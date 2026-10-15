হলাগছত বাগি কুঠাৰ ! প্ৰাপ্যতকৈ দুগুণ ধন বিজয় মালিয়াৰ পৰা সৰকাই লৈ গ'ল বেংকে
বেংকৰ কাণ্ড দেখি হতবাক ন্যায়ালয় । মালিয়াই ক'লে- "মই নিজৰ ধনেৰে 'কিংছাইজ' জীৱন কটালোঁ আৰু সেইটোৱেই আছিল মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অপৰাধ ।"
Published : October 15, 2026 at 11:07 AM IST|
Updated : October 15, 2026 at 11:17 AM IST
বেংগালুৰু : কৰ্ণাটক উচ্চ ন্যায়ালয়ে ব্যৱসায়ী বিজয় মালিয়াৰ ইউনাইটেড ব্ৰিৱেৰীজ লিমিটেডৰ (United Breweries Limited, UBL) শ্বেয়াৰৰ ওপৰত ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ (SBI) নেতৃত্বত বেংকৰ এক কনচৰ্টিয়ামৰ দাবী বাতিল কৰি কয় যে বেংকসমূহে ইতিমধ্যে তেওঁৰ বৰ্তমান বন্ধ হৈ যোৱা কিংফিচাৰ এয়াৰলাইনছলৈ প্ৰদান কৰা মূল ঋণৰ পৰিমাণৰ দুগুণতকৈ অধিক সম্পত্তি আদায় কৰিছে ।
আদালতে লোকসভাত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীয়ে প্ৰদান কৰা তথ্যৰ উল্লেখ কৰি কয় যে মালিয়াৰ পৰা ১৪,১৩১.৬ কোটি টকাৰ সম্পত্তি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । ইয়াৰ বিপৰীতে কনচৰ্টিয়ামে প্ৰথমে কিংফিচাৰ এয়াৰলাইনছক ৬,২০৩ কোটি টকা ঋণ দিছিল ।
ন্যায়াধীশ ডি কে সিং আৰু ন্যায়াধীশ টি এম নাডাফৰ নেতৃত্বাধীন খণ্ড বিচাৰপীঠে ডায়েজিঅ’ হোল্ডিংছে ঋণ আদায় ন্যায়াধিকৰণ (Debt Recovery Tribunal, DRT) আৰু ঋণ আদায় আপীল ন্যায়াধিকৰণৰ (Debt Recovery Appellate Tribunal, DRAT) পূৰ্বৰ আদেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই দাখিল কৰা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি এই নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে ।
বিচাৰপীঠে পৰ্যবেক্ষণ কৰে যে বেংকসমূহে ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰা ঋণৰ পৰিমাণতকৈ অধিক সম্পত্তি আদায় কৰিছে । এই পৰিস্থিতিত কনচৰ্টিয়ামে ইউবিএলৰ শ্বেয়াৰৰ ওপৰত অধিক দাবী কৰাৰ কোনো ন্যায্যতা নাই ।
আদালতে লক্ষ্য কৰে যে বেংকসমূহৰ দাবী পৰীক্ষা কৰাৰ সময়ত বিবেচনা কৰিবলগীয়া হোৱা মূল ঋণৰ বিপৰীতে বেংকসমূহে ১৪,১৩১.৬ কোটি টকাতকৈ অধিক ধন আদায় কৰিছে ।
যিহেতু এই আদায়ৰ পৰিমাণে মূলধনতকৈ দুগুণ অতিক্ৰম কৰিছিল, সেয়েহে বিচাৰপীঠে ৰায় দিয়ে যে বেংকসমূহে যুক্তিসংগতভাৱে শ্বেয়াৰসমূহৰ ওপৰত অতিৰিক্ত অধিকাৰ বিচাৰিব নোৱাৰে ।
Order passed by a Division Bench of the Hon’ble Karnataka High Court. I sincerely request you to read carefully. Am I still a Chor or Cheat ? I lived life Kingsize with my own money and that was my biggest crime for which I am being punished . There is a God above for all of us. Someday Justice will prevail.— Vijay Mallya (@TheVijayMallya) October 14, 2026
আনহাতে, আদালতৰ নিৰ্দেশৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই বিজয় মালিয়াই ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম X পোষ্টত লিখিছে, "মই নিজৰ ধনেৰে 'কিংছাইজ' (ৰাজকীয়) জীৱনটো কটালোঁ আৰু সেইটোৱেই আছিল মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অপৰাধ, যাৰ বাবে মোক শাস্তি দিয়া হৈছে । আমাৰ সকলোৰে বাবে ওপৰত এজন ভগৱান আছে । কোনোবাদিনা ন্যায় দিব ।"
ডায়েজিঅ'ৰ অগ্ৰাধিকাৰ অধিকাৰক জাৰি ৰখা হৈছে
এই বিবাদত মালিয়াৰ সৈতে জড়িত কোম্পানী ৱাটছন লিমিটেডে লোৱা ঋণৰ সৈতে জড়িত ষ্টেণ্ডাৰ্ড চাৰ্টাৰ্ড বেংকক (এছচিবি) বন্ধকত দিয়া শ্বেয়াৰসমূহো জড়িত আছিল ।
এছচিবিৰ হৈ ৱাটছন লিমিটেডৰ ঋণৰ জামিনদাৰ আছিল ডায়েজিঅ’ হ'ল্ডিংছ । ৱাটছনে ঋণ পৰিশোধ নকৰাৰ পিছত ডায়েজিঅ’ই বেংকটোক ১৪০.৯৭ মিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ দিছিল আৰু ফলস্বৰূপে বন্ধকত দিয়া শ্বেয়াৰৰ ওপৰত আইনগতভাৱে বলৱৎ কৰিব পৰা প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰৰ অধিকাৰ লাভ কৰিছিল ।
বিচাৰপীঠে পৰ্যবেক্ষণ কৰে যে ঋণ আদায় ন্যায়াধিকৰণৰ সন্মুখত মালিয়াৰ অধিবক্তাই যি মৌখিক আশ্বাস দিছিল যে কিছুমান মাটি বা সম্পত্তি হস্তান্তৰ কৰা নহ’ব, সেই আশ্বাস লিখিতভাৱে ন্যায়িক আদেশত অন্তৰ্ভুক্ত নকৰালৈকে আইনগতভাৱে সৃষ্টি কৰা শ্বেয়াৰৰ বন্ধকক বাতিল কৰিব নোৱাৰিব ।
আদালতে লগতে ৰায় দিয়ে যে কেৱল বিজয় মালিয়াৰ ব্যক্তিগত জামিনদাৰৰ ভিত্তিত বিজয় মালিয়া আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ সিদ্ধাৰ্থ মালিয়াৰ যৌথভাৱে থকা ১,০৪,৬৪,২৮৮টা ইউবিএলৰ শ্বেয়াৰ বেংকসমূহে দাবী কৰিব নোৱাৰে । ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে সিদ্ধাৰ্থ মালিয়াই বেংকসমূহৰ সৈতে মাষ্টাৰ ডেট ৰিষ্ট্ৰাকচাৰিং এগ্ৰিমেণ্টত স্বাক্ষৰ কৰা নাছিল ।
সেই অনুসৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ে ঋণ আদায় ন্যায়াধিকৰণ আৰু ঋণ আদায় আপীল ন্যায়াধিকৰণে গৃহীত কৰা নিৰ্দেশ বাতিল কৰে ।
গোচৰৰ পটভূমি
২০১৩ চনত ৱাটছন লিমিটেডে আইচিআইচিআই বেংকৰ পৰা লোৱা বৰ্তমানৰ ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ ষ্টেণ্ডাৰ্ড চাৰ্টাৰ্ড বেংকৰ পৰা ১৩৫ মিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ ঋণ লৈছিল ।
ঋণৰ জামিনদাৰ হিচাপে মালিয়াই ইউনাইটেড ব্ৰিৱেৰীজ লিমিটেডৰ ২.১৫ কোটিতকৈ অধিক শ্বেয়াৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । এই শ্বেয়াৰত তেওঁ আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ সিদ্ধাৰ্থ মালিয়াৰ যৌথভাৱে ৭.৯২ শতাংশ অংশীদাৰিত্ব আছিল ।
ইয়াৰ পিছত যেতিয়া কিংফিচাৰ এয়াৰলাইনছে বেংকৰ কনচৰ্টিয়ামক ঋণ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰিলে, তেতিয়া এছবিআইৰ নেতৃত্বত কনচৰ্টিয়ামে ঋণ আদায় ন্যায়াধিকৰণৰ কাষ চাপি ইউবিএলৰ শ্বেয়াৰ সংলগ্ন কৰাৰ নিৰ্দেশ লাভ কৰে ।
ডায়েজিঅ’ হ'ল্ডিংছে কৰ্ণাটক উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখত ন্যায়াধিকৰণৰ সিদ্ধান্তক প্ৰত্যাহ্বান জনাই যুক্তি দিছিল যে বন্ধকত দিয়া শ্বেয়াৰৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ অগ্ৰাধিকাৰ অধিকাৰক স্বীকৃতি দিব লাগিব । এতিয়া উচ্চ ন্যায়ালয়ে পূৰ্বৰ ন্যায়াধিকৰণৰ নিৰ্দেশ বাতিল কৰি বিতৰ্কিত শ্বেয়াৰৰ ওপৰত বেংকসমূহৰ দাবীৰ বিৰুদ্ধে ৰায়দান কৰিছে ।