কৰিছে ।

ইফালে ৰাজকুমাৰীৰ দেহত কৰ্কট ৰোগ ধৰা পৰাৰ পিছত ৰাজকুমাৰ উইলিয়ামে অকলে বাৰ্ষিক আৰ্থশ্বট বঁটাৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছে । বঁটাপ্ৰদান অনুষ্ঠানৰ বাবে ২০২৩ চনত কেটে ৰাজকুমাৰৰ সৈতে ছিংগাপুৰ, ২০২৪ চনত কেপ টাউন আৰু ২০২৫ চনত ৰিঅ' ডি জেনেইৰ'লৈ যোৱা নাছিল ।

২০২৬ চনৰ মে' মাহত তেওঁ দুবছৰতকৈও অধিক সময়ৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিছিল । ২০২২ চনৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই বঁটাপ্ৰদান অনুষ্ঠানত ৰাজকুমাৰী কেটে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।

২০২১ চনত ৰাজকুমাৰ উইলিয়ামে আৰম্ভ কৰা এই আৰ্থশ্বট বঁটাৰ লক্ষ্য হৈছে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱেশগত প্ৰত্যাহ্বানৰ উদ্ভাৱনীমূলক সমাধানক ১০ বছৰৰ ভিতৰত উৎসাহিত কৰা । এইবাৰৰ সংস্কৰণৰ বাবে ভাৰতৰ বিশেষ তাৎপৰ্য আছে । ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ২০২৬ চনৰ বঁটা ঘোষণা কৰি উইলিয়ামে দেশৰ প্ৰযুক্তিগত সামৰ্থ্য, জৈৱ বৈচিত্ৰ্য আৰু যুৱ জনসংখ্যাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।

তেওঁ কয়, "এই দেশখন (ভাৰত) বিশ্বৰ প্ৰযুক্তিৰ আগশাৰীৰ দেশ; এইখন বিশ্বৰ ৮ শতাংশ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ বাসস্থান ।" তেওঁ লগতে কয়, "এইখন বিশ্বৰ আটাইতকৈ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা প্ৰধান অঞ্চল, ইয়াত যুৱক-যুৱতীসকলৰ জনসংখ্যা সৰ্বাধিক । ইয়াত বিশ্বৰ আন যিকোনো দেশতকৈ অধিক আৰ্থশ্বট বঁটাৰ চূড়ান্ত প্ৰতিযোগী আৰু বিজয়ী আছে ।"

এইবাৰ এই বঁটাৰ বাবে ১৬৯ খন দেশৰ পৰা প্ৰায় ৭ হাজাৰ মনোনয়ন লাভ কৰিছে । ১৫ গৰাকী চূড়ান্ত প্ৰতিযোগীয়ে ব্যৱসায়, নীতি নিৰ্ধাৰক আৰু সম্প্ৰদায়ৰ নেতৃত্বত লোৱা পদক্ষেপৰ বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ পৰিসৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব । চূড়ান্ত প্ৰতিযোগীসকলৰ ভিতৰত আছে দেশৰ অন্যতম প্ৰধান ইলেক্ট্ৰিক ৩ চকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী ভাৰতৰ মহিন্দ্ৰা লাষ্ট মাইল ম'বিলিটি ।

পিপল আলোচনীৰ মতে আন আন চূড়ান্ত প্ৰতিযোগীসকলৰ ভিতৰত আছে আৰ্জেণ্টিনাৰ বনজুই ধৰা পেলোৱা প্লেটফৰ্ম চেটেলাইটছ অন ফায়াৰ আৰু ইয়েলোষ্টন টু ইউকন কনজাৰ্ভেশ্বন কোলাব'ৰেশ্বন ।

লগতে পঢ়ক :

ভাৰত-আমেৰিকা বাণিজ্য চুক্তি অচিৰেই সম্পন্ন হ'ব: বৈদেশিক মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ

TAGGED:

KATE MIDDLETON TO VISIT INDIA
EARTHSHOT PRIZE
ৱেলছৰ ৰাজকুমাৰ আৰু ৰাজকুমাৰী
কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত কেট মিডলটন
মুম্বাইত আৰ্থশ্বট বঁটা অনুষ্ঠান

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.