শীতৰ কোলাত কাশ্মীৰ উপত্যকা: শুভ্ৰ বৰফে চুমিছে সেউজীয়া, মাইনাছ ১৬ ডিগ্ৰীলৈ ঠাণ্ডাৰ শিহৰণ

স্থানীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জনোৱা মতে, আগন্তুক ৭ দিনত সমগ্ৰ জম্মু-কাশ্মীৰৰ তাপমাত্ৰা ১ৰ পৰা ২ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ বা ততোধিক হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

জম্মু-কাশ্মীৰৰ অনন্তনাগ জিলাৰ পহলগামত গছৰ ডালত লাগি থকা বৰফৰ টুকুৰাৰ দৃশ্য উপভোগ এজন ব্যক্তিৰ (PTI)
Published : November 27, 2025 at 2:44 PM IST

শ্ৰীনগৰ : বৃহস্পতিবাৰে পুৱা জম্মু-কাশ্মীৰৰ এক বৃহৎ অংশত প্ৰবল শীতৰ কঁপনি উঠে । এই অঞ্চলটোত এতিয়ালৈকে চলিত শীত ঋতুৰ আটাইতকৈ ঠাণ্ডা নিশা ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে । কেইবাটাও স্থানৰ তাপমাত্ৰা হিমাংকৰ বহু তললৈ নামি যোৱাৰ লগতে শ্ৰীনগৰৰ তাপমাত্ৰা মাইনাছ ৪.৪ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছলৈ নামি গৈছে ।

বতৰ বিজ্ঞান কৰ্তৃপক্ষৰ তথ্য অনুসৰি, কাশ্মীৰত নিশাটোৰ ভিতৰতে ন্যূনতম তাপমাত্ৰা তীব্ৰভাৱে হ্ৰাস পাইছে । দক্ষিণৰ শ্বোপিয়ান জিলা মাইনাছ ৬.৫ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছত উপনীত হৈছে আৰু উপত্যকাটোৰ আটাইতকৈ ঠাণ্ডা বসতিপ্ৰধান অঞ্চল হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । আনহাতে, নিকটৱৰ্তী পুলৱামা আৰু উত্তৰ বাৰামুল্লা জিলাই তাপমাত্ৰা মাইনাছ ৫.৮ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ স্পৰ্শ কৰে ।

শ্ৰীনগৰৰ ডাল হ্ৰদত ৰখাই থোৱা পৰম্পৰাগত কাশ্মীৰী শিকাৰা নাও (PTI)

অনন্তনাগত মাইনাছ ৫.৭ ডিগ্ৰী ৰেকৰ্ড কৰাৰ বিপৰীতে পাম্পোৰ আৰু শ্ৰীনগৰ বিমানবন্দৰ এলেকাও ক্ৰমে মাইনাছ ৫.৫ ডিগ্ৰী আৰু মাইনাছ ৫.২ ডিগ্ৰীত উপনীত হৈছে ।

শ্ৰীনগৰ চহৰত তাপমাত্ৰা মাইনাছ ৪.৪ ডিগ্ৰীলৈ হ্ৰাস পাইছে আৰু ই কুপৱাৰাৰ সৈতে একে । কাজিগুণ্ড আৰু অৱন্তিপোৰাত মাইনাছ ৪ ডিগ্ৰীৰ বিপৰীতে গাণ্ডাৰবালত মাইনাছ ৩.৩ ডিগ্ৰী ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে । আনহাতে, স্কি-ডাইভিঙৰ অন্যতম গন্তব্যস্থান গুলমাৰ্গ আৰু কোকেৰনাগতো ক্ৰমে মাইনাছ ১ ডিগ্ৰী আৰু মাইনাছ ১.৬ ডিগ্ৰী ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে । আন এক জনপ্ৰিয় পৰ্যটনস্থলী সোণামাৰ্গত তাপমাত্ৰা মাইনাছ ৪ ডিগ্ৰীত উপনীত হৈছে ।

ডাল হ্ৰদত পৰম্পৰাগত কাশ্মীৰী শিকাৰা নাৱত উঠিছে পৰ্যটক (PTI)

উপত্যকাৰ আটাইতকৈ কম উষ্ণতাৰ ক্ষেত্ৰত অৱশ্যে আছে কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ জোজিলা পাছ । ইয়াত হাড় কঁপোৱা ঠাণ্ডা পৰিছে । অঞ্চলটোৰ তাপমাত্ৰা মাইনাছ ১৬ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে আৰু ই সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ আটাইতকৈ ঠাণ্ডা স্থান ।

জম্মুৰ সমভূমি অঞ্চলতো অৱশ্যে মৃদু কিন্তু লক্ষণীয়ভাৱে শীতল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । জম্মু চহৰত নিম্নতম তাপমাত্ৰা ৮.৭ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছৰ বিপৰীতে জম্মু বিমানবন্দৰত ১০.১ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে । আনহাতে, কাটৰা, কাঠুৱা, চাম্বা আৰু ৰেছিত তাপমাত্ৰা ৬.৯ৰ পৰা ৮.৫ ডিগ্ৰীৰ ভিতৰত ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে ।

পাহাৰীয়া ষ্টেচনসমূহত অধিক ঠাণ্ডা অনুভৱ কৰা গৈছে । বানিহালত মাইনাছ ১.৫ ডিগ্ৰী আৰু ভাদেৰৱাহত ০.৪ ডিগ্ৰী ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে । ৰাজৌৰীয়ে ২ ডিগ্ৰী স্পৰ্শ কৰাৰ বিপৰীতে ৰামবনে ৪.১ ডিগ্ৰী স্পৰ্শ কৰে ।

ডাল হ্ৰদত কুঁৱলীসনা পৰিৱেশত পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ বিচৰণ আৰু নৌকা বিহাৰ (PTI)

ইফালে লাডাখৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্গিল মাইনাছ ৯.৫ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ, লেহত মাইনাছ ৮.৬ ডিগ্ৰী আৰু নুব্ৰাত মাইনাছ ৭.৭ ডিগ্ৰী ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে ।

বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ সঞ্চালক ড০ মুখতাৰ আহমেদে কয় যে আগন্তুক সাত দিনত সমগ্ৰ জম্মু-কাশ্মীৰৰ তাপমাত্ৰা ১ৰ পৰা ২ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ আৰু অধিক হ্ৰাস পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

তেওঁ কয় যে কাশ্মীৰ সংমণ্ডলৰ বহু ঠাইত আৰু জম্মু সংমণ্ডলৰ কিছু স্থানত পাতলীয়াৰ পৰা মধ্যমীয়া কুঁৱলী নিয়মিতভাৱে পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । তেওঁৰ মতে, বতৰ সাধাৰণতে ১ ডিচেম্বৰলৈকে শুষ্ক হৈ থাকিব । ২ ডিচেম্বৰত বিয়লিৰ ফালে ডাৱৰৰ আৱৰণ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । সেইদিনা উচ্চ অংশৰ কিছু কিছু স্থানত পাতলীয়া বৰফ পৰাৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি ।

৩ আৰু ৪ ডিচেম্বৰত বতৰ শুষ্ক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ৫ ডিচেম্বৰত বতৰ পুনৰ ডাৱৰীয়া হ’ব পাৰে । তাৰ পিছত ৬ ডিচেম্বৰৰ পৰা ১০ ডিচেম্বৰলৈকে আন এক শুষ্ক বতৰ হ’ব পাৰে ।

শীতৰ এটি পুৱা জুইৰ উম লৈছে স্থানীয় লোকে (PTI)

ড০ আহমেদে উপত্যকাটোৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ধূলিকণাৰ উপস্থিতিৰ তথ্য পোৱা গৈছে । ইয়াৰ উৎপত্তি দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ বায়ুমণ্ডলীয় পৰিবহণ পৰিঘটনাৰ পৰা হোৱা বুলিও তেওঁ নিশ্চিত কৰে ।

তেওঁ কয়, "উগ্ৰহৰ চিত্ৰত ইথিওপিয়াৰ কিছু অংশৰ পৰা ভাৰতৰ ফালে ধূলি পৰিবাহিত হোৱা দেখা গৈছে । ইয়াৰ প্ৰভাৱ বতাহৰ দিশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, কিন্তু এনে দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ গতি অস্বাভাৱিক নহয় ।"

