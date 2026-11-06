ETV Bharat / bharat

কালীঘাটৰ কালী পূজা : অলক্ষ্মীক বিদায় দি মহালক্ষ্মীক আদৰাৰ পিছতে আৰম্ভ মা কালীৰ পূজা

অমাৱস্যাৰ নিশা গভীৰ হৈ অহাৰ লগে লগে সেই একেগৰাকী মাতাকে তেওঁৰ উগ্ৰ ৰূপত পূজা কৰা হয়...

KALI PUJA AT KALIGHAT KOLKATA
কালীঘাটৰ মন্দিৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 6, 2026 at 4:55 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা: দীপোৎসৱৰ লগে লগে আহিছে কালী পূজা ৷ পশ্চিমবংগৰ কালীঘাটৰ কালী পূজা বুলিলে সৰ্বজনবিদিত ৷ এই কালী পূজাৰ কিছু সুকীয়া আৰু ব্যতিক্ৰমী পৰম্পৰা আছে ৷

কালীঘাটত সন্ধিয়া পূজা আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে মন্দিৰৰ দায়িত্বত থকা লোকসকলে এমুঠি শুকান ডাল-পাত লৈ মন্দিৰৰ চৌপাশটো তিনিবাৰ প্ৰদক্ষিণ কৰে ৷ স্থানীয়ভাৱে ‘পকতি’ নামেৰে পৰিচিত এই মুঠিবোৰ কালী পূজাৰ সময়ত কৰিবলগীয়া এক অনুষ্ঠানৰ অংশ । তিনিবাৰকৈ এই প্ৰদক্ষিণ কৰাৰ পিছত তাত অংশ লোৱা লোকসকলে দুৰ্ভাগ্যৰ মূৰ্ত ৰূপ বুলি গণ্য কৰা ‘অলক্ষ্মী’ক বিদায় দিয়ে । পৰৱৰ্তী সময়ত গৰ্ভগৃহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে দেৱী ‘মহালক্ষ্মী’ হিচাপে গণ্য কৰে আৰু নিজৰ ঘৰৰ সমৃদ্ধি বঢ়াবলৈ পূজা-অৰ্চনা কৰে ৷

KALI PUJA AT KALIGHAT KOLKATA
কালী মা মূৰ্তি (ETV Bharat)

তাৰপিছত অমাৱস্যাৰ নিশা গভীৰ হৈ অহাৰ লগে লগে সেই একেগৰাকী মাতাকে তেওঁৰ উগ্ৰ ৰূপত পূজা কৰা হয় ৷ সেয়া হৈছে কালী মাতা । এই দুয়োধৰণৰ পূজাৰ পদ্ধতি নিশাৰ নিৰ্দিষ্ট প্ৰহৰৰ সৈতে জড়িত । প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম ধৰি এই মন্দিৰলৈ অহা ভক্তগণে দেৱীৰ প্ৰতিটো ৰূপতে পূজা কৰি আহিছে ৷

পৰম্পৰা অনুসৰি সন্ধিয়া ঠিক ৬ বজাৰ লগে লগে মহালক্ষ্মীৰ পূজা আৰম্ভ হয় ৷ তেতিয়ালৈকে সেৱায়ত(সেৱক)ৰ ঘৰত প্ৰস্তুত কৰা নৈবেদ্য বা প্ৰসাদ মন্দিৰলৈ অনা হয় । মন্দিৰটো তিনিবাৰ প্ৰদক্ষিণ কৰাৰ পিছত মাতা কালীক শাৰী পিন্ধাই ফুল আৰু মালাৰে সজোৱা হ’ব । সুগন্ধি তেল, আভূষণ আৰু পৰম্পৰাগত মিঠাই, যেনে - নাৰু আৰু মাণ্ডা-মিঠাই এই অনুষ্ঠানৰ অবিচ্ছেদ্য অংশ ৷

