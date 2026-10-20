য'ত লংকাধিপতি পৰমপূজ্য ! বছৰৰ মাত্ৰ এদিনেই দুৱাৰ খোল খোৱা শতিকা পুৰণি এটা ৰাৱণৰ মন্দিৰ
দশেৰাৰ দিনটোত মন্দিৰটোৰ দুৱাৰ খুলি নীতি অনুসৰি লংকাধিপতি ৰাৱণক পূজা-অৰ্চনা, অভিষেক আৰু আৰতি প্ৰদান কৰা হয় ৷
Published : October 20, 2026 at 3:01 PM IST
কানপুৰ(উত্তৰ প্ৰদেশ): শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ সামৰণিৰ দিনটোত দেশবাসীয়ে বিজয়া দশমী পালন কৰিব ৷ এই বিজয়া দশমীত দেশৰ ঠায়ে ঠায়ে ৰাৱণৰ প্ৰতিমূৰ্তি সাজি দাহ কৰা হ’ব ৷ প্ৰবাদ অনুসৰি, এই দিনটোতেই ৰামে লংকাপতি ৰাৱণক বধ কৰি সীতাক উদ্ধাৰ কৰি আনিছিল । তেতিয়াৰে পৰা প্ৰতীকী ৰূপত ৰাৱণ দাহ কৰি দশেৰা বা বিজয়া দশমী উদযাপন কৰি অহা হৈছে ৷
কিন্তু দেশৰ এখন এনে ঠাই আছে, য’ত ৰাৱণ দাহনৰ পূৰ্বে তেওঁক পূজা-অৰ্চনা কৰা হয় ৷ এই পূজা-অৰ্চনা কৰিবলৈ সেই স্থানত থকা ৰাৱণৰ মন্দিৰটোৰ দ্বাৰ বছৰত মাত্ৰ এদিনহে খোল খায় ৷ উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰত এই ব্যতিক্ৰমী পৰম্পৰা আজিও অব্যাহত আছে ৷ কানপুৰৰ শিৱালা অঞ্চলত অৱস্থিত ২০০ বছৰীয়া ৰাৱণৰ এই মন্দিৰটো বিজয়া দশমীৰ দিনটোতহে খোলা হয় ৷
পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো মঙলবাৰে পুৱা প্ৰায় ৬.৩০ বজাত মন্দিৰৰ দুৱাৰ খোল খোৱাৰ লগে লগে ভক্তৰ ব্যাপক ভিৰ পৰিলক্ষিত হয় । ইয়াৰ পিছতে সকলোৱে মিলি মন্দিৰৰ চৌপাশ আৰু মূৰ্তিটো পৰিষ্কাৰ কৰে ৷ ৰাৱণৰ এই প্ৰতিমূৰ্তিটোক ঘিউ, গাখীৰ, দৈ, পানী আদিৰে স্নান কৰোৱা হয় ৷
পণ্ডিত ৰাম বাজপেয়ী নামৰ মন্দিৰৰ এজন পুৰোহিতে কয় যে, দশেৰাৰ দিনটোত তেওঁলোকে মন্দিৰৰ দুৱাৰ খুলি নীতি অনুসৰি পূজা-অৰ্চনা, অভিষেক আৰু আৰতি প্ৰদান কৰে ৷ তাৰপিছত সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ ৰাৱণৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰাৰ পিছত পুনৰ মন্দিৰৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়া হয় ।
উল্লেখ্য যে, লংকাধিপতি ৰাৱণ অপৰিসীম শক্তি, বুদ্ধি আৰু জ্ঞানৰ অধিকাৰী আছিল ৷ সৌৰজগতৰ নটা গ্ৰহক নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিব পৰাৰ শক্তি ৰাৱণৰ আছিল ৷ যাৰ বাবে তেওঁক সকলোতকৈ ডাঙৰ আৰু অদ্বিতীয় পণ্ডিত হিচাপে গণ্য কৰা হয় ৷ ৰাৱণৰ পাণ্ডিত্য আৰু শিক্ষাৰ বাবে তেওঁ সদায়েই সন্মানৰ পাত্ৰ ৷ অৱশ্যে তেওঁৰ যি অহংকাৰ আছিল, সেই অহং মনোভাৱৰ বাবেই ৰাৱণৰ স্বৰ্ণনগৰী লংকা ধ্বংস হৈছিল ৷
পৰম্পৰাগতভাৱে চলি অহা বিশ্বাস অনুসৰি, ৰাৱণ আছিল প্ৰথৰ মেধাসম্পন্ন এগৰাকী লোক আৰু ভগৱান শিৱৰ উগ্ৰ ভক্ত । স্থানীয় লোকসকলে জনোৱা মতে, এই মন্দিৰটো প্ৰায় ২০০ বছৰ পুৰণি । কানপুৰৰ এই ৰাৱণৰ মন্দিৰটোৰ সন্মুখতে ভগৱান শিৱৰ এটা মন্দিৰ আছে ৷ ৰাৱণৰ বাবে উৎসৰ্গিত এই মন্দিৰটো ‘১০ মহাবিদ্যা’ৰ ৰক্ষক বুলিও স্থানীয় লোকসকলে বিশ্বাস কৰে ৷ বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি বহু লোকে ইয়ালৈ আহি পূজা-অৰ্চনা আগবঢ়াই আহিছে ৷
উন্নাও জিলাৰ পৰা এজন ভক্তই কয় যে জীৱনত সঁচা-মিছাৰ চক্ৰটো চিৰস্থায়ী ৷ মানুহে সদায় নিজৰ মনৰ অহংকাৰকহে নিৰ্বাপিত কৰা উচিত ৷ বিজয়া দশমীৰ সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে ৰাৱণৰ প্ৰতিমূৰ্তিত আৰতি কৰাৰ পিছতেই দাহ কৰা হয় ৷ তাৰ সমান্তৰালকৈ মন্দিৰটোৰ দ্বাৰ পুনৰ এবছৰৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰে ৷ অহংকাৰেই যে পতনৰ মূল, সেই কথা প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ পূৰ্বৰে পৰা বিজয়া দশমীৰ দিনটোত ৰাৱণ দাহন বা দশেৰা দেশজুৰি পালন কৰা হয় ৷
লগতে পঢ়ক: