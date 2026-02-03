ETV Bharat / bharat

নাওত নিৰ্মাণ কৰা মাজাৰ দেখিছেনে কেতিয়াবা ? মনোকামনা পূৰণৰ বাবে আহক ইয়ালৈ

Muzaffarpur Kanti Kothiyan Mazar
এই মাজাৰটো তিনি মহলীয়া (ETV Bharat)
বিবেক কুমাৰৰ প্ৰতিবেদন

মুজফ্ফৰপুৰ: বিহাৰৰ মুজফ্ফৰপুৰত নাওৰ ওপৰত স্থাপন কৰা এক মাজাৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে ৷ জিলাখনৰ কান্তি থানা এলেকাত অৱস্থিত এই মাজাৰক কোঠিয়ান মাজাৰ হিচাপে জনা যায় ৷ আনহাতে, ইয়াক হজৰত ইছমাইল শ্বাহ ৱাৰ্ছিৰ দৰগাহ বুলিও কোৱা হয়, যি বিশ্বাস আৰু আস্থাৰ এক অনন্য কেন্দ্ৰ ।

এই মাজাৰটো কেৱল ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ বাবেই বিখ্যাত নহয়, ইয়াৰ অনন্য ডিজাইনৰ বাবেও বিখ্যাত ৷ তদুপৰি ই ঘৰুৱা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো হৈ পৰিছে আলোচনাৰ বিষয় ৷ নাওৰ আকৃতিত নিৰ্মিত এই মাজাৰটোক সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে ‘‘নাওত থকা মাজাৰ’’ বুলি জনা যায় ।

কিয় নাওত সমাধিস্থল নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ?

স্থানীয় লোকৰ মতে, এই অঞ্চলটো এসময়ত বান অধ্যুষিত অঞ্চল আছিল ৷ চৌদিশে পানীৰে আগুৰি আছিল । তেতিয়া গাঁওখন আছিল এটা দ্বীপৰ দৰে, তালৈ যোৱাৰ একমাত্ৰ উপায় আছিল নাও । এই ঐতিহাসিক আৰু ভৌগোলিক পটভূমিৰ বাবেই এই সমাধিটো নাওৰ আকৃতিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, যিটো আজিও ভক্তসকলৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈয়েই আছে ।

Muzaffarpur Kanti Kothiyan Mazar
নাওৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই মাজাৰটো (ETV Bharat)

প্ৰতিবছৰে শ্বব-ই-বাৰাটৰ ছয়দিন পিছত কোঠিয়ান মাজাৰত বাৰ্ষিক উৰুছৰ আয়োজন কৰা হয় । উৰুছৰ সময়ত ইয়াত ভক্তৰ বিপুল জনসমাগম হয় । বিহাৰ, অসম, ওড়িশা, পশ্চিমবংগ, উত্তৰ প্ৰদেশ, নেপাল আৰু দেশৰ আন বহু প্ৰান্তৰ পৰা আনকি বিদেশৰ পৰা ভক্তসকল আহে । বাবাৰ দৰবাৰত মানুহে চাদৰ আগবঢ়ায়, প্ৰাৰ্থনা আৰু ইচ্ছা পূৰণৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰে ৷

প্ৰতিটো প্ৰাৰ্থনাৰে ফল লাভ

কোঠিয়ান মাজাৰৰ তত্ত্বাৱধায়ক গুলাম জিলানী ৱাৰ্ছিয়ে কয় যে এই মন্দিৰৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ’ল ইয়াৰ কেতিয়াও বিজ্ঞাপন বা প্ৰচাৰ হোৱা নাই । ইয়াৰ পিছতো প্ৰতি বছৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকে মাজাৰটো পৰিদৰ্শন কৰে ৷ তেওঁলোকে কয় যে বাবাৰ দৰবাৰত সঁচা অন্তৰেৰে প্ৰাৰ্থনা কৰা যিকোনো ভক্তৰ মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হোৱাটো নিশ্চিত । এই কাৰণেই প্ৰতি বছৰে বহুলোক ইয়ালৈ আহে ৷

