গৃহ লক্ষ্মী আঁচনিৰ অধীনত মৃত হিতাধিকাৰীৰ বেংক একাউণ্টত জমা ২২ কোটি টকা

ৰাজ্য চৰকাৰে প্রেৰণ কৰা প্রথমখন তালিকাত ‘গৃহ লক্ষ্মী আঁচনি’ৰ অধীনত ধন লাভ কৰা ৯,৮১৩জন মৃত হিতাধিকাৰীৰ নাম সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছিল । বিনোদ পুডুৰ প্রতিবেদন...

মহীশূৰত অনুষ্ঠিত গৃহ লক্ষ্মী আঁচনি মুকলি অনুষ্ঠানত কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছিদ্দাৰমাইয়া, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী ডি কে শিৱকুমাৰ, কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী, ৩০ আগষ্ট, ২০২৩ (PTI)
Published : May 14, 2026 at 11:42 PM IST

দক্ষিণ কানাড়া (কৰ্ণাটক) : মহিলা সবলীকৰণৰ বাবে কৰ্ণাটকৰ দক্ষিণ কানাড়া জিলাত আৰম্ভ কৰা গৃহ লক্ষ্মী আঁচনিৰ অধীনত মৃত হিতাধিকাৰীৰ বেংক একাউণ্টত প্ৰায় ২২ কোটি টকা ধন জমা হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । যাৰ পাছত জিলাখনত এক বৃহৎ পৰীক্ষণ অভিযান আৰম্ভ হৈছে । উল্লেখ্য যে, কৰ্ণাটকৰ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে ২০২৩ চনত ‘গৃহ লক্ষ্মী আঁচনি’ আৰম্ভ কৰিছিল, যাৰ অধীনত পৰিয়ালৰ মহিলা মুৰব্বীসকলক ২০০০ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হয় ।

ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত দক্ষিণ কানাড়া জিলা গেৰাণ্টি আঁচনি ৰূপায়ণ সমিতি (Guarantee Schemes Implementation Committee)ৰ অধ্যক্ষ ভাৰত মুণ্ডোদীয়ে কয়, "ৰাজ্যিক সঞ্চালকালয়ৰ পৰা এখন তালিকা লাভ কৰি জিলা প্ৰশাসনে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল । এই তালিকাত এনে হিতাধিকাৰী অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল যাৰ একাউণ্টত মৃত্যুৰ পিছতো ধন জমা কৰা হৈছিল ।"

তেওঁ লগতে কয়, "প্ৰথমতে বিষয়াসকলক জনোৱা হৈছিল যে দক্ষিণ কানাড়াত ইমান বৃহৎ পৰিসৰৰ প্ৰৱঞ্চনামূলক ধন পৰিশোধৰ সম্ভাৱনা কম যেন লাগে আৰু ইয়াৰ বাবে সম্পূৰ্ণ তদন্তৰ প্ৰয়োজন । পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়ত ৰেকৰ্ডত কেইবাটাও কাৰিকৰী বিসংগতি আৰু অমিল দেখা গৈছিল ।"

মুণ্ডোডীৰ মতে, জিলা প্ৰশাসনে এই পৰ্যন্ত ৩৬৮টা গোচৰ চিনাক্ত কৰিছে য’ত হিতাধিকাৰীৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁলোকৰ একাউণ্টত ধন জমা হৈছিল । ইতিমধ্যে মুঠ ৩০.৮৬ লাখ টকা উদ্ধাৰ কৰি চৰকাৰক ঘূৰাই দিয়া হৈছে ।

তেওঁ কয় যে এই পৰীক্ষণ প্ৰচেষ্টাত তালুক আৰু গাঁও পৰ্যায়ৰ সমিতিৰ সদস্যৰ লগতে অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলেও গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আছে । হিতাধিকাৰীৰ মৃত্যুৰ পিছত ধন হস্তান্তৰ কৰা হৈছে নে নাই সেই বিষয়ে গাঁও পৰ্যায়ত তদন্ত কৰি চৰকাৰক দাখিল কৰিবলৈ প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰি আছে ।

ৰাজ্যখনৰ পৰা পোৱা প্ৰথমখন তালিকাত দক্ষিণ কানাড়াৰ ৯,৮১৩গৰাকী মৃত হিতাধিকাৰীৰ নাম উল্লেখ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে, যাৰ একাউণ্টত গৃহ লক্ষ্মী যোজনাৰ অধীনত ধন জমা হৈছিল । কিন্তু জিলা পৰ্যায়ৰ তদন্তত দেখা গৈছে যে প্ৰায় ৩৭৯টা ডুপ্লিকেট ৰেকৰ্ড আছিল । আন ৪৩২টা গোচৰত মৃত্যুৰ তথ্য আৰু বেংক একাউণ্টৰ তথ্য স্পষ্টভাৱে মিল নাছিল আৰু এই গোচৰসমূহৰ তদন্ত এতিয়াও চলি আছে ।

মুণ্ডোদীয়ে জনোৱা মতে, এতিয়ালৈকে কৰ্তৃপক্ষই ৩৬৮টা গোচৰ নিশ্চিত কৰিছে য’ত হিতাধিকাৰীৰ মৃত্যুৰ পিছতো ধন জমা হৈয়ে আছিল ।

