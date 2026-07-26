কাৰ্গিল বিজয় দিৱস: সেনাৰ অতুলনীয় সাহস, অদম্য সংকল্পক স্মৰণ
দেশমাতৃৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিয়া বীৰ জোৱানলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ৰাষ্ট্ৰপতি-প্ৰধানমন্ত্ৰী-মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ ।
Published : July 26, 2026 at 11:53 AM IST
গুৱাহাটী : আজি সমগ্ৰ দেশতে 'কাৰ্গিল বিজয় দিৱস' পালন কৰা হৈছে । ১৯৯৯ ৰ মে' আৰু জুলাইৰ ভিতৰত কাশ্মীৰৰ কাৰ্গিল আৰু নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ (এলঅ'চি) মাজত চলা যুদ্ধত প্ৰাণ আহুতি দিয়া বীৰ শ্বহীদ তথা ভাৰতীয় সেনাৰ বীৰত্বক সন্মান জনোৱাৰ উদ্দেশ্যেই দেশবাসীয়ে এই দিৱস পালন কৰিছে ।
এই উদ্দেশ্য় ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে মুখ্য়মন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্য়ম এক্স'ত দিয়া পোষ্টত কাৰ্গিল বিজয় দিৱসৰ কথা উল্লেখ কৰি দেশমাতৃৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিয়া বীৰ জোৱানসকলৰ আত্মবলিদানক স্মৰণ কৰিছে । ভাৰতীয় সেনাৰ অসাধাৰণ সাহস আৰু দায়বদ্ধতাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে ।
ভাৰতীয় সেনাৰ সাহস জাতীয় গৌৰৱৰ উৎস হৈ থাকিব : প্ৰধানমন্ত্ৰী
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এক্স'ত দিয়া পোষ্টত অতি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ মাজতো ভাৰতীয় সেনাই দেখুওৱা সাহস চিৰদিনৰ বাবে জাতীয় গৌৰৱৰ উৎস হৈ থাকিব বুলি উল্লেখ কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দিয়া পোষ্টত কয়,"কাৰ্গিল বিজয় দিৱসত ভাৰতক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ বাবে সাহসী সেনাই দেখুওৱা অসাধাৰণ বীৰত্ব আৰু দায়বদ্ধতাৰ বাবে ভাৰতবাসীয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে । অতি ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিচতো প্ৰদৰ্শন কৰা তেওঁলোকৰ সাহস চিৰদিনৰ বাবে জাতীয় গৌৰৱৰ উৎস হৈ থাকিব । তেওঁলোকৰ অদম্য দেশপ্ৰেম আৰু কৰ্তব্যৰ প্ৰতি থকা নিষ্ঠাই প্ৰজন্মক সদায় অনুপ্ৰাণিত কৰিব ।"
On Kargil Vijay Diwas, our nation expresses gratitude to the brave soldiers for their extraordinary courage and commitment towards securing India. Their valour in the face of the most formidable conditions will forever remain a source of national pride. Their unwavering…— Narendra Modi (@narendramodi) July 26, 2026
ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰিব : ৰাষ্ট্ৰপতি
ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে এক্স'ত বীৰ জোৱানলৈ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি কয়," কাৰ্গিল বিজয় দিৱস উপলক্ষে মাতৃভূমিৰ সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়া সেইসকল বীৰ যোদ্ধালৈ বিনম্ৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো । তেওঁলোকৰ অতুলনীয় সাহস, অটল সংকল্প আৰু অনন্য় দেশপ্ৰেম আমাৰ সেনাৰ গৌৰৱময় পৰম্পৰাৰ অপ্ৰতীম উদাহৰণ । দেশে চিৰকাল তেওঁলোকৰ ওচৰত ঋণী হৈ থাকিব । সেই বীৰ যোদ্ধাসকলৰ বীৰত্বৰ কাহিনীয়ে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক জাতীয় সেৱা আৰু অটল কৰ্তব্যৰ পথত খোজ পেলাবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰি থাকিব ।"
कारगिल विजय दिवस पर मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर योद्धाओं को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। उनका अद्वितीय पराक्रम, अडिग संकल्प और अनन्य राष्ट्रभक्ति हमारी सेना की गौरवशाली परंपरा के अप्रतिम उदाहरण हैं। देश, सदैव उनका ऋणी रहेगा। हमारे उन…— President of India (@rashtrapatibhvn) July 26, 2026
সৰ্বোচ্চ ত্যাগৰ চিৰস্মৰণীয় তথা অতুলনীয় গাথাক প্রকাশ : মুখ্য়মন্ত্ৰী
মুখ্য়মন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই দিনটো ভাৰতীয় সেনাৰ অতুলনীয় সাহস, অদম্য সংকল্পৰ কথা উল্লেখ কৰি এক্স'ত এইদৰে পোষ্ট কৰিছে , "কাৰ্গিল বিজয় দিৱস । আমাৰ দেশৰ বাবে কেৱল এক সামৰিক বিজয়ৰ স্মৃতি নহয়, এই দিনটোৱে ভাৰতীয় সেনাৰ অতুলনীয় সাহস, অদম্য সংকল্প আৰু সৰ্বোচ্চ ত্যাগৰ চিৰস্মৰণীয় তথা অতুলনীয় গাথাক প্রকাশ কৰে। আজিৰে পৰা ২৭ বছৰৰ পূৰ্বে দেশমাতৃৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিয়া বীৰ জোৱানসকলৰ আত্মবলিদান আমাৰ বাবে চিৰকালৰ প্ৰেৰণা ।
Some victories are measured in territory reclaimed. Kargil was measured in courage, sacrifice and love for the nation.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) July 26, 2026
As India marks 27 years of #KargilVijayDiwas, we bow to the brave soldiers who faced impossible odds, defended Maa Bharti's honour and made the ultimate… pic.twitter.com/eZM9dM4BvO
তেখেতসকলৰ স্বদেশ প্ৰেম, কৰ্তব্যনিষ্ঠা আৰু বীৰত্বই প্ৰতিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ হৃদয়ে হৃদয়ে স্বদেশী গৌৰৱৰ জ্যোতি সদায় উজলাই ৰাখিব যুগ-যুগান্তৰলৈ । আজিৰ দিনটোত কাৰ্গিলৰ সেই মহান অমৰ জোৱান তথা যুদ্ধত অংশ লোৱা ভাৰত বীৰসকললৈ জনালোঁ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম । "
লগতে পঢ়ক:ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ প্ৰস্থানত দেশৰ শিক্ষাবিভাগৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীক