১৬ বছৰ তলৰ কিশোৰ-কিশোৰীৰ বাবে নিষিদ্ধ সামাজিক মাধ্যম

ভাৰতৰ এখন ৰাজ্যই সামাজিক মাধ্যমৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত এই কঠোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।

Young people use their phones to view social media in Sydney, Nov. 8, 2024
১৬ বছৰ তলৰ কিশোৰ-কিশোৰীৰ বাবে নিষিদ্ধ সামাজিক মাধ্যম (AP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 6, 2026 at 1:58 PM IST

2 Min Read
বেংগালুৰু : সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ কঠোৰ হৈছে । ১৬ বছৰ তলৰ কিশোৰ-কিশোৰীয়ে এতিয়াৰে পৰা সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব । সামাজিক মাধ্যমৰ অতিমাত্ৰা ব্যৱহাৰ আৰু অপব্যৱহাৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্য চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত লৈছে । এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে কৰ্ণাটক চৰকাৰে । কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সিদ্দাৰামাইয়াই শুকুৰবাৰে এই কথা ঘোষণা কৰি কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে ১৬ বছৰৰ তলৰ কিশোৰ-কিশোৰীৰ বাবে সামাজিক মাধ্যম নিষিদ্ধ কৰিব । কৰ্ণাটক বিধানসভাত বাজেট দাখিল কৰি এই কথা ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

কৰ্ণাটকৰ তথ্য প্ৰযুক্তি আৰু জৈৱ প্ৰযুক্তি (আই টি এণ্ড বি টি) মন্ত্ৰী প্ৰিয়াংক খাৰ্গেই যোৱা ৩০ জানুৱাৰীত কৰ্ণাটক বিধানসভাত এই সন্দৰ্ভত কয় যে সামাজিক মাধ্যমৰ প্ৰতি যুৱক-যুৱতীসকল অধিক আকৰ্ষিত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্য চৰকাৰে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (এ আই) আৰু সামাজিক মাধ্যমৰ দায়িত্বশীল ব্যৱহাৰ নিশ্চিত কৰাৰ বাবে কিছু ব্যৱস্থা অনাৰ কথা গুৰুত্বসহকাৰে লৈছে ।

মন্ত্ৰী প্ৰিয়াংক খাৰ্গেই লগতে কয়, "এয়া এক গুৰুতৰ বিষয় । ফিনলেণ্ডে এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । যুক্তৰাজ্যইও একেধৰণৰ পদক্ষেপৰ কথা চিন্তা কৰিছে । অষ্ট্ৰেলিয়াই ইতিমধ্যে কিছুমান বিশেষ বয়সৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ বাবে সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে ।"

এই সন্দৰ্ভত বিজেপিৰ বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী সুৰেশ কুমাৰে সামাজিক মাধ্যমৰ অপব্যৱহাৰ আৰু অতিমাত্ৰা ব্যৱহাৰৰ বিষয়টো সমাধানৰ বাবে এক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ কথা গুৰুত্বসহকাৰে বিবেচনা কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনাইছিল ।

তেওঁ কয়, "সামাজিক মাধ্যম এক ভাবুকি হৈ পৰিছে । ১৬ বছৰৰ তলৰ কিশোৰ-কিশোৰীক সামাজিক মাধ্যমৰ অপব্যৱহাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ অষ্ট্ৰেলিয়াই এক অতি গুৰুতৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । আচলতে লোকসভাত দাখিল কৰা এক প্ৰতিবেদনত সামাজিক মাধ্যমৰ অপপ্ৰয়োগৰ বাবেও উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰা হৈছে । কম বয়সতে ইয়াক ব্যৱহাৰৰ ফলত কিশোৰ-কিশোৰীসকল পৰ্ণজগতৰ প্ৰতি আসক্ত হৈছে । ই এক অতি গুৰুতৰ বিষয় । ইয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো সম্ভৱ নহ'বও পাৰে । কিন্তু চৰকাৰে কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব যাতে এক নিৰ্দিষ্ট বয়সৰ তলৰ কিশোৰ-কিশোৰীক সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰাত বাধা দিব পাৰি । অন্যথা আমাৰ শিক্ষা আৰু সামাজিক ব্যৱস্থাত অতি বেয়াকৈ প্ৰভাৱ পৰিব ।"

