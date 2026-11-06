কালীঘাটৰ কালী পূজা : অলক্ষ্মীক বিদায় দি মহালক্ষ্মীক আদৰাৰ পিছতে আৰম্ভ মা কালীৰ পূজা

কালীঘাটৰ কালী পূজা : অলক্ষ্মীক বিদায় দি মহালক্ষ্মীক আদৰাৰ পিছতে আৰম্ভ মা কালীৰ পূজা
অমাৱস্যাৰ নিশা গভীৰ হৈ অহাৰ লগে লগে সেই একেগৰাকী মাতাকে তেওঁৰ উগ্ৰ ৰূপত পূজা কৰা হয়...
Published : November 6, 2026 at 4:55 PM IST
কলকাতা: দীপোৎসৱৰ লগে লগে আহিছে কালী পূজা ৷ পশ্চিমবংগৰ কালীঘাটৰ কালী পূজা বুলিলে সৰ্বজনবিদিত ৷ এই কালী পূজাৰ কিছু সুকীয়া আৰু ব্যতিক্ৰমী পৰম্পৰা আছে ৷
কালীঘাটত সন্ধিয়া পূজা আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে মন্দিৰৰ দায়িত্বত থকা লোকসকলে এমুঠি শুকান ডাল-পাত লৈ মন্দিৰৰ চৌপাশটো তিনিবাৰ প্ৰদক্ষিণ কৰে ৷ স্থানীয়ভাৱে ‘পকতি’ নামেৰে পৰিচিত এই মুঠিবোৰ কালী পূজাৰ সময়ত কৰিবলগীয়া এক অনুষ্ঠানৰ অংশ । তিনিবাৰকৈ এই প্ৰদক্ষিণ কৰাৰ পিছত তাত অংশ লোৱা লোকসকলে দুৰ্ভাগ্যৰ মূৰ্ত ৰূপ বুলি গণ্য কৰা ‘অলক্ষ্মী’ক বিদায় দিয়ে । পৰৱৰ্তী সময়ত গৰ্ভগৃহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে দেৱী ‘মহালক্ষ্মী’ হিচাপে গণ্য কৰে আৰু নিজৰ ঘৰৰ সমৃদ্ধি বঢ়াবলৈ পূজা-অৰ্চনা কৰে ৷
তাৰপিছত অমাৱস্যাৰ নিশা গভীৰ হৈ অহাৰ লগে লগে সেই একেগৰাকী মাতাকে তেওঁৰ উগ্ৰ ৰূপত পূজা কৰা হয় ৷ সেয়া হৈছে কালী মাতা । এই দুয়োধৰণৰ পূজাৰ পদ্ধতি নিশাৰ নিৰ্দিষ্ট প্ৰহৰৰ সৈতে জড়িত । প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি এই মন্দিৰলৈ অহা ভক্তগণে দেৱীৰ প্ৰতিটো ৰূপতে পূজা কৰি আহিছে ৷
পৰম্পৰা অনুসৰি সন্ধিয়া ঠিক ৬ বজাৰ লগে লগে মহালক্ষ্মীৰ পূজা আৰম্ভ হয় ৷ তেতিয়ালৈকে সেৱায়ত(সেৱক)ৰ ঘৰত প্ৰস্তুত কৰা নৈবেদ্য বা প্ৰসাদ মন্দিৰলৈ অনা হয় । মন্দিৰটো তিনিবাৰ প্ৰদক্ষিণ কৰাৰ পিছত মাতা কালীক শাৰী পিন্ধাই ফুল আৰু মালাৰে সজোৱা হ’ব । সুগন্ধি তেল, আভূষণ আৰু পৰম্পৰাগত মিঠাই, যেনে - নাৰু আৰু মাণ্ডা-মিঠাই এই অনুষ্ঠানৰ অবিচ্ছেদ্য অংশ ৷
