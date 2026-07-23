কাশ্মীৰ সদায় ভাৰতৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ থাকিব: ৰাষ্ট্ৰসংঘত পাকিস্তানক তীব্ৰ সমালোচনা ভাৰতৰ
ৰাষ্ট্ৰদূত পাৰ্বতানেনী হৰিশে কয় যে জম্মু-কাশ্মীৰ সন্দৰ্ভত একমাত্ৰ দীৰ্ঘদিনীয়া বিষয়টো হ’ল- পাকিস্তানে ভাৰতৰ সাৰ্বভৌম ভূখণ্ডৰ ওপৰত চলোৱা মুকলি আগ্ৰাসন আৰু অবৈধ দখল ।
Published : July 23, 2026 at 2:52 PM IST
নতুন দিল্লী: সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা চলাই অহা সন্ত্ৰাসবাদক 'ৰাষ্ট্ৰ নীতিৰ আহিলা' হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ভাৰতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদত পাকিস্তানক তীব্ৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছে । ৰাষ্ট্ৰসংঘত থকা ভাৰতৰ স্থায়ী প্ৰতিনিধি ৰাষ্ট্ৰদূত পাৰ্বতানেনী হৰিশে জম্মু-কাশ্মীৰ “ভাৰতৰ অবিচ্ছেদ্য আছিল, অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ আহিছে, আছে আৰু সদায় হৈ থাকিব” বুলি দৃঢ়তাৰে কয় । লগতে একমাত্ৰ দীৰ্ঘদিনীয়া বিষয়টো পাকিস্তানে ভাৰতৰ সাৰ্বভৌম ভূখণ্ডৰ ওপৰত চলোৱা মুকলি আগ্ৰাসন আৰু অবৈধ দখল বুলি কয় ।
বুধবাৰে (আমেৰিকাৰ স্থানীয় সময় অনুসৰি) নিউয়ৰ্কত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ 'প্ৰাকৃতিক সম্পদ প্ৰশাসন: শান্তি, নিৰাপত্তা আৰু সমৃদ্ধিৰ ভেটি'ৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ মুকলি বিতৰ্কত ভাষণ দি ৰাষ্ট্ৰদূত পাৰ্বতানেনী হৰিশে পাকিস্তানক এনেধৰণৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিতৰ্কৰ 'অপব্যৱহাৰ' কৰি 'নিজৰ ভুৱা আখ্যান বিক্ৰী' কৰাৰ বাবে তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ।
#IndiaAtUN— India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) July 22, 2026
Statement by PR @AmbHarishP at the High-Level Open Debate of the @UN Security Council on Natural Resources Governance: the Foundation of Peace, Security and Prosperity.
Full statement - https://t.co/VsLX7LqWFI@MEAIndia @IndianDiplomacy @PIB_India @PMOIndia pic.twitter.com/4D1q7NeJtq
বিতৰ্কৰ সময়ত ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে কয়, “এই মঞ্চত অন্য বিষয় অনাটো আমাৰ উদ্দেশ্য নাছিল, কিন্তু মোৰ প্ৰতিনিধি দলটোৱে পাকিস্তানক সঁহাৰি জনাবলৈ বাধ্য । কিয়নো পাকিস্তানে আজিৰ আলোচনাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ ভুৱা আখ্যান বিক্ৰী কৰিবলৈ বাছি লৈছে ।”
তেওঁ মন্তব্য কৰে, "কেন্দ্ৰীয়শাসিত জম্মু-কাশ্মীৰ ভাৰতৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ আছিল, অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ আহিছে আৰু সদায় হৈ থাকিব । এইটোৱেই হৈছে সাংবিধানিক আৰু আইনী বাস্তৱতা, যিটোক পাকিস্তানে ইচ্ছাকৃতভাৱে আওকাণ কৰিবলৈ বাছি লৈছে ।"
হৰিশে লগতে কয় যে জম্মু-কাশ্মীৰৰ সন্দৰ্ভত একমাত্ৰ দীৰ্ঘদিনীয়া বিষয়টো হ’ল পাকিস্তানে ভাৰতৰ সাৰ্বভৌম ভূখণ্ডৰ ওপৰত কৰা মুকলি আগ্ৰাসন আৰু অবৈধ দখল ।
সিন্ধু জলচুক্তিৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰাৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰদূত হৰিশে সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা চলাই অহা সন্ত্ৰাসবাদক “ৰাষ্ট্ৰ নীতিৰ আহিলা” হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে ইছলামবাদৰ বিৰুদ্ধে স্বৰ উচ্চ কৰে ।
তেওঁ কয়, "সিন্ধু জলচুক্তিৰ ওপৰত আমাৰ স্থিতি স্পষ্ট আৰু একে হৈ আছে । যেতিয়া সীমা অতিক্ৰম কৰি সন্ত্ৰাসবাদ নিয়মিতভাৱে ৰাষ্ট্ৰ নীতিৰ আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তেতিয়া পাৰস্পৰিক বিশ্বাস আৰু সদিচ্ছাৰ ভিত্তিত সহযোগিতা আশা কৰিব নোৱাৰি ।"
নিজৰ ভাষণ প্ৰসংগত হৰিশে আনৰ দোষ-গুণ বিচাৰ কৰাৰ পূৰ্বে নিজৰ আভ্যন্তৰীণ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ ইছলামবাদক কয় । তেওঁ শেষত কয় যে ভাৰতৰ দিশে আঙুলিয়াই দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে পাকিস্তানে নিজৰ ঘৰখনক শৃংখলাবদ্ধ কৰি নিজৰ লগতে নিজৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি উত্তম সেৱা আগবঢ়াওক ।