'সেবৈত পৰিষদ’ৰ কাৰ্যবাহী সদস্য সন্দীপ হালদাৰে এই অনুষ্ঠানৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰে ৷ তেওঁ কয় যে সমগ্ৰ বছৰটোতে মানুহৰ জীৱনত, সমাজত আনকি মন্দিৰতো বিভিন্ন সমস্যা আৰু নেতিবাচক দিশৰ সৃষ্টি হয় ৷ এই অশুভ আৰু নেতিবাচক সমস্যাবোৰ দূৰ কৰিবলৈ আৰু পোহৰৰ দিশে নতুন পথ বিচাৰিবলৈ অলক্ষ্মীক বাহিৰ কৰি মহালক্ষ্মীক আদৰা হয় ৷ এই নিৰ্দিষ্ট আচাৰ-অনুষ্ঠানৰ শিপাবোৰ এই বিশ্বাসতে বৰ্তি আছে ।

উল্লেখ্য যে, মন্দিৰটোৰ ভিতৰত পূজা-অৰ্চনা চলি থকাৰ সময়ত দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মন্দিৰৰ দ্বাৰ বন্ধ থাকে ৷ সন্ধিয়াৰ ভাগত দেৱীক ভোগ হিচাপে খিচিৰি, পাঁচবিধ ভাজি, পাঁচবিধ মাছ, শাক-পাচলি, চাটনি, পায়স আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মিঠাই আদি আগবঢ়োৱা হয় ৷ বলিদানৰ পিছত পিঁয়াজ বা নহৰু নোহোৱাকৈ ৰন্ধা মাংসৰ ভোগ দিয়া হয় ৷ ভোগ অৰ্পণৰ পিছত মাক আৰতী প্ৰদান কৰা হয় আৰু তাৰপিছতহে ভক্তৰ বাবে মন্দিৰৰ দ্বাৰ খোল খায় ৷

মা কালী হিচাপে দেৱীৰ পূজা

নিশি পূজা নামেৰে পৰিচিত এই পূজাভাগ প্ৰতিটো অমাৱস্যাতে কালিঘাটত অনুষ্ঠিত হয় । কালীপূজাৰ সন্ধিয়া মা মহালক্ষ্মীৰ পূজাৰ পিছত এই পূজা অনুষ্ঠিত হয় ।

হালদাৰে লগতে কয়, ‘‘কালিঘাটত প্ৰতিটো অমাৱস্যাৰ নিশা 'নিশি পূজা' অনুষ্ঠিত কৰাৰ এক পৰম্পৰা আছে । পৰম্পৰা অনুসৰিয়েই কালী পূজাৰ দিনটোতো এই পূজা পালন কৰা হ’ব । সন্ধিয়া মহালক্ষ্মীৰ পূজাৰ পিছত আৰু নিশা মা কালীৰ ৰূপত অনুষ্ঠিত এই পূজাত দেৱীৰ দুয়োটা ৰূপৰে সমান তাৎপৰ্য আছে ।’’

এইবাৰ মন্দিৰ প্ৰশাসনে সন্ধিয়াৰ ভোগ কিছু পূৰ্বেই আগবঢ়োৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৷ যাতে ভক্তসকলে দৰ্শনৰ বাবে অধিক সময় পায় । ৰীতি-নীতি অনুসৰি পূজা আৰু ভোগ আগবঢ়োৱাৰ পিছতহে মন্দিৰৰ দুৱাৰ খুলিব ।