'সেবৈত পৰিষদ’ৰ কাৰ্যবাহী সদস্য সন্দীপ হালদাৰে এই অনুষ্ঠানৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰে ৷ তেওঁ কয় যে সমগ্ৰ বছৰটোতে মানুহৰ জীৱনত, সমাজত আনকি মন্দিৰতো বিভিন্ন সমস্যা আৰু নেতিবাচক দিশৰ সৃষ্টি হয় ৷ এই অশুভ আৰু নেতিবাচক সমস্যাবোৰ দূৰ কৰিবলৈ আৰু পোহৰৰ দিশে নতুন পথ বিচাৰিবলৈ অলক্ষ্মীক বাহিৰ কৰি মহালক্ষ্মীক আদৰা হয় ৷ এই নিৰ্দিষ্ট আচাৰ-অনুষ্ঠানৰ শিপাবোৰ এই বিশ্বাসতে বৰ্তি আছে ।
উল্লেখ্য যে, মন্দিৰটোৰ ভিতৰত পূজা-অৰ্চনা চলি থকাৰ সময়ত দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মন্দিৰৰ দ্বাৰ বন্ধ থাকে ৷ সন্ধিয়াৰ ভাগত দেৱীক ভোগ হিচাপে খিচিৰি, পাঁচবিধ ভাজি, পাঁচবিধ মাছ, শাক-পাচলি, চাটনি, পায়স আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মিঠাই আদি আগবঢ়োৱা হয় ৷ বলিদানৰ পিছত পিঁয়াজ বা নহৰু নোহোৱাকৈ ৰন্ধা মাংসৰ ভোগ দিয়া হয় ৷ ভোগ অৰ্পণৰ পিছত মাক আৰতী প্ৰদান কৰা হয় আৰু তাৰপিছতহে ভক্তৰ বাবে মন্দিৰৰ দ্বাৰ খোল খায় ৷
মা কালী হিচাপে দেৱীৰ পূজা
নিশি পূজা নামেৰে পৰিচিত এই পূজাভাগ প্ৰতিটো অমাৱস্যাতে কালিঘাটত অনুষ্ঠিত হয় । কালীপূজাৰ সন্ধিয়া মা মহালক্ষ্মীৰ পূজাৰ পিছত এই পূজা অনুষ্ঠিত হয় ।
হালদাৰে লগতে কয়, ‘‘কালিঘাটত প্ৰতিটো অমাৱস্যাৰ নিশা 'নিশি পূজা' অনুষ্ঠিত কৰাৰ এক পৰম্পৰা আছে । পৰম্পৰা অনুসৰিয়েই কালী পূজাৰ দিনটোতো এই পূজা পালন কৰা হ’ব । সন্ধিয়া মহালক্ষ্মীৰ পূজাৰ পিছত আৰু নিশা মা কালীৰ ৰূপত অনুষ্ঠিত এই পূজাত দেৱীৰ দুয়োটা ৰূপৰে সমান তাৎপৰ্য আছে ।’’
এইবাৰ মন্দিৰ প্ৰশাসনে সন্ধিয়াৰ ভোগ কিছু পূৰ্বেই আগবঢ়োৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৷ যাতে ভক্তসকলে দৰ্শনৰ বাবে অধিক সময় পায় । ৰীতি-নীতি অনুসৰি পূজা আৰু ভোগ আগবঢ়োৱাৰ পিছতহে মন্দিৰৰ দুৱাৰ খুলিব ।
বৰ্তমানৰ মন্দিৰ স্থাপনৰ বহু পূৰ্বৰে পৰা কালিঘাট সম্পৰ্কীয় এনেবোৰ পৰম্পৰা চলি অহা বুলি ভক্তসকলে জানিবলৈ দিয়ে ৷ মানুহৰ মুখে মুখে প্ৰচলিত সতীৰ কাহিনী অনুসৰি, দক্ষ ৰজাৰ যজ্ঞত তেওঁৰ কন্যা সতীয়ে জুইত জাপ দি দেহত্যাগ কৰিছিল ৷ সতীৰ মৃত্যুৰ পিছত শিৱই তেওঁৰ জুয়ে পোৰা দেহটো