সাহস আৰু একতাৰ প্ৰতীক, কাৰ্গিল যুদ্ধৰ নায়ক কৰ্ণেল সোনম ৱাংচুক আৰু নাই
মহাবীৰ চক্ৰ বঁটাবিজয়ী তথা কাৰ্গিল যুদ্ধৰ নায়ক লাডাখৰ কৰ্ণেল সোনম ৱাংচুকক তেওঁৰ নিৰ্ভীক নেতৃত্ব আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় একতাত আগবঢ়োৱা প্ৰেৰণাৰ বাবে স্মৰণ কৰা হয় ।
Published : April 11, 2026 at 3:51 PM IST
শ্ৰীনগৰ : কাৰ্গিল যুদ্ধৰ নায়ক তথা লাডাখৰ সন্তান কৰ্ণেল সোনম ৱাংচুকৰ মৃত্যু । শুকুৰবাৰে কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলটোৰ নিজগৃহতে হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যু হয় । মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল ৬১ বছৰ ।
ভাৰতীয় সেনাৰ এগৰাকী বিষয়া তথা লাডাখৰ অন্যতম পূজনীয় বিষয়া কৰ্ণেল ৱাংচুকে 'অপাৰেশ্যন বিজয়'ৰ সময়ত প্ৰদৰ্শন কৰা অসাধাৰণ সাহসিকতাৰ বাবে তেওঁক মহাবীৰ চক্ৰৰে সন্মানিত কৰা হয় । ১৯৯৯ চনৰ কাৰ্গিল যুদ্ধত বিশেষকৈ বাটালিক ছেক্টৰৰ চোৰবাত-লাত সংঘটিত যুদ্ধত দিয়া নিৰ্ভীক নেতৃত্বৰ বাবে তেওঁক স্মৰণ কৰা হয় । এই যুদ্ধত তেওঁৰ যি ভূমিকা আছিল তাৰবাবে তেওঁ ভাৰতীয় সামৰিক ইতিহাসৰ কিংবদন্তি হৈ পৰে ।
GOC Fire and Fury Corps and All Ranks express profound grief on the untimely demise of Colonel Sonam Wangchuk, MVC (Retired) and extend heartfelt condolences to the bereaved family.— @firefurycorps_IA (@firefurycorps) April 10, 2026
A distinguished veteran of the Kargil War, he is remembered for his exemplary courage and… pic.twitter.com/9gkcRun96z
কৰ্ণেল ৱাংচুকৰ মৃত্যুত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে শোক প্ৰকাশ কৰি তেওঁক এগৰাকী অতি পাৰদৰ্শী সেনা জোৱান হিচাপে অভিহিত কৰে । লগতে কয় যে তেওঁৰ জীৱনত সাহস, ত্যাগ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতিৰ প্ৰতিফলন ঘটিছিল । "কৰ্ণেল সোনম ৱাংচুকৰ মৃত্যুত গভীৰভাৱে দুখিত । তেওঁ আছিল ভাৰতীয় সেনাৰ এজন অতিশয় সুসজ্জিত বিষয়া । নিজৰ বীৰত্ব, দৃঢ় নেতৃত্ব আৰু কৰ্তব্যৰ প্ৰতি অটল দায়বদ্ধতাৰ বাবে তেওঁ বিখ্যাত ।" ৰাজনাথ সিঙে কয় ।
তেওঁক 'লাডাখৰ গৌৰৱ সন্তান' হিচাপে অভিহিত কৰি ৰাজনাথ সিঙে কয় যে ৱাংচুকে স্থিতিস্থাপকতা, দৃঢ়তা আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ সেৱাৰ জৰিয়তে অঞ্চলটোৰ মনোভাবক মূৰ্ত কৰি তুলিছে । “তেওঁ অঞ্চলটোৰ মনোভাবৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰিছিল, স্থিতিস্থাপক, অটল আৰু দেশৰ সেৱাত গভীৰভাৱে শিপাই থকা, একে সময়তে ভাৰতৰ বৈচিত্ৰ্যৰ মাজতো ঐক্যৰ প্ৰতীক হিচাপে থিয় দিছিল ।” তেওঁৰ অৱদানে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰি যাব বুলি উল্লেখ কৰি সিঙে কয় ।
ভাৰতীয় সেনায়ো এগৰাকী প্ৰবীণ যুদ্ধবীৰক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । সেনাপ্ৰধান জেনেৰেল উপেন্দ্ৰ দ্বিবেদীয়ে সকলোৰে হৈ কৰা এটা পোষ্টত সেনাবাহিনীয়ে কৰ্ণেল ৱাংচুকক “এগৰাকী সাহসী সেনা, এজন দায়বদ্ধ নেতা আৰু জীৱনত সাহস, সেৱা আৰু ঐক্য সন্নিৱিষ্ট থকা লাডাখৰ এজন পুত্ৰ” বুলি অভিহিত কৰে । আনহাতে, শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালটোৰ সৈতে দৃঢ়তাৰে থিয় থাকিব বুলিও ভাৰতীয় সেনাই কয় ।
১৯৬৪ চনৰ ২৭ জানুৱাৰীত লেহৰ শংকৰ অঞ্চলত জন্মগ্ৰহণ কৰা ৱাংচুকে ১৯৮৭ চনত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত যোগদান কৰিছিল । নতুন দিল্লীৰ মডাৰ্ণ স্কুলত অধ্যয়ন কৰি পিছলৈ শ্ৰী ভেংকটেশ্বৰ কলেজৰ পৰা স্নাতক অধ্যয়ন আধাতে সামৰি সামৰিক কেৰিয়াৰ গঢ়িবলৈ লয় । 'স্ন' ৱাৰিয়ৰ্ছ' নামেৰে পৰিচিত অভিজাত বাহিনী লাডাখ স্কাউটত নিয়োজিত হোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁক অসম ৰেজিমেণ্টত নিযুক্তি দিয়া হৈছিল ।