এগৰাকী চিকিৎসকে সমাধিটো নিৰ্মাণ কৰিছিল

এই সমাধিস্থলৰ অনন্য গঠন সন্দৰ্ভত গুলাম জিলানী ৱাৰ্ছিয়ে কয় যে এই সমাধিটো তেওঁৰ পিতৃ ডাঃ মহম্মদ অতুলমা আতুলাই নিৰ্মাণ কৰিছিল ৷ চিকিৎসক হোৱাৰ পিছতো তেওঁ মাজাৰৰ নিৰ্মাণ আৰু ডিজাইনৰ প্ৰতি অত্যন্ত গুৰুত্ব দিছিল । নিশাৰ ভাগত পঢ়া-শুনা কৰাৰ লগতে দিনত ডিজাইনৰ স্কেচ কৰিছিল ।

Muzaffarpur Kanti Kothiyan Mazar
এই মাজাৰটো বিশ্বাসযোগ্যতাৰ এক নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতীক হৈ পৰিছে (ETV Bharat)

‘‘যেতিয়া পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁক ডাক্তৰ হোৱাৰ পিছতো ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কথা কেনেকৈ ভাবিবলৈ সক্ষম হ’ল বুলি সোধে, তেতিয়া তেওঁ কয় যে যিজনৰ সমাধি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, তেওঁৱেই বাট দেখুৱাইছে । বাবাৰ কৃপা আৰু প্ৰেৰণাত এই সকলোবোৰ সম্ভৱ বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিল । আজিও এই মাজাৰত সময়ে সময়ে নিৰ্মাণ আৰু উন্নয়নৰ কাম চলি আছে যদিও ইয়াৰ মূল গঠন আৰু পৰিচয় সংৰক্ষিত হৈ আছে’’ - ডাঃ মহম্মদ অতুলমা আতুলাৰ পুত্ৰ গুলাম জিলানী ৱাৰ্ছী ৷

উৰুছত হয় ব্যাপক ভিৰ

এখন বিপণিৰ স্বত্বাধিকাৰী মহম্মদ সাজিদ ৰাজাই কয়, ‘‘উৰ্দু পঞ্জিকা অনুসৰি সাবান মাহৰ ১৯ আৰু ২০ তাৰিখে বাৰ্ষিক উৰুছ পালন কৰা হয় । উৰুছৰ সময়ত বিশেষ প্ৰাৰ্থনা, চাদৰ পোছি(পৰ্দা ঢাকি ৰখা) আৰু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় । যিসকল ভক্তৰ ইচ্ছা পূৰণ হয়, তেওঁলোকে ইয়ালৈ উভতি আহি চাদৰ, চিধানী আৰু ফুল আগবঢ়ায় ।’’

‘‘উৰুছৰ সময়ত দূৰ-দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহে । তিনিদিনীয়া মেলা অনুষ্ঠিত হয় । মানুহে প্ৰতিজ্ঞা কৰে আৰু সেইবোৰ প্ৰায়ে পূৰণ হয় । লাখ লাখ মানুহৰ সমাগম হয় । নাও এখনত এই মাজাৰটো অৱস্থিত হোৱাৰ কাহিনীটো মনোমোহা । আমাৰ মালিকে কলকাতাৰ পৰা নাৱেৰে ইয়ালৈ আহিছিল, যেতিয়া চৌদিশে পানীয়ে আগুৰি আছিল’’ - মহম্মদ সাজিদ ৰাজা, দোকানী

পৰিনাতিৰ মন্তব্য

হজৰত ইছমাইল শ্বাহ ৱাৰ্ছীৰ পৰিনাতি চৈয়দ ৱাছিম ​​ৱাৰ্ছী ওৰফে সজ্জুয়ে কয় যে উৰুছৰ সময়ত ইয়াত বিশেষ মেলা অনুষ্ঠিত হয় । প্ৰতি বছৰে উৰুছ অনুষ্ঠিত হয়, যিয়ে দূৰ-দূৰণিৰ পৰা অহা লোকক আকৰ্ষণ কৰে । ইচ্ছা আৰু মনোকামনা পূৰণ হ’লে মানুহে আহি ব্ৰত কৰে ।

