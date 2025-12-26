শূন্যৰ তলত উষ্ণতা; নৱবৰ্ষৰ পূৰ্বে আন এক তুষাৰপাতৰ বাবে সাজু কাশ্মীৰ উপত্যকা
ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ৩১ ডিচেম্বৰৰ পৰা ১ জানুৱাৰীৰ সময়ছোৱাত সমভূমি অঞ্চলত পাতলীয়ে বৰষুণ আৰু পাহাৰীয়া অঞ্চলত পাতলীয়া তুষাৰপাতৰ পূৰ্বানুমান কৰিছে ।
শ্ৰীনগৰ : শুকুৰবাৰে শ্ৰীনগৰত এক ঠাণ্ডা আৰু গোমা পুৱাই বিৰাজ কৰে । চহৰখনৰ ন্যূনতম উষ্ণতা ০.২ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ ৰেকৰ্ড কৰা হয় । কাৰণ সমগ্ৰ কাশ্মীৰত ‘চিল্লাই কালান’ৰ প্ৰকোপ পৰিছে আৰু উচ্চ অঞ্চলসমূহে সতেজ তুষাৰপাতৰ বাবে সাজু হৈছে ।
উপত্যকাটোৰ কেইবাটাও অঞ্চলৰ তাপমাত্ৰা শূন্যৰ তলত ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে । পুলৱামা মাইনাছ ৩.৪ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ, কুপৱাৰা মাইনাছ ২.৪ ডিগ্ৰী আৰু শ্বোপিয়ান মাইনাছ ২.৫ ডিগ্ৰী উষ্ণতাত কঁপি উঠিছে । আনহাতে, পৰ্যটন ৰিজ’ৰ্টসমূহ আটাইতকৈ ঠাণ্ডা স্থানসমূহত আছে । গুলমাৰ্গত মাইনাছ ৪.৫ ডিগ্ৰী তাপমাত্ৰা ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে । আনহাতে, সোণামাৰ্গত তাতোকৈ ঠাণ্ডা অনুভৱ হৈছে, তাত তাপমাত্ৰা মাইনাছ ৪.৭ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ হৈছে ।
শ্ৰীনগৰ বিমানবন্দৰত সৰ্বনিম্ন তাপমাত্ৰা মাইনাছ ১.২ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ । ইয়াত চহৰৰ মাজমজিয়াতকৈ অলপ বেছি ঠাণ্ডা হোৱাৰ বিপৰীতে পহলগামত মাইনাছ ১.৬ ডিগ্ৰী পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে । আনহাতে, পাম্পোৰ (-১.৬) আৰু জেথান ৰফিয়াবাদতো (-১.৫) নিশাৰ ভাগত ঠাণ্ডা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ।
জম্মু অঞ্চলত তাপমাত্ৰা তুলনামূলকভাৱে মৃদু হৈয়েই আছিল যদিও ৰামবানত ০.১ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ অৰ্থাৎ হিমাংকতকৈ কিছু ওপৰত আছে । চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি, জম্মু চহৰত ন্যূনতম তাপমাত্ৰা ১০ ডিগ্ৰী, বানিহালত ৩.৮ ডিগ্ৰী আৰু ভাদেৰৱাহত ২.৬ ডিগ্ৰী ।
একেদৰে লাডাখতো তীব্ৰ ঠাণ্ডা অব্যাহত আছে । আনহাতে, লেহত মাইনাছ ৯.৮ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ আৰু কাৰ্গিলত মাইনাছ ৯.৩ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ । নুব্ৰা উপত্যকাৰ ন্যূনতম তাপমাত্ৰা মাইনাছ ৬.৭ ডিগ্ৰী পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে ।
ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ শ্ৰীনগৰ কেন্দ্ৰই জনোৱা মতে, সমগ্ৰ জম্মু-কাশ্মীৰৰ বতৰ ৩০ ডিচেম্বৰলৈকে আংশিকভাৱে ডাৱৰীয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । কিন্তু ৩১ ডিচেম্বৰৰ পৰা ১ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত সমভূমি অঞ্চলত পাতলীয়া বৰষুণ আৰু পাহাৰীয়া অঞ্চলত পাতলীয়া তুষাৰপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, ১ অক্টোবৰৰ পৰা ২৫ ডিচেম্বৰলৈ ঋতুভিত্তিক বৰষুণ কাশ্মীৰত স্বাভাৱিকতকৈ যথেষ্ট কম হৈ আছে, ই ৪৪ শতাংশ ঘাটি হৈছে । আনহাতে, জম্মু সংমণ্ডলত মাইনাছ ৯ শতাংশ (-৯%) ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে, যিটো স্বাভাৱিক পৰিসৰৰ ভিতৰত পৰে ।