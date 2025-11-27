শীতৰ কোলাত কাশ্মীৰ উপত্যকা: শুভ্ৰ বৰফে চুমিছে সেউজীয়া, মাইনাছ ১৬ ডিগ্ৰীলৈ ঠাণ্ডাৰ শিহৰণ

শীতৰ কোলাত কাশ্মীৰ উপত্যকা: শুভ্ৰ বৰফে চুমিছে সেউজীয়া, মাইনাছ ১৬ ডিগ্ৰীলৈ ঠাণ্ডাৰ শিহৰণ
স্থানীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জনোৱা মতে, আগন্তুক ৭ দিনত সমগ্ৰ জম্মু-কাশ্মীৰৰ তাপমাত্ৰা ১ৰ পৰা ২ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ বা ততোধিক হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
Published : November 27, 2025 at 2:44 PM IST
শ্ৰীনগৰ : বৃহস্পতিবাৰে পুৱা জম্মু-কাশ্মীৰৰ এক বৃহৎ অংশত প্ৰবল শীতৰ কঁপনি উঠে । এই অঞ্চলটোত এতিয়ালৈকে চলিত শীত ঋতুৰ আটাইতকৈ ঠাণ্ডা নিশা ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে । কেইবাটাও স্থানৰ তাপমাত্ৰা হিমাংকৰ বহু তললৈ নামি যোৱাৰ লগতে শ্ৰীনগৰৰ তাপমাত্ৰা মাইনাছ ৪.৪ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছলৈ নামি গৈছে ।
বতৰ বিজ্ঞান কৰ্তৃপক্ষৰ তথ্য অনুসৰি, কাশ্মীৰত নিশাটোৰ ভিতৰতে ন্যূনতম তাপমাত্ৰা তীব্ৰভাৱে হ্ৰাস পাইছে । দক্ষিণৰ শ্বোপিয়ান জিলা মাইনাছ ৬.৫ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছত উপনীত হৈছে আৰু উপত্যকাটোৰ আটাইতকৈ ঠাণ্ডা বসতিপ্ৰধান অঞ্চল হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । আনহাতে, নিকটৱৰ্তী পুলৱামা আৰু উত্তৰ বাৰামুল্লা জিলাই তাপমাত্ৰা মাইনাছ ৫.৮ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ স্পৰ্শ কৰে ।
অনন্তনাগত মাইনাছ ৫.৭ ডিগ্ৰী ৰেকৰ্ড কৰাৰ বিপৰীতে পাম্পোৰ আৰু শ্ৰীনগৰ বিমানবন্দৰ এলেকাও ক্ৰমে মাইনাছ ৫.৫ ডিগ্ৰী আৰু মাইনাছ ৫.২ ডিগ্ৰীত উপনীত হৈছে ।
শ্ৰীনগৰ চহৰত তাপমাত্ৰা মাইনাছ ৪.৪ ডিগ্ৰীলৈ হ্ৰাস পাইছে আৰু ই কুপৱাৰাৰ সৈতে একে । কাজিগুণ্ড আৰু অৱন্তিপোৰাত মাইনাছ ৪ ডিগ্ৰীৰ বিপৰীতে গাণ্ডাৰবালত মাইনাছ ৩.৩ ডিগ্ৰী ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে । আনহাতে, স্কি-ডাইভিঙৰ অন্যতম গন্তব্যস্থান গুলমাৰ্গ আৰু কোকেৰনাগতো ক্ৰমে মাইনাছ ১ ডিগ্ৰী আৰু মাইনাছ ১.৬ ডিগ্ৰী ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে । আন এক জনপ্ৰিয় পৰ্যটনস্থলী সোণামাৰ্গত তাপমাত্ৰা মাইনাছ ৪ ডিগ্ৰীত উপনীত হৈছে ।
উপত্যকাৰ আটাইতকৈ কম উষ্ণতাৰ ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে আছে কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ জোজিলা পাছ । ইয়াত হাড় কঁপোৱা ঠাণ্ডা পৰিছে । অঞ্চলটোৰ তাপমাত্ৰা মাইনাছ ১৬ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে আৰু ই সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ আটাইতকৈ ঠাণ্ডা স্থান ।
জম্মুৰ সমভূমি অঞ্চলতো অৱশ্যে মৃদু কিন্তু লক্ষণীয়ভাৱে শীতল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । জম্মু চহৰত নিম্নতম তাপমাত্ৰা ৮.৭ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছৰ বিপৰীতে জম্মু বিমানবন্দৰত ১০.১ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে । আনহাতে, কাটৰা, কাঠুৱা, চাম্বা আৰু ৰেছিত তাপমাত্ৰা ৬.৯ৰ পৰা ৮.৫ ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে ।
পাহাৰীয়া ষ্টেচনসমূহত অধিক ঠাণ্ডা অনুভৱ কৰা গৈছে । বানিহালত মাইনাছ ১.৫ ডিগ্ৰী আৰু ভাদেৰৱাহত ০.৪ ডিগ্ৰী ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে । ৰাজৌৰীয়ে ২ ডিগ্ৰী স্পৰ্শ কৰাৰ বিপৰীতে ৰামবনে ৪.১ ডিগ্ৰী স্পৰ্শ কৰে ।
ইফালে লাডাখৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্গিল মাইনাছ ৯.৫ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ, লেহত মাইনাছ ৮.৬ ডিগ্ৰী আৰু নুব্ৰাত মাইনাছ ৭.৭ ডিগ্ৰী ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে ।
বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ সঞ্চালক ড০ মুখতাৰ আহমেদে কয় যে আগন্তুক সাত দিনত সমগ্ৰ জম্মু-কাশ্মীৰৰ তাপমাত্ৰা ১ৰ পৰা ২ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ আৰু অধিক হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
তেওঁ কয় যে কাশ্মীৰ সংমণ্ডলৰ বহু ঠাইত আৰু জম্মু সংমণ্ডলৰ কিছু স্থানত পাতলীয়াৰ পৰা মধ্যমীয়া কুঁৱলী নিয়মিতভাৱে পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । তেওঁৰ মতে, বতৰ সাধাৰণতে ১ ডিচেম্বৰলৈকে শুষ্ক হৈ থাকিব । ২ ডিচেম্বৰত বিয়লিৰ ফালে ডাৱৰৰ আৱৰণ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । সেইদিনা উচ্চ অংশৰ কিছু কিছু স্থানত পাতলীয়া বৰফ পৰাৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি ।
৩ আৰু ৪ ডিচেম্বৰত বতৰ শুষ্ক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ৫ ডিচেম্বৰত বতৰ পুনৰ ডাৱৰীয়া হ’ব পাৰে । তাৰ পিছত ৬ ডিচেম্বৰৰ পৰা ১০ ডিচেম্বৰলৈকে আন এক শুষ্ক বতৰ হ’ব পাৰে ।
ড০ আহমেদে উপত্যকাটোৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ধূলিকণাৰ উপস্থিতিৰ তথ্য পোৱা গৈছে । ইয়াৰ উৎপত্তি দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ বায়ুমণ্ডলীয় পৰিবহণ পৰিঘটনাৰ পৰা হোৱা বুলিও তেওঁ নিশ্চিত কৰে ।
তেওঁ কয়, "উগ্ৰহৰ চিত্ৰত ইথিওপিয়াৰ কিছু অংশৰ পৰা ভাৰতৰ ফালে ধূলি পৰিবাহিত হোৱা দেখা গৈছে । ইয়াৰ প্ৰভাৱ বতাহৰ দিশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, কিন্তু এনে দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ গতি অস্বাভাৱিক নহয় ।"