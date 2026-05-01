অহা জুন-আগষ্ট মাহত আৰম্ভ হ’ব কৈলাশ মানসৰোৱৰ যাত্ৰা, ১৯ মে’ৰ ভিতৰত কৰিব পাৰিব আবেদন
অনলাইন আবেদনৰ বাবে অফিচিয়েল ৱেবছাইট মুকলি কৰা হৈছে । সমগ্ৰ পঞ্জীয়ন আৰু বাছনি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ ডিজিটেলভাৱে কৰা হৈছে ।
By ANI
Published : May 1, 2026 at 7:27 AM IST
নতুন দিল্লী: চলিত বৰ্ষৰ জুনৰ পৰা আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত আৰম্ভ হ’ব কৈলাশ মানসৰোৱৰ যাত্ৰা ৷ উত্তৰাখণ্ডৰ লিপুলেখ পাছ আৰু ছিকিমৰ নাথু লা পাছ এই দুয়োটা পথৰ জৰিয়তে তীৰ্থযাত্ৰীসকল মানসৰোৱৰলৈ যাব পাৰিব ৷ বৃহস্পতিবাৰে এই ঘোষণা কৰে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে ।
বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি তীৰ্থযাত্ৰাৰ বাবে মুঠ ২০ টা বেচ ধাৰ্য কৰা হৈছে । দহটা বেচৰ প্ৰতিটোতে ৫০ জনকৈ যাত্ৰী অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব । এই যাত্ৰা চীন চৰকাৰৰ সমন্বয়ত অনুষ্ঠিত হ’ব বুলি বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
মন্ত্ৰণালয়ে জনোৱা মতে, অনলাইন আবেদনৰ বাবে অফিচিয়েল ৱেবছাইট (kmy.gov.in) মুকলি কৰা হৈছে । সমগ্ৰ পঞ্জীয়ন আৰু বাছনি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ ডিজিটেলভাৱে কৰা হৈছে, আবেদনকাৰীয়ে পঞ্জীয়ন কৰি অনলাইনযোগে প্ৰ-পত্ৰ জমা দিব লাগিব । বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ে জোৰ দি কয় যে আবেদনকাৰীয়ে চিঠি বা ফেক্স প্ৰেৰণ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, কিয়নো সকলো যোগাযোগ আৰু মতামত ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে পৰিচালিত হ’ব ।
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ বাছনি “ন্যায্য, কম্পিউটাৰৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত, যাদৃচ্ছিক আৰু লিংগভিত্তিক বাছনি প্ৰক্ৰিয়া”ৰ জৰিয়তে কৰা হ’ব । আবেদনকাৰীয়ে দুয়োটা পথৰ বাবে পছন্দৰ কথা উল্লেখ কৰি আবেদন কৰাৰ বিকল্পও থাকিব বা মাত্ৰ এটা পথো বাছি ল’ব পাৰিব । পঞ্জীয়নৰ অন্তিম তাৰিখ ১৯ মে’ হিচাপে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ে উল্লেখ কৰে যে অনলাইন ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আবেদনকাৰীয়ে পৰ্টেলৰ জৰিয়তে পোনপটীয়াকৈ মতামত, পৰামৰ্শ আৰু প্ৰশ্ন পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰে ৷ এই প্ৰক্ৰিয়াৰ লক্ষ্য হৈছে তীৰ্থযাত্ৰা প্ৰক্ৰিয়াক অধিক স্বচ্ছ আৰু সুলভ কৰি তোলা ।
কৈলাশ মানসৰোৱৰ যাত্ৰা (KMY) ধৰ্মীয় মূল্যবোধ আৰু সাংস্কৃতিক তাৎপৰ্যৰ বাবে জনাজাত । প্ৰতি বছৰে শ শ লোকে এই যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে । হিন্দুসকলৰ বাবে কৈলাশক ভগৱান শিৱৰ বাসস্থান হিচাপে গণ্য কৰা হয় ৷ আনহাতে জৈন আৰু বৌদ্ধসকলৰ বাবেও ইয়াৰ ধৰ্মীয় গুৰুত্ব আছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে মাৰ্চ মাহত উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে লোকভৱনত কৈলাশ মানসৰোৱৰ যাত্ৰা গ্ৰহণ কৰা ৫৫৫ গৰাকী তীৰ্থযাত্ৰীক ১ লাখ টকাকৈ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিছিল ।
সভাত ভাষণ দি মুখ্যমন্ত্ৰী যোগীয়ে কয়, "উত্তৰ প্ৰদেশৰ ভক্তসকলে যাতে কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয়, ঠিক এই উদ্দেশ্যেই আমি ২০১৭-১৮ চনত গাজিয়াবাদত কৈলাশ মানসৰোৱৰ ভৱন নির্মাণ কৰিছিলো । চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টা হৈছে যাতে প্ৰতিটো তীর্থস্থানত ভক্তসকলে উপযুক্ত সুবিধা লাভ কৰে । ২০২৫ চনত ১৬৪ কোটিতকৈও অধিক ভক্ত উপস্থিত হয় । সমগ্ৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিভিন্ন ধৰ্মীয় স্থান পৰিদৰ্শন কৰিছিল, ইয়াৰে প্ৰায় ৬৬ কোটি লোকে কেৱল প্ৰয়াগৰাজ মহাকুম্ভত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।"
তেওঁ জোৰ দি কয়, "ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণ গুৰুত্ব হৈছে পৰ্যটন খণ্ডৰ সম্ভাৱনাক দ্ৰুতগতিত আগুৱাই নিয়া আৰু এই উপায়সমূহৰ জৰিয়তে উত্তৰ প্ৰদেশৰ উন্নয়ন ত্বৰান্বিত কৰাৰ লগতে নতুন নিয়োগৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰা ।"
