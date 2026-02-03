নাওত নিৰ্মাণ কৰা মাজাৰ দেখিছেনে কেতিয়াবা ? মনোকামনা পূৰণৰ বাবে আহক ইয়ালৈ

নাওত নিৰ্মাণ কৰা মাজাৰ দেখিছেনে কেতিয়াবা ? মনোকামনা পূৰণৰ বাবে আহক ইয়ালৈ
এই মাজাৰটো বিশ্বাসযোগ্যতাৰ এক নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতীক হৈ পৰিছে ।
Published : February 3, 2026 at 11:49 PM IST
বিবেক কুমাৰৰ প্ৰতিবেদন
মুজফ্ফৰপুৰ: বিহাৰৰ মুজফ্ফৰপুৰত নাওৰ ওপৰত স্থাপন কৰা এক মাজাৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে ৷ জিলাখনৰ কান্তি থানা এলেকাত অৱস্থিত এই মাজাৰক কোঠিয়ান মাজাৰ হিচাপে জনা যায় ৷ আনহাতে, ইয়াক হজৰত ইছমাইল শ্বাহ ৱাৰ্ছিৰ দৰগাহ বুলিও কোৱা হয়, যি বিশ্বাস আৰু আস্থাৰ এক অনন্য কেন্দ্ৰ ।
এই মাজাৰটো কেৱল ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ বাবেই বিখ্যাত নহয়, ইয়াৰ অনন্য ডিজাইনৰ বাবেও বিখ্যাত ৷ তদুপৰি ই ঘৰুৱা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো হৈ পৰিছে আলোচনাৰ বিষয় ৷ নাওৰ আকৃতিত নিৰ্মিত এই মাজাৰটোক সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে ‘‘নাওত থকা মাজাৰ’’ বুলি জনা যায় ।
কিয় নাওত সমাধিস্থল নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ?
স্থানীয় লোকৰ মতে, এই অঞ্চলটো এসময়ত বান অধ্যুষিত অঞ্চল আছিল ৷ চৌদিশে পানীৰে আগুৰি আছিল । তেতিয়া গাঁওখন আছিল এটা দ্বীপৰ দৰে, তালৈ যোৱাৰ একমাত্ৰ উপায় আছিল নাও । এই ঐতিহাসিক আৰু ভৌগোলিক পটভূমিৰ বাবেই এই সমাধিটো নাওৰ আকৃতিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, যিটো আজিও ভক্তসকলৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈয়েই আছে ।
প্ৰতিবছৰে শ্বব-ই-বাৰাটৰ ছয়দিন পিছত কোঠিয়ান মাজাৰত বাৰ্ষিক উৰুছৰ আয়োজন কৰা হয় । উৰুছৰ সময়ত ইয়াত ভক্তৰ বিপুল জনসমাগম হয় । বিহাৰ, অসম, ওড়িশা, পশ্চিমবংগ, উত্তৰ প্ৰদেশ, নেপাল আৰু দেশৰ আন বহু প্ৰান্তৰ পৰা আনকি বিদেশৰ পৰা ভক্তসকল আহে । বাবাৰ দৰবাৰত মানুহে চাদৰ আগবঢ়ায়, প্ৰাৰ্থনা আৰু ইচ্ছা পূৰণৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰে ৷
প্ৰতিটো প্ৰাৰ্থনাৰে ফল লাভ
কোঠিয়ান মাজাৰৰ তত্ত্বাৱধায়ক গুলাম জিলানী ৱাৰ্ছিয়ে কয় যে এই মন্দিৰৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ’ল ইয়াৰ কেতিয়াও বিজ্ঞাপন বা প্ৰচাৰ হোৱা নাই । ইয়াৰ পিছতো প্ৰতি বছৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকে মাজাৰটো পৰিদৰ্শন কৰে ৷ তেওঁলোকে কয় যে বাবাৰ দৰবাৰত সঁচা অন্তৰেৰে প্ৰাৰ্থনা কৰা যিকোনো ভক্তৰ মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হোৱাটো নিশ্চিত । এই কাৰণেই প্ৰতি বছৰে বহুলোক ইয়ালৈ আহে ৷
এগৰাকী চিকিৎসকে সমাধিটো নিৰ্মাণ কৰিছিল
এই সমাধিস্থলৰ অনন্য গঠন সন্দৰ্ভত গুলাম জিলানী ৱাৰ্ছিয়ে কয় যে এই সমাধিটো তেওঁৰ পিতৃ ডাঃ মহম্মদ অতুলমা আতুলাই নিৰ্মাণ কৰিছিল ৷ চিকিৎসক হোৱাৰ পিছতো তেওঁ মাজাৰৰ নিৰ্মাণ আৰু ডিজাইনৰ প্ৰতি অত্যন্ত গুৰুত্ব দিছিল । নিশাৰ ভাগত পঢ়া-শুনা কৰাৰ লগতে দিনত ডিজাইনৰ স্কেচ কৰিছিল ।
‘‘যেতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁক ডাক্তৰ হোৱাৰ পিছতো ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কথা কেনেকৈ ভাবিবলৈ সক্ষম হ’ল বুলি সোধে, তেতিয়া তেওঁ কয় যে যিজনৰ সমাধি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, তেওঁৱেই বাট দেখুৱাইছে । বাবাৰ কৃপা আৰু প্ৰেৰণাত এই সকলোবোৰ সম্ভৱ বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিল । আজিও এই মাজাৰত সময়ে সময়ে নিৰ্মাণ আৰু উন্নয়নৰ কাম চলি আছে যদিও ইয়াৰ মূল গঠন আৰু পৰিচয় সংৰক্ষিত হৈ আছে’’ - ডাঃ মহম্মদ অতুলমা আতুলাৰ পুত্ৰ গুলাম জিলানী ৱাৰ্ছী ৷
উৰুছত হয় ব্যাপক ভিৰ
এখন বিপণিৰ স্বত্বাধিকাৰী মহম্মদ সাজিদ ৰাজাই কয়, ‘‘উৰ্দু পঞ্জিকা অনুসৰি সাবান মাহৰ ১৯ আৰু ২০ তাৰিখে বাৰ্ষিক উৰুছ পালন কৰা হয় । উৰুছৰ সময়ত বিশেষ প্ৰাৰ্থনা, চাদৰ পোছি(পৰ্দা ঢাকি ৰখা) আৰু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় । যিসকল ভক্তৰ ইচ্ছা পূৰণ হয়, তেওঁলোকে ইয়ালৈ উভতি আহি চাদৰ, চিধানী আৰু ফুল আগবঢ়ায় ।’’
‘‘উৰুছৰ সময়ত দূৰ-দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহে । তিনিদিনীয়া মেলা অনুষ্ঠিত হয় । মানুহে প্ৰতিজ্ঞা কৰে আৰু সেইবোৰ প্ৰায়ে পূৰণ হয় । লাখ লাখ মানুহৰ সমাগম হয় । নাও এখনত এই মাজাৰটো অৱস্থিত হোৱাৰ কাহিনীটো মনোমোহা । আমাৰ মালিকে কলকাতাৰ পৰা নাৱেৰে ইয়ালৈ আহিছিল, যেতিয়া চৌদিশে পানীয়ে আগুৰি আছিল’’ - মহম্মদ সাজিদ ৰাজা, দোকানী
পৰিনাতিৰ মন্তব্য
হজৰত ইছমাইল শ্বাহ ৱাৰ্ছীৰ পৰিনাতি চৈয়দ ৱাছিম ৱাৰ্ছী ওৰফে সজ্জুয়ে কয় যে উৰুছৰ সময়ত ইয়াত বিশেষ মেলা অনুষ্ঠিত হয় । প্ৰতি বছৰে উৰুছ অনুষ্ঠিত হয়, যিয়ে দূৰ-দূৰণিৰ পৰা অহা লোকক আকৰ্ষণ কৰে । ইচ্ছা আৰু মনোকামনা পূৰণ হ’লে মানুহে আহি ব্ৰত কৰে ।
‘‘আগতে এই ঠাইখন দ্বীপেৰে আগুৰি আছিল । তাৰপিছত পবিত্ৰ নবী(ছাঃ)য়ে সকলো পানী সংগ্ৰহ কৰিলে । মাজাৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে মানুহে ভৰি ধুই প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে । আনকি হজৰত ইছমাইল শ্বাহ ৱাৰ্ছীক লৈ এখন গ্ৰন্থও লিখা হৈছে’’ - চৈয়দ ৱাছিম ৱাৰ্ছী ওৰফে সজ্জু, হজৰত ইছমাইল শ্বাহ ৱাৰ্ছীৰ পৰিনাতি
প্ৰাচীন বিশ্বাসবোৰ কেনেধৰণৰ
স্থানীয় লোকে কয় যে এই মন্দিৰৰ সৈতে জড়িত বহু বিশ্বাস এতিয়াও প্ৰচলিত । কোৱা হয় যে পূৰ্বতে যেতিয়া চাৰিওফালৰ অঞ্চল পানীৰে বুৰ গৈছিল, তেতিয়া বাবাই নিজৰ অলৌকিকতাৰে পানী ধৰি ৰাখিছিল । আজিও এই মন্দিৰৰ চাৰিওফালে পানী ৰৈ গৈছে, ইয়াৰ ঐতিহাসিক তাৎপৰ্যক প্ৰতিফলিত কৰিছে । মাজাৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে ভক্তৰ ভৰিয়ে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে পানী স্পৰ্শ কৰে, যিটো পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হয় ।
গংগা-জমুনি সংস্কৃতিৰ আভাস
স্থানীয় বাসিন্দা জাভেদ ৱাৰ্ছীয়ে কয় যে, এই মাজাৰটো এই গাঁৱৰ বাসিন্দা হজৰত ইছমাইল শ্বাহ ৱাৰ্ছীৰ । আগতে তেওঁৰ ঘৰটো মাজাৰৰ পোনে পোনে বিপৰীতে আছিল । ১৯৬৮ চনত তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছৰে পৰা ইয়াত বাৰ্ষিক উৰুছ মেলা উদযাপন কৰা হয় । তেওঁ বুজাই দিয়ে যে এই উৰুছৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বৈশিষ্ট্য হ’ল ইয়াত সকলো ধৰ্মৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে । হিন্দু আৰু মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ সদস্যসকলে একেলগে কাম কৰি উৰুছৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলায়, গংগা-জমুনি সংস্কৃতিৰ স্পষ্ট প্ৰতিফলন ।
‘‘হজৰত ইছমাইল শ্বাহ ৱাৰ্ছীয়ে শিষ্য আৰু চৌপাশৰ লোকসকলক লগ কৰিবলৈ নাৱেৰে যাত্ৰা কৰিছিল । এই কাৰণেই তেওঁৰ শিষ্যসকলে নাওৰ আকৃতিত এই মাজাৰটো ডিজাইন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় । আজি এই মাজাৰটো কেৱল ধৰ্মীয় স্থানেই নহয়, বৰং সামাজিক সম্প্ৰীতি আৰু পাৰস্পৰিক ভাতৃত্ববোধৰ প্ৰতীক হৈ পৰিছে’’ - স্থানীয় বাসিন্দা জাভেদ ৱৰ্ছী
সমাধিৰ নাওখনৰ বিশেষত্ব
নাওৰ ওপৰত থকা এই মাজাৰটো ৩০০ ফুট দীঘল আৰু ২০০ ফুট বহল ৷ ইয়াৰ আছে তিনিটাকৈ মহলা । এটা সময়ত প্ৰায় ৫০ জন লোকে এই মাজাৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে । মাজাৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ আগতে ভৰি ধুবলৈ নাওখনৰ কাষত পানী ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷ নাওখনৰ আকৃতিৰ এই মাজাৰটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বিশেষ টাইলছ আৰু মাৰ্বল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ৷