Muzaffarpur Kanti Kothiyan Mazar
পূৰ্বে ইয়াৰ চৌদিশে মাথোঁ পানীয়েই আছিল (ETV Bharat)

‘‘আগতে এই ঠাইখন দ্বীপেৰে আগুৰি আছিল । তাৰপিছত পবিত্ৰ নবী(ছাঃ)য়ে সকলো পানী সংগ্ৰহ কৰিলে । মাজাৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে মানুহে ভৰি ধুই প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে । আনকি হজৰত ইছমাইল শ্বাহ ৱাৰ্ছীক লৈ এখন গ্ৰন্থও লিখা হৈছে’’ - চৈয়দ ৱাছিম ​​ৱাৰ্ছী ওৰফে সজ্জু, হজৰত ইছমাইল শ্বাহ ৱাৰ্ছীৰ পৰিনাতি

প্ৰাচীন বিশ্বাসবোৰ কেনেধৰণৰ

স্থানীয় লোকে কয় যে এই মন্দিৰৰ সৈতে জড়িত বহু বিশ্বাস এতিয়াও প্ৰচলিত । কোৱা হয় যে পূৰ্বতে যেতিয়া চাৰিওফালৰ অঞ্চল পানীৰে বুৰ গৈছিল, তেতিয়া বাবাই নিজৰ অলৌকিকতাৰে পানী ধৰি ৰাখিছিল । আজিও এই মন্দিৰৰ চাৰিওফালে পানী ৰৈ গৈছে, ইয়াৰ ঐতিহাসিক তাৎপৰ্যক প্ৰতিফলিত কৰিছে । মাজাৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে ভক্তৰ ভৰিয়ে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে পানী স্পৰ্শ কৰে, যিটো পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হয় ।

গংগা-জমুনি সংস্কৃতিৰ আভাস

স্থানীয় বাসিন্দা জাভেদ ৱাৰ্ছীয়ে কয় যে, এই মাজাৰটো এই গাঁৱৰ বাসিন্দা হজৰত ইছমাইল শ্বাহ ৱাৰ্ছীৰ । আগতে তেওঁৰ ঘৰটো মাজাৰৰ পোনে পোনে বিপৰীতে আছিল । ১৯৬৮ চনত তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছৰে পৰা ইয়াত বাৰ্ষিক উৰুছ মেলা উদযাপন কৰা হয় । তেওঁ বুজাই দিয়ে যে এই উৰুছৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বৈশিষ্ট্য হ’ল ইয়াত সকলো ধৰ্মৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে । হিন্দু আৰু মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ সদস্যসকলে একেলগে কাম কৰি উৰুছৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলায়, গংগা-জমুনি সংস্কৃতিৰ স্পষ্ট প্ৰতিফলন ।

‘‘হজৰত ইছমাইল শ্বাহ ৱাৰ্ছীয়ে শিষ্য আৰু চৌপাশৰ লোকসকলক লগ কৰিবলৈ নাৱেৰে যাত্ৰা কৰিছিল । এই কাৰণেই তেওঁৰ শিষ্যসকলে নাওৰ আকৃতিত এই মাজাৰটো ডিজাইন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় । আজি এই মাজাৰটো কেৱল ধৰ্মীয় স্থানেই নহয়, বৰং সামাজিক সম্প্ৰীতি আৰু পাৰস্পৰিক ভাতৃত্ববোধৰ প্ৰতীক হৈ পৰিছে’’ - স্থানীয় বাসিন্দা জাভেদ ৱৰ্ছী

সমাধিৰ নাওখনৰ বিশেষত্ব

নাওৰ ওপৰত থকা এই মাজাৰটো ৩০০ ফুট দীঘল আৰু ২০০ ফুট বহল ৷ ইয়াৰ আছে তিনিটাকৈ মহলা । এটা সময়ত প্ৰায় ৫০ জন লোকে এই মাজাৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে । মাজাৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ আগতে ভৰি ধুবলৈ নাওখনৰ কাষত পানী ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷ নাওখনৰ আকৃতিৰ এই মাজাৰটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বিশেষ টাইলছ আৰু মাৰ্বল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ৷