দ্বিতীয় পৰ্যায়ত ৰাজ্য চৰকাৰে ৮,৮৮৪ টা নাম থকা আন এখন তালিকা প্ৰেৰণ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । কিন্তু এই তালিকাত কেৱল নাম আছিল বুলি কোৱা হৈছে, ঠিকনা বা গাঁৱৰ সবিশেষ নাছিল, যাৰ বাবে পৰীক্ষণ কৰাটো কঠিন হৈ পৰিছে ।

বিষয়াসকলে ৰেচন কাৰ্ডৰ নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰি হিতাধিকাৰীক বিচাৰি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰি আছে যাতে তেওঁলোকৰ ঠিকনা চিনাক্ত কৰিব পৰা যায় । মুণ্ডোদীয়ে কয় যে গোপনীয়তা নিয়মেও বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে, কিয়নো বিষয়াসকলে সমিতিৰ সদস্যসকলৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ ঠিকনাৰ সবিশেষ ভাগ-বতৰা কৰিবলৈ দ্বিধাবোধ কৰিছে । তেওঁ আৰু কয় যে ৰাজ্যিক সঞ্চালকালয়লৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, য’ত পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰ কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ ঠিকনাৰ তথ্য আৰু সমৰ্থনকাৰী ৰেকৰ্ডৰ অনুৰোধ কৰা হৈছে ।

প্ৰাৰম্ভিক হিচাপ অনুসৰি জিলাখনত অনিয়মিত ধন জমা কৰাৰ মুঠ ধন প্ৰায় ২২ কোটি টকা বুলি কোৱা হৈছে যদিও মুণ্ডোদীয়ে কয় যে ডুপ্লিকেট নাম আঁতৰাই ভুল ৰেকৰ্ড শুধৰণি কৰাৰ পিছত প্ৰকৃত সংখ্যা বহু কম হ’ব পাৰে ।

এই বিষয়টো কেৱল দক্ষিণ কানাড়াত সীমাবদ্ধ নহয় বুলিও তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে; কৰ্ণাটকৰ আন কেইবাখনো জিলাতো একেধৰণৰ বিসংগতি ধৰা পৰিছে ।

চিনাক্ত কৰা বহু গোচৰত এতিয়াও বেংক একাউণ্টত ধন জমা হৈ আছে, যাৰ ফলত ধন আদায় কৰাটো সহজ হৈ পৰে । অৱশ্যে বিষয়াসকলে সন্দেহ কৰিছে যে কিছুমান ক্ষেত্ৰত হয়তো ইতিমধ্যে এই ধন এটিএমৰ পৰা উলিওৱা হৈছে, যাৰ ফলত আদায়ৰ প্ৰচেষ্টা জটিল হৈ পৰিব পাৰে ।

মুণ্ডোদীয়ে কয়, "তাৎক্ষণিক আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে বিষয়াসকলে জনসাধাৰণৰ সহযোগিতা, স্থানীয় নেতা, সমিতিৰ সদস্যৰ সহায়ত ধন উদ্ধাৰৰ চেষ্টা কৰিছে । প্ৰতিখন তালুকতে প্ৰায় ২০ জন কমিটীৰ সদস্যই কাম কৰি আছে, যিয়ে গাঁও পৰ্যায়ৰ প্ৰতিনিধিৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন লাভ কৰি আছে । কিন্তু সম্পূৰ্ণ ঠিকনাৰ তথ্যৰ অভাৱত গাঁওভিত্তিক পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া স্তব্ধ হৈ পৰিছে ।"

দক্ষিণ কানাড়াত বৰ্তমান গৃহ লক্ষ্মী যোজনাৰ অধীনত ৩ লাখ ৮৬ হাজাৰ ৩০ জন পঞ্জীয়নভুক্ত হিতাধিকাৰী আছে । কাৰিকৰী বা নথি-পত্ৰ সম্পৰ্কীয় সমস্যাৰ বাবে এতিয়াও পঞ্জীয়ন নকৰা যোগ্য ব্যক্তিক চিনাক্তকৰণৰ বাবেও জৰীপ চলোৱা হৈছে ।

মুণ্ডোদীয়ে কয় যে এই আঁচনিৰ অধীনত এতিয়ালৈকে প্ৰায় ২৮টা কিস্তি মুকলি কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিজন হিতাধিকাৰীয়ে মুঠ প্ৰায় ৫৬,০০০ টকা লাভ কৰিছে ।

মৃত হিতাধিকাৰীক ভৱিষ্যতে ধন প্ৰদান বন্ধ কৰিবলৈ চৰকাৰে এতিয়া 'জীৱন প্ৰমাণপত্ৰ' বাধ্যতামূলক কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিছে যে ভৱিষ্যতে কিস্তি মুকলি কৰাৰ পূৰ্বে হিতাধিকাৰীসকল জীয়াই আছে নে নাই সেইটো পৰীক্ষা কৰাৰ উপায় বিচাৰি উলিয়াব লাগে ।

তেওঁ লগতে কয় যে ৰেচন কাৰ্ড আৰু অন্যান্য চৰকাৰী নথি-পত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি সময়ে সময়ে পৰীক্ষণে ভৱিষ্যতেও অনুৰূপ অনিয়ম ৰোধ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ।

মুণ্ডোদীয়ে কয় যে জিলাখনত এতিয়াও পৰীক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ৰেকৰ্ড লাভ কৰাৰ পিছত আৰু সকলো গাঁৱতে ক্ষেত্ৰভিত্তিক পৰীক্ষণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতহে চূড়ান্ত পৰিসংখ্যা উপলব্ধ হ’ব ।

