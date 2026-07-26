কাৰ্গিল বিজয় দিৱস ভাৰত মাতাৰ মুকুটত খটোৱা হীৰাৰ টুকুৰা: ৰাজনাথ সিং

কাৰ্গিল বিজয় দিৱস ভাৰত মাতাৰ মুকুটত খটোৱা হীৰাৰ টুকুৰা: ৰাজনাথ সিং
ড্ৰাছত উপস্থিত হৈ ৰাজনাথ সিঙে শ্বহীদ স্মাৰকত শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি কয় যে কাৰ্গিল বিজয় ভাৰত মাতাৰ মুকুটত জিলিকি থকা হীৰাৰ টুকুৰাৰ দৰে ৷
Published : July 26, 2026 at 2:36 PM IST
ড্ৰাছ: সমগ্ৰ দেশে দেওবাৰে উদযাপন কৰিছে ২৭ সংখ্যক কাৰ্গিল বিজয় দিৱস । এই উপলক্ষে দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে দেশৰ বাবে কাৰ্গিল যুদ্ধত আত্মবলিদান দিয়া বীৰ শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰে । ড্ৰাছত উপস্থিত হৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শ্বহীদ স্মাৰকত শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি কয় যে কাৰ্গিল বিজয় ভাৰত মাতাৰ মুকুটত জিলিকি থকা হীৰাৰ টুকুৰাৰ দৰে ৷
পাকিস্তানক তীব্ৰ সকীয়নি প্ৰদান কৰি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে চুবুৰীয়া দেশখনৰ যিকোনো চুবুৰীয়া দেশখনে প্ৰতিটো কূটাঘাতমূলক অভিযানৰ বাবে কল্পনাতীত প্ৰত্যুত্তৰৰ সন্মুখীন হ'ব ।
Speaking on 27th Kargil Vijay Diwas at Kargil War Memorial (Ladakh). https://t.co/nUnC68va4q— Rajnath Singh (@rajnathsingh) July 26, 2026
তেওঁৰ পূৰ্বে লাডাখৰ লেঃ গৱৰ্ণৰ ভি কে ছাক্সেনা, সেনা প্ৰধান ধীৰাজ শেঠ, নৰ্ডাণ কমাণ্ডৰ কমাণ্ডাৰ-ইন-চীফ লেঃ জেনেৰেল প্ৰতীক শৰ্মাকে ধৰি সেনাৰ শীৰ্ষ বিষয়া সকলে যুদ্ধ স্মাৰকত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ৷
‘‘কাৰ্গিল যুদ্ধ কেৱল ভাৰতৰ সেনা আৰু কুটনীতিৰ বিজয় নহয, ই আছিল সমগ্ৰ বিশ্বই প্ৰত্যক্ষ কৰা ভাৰতীয় সৈনিকৰ অদম্য সাহস ৷’’ ২৭ সংখ্যক কাৰ্গিল বিজয় দিৱসৰ ভাষণত এইদৰে কয় ৰাজনাথ সিঙে । তেওঁ দেশবাসীক শুভেচ্ছা জনাই কয় যে কাৰ্গিল হৈছে ভাৰত মাতাৰ অমূল্য অলংকাৰ ।
পাকিস্তানক সমালোচনা কৰি সিঙে কয়, ‘‘আজিৰ পৰা ২৭ বছৰ আগতে পাকিস্তানে প্ৰতাৰণা কৰি আমাৰ পৰ্বতৰ চূড়া দখল কৰিছিল যদিও আমাৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ শক্তিৰ উমান পোৱাত ব্যৰ্থ হৈছিল । আমাৰ সৈন্যসকলে কেৱল পৰ্বতৰ চূড়া উদ্ধাৰ কৰাই নহয় মানুহৰ সহনশীলতাৰ প্ৰতিটো সীমা অতিক্ৰম কৰিছিল ।’’
VIDEO | Kargil Vijay Diwas 2026: Defence Minister Rajnath Singh lays a wreath at Kargil War Memorial in Ladakh.— Press Trust of India (@PTI_News) July 26, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/ACDzGuYMz0
অবৈধভাৱে দখল কৰা ভাৰতৰ অংশ (পাক অধিকৃ কাশ্মীৰ) ৰ বাহিৰে পাকিস্তানৰ সৈতে আন কোনো আলোচনাৰ কথাও নুই কৰে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । তেওঁ আলোকপাত কৰে যে ‘‘ভাৰতে ডাটা চেণ্টাৰ সৃষ্টি কৰে, আনহাতে পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদীৰ চেণ্টাৰ উৎপাদন কৰে ।’’
তেওঁ আঙুলিয়াই দিয়ে, ‘‘আমাৰ উদ্দেশ্য স্পষ্ট । পাকিস্তানৰ সৈতে কোনো আলোচনা নহয় । যদি কিবা আলোচনা হয় তেন্তে কেৱল ভাৰতৰ অংশ আৰু পাকিস্তানে অবৈধভাৱে দখল কৰা কাশ্মীৰৰ ওপৰতহে হ'ব । বৰ্তমান পাকিস্তানে সন্ত্ৰাসবাদক চৰকাৰী নীতিৰ অংশ কৰি লৈছে, আৰু তাত সেনা আৰু উগ্ৰপন্থীৰ মাজৰ পাৰ্থক্য সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া হৈছে ।"
তেওঁ জোৰ দি কয় যে দুয়োখন দেশৰ পথ বেলেগ বেলেগ, আৰু যদি পাকিস্তানে নিজৰ দুৰ্নীতিপৰায়ণ পৰিকল্পনাৰ জৰিয়তে আমাৰ অগ্ৰগতিত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, তেন্তে আমাৰ সাহসী সশস্ত্ৰ বাহিনীসমূহ নিৰ্ণায়কভাৱে সঁহাৰি জনাবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু ।
সিঙে পাকিস্তানক কঠোৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰি কয় যে চুবুৰীয়া দেশখনৰ প্ৰতিটো কূটাঘাতমূলক অভিযানত তেওঁলোকে কল্পনাতীত প্ৰত্যুত্তৰ লাভ কৰিব । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দৃঢ়তাৰে কয় যে অপাৰেচন সেন্দূৰে স্পষ্ট কৰি দিয়াৰ পিছত ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ দিশত লোৱা প্ৰতিটো কূটাঘাতমূলক পদক্ষেপত একে উত্তৰৰ সন্মুখীন হ’ব ।
১৯৯৯ চনত ভাৰতীয় সৈন্যই বৰফেৰে আবৃত শৃংগ আৰু পাকিস্তানী সৈন্যৰ অহৰহ গুলীচালনাৰ সাহসেৰে মুখামুখি হৈ কাৰ্গিল পুনৰ দখল কৰি গৌৰৱময় বিজয়ৰ সূচনা কৰে । চুবুৰীয়া দেশৰ অনুপ্ৰৱেশৰ পিছত ভাৰতৰ এই যুদ্ধৰ নাম আছিল ‘অপাৰেচন বিজয়’ । ১৯৯৯ চনৰ ২৬ জুলাইত অপাৰেচন বিজয়ৰ সফলতাৰ স্মৃতিত কাৰ্গিল বিজয় দিৱস উদযাপন কৰা হয় ।
লগতে পঢ়ক: কাৰ্গিল বিজয় দিৱস: সেনাৰ অতুলনীয় সাহস, অদম্য সংকল্পক স্মৰণ