কান্ধত কঢ়িয়াই ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঢাপলি মেলিছিল ৷ ভগৱান শিৱৰ এই দুখ সহিব নোৱাৰি ভগৱান বিষ্ণুৱে নিজৰ সুদৰ্শন চক্ৰৰ সহায়ত সতীৰ গলি যোৱা দেহটো খণ্ড-খণ্ডকৈ কাটি পেলাবলৈ ধৰে ৷ যাৰ ফলত সতীৰ দেহৰ অংগ-প্ৰত্যংগবোৰ ভিন্ন স্থানত পৰে ৷ তেনেধৰণে কালিঘাটত সতীৰ সোঁ-ভৰিৰ এটা আঙুলি পৰে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ই তীৰ্থস্থানত পৰিণত হয় ৷ দেশৰ ৫১ খন শক্তিপীঠৰ ভিতৰত কালিঘাট অন্যতম ৷
আন এটা বিশ্বাস অনুসৰি, কালিঘাট এসময়ত আদি গংগাৰ পাৰত অৱস্থিত এখন বনাঞ্চল আছিল, যিখন ভাগীৰথী নদীৰ পুৰণি গতিপথ । কোৱা হয় যে এজন তপস্বীয়ে নদীৰ পাৰৰ শিলত মানুহৰ ভৰিৰ আঙুলিৰ দৰে এটা চাপ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ।
স্থানীয় পৰম্পৰা অনুসৰি এটা সৰু, জুপুৰিৰ দৰে মন্দিৰত পূজা আৰম্ভ হৈছিল । বৰ্তমানৰ মন্দিৰটো সবৰ্ণা ৰায় চৌধুৰী পৰিয়ালৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ১৮০৯ চনত সম্পূৰ্ণকৈ নিৰ্মাণ কৰা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে । নদীৰ পাৰৰ কাহিনীটো মন্দিৰটোৰ অট্টালিকাটোৰ ইতিহাসৰ সমান্তৰালভাৱে সজীৱ হৈ আছে ৷
দিনটোৰ পূজাৰ শেষত ‘শয়ন’ৰ সময় আহি পৰে, তেতিয়া পৰিচাৰকসকলে দেৱীক বিশ্ৰামৰ বাবে সাজু কৰে । তেলেৰে শুদ্ধি কৰি, শৃংগাৰ লগাই, শাৰী আৰু ফুলৰ মালাৰে দেৱীৰ শোভা বৰ্ধন কৰা হয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মিঠাইক প্ৰসাদ হিচাপে দেৱীৰ সন্মুখত ৰাখে ৷ বিশেষকৈ হৰেণ ময়ৰাৰ চেপেটা ৰসগোল্লা অন্য়তম, যি ‘ক্ষীৰমোহন’ নামেৰেও পৰিচিত ৷
মিঠাই প্ৰস্তুতকৰ্তাগৰাকীয়ে কয় যে কিমান দিনৰ পৰা এই মন্দিৰত মিঠাই আগবঢ়োৱা হৈ আহিছে, তাৰ কোনো বিশেষ ব্যাখ্যা নাই । আজিও দেৱীক সেই প্ৰসাদ আগবঢ়োৱা হৈছে ৷ সেৱকৰ ঘৰৰ পৰা অহা প্ৰসাদ, সন্ধিয়াৰ আৰতি আৰু অমাৱস্যাৰ নিশাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ পিছত কালিঘাটত অন্তিমটো কাৰ্য কৰা হয় ৷ সমগ্ৰ দিনটোৰ শেষত মাক জিৰণি ল’বলৈ বিচনাত শুৱাই দিয়া হয় ।
লগতে পঢ়ক: এইবাৰ অযোধ্যাত কি হ'ব দীপাৱলীৰ মূল আকৰ্ষণ ?