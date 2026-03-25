ইৰাণলৈ কাশ্মীৰৰ অনুদান : আশীৰ্বাদৰ সৈতে কণমানিয়ে আগবঢ়ালে ৫০ পইচাৰ বৰঙণি

যুদ্ধবিধ্বস্ত ইৰাণক সহায় কৰিবলৈ ছিয়া সম্প্ৰদায় আগবাঢ়ি অহাৰ লগে লগে কাশ্মীৰৰ পৰা অনুদানৰ প্ৰবাহ অব্যাহত আছে ।

War Hit Iran
কণমানিয়ে আগবঢ়ালে ৫০ পইচাৰ বৰঙণি
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 25, 2026 at 11:38 PM IST

শ্ৰীনগৰ(কাশ্মীৰ): উত্তৰ কাশ্মীৰৰ বাৰামুল্লা জিলাৰ এখন গাঁৱে ইৰাণক দান কৰিবলৈ ২২ লাখৰো অধিক ধন সংগ্ৰহ কৰে ৷ বিপৰীতে শ্ৰীনগৰত যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশখনলৈ পাঁচ বছৰীয়া এটা শিশুৱে দিয়া ৫০ পইচাৰ বৰঙণিক ১৭ হাজাৰ টকাৰ নিলামত বিক্ৰী কৰা হয় ।

এনেকুৱা আৰু হাজাৰ হাজাৰ উদাহৰণ আছে ৷ যোৱা দেওবাৰৰ পৰা কাশ্মীৰত চলি থকা বৃহৎ অনুদান অভিযানৰ অংশ হিচাপে এনে বহু উদাহৰণ পৰিলক্ষিত হৈছে । এই দাতাসকলৰ অধিকাংশই ছিয়া সম্প্ৰদায়ৰ মুছলমান, যিয়ে এই পন্থাৰ মতাদৰ্শগত আৰু আধ্যাত্মিক কেন্দ্ৰ ইৰাণক সমৰ্থন কৰিবলৈ নগদ ধন, গহনা, তামৰ বাচন, আনকি মাটি আৰু বাহন আদিও দান কৰিছে ।

২২,৭২,২৯৪ টকাৰ এখন চেক

বাৰামুল্লাৰ চাইনিবালত গাঁওবাসীয়ে ২২,৭২,২৯৪ টকা সংগ্ৰহ কৰি ভাৰতস্থিত ইৰাণৰ দূতাবাসে শেহতীয়াকৈ শ্বেয়াৰ কৰা একাউণ্ট নম্বৰত জমা কৰে ।

War Hit Iran
২২ লাখৰো অধিক ধন সংগ্ৰহ

বেংকৰ ধন জমা লোৱা শ্লিপত হাতেৰে লিখা এটা বাৰ্তা পঢ়িবলৈ পোৱা গৈছিল ৷ বাৰ্তাটো আছিল - ‘‘চাইনিবাল গাঁৱৰ পৰা আশীৰ্বাদৰ সৈতে ইৰাণৰ সাহসী জাতিলৈ’’ । মঙলবাৰে দূতাবাসৰ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক একাউণ্টত চেকখনৰ জৰিয়তে এই ধন জমা কৰা হয় ।

এটি শিশুৱে দিয়া ৫০ পইচাৰ মুদ্ৰাই সকলোকে ভাবুক কৰি তোলে

শ্ৰীনগৰত ইৰাণৰ বাবে ধন সংগ্ৰহৰ এই অভিযানৰ সময়ত মঙলবাৰে নিলামত ১৭ হাজাৰ টকাত বিক্ৰী হৈছিল ৫০ পইচাৰ মুদ্ৰাটো ।

ডাললেকৰ মীৰ বেহৰি অঞ্চলৰ বাসিন্দা নাছিৰ আহমেদে কয়, ‘‘যদিও এতিয়া ৫০ পইচাৰ মুদ্ৰাটো বজাৰত গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই, তথাপিও আয়োজকসকলে ইয়াক নিলামৰ বাবে ৰাখে । ইয়াৰ পিছত যি হ'ল সেয়া ইৰাণৰ বাবে অত্যন্ত আৱেগিক মুহূৰ্ত ৷’’

সংবাদ সংস্থা পি টি আইৰ উদ্ধৃতিৰে চুফীয়ে কয়, ‘‘মোক সফল নিবিদাকাৰী হিচাপে বাছি লোৱাটো আল্লাহৰ কৃপা আছিল । মোৰ এজন বন্ধুৱে তেওঁৰ মটৰ চাইকেলখন দিছে । মহিলাসকলে সোণৰ অলংকাৰ আৰু তামৰ বাচন-বৰ্তন দিছে । অৱশ্যে সঞ্চিত ধনৰ পৰা শিশুটোৱে দিয়া সামান্য ধনৰ সৈতে একোৱেই মিলাব নোৱাৰে ।’’

উদ্যোক্তাসকলে কয় যে এই দৰিদ্ৰ চুবুৰীটোত এতিয়ালৈকে নিলামৰ পৰা তিনি লাখৰো অধিক টকা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে ৷ এই অভিযানত পুৰুষ, মহিলা, শিশুকে ধৰি সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে । বিশেষকৈ মহিলাসকলে আগবাঢ়ি আহি সোণৰ গহনা, তামৰ বাচন আৰু অন্যান্য মূল্যৱান ঘৰুৱা সামগ্ৰী দান কৰি উদাৰতাৰ পৰিচয় দিছে ৷ একাংশ পৰিয়ালে পশুধনো আগবঢ়াইছিল ।

দানকৰ্তাসকলৰ ভিতৰত এগৰাকী মহিলাও আছিল, যিয়ে ২৮ বছৰ পূৰ্বে মৃত্যু হোৱা স্বামীৰ স্মৃতি হিচাপে ৰখা সোণখিনি দান কৰিছিল । সোমবাৰে নতুন দিল্লীত থকা ইৰাণৰ দূতাবাসে এই কথাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে কাশ্মীৰৰ জনসাধাৰণৰ আবেগেই ইৰাণৰ জনসাধাৰণৰ বাবে সৰ্বাধিক আৰামৰ উৎস ।

ইৰাণৰ দূতাবাসে সামাজিক মাধ্যম এক্সৰ এক পোষ্টত কয়, ‘‘কাশ্মীৰৰ এগৰাকী সন্মানীয় ভগ্নীয়ে ২৮ বছৰ পূৰ্বে মৃত্যু হোৱা স্বামীৰ স্মৃতিচিহ্ন হিচাপে ৰখা সোণখিনি ইৰাণৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি থকা মৰমীয়াল হৃদয়েৰে দান কৰিছিল ।’’

লগতে পঢ়ক: ভাৰতত পৰ্যাপ্ত ইন্ধন আছে, আতংকিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই : প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰামৰ্শৰ পিছত তেল কোম্পানীৰ আশ্বাস