বৰ্তমানৰ মন্দিৰ স্থাপনৰ বহু পূৰ্বৰে পৰা কালিঘাট সম্পৰ্কীয় এনেবোৰ পৰম্পৰা চলি অহা বুলি ভক্তসকলে জানিবলৈ দিয়ে ৷ মানুহৰ মুখে মুখে প্ৰচলিত সতীৰ কাহিনী অনুসৰি, দক্ষ ৰজাৰ যজ্ঞত তেওঁৰ কন্যা সতীয়ে জুইত জাপ দি দেহত্যাগ কৰিছিল ৷ সতীৰ মৃত্যুৰ পিছত শিৱই তেওঁৰ জুয়ে পোৰা দেহটো কান্ধত কঢ়িয়াই ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঢাপলি মেলিছিল ৷ ভগৱান শিৱৰ এই দুখ সহিব নোৱাৰি ভগৱান বিষ্ণুৱে নিজৰ সুদৰ্শন চক্ৰৰ সহায়ত সতীৰ গলি যোৱা দেহটো খণ্ড-খণ্ডকৈ কাটি পেলাবলৈ ধৰে ৷ যাৰ ফলত সতীৰ দেহৰ অংগ-প্ৰত্যংগবোৰ ভিন্ন স্থানত পৰে ৷ তেনেধৰণে কালিঘাটত সতীৰ সোঁ-ভৰিৰ এটা আঙুলি পৰে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ই তীৰ্থস্থানত পৰিণত হয় ৷ দেশৰ ৫১ খন শক্তিপীঠৰ ভিতৰত কালিঘাট অন্যতম ৷

আন এটা বিশ্বাস অনুসৰি, কালিঘাট এসময়ত আদি গংগাৰ পাৰত অৱস্থিত এখন বনাঞ্চল আছিল, যিখন ভাগীৰথী নদীৰ পুৰণি গতিপথ । কোৱা হয় যে এজন তপস্বীয়ে নদীৰ পাৰৰ শিলত মানুহৰ ভৰিৰ আঙুলিৰ দৰে এটা চাপ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ।

স্থানীয় পৰম্পৰা অনুসৰি এটা সৰু, জুপুৰিৰ দৰে মন্দিৰত পূজা আৰম্ভ হৈছিল । বৰ্তমানৰ মন্দিৰটো সবৰ্ণা ৰায় চৌধুৰী পৰিয়ালৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ১৮০৯ চনত সম্পূৰ্ণকৈ নিৰ্মাণ কৰা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে । নদীৰ পাৰৰ কাহিনীটো মন্দিৰটোৰ অট্টালিকাটোৰ ইতিহাসৰ সমান্তৰালভাৱে সজীৱ হৈ আছে ৷

দিনটোৰ পূজাৰ শেষত ‘শয়ন’ৰ সময় আহি পৰে, তেতিয়া পৰিচাৰকসকলে দেৱীক বিশ্ৰামৰ বাবে সাজু কৰে । তেলেৰে শুদ্ধি কৰি, শৃংগাৰ লগাই, শাৰী আৰু ফুলৰ মালাৰে দেৱীৰ শোভা বৰ্ধন কৰা হয় আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মিঠাইক প্ৰসাদ হিচাপে দেৱীৰ সন্মুখত ৰাখে ৷ বিশেষকৈ হৰেণ ময়ৰাৰ চেপেটা ৰসগোল্লা অন্য়তম, যি ‘ক্ষীৰমোহন’ নামেৰেও পৰিচিত ৷

মিঠাই প্ৰস্তুতকৰ্তাগৰাকীয়ে কয় যে কিমান দিনৰ পৰা এই মন্দিৰত মিঠাই আগবঢ়োৱা হৈ আহিছে, তাৰ কোনো বিশেষ ব্যাখ্যা নাই । আজিও দেৱীক সেই প্ৰসাদ আগবঢ়োৱা হৈছে ৷ সেৱকৰ ঘৰৰ পৰা অহা প্ৰসাদ, সন্ধিয়াৰ আৰতি আৰু অমাৱস্যাৰ নিশাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ পিছত কালিঘাটত অন্তিমটো কাৰ্য কৰা হয় ৷ সমগ্ৰ দিনটোৰ শেষত মাক জিৰণি ল’বলৈ বিচনাত শুৱাই দিয়া হয় ।

লগতে পঢ়ক: এইবাৰ অযোধ্যাত কি হ'ব দীপাৱলীৰ মূল আকৰ্ষণ ?

TAGGED:

কালীঘাটৰ কালী পূজা
কলকাতাৰ কালীঘাট মন্দিৰ
কালীঘাটত মহালক্ষ্মীৰ পূজা
কালীঘাট শক্তিপীঠ
KALI PUJA AT KALIGHAT KOLKATA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.