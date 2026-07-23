ETV Bharat / bharat

কাশ্মীৰ সদায় ভাৰতৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ থাকিব: ৰাষ্ট্ৰসংঘত পাকিস্তানক তীব্ৰ সমালোচনা ভাৰতৰ

ৰাষ্ট্ৰদূত পাৰ্বতানেনী হৰিশে কয় যে জম্মু-কাশ্মীৰ সন্দৰ্ভত একমাত্ৰ দীৰ্ঘদিনীয়া বিষয়টো হ’ল- পাকিস্তানে ভাৰতৰ সাৰ্বভৌম ভূখণ্ডৰ ওপৰত চলোৱা মুকলি আগ্ৰাসন আৰু অবৈধ দখল ।

AMBASSADOR PARVATHANENI HARISH
ৰাষ্ট্ৰদূত পাৰ্বতানেনী হৰিশ ফাইল ফটো (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 23, 2026 at 2:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা চলাই অহা সন্ত্ৰাসবাদক 'ৰাষ্ট্ৰ নীতিৰ আহিলা' হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ভাৰতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদত পাকিস্তানক তীব্ৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছে । ৰাষ্ট্ৰসংঘত থকা ভাৰতৰ স্থায়ী প্ৰতিনিধি ৰাষ্ট্ৰদূত পাৰ্বতানেনী হৰিশে জম্মু-কাশ্মীৰ “ভাৰতৰ অবিচ্ছেদ্য আছিল, অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ আহিছে, আছে আৰু সদায় হৈ থাকিব” বুলি দৃঢ়তাৰে কয় । লগতে একমাত্ৰ দীৰ্ঘদিনীয়া বিষয়টো পাকিস্তানে ভাৰতৰ সাৰ্বভৌম ভূখণ্ডৰ ওপৰত চলোৱা মুকলি আগ্ৰাসন আৰু অবৈধ দখল বুলি কয় ।

বুধবাৰে (আমেৰিকাৰ স্থানীয় সময় অনুসৰি) নিউয়ৰ্কত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ 'প্ৰাকৃতিক সম্পদ প্ৰশাসন: শান্তি, নিৰাপত্তা আৰু সমৃদ্ধিৰ ভেটি'ৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ মুকলি বিতৰ্কত ভাষণ দি ৰাষ্ট্ৰদূত পাৰ্বতানেনী হৰিশে পাকিস্তানক এনেধৰণৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিতৰ্কৰ 'অপব্যৱহাৰ' কৰি 'নিজৰ ভুৱা আখ্যান বিক্ৰী' কৰাৰ বাবে তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ।

বিতৰ্কৰ সময়ত ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে কয়, “এই মঞ্চত অন্য বিষয় অনাটো আমাৰ উদ্দেশ্য নাছিল, কিন্তু মোৰ প্ৰতিনিধি দলটোৱে পাকিস্তানক সঁহাৰি জনাবলৈ বাধ্য । কিয়নো পাকিস্তানে আজিৰ আলোচনাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ ভুৱা আখ্যান বিক্ৰী কৰিবলৈ বাছি লৈছে ।”

তেওঁ মন্তব্য কৰে, "কেন্দ্ৰীয়শাসিত জম্মু-কাশ্মীৰ ভাৰতৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ আছিল, অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ আহিছে আৰু সদায় হৈ থাকিব । এইটোৱেই হৈছে সাংবিধানিক আৰু আইনী বাস্তৱতা, যিটোক পাকিস্তানে ইচ্ছাকৃতভাৱে আওকাণ কৰিবলৈ বাছি লৈছে ।"

হৰিশে লগতে কয় যে জম্মু-কাশ্মীৰৰ সন্দৰ্ভত একমাত্ৰ দীৰ্ঘদিনীয়া বিষয়টো হ’ল পাকিস্তানে ভাৰতৰ সাৰ্বভৌম ভূখণ্ডৰ ওপৰত কৰা মুকলি আগ্ৰাসন আৰু অবৈধ দখল ।

সিন্ধু জলচুক্তিৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰাৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰদূত হৰিশে সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা চলাই অহা সন্ত্ৰাসবাদক “ৰাষ্ট্ৰ নীতিৰ আহিলা” হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে ইছলামবাদৰ বিৰুদ্ধে স্বৰ উচ্চ কৰে ।

তেওঁ কয়, "সিন্ধু জলচুক্তিৰ ওপৰত আমাৰ স্থিতি স্পষ্ট আৰু একে হৈ আছে । যেতিয়া সীমা অতিক্ৰম কৰি সন্ত্ৰাসবাদ নিয়মিতভাৱে ৰাষ্ট্ৰ নীতিৰ আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তেতিয়া পাৰস্পৰিক বিশ্বাস আৰু সদিচ্ছাৰ ভিত্তিত সহযোগিতা আশা কৰিব নোৱাৰি ।"

নিজৰ ভাষণ প্ৰসংগত হৰিশে আনৰ দোষ-গুণ বিচাৰ কৰাৰ পূৰ্বে নিজৰ আভ্যন্তৰীণ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ ইছলামবাদক কয় । তেওঁ শেষত কয় যে ভাৰতৰ দিশে আঙুলিয়াই দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে পাকিস্তানে নিজৰ ঘৰখনক শৃংখলাবদ্ধ কৰি নিজৰ লগতে নিজৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি উত্তম সেৱা আগবঢ়াওক ।

লগতে পঢ়ক :প্ৰধানমন্ত্ৰীক উদ্দেশি ৰাহুল গান্ধীৰ বাৰ্তা : আপুনি যুৱ প্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যতৰ সৰ্বাধিক ক্ষতি কৰিছে
লগতে পঢ়ক :নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল ২০২৬ সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ডাঙৰ ঘোষণা; ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত হ’ব শুনানি

TAGGED:

INDIA AT UN
AMBASSADOR PARVATHANENI HARISH
UN SECURITY COUNCIL
ইটিভি ভাৰত অসম
INDIA PAK CROSS BORDER TERRORISM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.