GOC Fire and Fury Corps and All Ranks express profound grief on the untimely demise of Colonel Sonam Wangchuk, MVC (Retired) and extend heartfelt condolences to the bereaved family.— @firefurycorps_IA (@firefurycorps) April 10, 2026
A distinguished veteran of the Kargil War, he is remembered for his exemplary courage and… pic.twitter.com/9gkcRun96z
তেওঁৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মুহূৰ্তটো আহিছিল ১৯৯৯ চনৰ মে’ মাহত কাৰ্গিল সংঘাতৰ সময়ত । সেই সময়ত তদানীন্তন মেজৰ ৱাংচুকক নিয়ন্ত্ৰণৰেখাৰ কাষৰ বাটালিক উপ-ছেক্টৰৰ প্ৰায় ১৮,০০০ ফুট উচ্চতাত অৱস্থিত চোৰবাত-লা ছেক্টৰত ৰিং কনট্যুৰত এটা পৰ্যবেক্ষণ চকী স্থাপনৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল ।
সৰু দল এটাৰ সৈতে নিয়ৰৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি গৈ তেওঁ চৰম বতৰ আৰু শত্ৰুপক্ষৰ আক্ৰমণৰ মাজতো দলটোক সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিছিল । চৰকাৰী উদ্ধৃতি অনুসৰি, তেওঁ প্ৰথমে ৩০ মে’ত শত্ৰু সেনাৰ এটা দলৰ সৈতে যুঁজিছিল আৰু দুজনক হত্যা কৰিছিল । ইয়াৰ কিছু সময়ৰ পিছতে তেওঁক এক নতুনকৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰি পাকিস্তানৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হোৱা আন এটা পৰ্যবেক্ষণ চকীক শক্তিশালী কৰিবলৈ কোৱা হয় ।
ওৰেনিশা খোজকাঢ়ি যোৱাৰ পিছত ৱাংচুকে পোহৰ হোৱাৰ পূৰ্বেই চকীটোত উপস্থিত হৈ তীব্ৰ গুলীবৰ্ষণৰ পিছতো নিজৰ লোকসকলক তাত নিয়োগ কৰে । পিছলৈ তেওঁ চকীটোৰ ওচৰতে শত্ৰুৰ হাতত থকা এটা চকীৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ নেতৃত্ব দিছিল আৰু ছয়জন শত্ৰুপক্ষৰ সেনাক হত্যা কৰাৰ পিছত চকীটো নিজৰ দখললৈ আনিছিল । এনেদৰেই উক্ত অঞ্চলত যুদ্ধৰ গতি নিজৰ পক্ষলৈ ঘূৰাই দিছিল । পিছলৈ এই ছেক্টৰৰ দুটা পোষ্টক তেওঁৰ সন্মানত 'সোনম ১' আৰু 'সোনম ২' নামেৰে নামকৰণ কৰা হয় ।
Deeply saddened by the passing of Colonel Sonam Wangchuk. He was a highly decorated officer of the Indian Army, renowned for his gallantry, resolute leadership and unwavering commitment to duty. A proud son of #Ladakh, he exemplified the spirit of the region- resilient, steadfast… https://t.co/I1XBxj3eA8— Rajnath Singh (@rajnathsingh) April 10, 2026
এই উল্লেখনীয় বীৰত্বৰ বাবে তেওঁক ভাৰতৰ যুদ্ধকালীন দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ বীৰত্ব পদক মহাবীৰ চক্ৰৰে সন্মানিত কৰা হয় ।
#जनरलउपेंद्रद्विवेदी, #थलसेनाध्यक्ष तथा भारतीय सेना के समस्त पद, कर्नल सोनम वांगचुक, #MVC को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं । कर्नल सोनम वांगचुक - एक वीर सैनिक, समर्पित सैन्य कमांडर और #लद्दाख के ऐसे सुपुत्र थे, जिनका जीवन साहस, सेवा और एकता का प्रतीक रहा। उनकी विरासत आने… https://t.co/aiSDPZwBBQ pic.twitter.com/SR2oaJl61B— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) April 10, 2026
লাডাখত ৱাংচুকৰ নামটোৱে সামৰিক শৌৰ্য আৰু স্থানীয় গৌৰৱ দুয়োটাৰে তাৎপৰ্য বহন কৰে । অঞ্চলটোৰ বহুতৰে বাবে তেওঁ লাডাখ স্কাউটৰ সন্মান আৰু বিশ্বৰ কিছুমান অতি স্পৰ্শকাতৰ সীমান্ত ৰক্ষা কৰা সেনাৰ অতুলনীয় সহনশীলতাৰ প্ৰতীক আছিল ।